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Спам AMERICAN LANGUAGE CENTER. Название организации, адрес, телефон, факс.



Ссылка на сообщение Vladimir
15/04/2003

Предлагаю более простой вариант:

нужно написать письма на Yandex.ru, где размещен официальный электронный адрес центра "Престиж" с требованием закрыть их аккаутт как организаторов спама.



Ссылка на сообщение American
17/04/2003

Я думаю самою лудшее послать к ним на стажеровку черних с Гарлема, проверим как ихний английский.



Ссылка на сообщение Партизан
17/04/2003

А вот это видели? :)

http://www.auto.ru/wwwboards/kurilka/3493/1033342.shtml



Ссылка на сообщение Сыщик
21/04/2003

А я спаммерам посылаю по факсу очень полезные материалы - Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях РФ. Документы довольно объемные и абсолютно не оскорбительные. Получив по 10-12 экземпляров того и другого, господа спаммеры задумаются...



Ссылка на сообщение Admin
22/04/2003

На адресе: http://1bazar.com/antispam/

создается база данных спамеров с адресами и телефонами.

Ударим дружно по спаму и рекламу!!!



Ссылка на сообщение amdk7
24/04/2003

мои тоже записала и удалила, а спам приходит, правда реже теперь



Ссылка на сообщение ammiak
25/04/2003

лучше зарядить им рекламу центра изучения иракского арабского языка :) пусть изучают :))))



Ссылка на сообщение Злостный СПАМЕР
25/04/2003

Вы все АНТИ спамеры - УРОДЫ.

У вас просто денег нету ни на свой бизнес, ни на покупку товаров.

Вот вы и пишете ответы матом.

Умишка у вас как у рыбы.

А я рекламировался по e-mail буду рекламироваться.



Ссылка на сообщение Злостный СПАМЕР
25/04/2003

А вас всех просто зомбируют всякие сабскрайбы.

Они на вас бабки зарабатывают в наглую и вас натравливают на нас.

А почему бы вам не боротьсяч с теми, кто кидает в обычные яищки по 5 кг. бумаги.

Закон рекламы прост - не нравиться переключи канал.

И засунь себе в ж... УК



Ссылка на сообщение m85
25/04/2003

это у тебя денег нет ни на фига раз таким говном занимаешься

и умишка тоже не больше

надо будет найдем и засунем но уже тебе

а уроды которые кидают бумагу в ящик такие же сволочи как и ты, и им по шее будет



Ссылка на сообщение Sg
25/04/2003

Сам ты мудак, и занятие у тебя мудацкое, завари свое ебало, и не мешай жить нормальным людям.



Ссылка на сообщение Sg
25/04/2003

Это я все для спамера.



Ссылка на сообщение Sg
25/04/2003

Вика! Спасибо! Сожгу гадов!



Ссылка на сообщение Andrey
28/04/2003

А еще у них был icq 319732557

только он в офлайне постоянно :))



Ссылка на сообщение Ушлый
28/04/2003

А что, скрипачи (те, кто скрипты пишет) вам такая идея.

Спамер не дурак. После того, как спамеров звонилкой начали доставать, они стали телефоном меньше печатать. Просят с ними по мылу связаться.

Я им посылаю на указанное мыло хелп от фотошопа или от ворда, благо выделенка, а исходящий - копейки. Приятно им ящищичек мегов на 10 пригрузить.

Но есть идея такая.

Например берем какой нить сервер, типа сабссрибе. Он при подписке высылает письмо подтверждение с кодом. А в случае неправильного кода - еще одно письмо напоминание, и т.д.

А слабо такую мульку написать, которая несла всякую ахинею при регистрации, а этот паренек все письма подтверждения получал? Штук 1000 получит?


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