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Спам AMERICAN LANGUAGE CENTER. Название организации, адрес, телефон, факс.



Ссылка на сообщение vlad
02/06/2003

Cообщаю реквизиты домена спамера. Здесь много интересной информации! В том числе адрес провайдера valuehost.ru

Кроме того спамер использует для рассылки почтовые адреса MTU-NET ,видимо покупает карточки этого провайдера!



domain: PRESTIGE-CLASS.RU

type: CORPORATE

nserver: ns1.valuehost.ru.

nserver: ns2.valuehost.ru.

state: REGISTERED, DELEGATED

person: Grigorij S Martishin

phone: +7 095 2389943

fax-no: +7 095 2389943

e-mail: gruffel@mail.ru

registrar: GPT-REG-RIPN

created: 2002.08.30

paid-till: 2003.08.30

source: RIPN



С уважением,

Vlad



Ссылка на сообщение vlad
02/06/2003

Адрес провайдера prestige-class.ru

support@valuehost.ru

Адрес лица зарегестрировавшего сайт Григория Мартишина gruffel@mail.ru

Адрес почтового прoвайдера

support@mtu-net.ru



Взаимных успехов!

Vlad



Ссылка на сообщение Gary
03/06/2003

Народ! Я их расколо. Вот она зараза:

Пироговская школа



119049, Москва, 1-й Бабьегородский пер., 5/7 238-31-81

(м. Октябрьская, Полянка)

Смола Михаил Васильевич - директор. 238-40-45





Лицензия № 005226. Госаккредитация № 0009424.

Аттестат государственного образца.

pirogovsch@mtu-net.ru



=============

Долбите!



Ссылка на сообщение weyder
05/06/2003

а у меня есть номерок их Манагера по клиентам +7(916)5152759. так что Милости просим.



Ссылка на сообщение Avatar
06/06/2003

Эти козлы перестали просто приглашения слать - теперь они уроки готовые шлют. Директору бы лицо поправил с удовольствием...



Ссылка на сообщение SpyroS
06/06/2003

А я им сегодня ночью дистрибутив NFS6 по e-mail отправлю .



Ссылка на сообщение А.Р.
06/06/2003

Вот, нашел по запросу в яндексе этот самый центр... по хорошему запросу - типа "английский язык американский"...



Моралистов,слабонервных, детей, женщин и девушек просьба по этой ссылке не ходить :)



http://www.die.ru



Ссылка на сообщение Rob warner
06/06/2003

Please add me to your mailing list



Ссылка на сообщение Avatar
07/06/2003

Зачем им по почте что то слать - они могут это на серваке глянуть и не получать..... лучше уж факсами их и продажей коров пегих(по телефону)



Ссылка на сообщение Remove
13/06/2003

REMOVE from E Mail List



Ссылка на сообщение Grigorij S. Martishin
16/06/2003

Отбил домен!!!!!



Смотрите http://prestige-class.ru



Плохая новость: наверняка они начнут спамить с другого адреса, телефона...



Ссылка на сообщение Vlad
16/06/2003

Сайт www.prestige-class.ru в прежнем виде не существует!

Спасибо владельцу домена!

Думаю,что это ощутимый удар и чему-то научит руководство American language center!

C уважением ко всем пострадавшим,

Vlad



Ссылка на сообщение Gruxel
16/06/2003

Срочно пересылайте мне как можно больше header-ов рассылаемого спама, где фигурирует престиж!!! Либо оригиналы сообщений в качестве приложений (не forward!!!)

Мне просто необходимо... stopspam@gruxel.com



Нажмите на свойства сообщения в аутлуке или на "RFC-822 headers" в Bate



Заранее спасибо всем!



С уважением,

Владелец домена prestige-class.ru



Ссылка на сообщение nicky
17/06/2003

я думаю, что не зря некоторые пишут, то рассылка разовая, в соответствие с Конституцией... Очевидно, эти уроды не уважают нашу Конституцию и уж во всяком случае наносят нам моральный ущерб - каждому из нас. думаю, любой суд оценит сей ущерб в круглую сумму. жадь, не в Москве живу...



Ссылка на сообщение Vlad
23/06/2003

Сайт закрыт, но СПАМ сыпется!

Их адреса:

1-й Бабьегородский переулок дом 5/7

Проезд - м.Полянка, м.Октябрьская

Телефоны: 238-99-43 / 238-09-56 / 238-77-81

Лицензия Московского комитета образования № 004965

E-Mail: prestige-class@list.ru


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