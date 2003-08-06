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Спам - за и против
06/08/2003
Ну телевидения наверное касаться не стоит.
Это другая технология и там за спам (реклама) меня платить не заставляют..
Бог их простит и отыграется за недобросовестную рекламу на их потомках.. :)
К слову сказать, региональные наездики сигнала центральных телеканалов плюс ко всему пускают в бегущей строке свой спам.
Но это все бесплатно,т.ч. приходится мириться с этим.
Но спам по электронной почте недопустим.
Ну телевидения наверное касаться не стоит.
Это другая технология и там за спам (реклама) меня платить не заставляют..
Бог их простит и отыграется за недобросовестную рекламу на их потомках.. :)
К слову сказать, региональные наездики сигнала центральных телеканалов плюс ко всему пускают в бегущей строке свой спам.
Но это все бесплатно,т.ч. приходится мириться с этим.
Но спам по электронной почте недопустим.
06/08/2003
Многие ссылаются на западный опыт, хотя мало кто знает, как в самом деле все происходит.
В Америке (кстати, там говорят не Spam, а Junk) к проблеме подходят по другому. Если американец платит за ящик, и туда валится невесть что, то американцу и в голову не прийдет бегать за инициатором рассылки. Он жалуется своему провайдеру, а если мусор в ящик не прекращается, он подает в суд. Снова на своего провайдера. Потому что он заплатил за чистый ящик, а ему провайдер не обеспечил.
Вот так-то. А у нас провайдеры типа не при чем. Они еще и поддерживают юзеров - молодцы, ребята, мочи спаммера, ату его, нехорошего. Телефоны ему оборвем, даешь! Спаммеры будут всегда, а защищать от него должны провайдеры, которые в России по этому делу упорно бамбук курят. И если юзер получил спам - виноват провайдер. А спам - это как вирус. Никто же на болезни в суд не подает, а вот на докторов - с нашим удовольствием.
Многие ссылаются на западный опыт, хотя мало кто знает, как в самом деле все происходит.
В Америке (кстати, там говорят не Spam, а Junk) к проблеме подходят по другому. Если американец платит за ящик, и туда валится невесть что, то американцу и в голову не прийдет бегать за инициатором рассылки. Он жалуется своему провайдеру, а если мусор в ящик не прекращается, он подает в суд. Снова на своего провайдера. Потому что он заплатил за чистый ящик, а ему провайдер не обеспечил.
Вот так-то. А у нас провайдеры типа не при чем. Они еще и поддерживают юзеров - молодцы, ребята, мочи спаммера, ату его, нехорошего. Телефоны ему оборвем, даешь! Спаммеры будут всегда, а защищать от него должны провайдеры, которые в России по этому делу упорно бамбук курят. И если юзер получил спам - виноват провайдер. А спам - это как вирус. Никто же на болезни в суд не подает, а вот на докторов - с нашим удовольствием.
06/08/2003
Дмитрий:
Если вы действительно не понимаете, чем отличается реклама от спама, мне вас искренне жаль, но вступать в полемику на данную тему мне не интересно.
ПС: На платном телевидении рекламы нет. Это так, пища для размышлений.
Эксперт:
Во-первых, "американец платит за ящик". Много ли вы знаете людей, которые пользуются платными ящиками в России? Однако это не значит, что их можно заваливать грудой писем с супер предложениями виагры и насосов для загородных участков.
Во-вторых, причём тут провайдер? Пускай сделает, чтобы письма вообще на ящик не приходили, ведь "заплатил за чистый ящик". Это то же самое, если бы почтальоны отвечали за то, что вам в почтовый ящик бросают бумажные листовки.
Дмитрий:
Если вы действительно не понимаете, чем отличается реклама от спама, мне вас искренне жаль, но вступать в полемику на данную тему мне не интересно.
ПС: На платном телевидении рекламы нет. Это так, пища для размышлений.
Эксперт:
Во-первых, "американец платит за ящик". Много ли вы знаете людей, которые пользуются платными ящиками в России? Однако это не значит, что их можно заваливать грудой писем с супер предложениями виагры и насосов для загородных участков.
Во-вторых, причём тут провайдер? Пускай сделает, чтобы письма вообще на ящик не приходили, ведь "заплатил за чистый ящик". Это то же самое, если бы почтальоны отвечали за то, что вам в почтовый ящик бросают бумажные листовки.
06/08/2003
О, наконец-то здравая мысль.
Есть у вас 3-4 человека, от которых нужна почта, так забаньте всех остальных, и нет никаких проблем. Если этого не делаете, чего же плакаться? Для чего ящик держите? Вообще все эти "дискуссии" до боли напоминают обсуждение "можно ли знакомиться на улице?" Что Вы! это неприлично и несимпатично и не гигиенично! Но... 50% здесь присутствующих просто бы не было, не подойди ихний Папа к ихней Мама и навешай Ей на уши СПАМ.
О, наконец-то здравая мысль.
Есть у вас 3-4 человека, от которых нужна почта, так забаньте всех остальных, и нет никаких проблем. Если этого не делаете, чего же плакаться? Для чего ящик держите? Вообще все эти "дискуссии" до боли напоминают обсуждение "можно ли знакомиться на улице?" Что Вы! это неприлично и несимпатично и не гигиенично! Но... 50% здесь присутствующих просто бы не было, не подойди ихний Папа к ихней Мама и навешай Ей на уши СПАМ.
06/08/2003
2Дмитрию - автору вопроса
=============
Бесплатное ТВ - траффик оплачивает не человек, он покупает ящик (как модем).А так как потребляет бесплатно продукцию то его нагружают рекламой. А если платное тв то он может нахрен послать такое ТиВи... А в инете человек оплачивает услугу или траффик. И платить за ваш спам у меня нет желания.
Пожалуйста укажите свой емайл - я хочу изредка как вы тут выражаетесь высылать письма, очень ценные для вас.... если вы сторонник то укажите свой ящик...
=========================
И вообще мне кажется что вы просто подросток и приччем из бедной семьи. Если бы у вас была СВОЯ выделенка и вы пользовались ПЛАТНЫМ телевидением (кабель, спутник и пр.) то вы бы не задавали здесь кучу глупых вопросов...
============================
А посему топик можно закрыть,что с дитем спорить?
2Дмитрию - автору вопроса
=============
Бесплатное ТВ - траффик оплачивает не человек, он покупает ящик (как модем).А так как потребляет бесплатно продукцию то его нагружают рекламой. А если платное тв то он может нахрен послать такое ТиВи... А в инете человек оплачивает услугу или траффик. И платить за ваш спам у меня нет желания.
Пожалуйста укажите свой емайл - я хочу изредка как вы тут выражаетесь высылать письма, очень ценные для вас.... если вы сторонник то укажите свой ящик...
=========================
И вообще мне кажется что вы просто подросток и приччем из бедной семьи. Если бы у вас была СВОЯ выделенка и вы пользовались ПЛАТНЫМ телевидением (кабель, спутник и пр.) то вы бы не задавали здесь кучу глупых вопросов...
============================
А посему топик можно закрыть,что с дитем спорить?
06/08/2003
2Дмитрию - автору вопроса
Сделайте бесплатный интернет - как бесплатное ТВ, и можете по нему гнать спам сколько вашей душе угодно. Также как гонят рекламу на бесплатном ТВ. Но вы же не хотите?
============
Вы хотите халяву.За чужой счет.Чтобы люди платили а в ы им ящики засирали... Это воровство, мелкое но воровство... Те кто платит за трафик могут на вас в суд подавать и взыскать денюжку....
2Дмитрию - автору вопроса
Сделайте бесплатный интернет - как бесплатное ТВ, и можете по нему гнать спам сколько вашей душе угодно. Также как гонят рекламу на бесплатном ТВ. Но вы же не хотите?
============
Вы хотите халяву.За чужой счет.Чтобы люди платили а в ы им ящики засирали... Это воровство, мелкое но воровство... Те кто платит за трафик могут на вас в суд подавать и взыскать денюжку....
06/08/2003
>>> И если юзер получил спам - виноват провайдер.
И это правильно - я бабки провайдеру плачу, а не кому-то еще. С него и спрос, соответственно.
И на телевизионный спам нечего рыпаться - это сервис "as is". Не хочешь слушать про затычки - плати бабки. То же самое, что и бесплатный email. Кстати, я не разу не слышал, чтобы кто-то возмутился, что провайдер free email в конце письма свою рекламную строчку цепляет. Это вполне нормально: не нравится, не ешь.
Мне кажется, что основные сложности именно с определением спама. Для большинства - это дерьмо, а для "чайника" может и шоколодам быть: не успел заюзать email, а тут "Гляди - подвозют! Гляди - сажают!". :)Но эта радость быстро проходит, когда юзер понимает куда он вляпался...
Кстати, вы заметили, что большая часть спамерских предложений - это предложение стать спамером? (Я имею ввиду продажу урожая email-ов, баз).
О чем это говорит? Это говорит о том, что спамер разочарован в доходности своей деятельности. Его основные клиенты - ламеры (часто полностью оффлайновые), которых он крутит на бабки, обещая офонаренно эффективную "рекламу в интернет". Когда клиент спамера видит, что эффективность "рекламы в интернет" близка к нулевой, то он посылает спамера на 3 известные буквы.
И когда спамера пошлют несколько раз, он приходит к пониманию, что следует заюзать СТАДНУЮ ПСИХОЛОГИЮ - предложить другим, таким же как он, дилетантам стать "крутым интернет-рекламистом". И стадо клюет!
Из западного опыта. Те рассылки, которые делают действительно серьезные деньги, дают юзеру ЦЕННЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ, а не только инф-цию рекламного свойства. Такие рассылки не принимают постороннюю рекламу - их авторы не мелочатся. Их цель - построить ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, показать себя как эксперта, способного помочь решить определенные проблемы подписчика. Последнее достижение в этом деле - давать БЕСПЛАТНО такую инф-цию, которая в других местах предлагается только за деньги.
Это сравнивается с бурением нефтяной скважины - чтобы начать делать бабки на нефти, сначала нужно приложить усилия и пробурить скважину.
Здесь есть и важный психологический аспект: когда подписчик понимает, что ему дают бесплатно очень ценную информацию, он задумывается "А что же этот парень тогда даст за деньги?!".
>>> И если юзер получил спам - виноват провайдер.
И это правильно - я бабки провайдеру плачу, а не кому-то еще. С него и спрос, соответственно.
И на телевизионный спам нечего рыпаться - это сервис "as is". Не хочешь слушать про затычки - плати бабки. То же самое, что и бесплатный email. Кстати, я не разу не слышал, чтобы кто-то возмутился, что провайдер free email в конце письма свою рекламную строчку цепляет. Это вполне нормально: не нравится, не ешь.
Мне кажется, что основные сложности именно с определением спама. Для большинства - это дерьмо, а для "чайника" может и шоколодам быть: не успел заюзать email, а тут "Гляди - подвозют! Гляди - сажают!". :)Но эта радость быстро проходит, когда юзер понимает куда он вляпался...
Кстати, вы заметили, что большая часть спамерских предложений - это предложение стать спамером? (Я имею ввиду продажу урожая email-ов, баз).
О чем это говорит? Это говорит о том, что спамер разочарован в доходности своей деятельности. Его основные клиенты - ламеры (часто полностью оффлайновые), которых он крутит на бабки, обещая офонаренно эффективную "рекламу в интернет". Когда клиент спамера видит, что эффективность "рекламы в интернет" близка к нулевой, то он посылает спамера на 3 известные буквы.
И когда спамера пошлют несколько раз, он приходит к пониманию, что следует заюзать СТАДНУЮ ПСИХОЛОГИЮ - предложить другим, таким же как он, дилетантам стать "крутым интернет-рекламистом". И стадо клюет!
Из западного опыта. Те рассылки, которые делают действительно серьезные деньги, дают юзеру ЦЕННЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ, а не только инф-цию рекламного свойства. Такие рассылки не принимают постороннюю рекламу - их авторы не мелочатся. Их цель - построить ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, показать себя как эксперта, способного помочь решить определенные проблемы подписчика. Последнее достижение в этом деле - давать БЕСПЛАТНО такую инф-цию, которая в других местах предлагается только за деньги.
Это сравнивается с бурением нефтяной скважины - чтобы начать делать бабки на нефти, сначала нужно приложить усилия и пробурить скважину.
Здесь есть и важный психологический аспект: когда подписчик понимает, что ему дают бесплатно очень ценную информацию, он задумывается "А что же этот парень тогда даст за деньги?!".
07/08/2003
Проблема еще и в том, что борясь со спамом мы блокируем не только адреса, а целые серверы с которых приходит этот хлам. После блокировки сервера мы можем не получить нужное письмо - вот в чем проблемма.
Как можно назвать людей, которые в теме пишут - Re: счет фактура, отправляют письмо, например через hotbox или rambler, а в письме предлагают трубы диаметром 1,5 метра или подобную фигню.
Кроме, как ......... таких людей назвать нельзя.
Эти уроды, портят всем жизнь и портят репутацию своей компании, да и компании у них ......... Давить спамеров в зародише - полностью согласен с предыдущим оратором.
Проблема еще и в том, что борясь со спамом мы блокируем не только адреса, а целые серверы с которых приходит этот хлам. После блокировки сервера мы можем не получить нужное письмо - вот в чем проблемма.
Как можно назвать людей, которые в теме пишут - Re: счет фактура, отправляют письмо, например через hotbox или rambler, а в письме предлагают трубы диаметром 1,5 метра или подобную фигню.
Кроме, как ......... таких людей назвать нельзя.
Эти уроды, портят всем жизнь и портят репутацию своей компании, да и компании у них ......... Давить спамеров в зародише - полностью согласен с предыдущим оратором.
07/08/2003
Посчитайте еще расходы рабочего времени на установку антиспамного софта + на удаление спама/настройку фильтров.
Большой Билл недавно выкладки представил и насчитал там миллиардные убытки экономике.
Пообещал правительству в ближайшие годы прибить мыльный спам, как они уже прибили факсовый. Когда спамерство ставится в один ряд с рэкетом и штраф $500, то многие призадумаются...
Жаль, что Рунету в ближайшие лет 20 такие законы не светят - здесь Сеть не часть экономики, а модная игрушка. :( Скорее, он станет основным рассадником спама...
Посчитайте еще расходы рабочего времени на установку антиспамного софта + на удаление спама/настройку фильтров.
Большой Билл недавно выкладки представил и насчитал там миллиардные убытки экономике.
Пообещал правительству в ближайшие годы прибить мыльный спам, как они уже прибили факсовый. Когда спамерство ставится в один ряд с рэкетом и штраф $500, то многие призадумаются...
Жаль, что Рунету в ближайшие лет 20 такие законы не светят - здесь Сеть не часть экономики, а модная игрушка. :( Скорее, он станет основным рассадником спама...
05/09/2003
Мне кажется, обсуждение перешло в жалобу на то, как всем надоел Спам. Но давайте посмотрим на это все-таки со стороны руководителей ИМ. Спам по количеству ответов, обращений и заказов дает на самом деле хорошие результаты. Другое дело, что один рекламный ход не может быть одинаково хорош для всех компаний. Я хочу сказать, что здесь дело репутации и имиджа. Выбрать дешевенький и грязненький, но дающий быстрый результат способ или позиционировать себя выше и зарабатывать себе репутацию и известность дорогими, но качественными способами.
Мне кажется, обсуждение перешло в жалобу на то, как всем надоел Спам. Но давайте посмотрим на это все-таки со стороны руководителей ИМ. Спам по количеству ответов, обращений и заказов дает на самом деле хорошие результаты. Другое дело, что один рекламный ход не может быть одинаково хорош для всех компаний. Я хочу сказать, что здесь дело репутации и имиджа. Выбрать дешевенький и грязненький, но дающий быстрый результат способ или позиционировать себя выше и зарабатывать себе репутацию и известность дорогими, но качественными способами.
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