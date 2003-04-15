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Спам AMERICAN LANGUAGE CENTER. Название организации, адрес, телефон, факс.
15/04/2003
Предлагаю более простой вариант:
нужно написать письма на Yandex.ru, где размещен официальный электронный адрес центра "Престиж" с требованием закрыть их аккаутт как организаторов спама.
Предлагаю более простой вариант:
нужно написать письма на Yandex.ru, где размещен официальный электронный адрес центра "Престиж" с требованием закрыть их аккаутт как организаторов спама.
22/04/2003
На адресе: http://1bazar.com/antispam/
создается база данных спамеров с адресами и телефонами.
Ударим дружно по спаму и рекламу!!!
На адресе: http://1bazar.com/antispam/
создается база данных спамеров с адресами и телефонами.
Ударим дружно по спаму и рекламу!!!
28/04/2003
А что, скрипачи (те, кто скрипты пишет) вам такая идея.
Спамер не дурак. После того, как спамеров звонилкой начали доставать, они стали телефоном меньше печатать. Просят с ними по мылу связаться.
Я им посылаю на указанное мыло хелп от фотошопа или от ворда, благо выделенка, а исходящий - копейки. Приятно им ящищичек мегов на 10 пригрузить.
Но есть идея такая.
Например берем какой нить сервер, типа сабссрибе. Он при подписке высылает письмо подтверждение с кодом. А в случае неправильного кода - еще одно письмо напоминание, и т.д.
А слабо такую мульку написать, которая несла всякую ахинею при регистрации, а этот паренек все письма подтверждения получал? Штук 1000 получит?
А что, скрипачи (те, кто скрипты пишет) вам такая идея.
Спамер не дурак. После того, как спамеров звонилкой начали доставать, они стали телефоном меньше печатать. Просят с ними по мылу связаться.
Я им посылаю на указанное мыло хелп от фотошопа или от ворда, благо выделенка, а исходящий - копейки. Приятно им ящищичек мегов на 10 пригрузить.
Но есть идея такая.
Например берем какой нить сервер, типа сабссрибе. Он при подписке высылает письмо подтверждение с кодом. А в случае неправильного кода - еще одно письмо напоминание, и т.д.
А слабо такую мульку написать, которая несла всякую ахинею при регистрации, а этот паренек все письма подтверждения получал? Штук 1000 получит?
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