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Спам AMERICAN LANGUAGE CENTER. Название организации, адрес, телефон, факс.
02/06/2003
Cообщаю реквизиты домена спамера. Здесь много интересной информации! В том числе адрес провайдера valuehost.ru
Кроме того спамер использует для рассылки почтовые адреса MTU-NET ,видимо покупает карточки этого провайдера!
domain: PRESTIGE-CLASS.RU
type: CORPORATE
nserver: ns1.valuehost.ru.
nserver: ns2.valuehost.ru.
state: REGISTERED, DELEGATED
person: Grigorij S Martishin
phone: +7 095 2389943
fax-no: +7 095 2389943
e-mail: gruffel@mail.ru
registrar: GPT-REG-RIPN
created: 2002.08.30
paid-till: 2003.08.30
source: RIPN
С уважением,
Vlad
Cообщаю реквизиты домена спамера. Здесь много интересной информации! В том числе адрес провайдера valuehost.ru
Кроме того спамер использует для рассылки почтовые адреса MTU-NET ,видимо покупает карточки этого провайдера!
domain: PRESTIGE-CLASS.RU
type: CORPORATE
nserver: ns1.valuehost.ru.
nserver: ns2.valuehost.ru.
state: REGISTERED, DELEGATED
person: Grigorij S Martishin
phone: +7 095 2389943
fax-no: +7 095 2389943
e-mail: gruffel@mail.ru
registrar: GPT-REG-RIPN
created: 2002.08.30
paid-till: 2003.08.30
source: RIPN
С уважением,
Vlad
02/06/2003
Адрес провайдера prestige-class.ru
support@valuehost.ru
Адрес лица зарегестрировавшего сайт Григория Мартишина gruffel@mail.ru
Адрес почтового прoвайдера
support@mtu-net.ru
Взаимных успехов!
Vlad
Адрес провайдера prestige-class.ru
support@valuehost.ru
Адрес лица зарегестрировавшего сайт Григория Мартишина gruffel@mail.ru
Адрес почтового прoвайдера
support@mtu-net.ru
Взаимных успехов!
Vlad
03/06/2003
Народ! Я их расколо. Вот она зараза:
Пироговская школа
119049, Москва, 1-й Бабьегородский пер., 5/7 238-31-81
(м. Октябрьская, Полянка)
Смола Михаил Васильевич - директор. 238-40-45
Лицензия № 005226. Госаккредитация № 0009424.
Аттестат государственного образца.
pirogovsch@mtu-net.ru
=============
Долбите!
Народ! Я их расколо. Вот она зараза:
Пироговская школа
119049, Москва, 1-й Бабьегородский пер., 5/7 238-31-81
(м. Октябрьская, Полянка)
Смола Михаил Васильевич - директор. 238-40-45
Лицензия № 005226. Госаккредитация № 0009424.
Аттестат государственного образца.
pirogovsch@mtu-net.ru
=============
Долбите!
06/06/2003
Вот, нашел по запросу в яндексе этот самый центр... по хорошему запросу - типа "английский язык американский"...
Моралистов,слабонервных, детей, женщин и девушек просьба по этой ссылке не ходить :)
http://www.die.ru
Вот, нашел по запросу в яндексе этот самый центр... по хорошему запросу - типа "английский язык американский"...
Моралистов,слабонервных, детей, женщин и девушек просьба по этой ссылке не ходить :)
http://www.die.ru
16/06/2003
Отбил домен!!!!!
Смотрите http://prestige-class.ru
Плохая новость: наверняка они начнут спамить с другого адреса, телефона...
Отбил домен!!!!!
Смотрите http://prestige-class.ru
Плохая новость: наверняка они начнут спамить с другого адреса, телефона...
16/06/2003
Сайт www.prestige-class.ru в прежнем виде не существует!
Спасибо владельцу домена!
Думаю,что это ощутимый удар и чему-то научит руководство American language center!
C уважением ко всем пострадавшим,
Vlad
Сайт www.prestige-class.ru в прежнем виде не существует!
Спасибо владельцу домена!
Думаю,что это ощутимый удар и чему-то научит руководство American language center!
C уважением ко всем пострадавшим,
Vlad
16/06/2003
Срочно пересылайте мне как можно больше header-ов рассылаемого спама, где фигурирует престиж!!! Либо оригиналы сообщений в качестве приложений (не forward!!!)
Мне просто необходимо... stopspam@gruxel.com
Нажмите на свойства сообщения в аутлуке или на "RFC-822 headers" в Bate
Заранее спасибо всем!
С уважением,
Владелец домена prestige-class.ru
Срочно пересылайте мне как можно больше header-ов рассылаемого спама, где фигурирует престиж!!! Либо оригиналы сообщений в качестве приложений (не forward!!!)
Мне просто необходимо... stopspam@gruxel.com
Нажмите на свойства сообщения в аутлуке или на "RFC-822 headers" в Bate
Заранее спасибо всем!
С уважением,
Владелец домена prestige-class.ru
23/06/2003
Сайт закрыт, но СПАМ сыпется!
Их адреса:
1-й Бабьегородский переулок дом 5/7
Проезд - м.Полянка, м.Октябрьская
Телефоны: 238-99-43 / 238-09-56 / 238-77-81
Лицензия Московского комитета образования № 004965
E-Mail: prestige-class@list.ru
Сайт закрыт, но СПАМ сыпется!
Их адреса:
1-й Бабьегородский переулок дом 5/7
Проезд - м.Полянка, м.Октябрьская
Телефоны: 238-99-43 / 238-09-56 / 238-77-81
Лицензия Московского комитета образования № 004965
E-Mail: prestige-class@list.ru
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