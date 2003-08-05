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Спам - за и против



Ссылка на сообщение Жмурик
05/08/2003

Элис? А кто такая Элис?

А вдруг оно не курит?

А вдруг оно не пьет?



На эту лабуду, ой, т.е. товары, Элис спрос перед Новым годом только, на подарки. Вот тогда уж не зевай. Проспамь за недельку-другую - все сметут. Остальное время - не напрягай народ.

Товары прикольные, но если их навязывать - станут просто глупыми.

Спамить тоже по-уму надо.



Ссылка на сообщение Nik
05/08/2003

Тут кто-то особо умный упоминал единоразовую рассылку... Если бы все были такими умными, в день мы бы получали не по 5-10 писем с рекламой, а на порядок больше. Хоть и "один раз в месяц", а то, что фирм, желающих что-нибудь кому-нибудь продать или, как правильно было замечено выше "втюхать", намного больше, чем дней в году никого не волнует.



Все же у нас профессиональные торговцы, блин. Разослали 100000 хреновых рекламных объявлений и сидят в носу ковыряют, мол, заработались уже. И после этого у нас и-коммерции нет, проблем дофига, а клиенты идиоты ничего покупать не хотят.



Ссылка на сообщение Alice
05/08/2003

Жмурик:

и курит и пьет, и с умом все в порядке :)

да я ж еще не начал напрягать-то, мысли вслух просто... а по поводу НГ - да, есс-но, перед НГ ожидаецца катастрофический взрыв спроса, но кушать хочецца не только месяц в году, а дни рождения и разные другие праздники достаточно равномерно распределены по календарному году, поетому позволить себе расслабицца до декабря никак не могу :)

но и напрягать никого не буду... любая реклама должна по уму делацца



Ссылка на сообщение Сергей
05/08/2003

Чем-то Дмитрий, который автор вопроса, очень смахивает на Dimetrius а. Только для чего ему эта тема? Наверное, после того, как его обосрали на ricn.ru сюда пришел искать поддержки...



Ссылка на сообщение Дмитрий - автор вопроса
05/08/2003

Ну, Сергей я конечно понимаю, что Вы не можете приличными словами выразить свою мысль, но все же давайте общаться с уважением друг к другу. И был бы счастлив если бы моя фамилия мелькнула на ricn.ru, т.к. для меня всегда было показателем того, что человек чего-то достиг - когда шавки ничего не добившиеся начинают поливать грязью.

Ну и чтобы уже не было досужных вымыслов от программистов, верстальщиков и системных администраторов (коих большинство на этом форуме) возомнивших себя маркетологами, скажу, что тема эта интересна хотя бы потому, что я слышал много мнений, частенько диаметрально противоположных. И по своему опыту знаю, когда мне в почтовый ящик бросают рекламную газету с программой передач, то я скорее доволен - так как она помогает мне сэкономить деньги (на программке :)). Еще один аспект - я оставляю несколько номеров "все для вас" и похожих материалов, чтобы при случае, когда мне необходима будет какая нибудь услуга или товар, чтобы предложения были у меня всегда под рукой.

Так же я поступаю и с некоторыми рекламными письмами - у меня есть специальная папка, в которую я складываю интересный (будем говорить прямо) спам. И очень часто он меня наталкивает на определенные идеи. И так насколько мне известно поступает подавляющее число менеджеров по маркетингу и директоров интернет-компаний.

Так что - зло это или наоборот находка - это еще вопрос.

И тут проскользнула мысль, что типа спам забирает деньги юзеров - но я например сижу на выделенке и этот вопрос меня не волнует, а те кто сидят на модеме (как я в командировках) могут настроить фильтры которые в большинстве своем отсекают нежелательную корреспонденцию.



Ссылка на сообщение Н. Виртуров
05/08/2003

Способ отличить спам от лигитимной рассылки давно существует и называется double opt-in. То есть юзер не только выражает интерес к рассылке, но еще и подтверждает его кликом по ссылке в 1-м письме. Соответствующие логи даже могут фигурировать в суде (у них). Все остальные массовые рассылки - как минимум потенциальный спам. То есть то, что с большой вероятностью может быть квалифицировано судом как спам. Для чего и придумана перестраховка double opt-in.



Когда спам идет на халявный ящик в mail.ru, то тут сильно не рыпнешься. А вот если я плачу за хостинг ящика, то это моя собственность, и я вправе ее охранять. Точно также, как жильцы шугают любителей испражняться под чужими дверьми.



Возможно, кто-то любит жрать дерьмо и оно им слаще шоколада. ОК. Я могу их понять. Но я не понимаю тех, кто принудительно пытается меня накормить этим дерьмом. Потому что для меня это дерьмо, а не шоколад. И его рассыльщик - засранец, а не благодетель. Просто вонючий засранец. И уж конечно, я никогда ничего не куплю по вонючему письму вонючего засранца! Мне это в падлу.



(Как бы спамеры не пытались склонить общественное мнение в свою сторону - у них это не получится. Потому что они в меньшинстве.)



Ссылка на сообщение Andre
05/08/2003

Просто надо понять, что сеть- это Свободное Обращение Информации. Именно информации- одно и то же сообщение, полученное во второй раз- информацией уже не является! Это и есть СПАМ. Ну не надо Вам информации, ну не включайте комп- лучше по ящику юзайте рекламу про прокладки :(



Ссылка на сообщение Nik
05/08/2003

Андрэ:

Никто свободу слова не ограничивает и не запрещает "обращать" информацию на своём собственном сайте. Но не надо своё "дерьмо" (с) Виртуров другим слать.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
06/08/2003

Николай, если я изначально не подписался добровольно на рассылку, то все приходящее от кого-то я считаю спамом и удаляю без жалости. И этот ваш киллер директ салес - бред сивой кобылы, так как и есть самый настоящий спам. И вы его пытаетесь продвинуть всеми способами. Не следует этого делать.

И даже нажатие кнопочки "подтвердить адрес" от этого не спасает. Мы живем не "у них", мы живем " у нас", поэтому спам есть все, что я не заказывал или подписывал.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
06/08/2003

Дмитрию - автору вопроса. Если Вам лично жаль 3 рубля купить газету, то это ваше личное горе. Ну вы просто жадный человек. Но мнить себя маркетологом после этого, немного неприлично.

Я пока не нашел чего вы достигли собирая всякий хлам.

Чтобы не было досужих вымыслов, то вас с газеткой по 0 копеек, но с программой "разводят как лоха", зая что вы все рано так или иначе эту газету поднимите и будете пользоваться (как же сэкономил 3 рубля). Я вот например, иду подписываюсь на почту и там обязательно будет газета с программой. В крайнем случае я куплю в киоске. Точно также, когда мне надо найти товар и услугу я иду покупаю презент или все для вас и нахожу требуемое.

А сидеть рассказывать про то, как вы сидите на выделенке и декскать поэтому вас проблема спама не волнует - смешно. У меня тоже выделенка и меня эта проблема еще и как волнует. Потому что за все в мире надо платить, в том числе и за выделенку. Если вы это не знаете, то это опять ваше личное горе. Будь я вашим начальником - уволил бы без всяких объяснений. И фильтры на модеме не всегда можно настроить - все равно прорываются.

А идеи лучше создавать в голове, а не подбирать в газетах типа все для вас и пр. Так именно эти горе-маркетологи и делают, поэтому и реклама в таких изданиях как слизана с одного и того же, похожая до безобразия и неэффективная.

Спам - это есть зло и точка. Без всяких там находок. Спам - это находка для идиота. Потому что на все остальное он не способен.



Ссылка на сообщение Н. Виртуров
06/08/2003

>>> если я изначально не подписался добровольно на рассылку, то все приходящее от кого-то я считаю спамом и удаляю без жалости.



А разве я говорю не об этом?



>>> И этот ваш киллер директ салес - бред сивой кобылы, так как и есть самый настоящий спам. И вы его пытаетесь продвинуть всеми способами.



:) :) :)



Олег, Вы не в теме.

Во-первых, зачем этот пассаж в ветке о спаме? Нормальный маркетинг со спамом ничего общего не имеет. Потому как рассылая спам, мы подрываем доверие и деловую репутацию. А в интернете это очень важно, так как он давно отравлен мошенничеством.



Во-вторых, я никому ничего не продвигаю, а просто делюсь информацией. Это еще называется "общение".



В-третьих, сначала разберитесь, что такое direct sales letter. Этот термин применительно к интернету - всего лишь текст на САЙТЕ, написанный по определенным канонам, заимствованным из практики торговли по почте. Иногда его еще называют SALES COPY. (Не в смысле "копия", а именно в смысле "текст").



В-четвертых, что мне следует делать и что не следует - решаю только я сам.



И в догонку: "сивые кобылы", кторые умеют писать такие тексты, зарабатывают ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ДЕНЬГИ. Как продавая собственный товар, так и работая на заказ. И настоящих профи в этой области очень мало - это своего рода талант.



Ссылка на сообщение Andre
06/08/2003

Nik, по-вашему, реклама на тв должна показываться исключительно персоналу Останкино? Рекламные щиты и перетяжки устанавливать только в офисах фирм, а с троллейбусов с рекламой надо снимать колеса? Меня умиляет, что чел, заведя себе почтовый ящик, чаще всего халявный, начинает раздуваться от гордости- как же, его собственность! Отойдите все... Впрочем, каждый волен решать сам, я же для себя решил, что письмо, пришедшее первый и последний раз для меня спамом не является и уж тем более не вызывает отрицательных эмоций. Оставим их для более серъезных вещей.



Ссылка на сообщение Nik
06/08/2003

Андрэ:

Реклама не имеет никакого отношения к спаму. Баннеры - это тоже не спам, как и все вышеперечисленные способы рекламы. Рекламодатель платит за рекламное место и это право канала, газеты или радио, что они хотят показывать, говрить, писать. Не хотите - не смотрите, не слушайте, не читайте. А когда к вам приходит письмо, вы должны сначала его загрузить, чтобы понять, что это спам. Загрузка стоит денег, как и время затраченное на это. И дело тут даже не в платном/бесплатном ящике. Он всё равно твой, твоя собственность, хотя в последнем случае почтовая служба несёт меньше ответственности.



Ссылка на сообщение r-vlad
06/08/2003

Ну какое обсуждение этого СПАМА может быть?

Да убивать его надо! Кому он выгоден? Да Ростелекому например, т.е. операторам Интернета. Оплачиваемый трафик возрастает.

Обращайтесь в общество защиты потребителей, источник то (ресурс рассылки - провайдер) всегда можно определить. Кстати сказать эффективно они работают по моему опыту. Правда с телекомом прецедентов нет.



Ссылка на сообщение Дмитрий - автор вопроса
06/08/2003

Как хитро Вы все закручиваете - тогда получается, что я купил телевизор (потратил свои деньги) подключил антену (плачу за нее), а мне показывают по телеку спам !! (т.к. я не хочу его смотреть и чтобы понять при переключении каналов фильм это или реклама я трачу электричество)(>>>Не хотите - не смотрите, не слушайте, не читайте. А когда к вам приходит письмо, вы должны сначала его загрузить, чтобы понять, что это спам. Загрузка стоит денег, как и время затраченное на это. ).

Второй пункт -

Я - рекламодатель плачу фирме за рекламу в письмах !!! (

>>>Рекламодатель платит за рекламное место и это право канала, газеты или радио, что они хотят показывать, говрить, писать.)



Я не за спам - я согласен с мнением, что единоразовая рассылка с возможностью подписаться на дальнейшие - это не спам, а все последующие письма - уже спам чистой воды.



И еще мне непонятно ожесточение к автору вопроса - кто дал Вам право (например Олег Краюшкин) обсуждать лично меня и мои познания и методы ведения работы. Я предложил тему для обсуждения - если она вам не интересна - не пишите ! (кстати давно стал замечать, что после первого листа дискуссия переходит в меренье различными отростками и на последующих листах нет уже конкретных предложений и соображений а только - "Я крут - а Вы все остальные лохи").

Спасибо всем за участие в теме обсуждения.


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