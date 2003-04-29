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Спам AMERICAN LANGUAGE CENTER. Название организации, адрес, телефон, факс.
29/04/2003
Смотроите, как надо бороться:
Посылаете на адрес info@prestige-class.ru письмо следующего содержания:
==========================
Вы прислали на мой адрес электронной почты рекламное сообщение без моего согласия.
Своей рекламой Вы заблокировали получение других, исключительно важных для меня срочных сообщений. Чтобы разблокировать их, мне пришлось тратить деньги на дорогостоящие услуги связи для вынужденного получения Вашей совершенно не нужной мне рекламы.
Своими действиями Вы причинили мне имущественный вред.
Вы обязаны возместить этот вред в полном объеме (п. 1 ст. 1064 ГК РФ).
Кроме того Вы нарушили мое личное неимущественное право на беспрепятственное получение информации по электронной почте (ст. 150 ГК РФ), помешав мне своевременно воспользоваться услугой электросвязи,
которую я оплатил.
Своими действиями Вы причинили мне нравственные страдания -- моральный вред, который также обязаны компенсировать в денежной форме (ст. 151,
1099 ГК РФ).
Имущественный вред и размер компенсации морального вреда оцениваю в сумме, эквивалентной USD 60.
Добровольно уплатив эту незначительную сумму, Вы будете избавлены от необходимости предстать перед судом в качестве ответчика, возмещать судебные расходы состоящие из государственной пошлины и расходов, связанных с рассмотрением дела: сумм, подлежащих выплате за проведение экспертизы, назначенной судом, вызов свидетелей, а также расходов, связанных с исполнением судебного акта.
Вам надлежит перевести сумму, эквивалентную $ 60 этому частному лицу.
Реквизиты для платежа будут сообщены дополнительно.
Дату и сумму платежа, номер платежного сообщения прошу сообщить по электронной почте.
Если Вы в течение трех банковских дней не перечислите деньги, Вам будет предъявлен иск через Арбитражный суд,
который неизбежно будет удовлетворен, что подтверждатся прецедентами.
При вынесении решения суд руководствуется не только актами законодательства, но и обычаями делового оборота (п. 1 ст. 5 ГК РФ). К таким обычаям относятся общепринятые нормы работы в сети Интернет http://www.ofisp.org/documents/ofisp-005.html.
В соответствии с этими нормами являются недопустимыми:
-- рассылка множеству получателей или множественная рассылка одному получателю не согласованных предварительно сообщений электронной почты (п.1.1. Общепринятых норм в сети Интернет);
-- несогласованная отправка электронных писем объемом более одной страницы или содержащих вложенные файлы (п. 1.2 Общепринятых норм в
сети Интернет);
-- несогласованная рассылка электронных писем рекламного, коммерческого или агитационного характера, а также писем, содержащих грубые и оскорбительные выражения и предложения (п. 1.3 Общепринятых норм в сети Интернет);
-- рассылка информации получателям, высказавшим ранее явное нежелание получать эту информацию (п. 1.7 Общепринятых норм в сети Интернет);
-- использование собственных или предоставленных информационных ресурсов (почтовых ящиков, адресов электронной почты, страниц WWW и т.д.) в качестве контактных координат при совершении любого из
вышеописанных действий, вне зависимости от того, из какой точки Сети были совершены эти действия (1.8 Общепринятых норм в сети Интернет).
В случаях Вашего отказа возместить вред, уклонения от ответа либо получения настоящей претензии, если сведений для подачи искового
заявления недостаточно (полного наименования Вашей организации, ф.и.о. предпринимателя, юридического адреса, собственников имущества
организации, их домашних адресов), будут предприняты меры по Вашему розыску и установлению необходимых сведений путем обращений в
регистрационную палату, налоговую инспекцию Министерства по налогам и сборам РФ, органы милиции.
Для Вашего розыска могут быть привлечены также на коммерческой основе специализированные фирмы.
Все расходы по Вашему розыску будут осуществлены исключительно за Ваш счет (п. 2 ст. 15 ГК РФ).
Доводы о том, что рекламировалась деятельность одного лица, а распространением рекламных сообщений без согласия получателей занималось другое, во внимание не принимаются. Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно (часть первая ст. 1080 ГК РФ). Суд исходит из презумпции того, что рекламодатель и рекламораспространитель -- одно и то же лицо. Кроме того, рекламодатель в праве предъявить рекламораспространителю регрессный иск либо привлечь его в качестве соответчика.
Реклама не должна распространяться способом, который осуществляется со злоупотреблением правом, влечет причинение имущественного вреда,
нравственных страданий, нарушением неимущественных прав граждан. Эти требования установлены абзацем первым пункта 1 статьи 10 Гражданского Кодекса Российской Федерации и Вы допустили их нарушение.
Всякая реклама, в которой допущены нарушения требований к способу ее распространения, установленном законодательством Российской Федерации, является ненадлежащей (ст. 2 Федерального Закона РФ "О рекламе").
Ненадлежащая реклама, влечет административную ответственность в виде штрафа в размере до 200 минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом (п. 1 ст. 31 Федерального Закона РФ "О рекламе"), который налагает территориальное управление Министерства РФ по антимонопольной политике.
В случае уклонения от добровольного возмещения вреда, Вы будете одновременно привлечены и к административной ответственности.
============================
Если не поможет, в чем я лично сильно сомневаюсь, тогда и вправду можете обратиться в ближайший суд по месту жительства и предъявить им иск. Все расходы - за счет ответчика.
Смотроите, как надо бороться:
Посылаете на адрес info@prestige-class.ru письмо следующего содержания:
==========================
Вы прислали на мой адрес электронной почты рекламное сообщение без моего согласия.
Своей рекламой Вы заблокировали получение других, исключительно важных для меня срочных сообщений. Чтобы разблокировать их, мне пришлось тратить деньги на дорогостоящие услуги связи для вынужденного получения Вашей совершенно не нужной мне рекламы.
Своими действиями Вы причинили мне имущественный вред.
Вы обязаны возместить этот вред в полном объеме (п. 1 ст. 1064 ГК РФ).
Кроме того Вы нарушили мое личное неимущественное право на беспрепятственное получение информации по электронной почте (ст. 150 ГК РФ), помешав мне своевременно воспользоваться услугой электросвязи,
которую я оплатил.
Своими действиями Вы причинили мне нравственные страдания -- моральный вред, который также обязаны компенсировать в денежной форме (ст. 151,
1099 ГК РФ).
Имущественный вред и размер компенсации морального вреда оцениваю в сумме, эквивалентной USD 60.
Добровольно уплатив эту незначительную сумму, Вы будете избавлены от необходимости предстать перед судом в качестве ответчика, возмещать судебные расходы состоящие из государственной пошлины и расходов, связанных с рассмотрением дела: сумм, подлежащих выплате за проведение экспертизы, назначенной судом, вызов свидетелей, а также расходов, связанных с исполнением судебного акта.
Вам надлежит перевести сумму, эквивалентную $ 60 этому частному лицу.
Реквизиты для платежа будут сообщены дополнительно.
Дату и сумму платежа, номер платежного сообщения прошу сообщить по электронной почте.
Если Вы в течение трех банковских дней не перечислите деньги, Вам будет предъявлен иск через Арбитражный суд,
который неизбежно будет удовлетворен, что подтверждатся прецедентами.
При вынесении решения суд руководствуется не только актами законодательства, но и обычаями делового оборота (п. 1 ст. 5 ГК РФ). К таким обычаям относятся общепринятые нормы работы в сети Интернет http://www.ofisp.org/documents/ofisp-005.html.
В соответствии с этими нормами являются недопустимыми:
-- рассылка множеству получателей или множественная рассылка одному получателю не согласованных предварительно сообщений электронной почты (п.1.1. Общепринятых норм в сети Интернет);
-- несогласованная отправка электронных писем объемом более одной страницы или содержащих вложенные файлы (п. 1.2 Общепринятых норм в
сети Интернет);
-- несогласованная рассылка электронных писем рекламного, коммерческого или агитационного характера, а также писем, содержащих грубые и оскорбительные выражения и предложения (п. 1.3 Общепринятых норм в сети Интернет);
-- рассылка информации получателям, высказавшим ранее явное нежелание получать эту информацию (п. 1.7 Общепринятых норм в сети Интернет);
-- использование собственных или предоставленных информационных ресурсов (почтовых ящиков, адресов электронной почты, страниц WWW и т.д.) в качестве контактных координат при совершении любого из
вышеописанных действий, вне зависимости от того, из какой точки Сети были совершены эти действия (1.8 Общепринятых норм в сети Интернет).
В случаях Вашего отказа возместить вред, уклонения от ответа либо получения настоящей претензии, если сведений для подачи искового
заявления недостаточно (полного наименования Вашей организации, ф.и.о. предпринимателя, юридического адреса, собственников имущества
организации, их домашних адресов), будут предприняты меры по Вашему розыску и установлению необходимых сведений путем обращений в
регистрационную палату, налоговую инспекцию Министерства по налогам и сборам РФ, органы милиции.
Для Вашего розыска могут быть привлечены также на коммерческой основе специализированные фирмы.
Все расходы по Вашему розыску будут осуществлены исключительно за Ваш счет (п. 2 ст. 15 ГК РФ).
Доводы о том, что рекламировалась деятельность одного лица, а распространением рекламных сообщений без согласия получателей занималось другое, во внимание не принимаются. Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно (часть первая ст. 1080 ГК РФ). Суд исходит из презумпции того, что рекламодатель и рекламораспространитель -- одно и то же лицо. Кроме того, рекламодатель в праве предъявить рекламораспространителю регрессный иск либо привлечь его в качестве соответчика.
Реклама не должна распространяться способом, который осуществляется со злоупотреблением правом, влечет причинение имущественного вреда,
нравственных страданий, нарушением неимущественных прав граждан. Эти требования установлены абзацем первым пункта 1 статьи 10 Гражданского Кодекса Российской Федерации и Вы допустили их нарушение.
Всякая реклама, в которой допущены нарушения требований к способу ее распространения, установленном законодательством Российской Федерации, является ненадлежащей (ст. 2 Федерального Закона РФ "О рекламе").
Ненадлежащая реклама, влечет административную ответственность в виде штрафа в размере до 200 минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом (п. 1 ст. 31 Федерального Закона РФ "О рекламе"), который налагает территориальное управление Министерства РФ по антимонопольной политике.
В случае уклонения от добровольного возмещения вреда, Вы будете одновременно привлечены и к административной ответственности.
============================
Если не поможет, в чем я лично сильно сомневаюсь, тогда и вправду можете обратиться в ближайший суд по месту жительства и предъявить им иск. Все расходы - за счет ответчика.
17/05/2003
То, что ниже напечатано взято с сайта http://www.varya.ru/ без согласия автора. Надеюсь. он не обидится:
Угрозы спамера.
Получил в очередной раз спам о мобильниках и решил "заказать доставку". На край Москвы со словами: "Как доедете до Н-ской улицы, звоните, я скажу куда дальше". Ну и развернул курьера-дядечку обратно с объяснением причин.
- В чем же я то виноват?, - спросил он.
- А вот если Ваша контора замучается пустые заказы принимать, то откажется от спама.
- Ну теперь то вы морально удовлетворены? Всего доброго.
Инцидент исчерпан. Казалось.
Звонок.
- Какого нах #$@@#$ ты моего тра-та-та курьера гонял?
Я объяснил этому быдлу свою позицию.
-Ты б... конкретна пожалеешь об этом! - И дальше угрозы в том же духе...
Тел с которого угрожали я записал. Он оказался инетмагазина, естественно не тот, что был в спаме.
Конечно радует, что так разозлил спамеров и от таких угроз я не очень то напрягаюсь. Но вот дядечку, согласитесь вежливого, мои сослуживцы пожалели. Я им говорю - А секретарей "Американского английского" вам не жалко? - Нет, мы их не видим.
Вот так я, поддавшись повсеместной кампании, сделал то, что все советовали, но сами не делали. И столкнувшись с живым человеком получил осадок. Конечно, нефиг работать курьеру в отстойной конторе, но все же...
То, что ниже напечатано взято с сайта http://www.varya.ru/ без согласия автора. Надеюсь. он не обидится:
Угрозы спамера.
Получил в очередной раз спам о мобильниках и решил "заказать доставку". На край Москвы со словами: "Как доедете до Н-ской улицы, звоните, я скажу куда дальше". Ну и развернул курьера-дядечку обратно с объяснением причин.
- В чем же я то виноват?, - спросил он.
- А вот если Ваша контора замучается пустые заказы принимать, то откажется от спама.
- Ну теперь то вы морально удовлетворены? Всего доброго.
Инцидент исчерпан. Казалось.
Звонок.
- Какого нах #$@@#$ ты моего тра-та-та курьера гонял?
Я объяснил этому быдлу свою позицию.
-Ты б... конкретна пожалеешь об этом! - И дальше угрозы в том же духе...
Тел с которого угрожали я записал. Он оказался инетмагазина, естественно не тот, что был в спаме.
Конечно радует, что так разозлил спамеров и от таких угроз я не очень то напрягаюсь. Но вот дядечку, согласитесь вежливого, мои сослуживцы пожалели. Я им говорю - А секретарей "Американского английского" вам не жалко? - Нет, мы их не видим.
Вот так я, поддавшись повсеместной кампании, сделал то, что все советовали, но сами не делали. И столкнувшись с живым человеком получил осадок. Конечно, нефиг работать курьеру в отстойной конторе, но все же...
18/05/2003
Света, прочитал - чуть слеза не прошибла... Бедный дядечка, он-то хороший, а вот генералы у него - дураки. Вот когда он и сам это поймет - он от них уволится или потребует от них зряплату все равно. Но думается мне, что не дядечка это ездил, а сам "ИМ", который экономит.
А уж какой осадок у этих ребятишек остался - песня! Если им 3-5 таких заказов сделают, они не то что про спам забудут - дело свое закроют. И поделом!
Света, прочитал - чуть слеза не прошибла... Бедный дядечка, он-то хороший, а вот генералы у него - дураки. Вот когда он и сам это поймет - он от них уволится или потребует от них зряплату все равно. Но думается мне, что не дядечка это ездил, а сам "ИМ", который экономит.
А уж какой осадок у этих ребятишек остался - песня! Если им 3-5 таких заказов сделают, они не то что про спам забудут - дело свое закроют. И поделом!
21/05/2003
Нда уж. Я вчера некий "Мастер сервис" запряг аж в Зеленоград. Причем он еще там полчаса искали 5 подъезд в 4 подъездном доме, пока я был в метро. Причина - оплата спама (дураки на своих ошибках учатся). Резвый разъездной лотошник пообещал заспамить ящик и прочее. Сегодня опять пришло. за 3850 дрель в Железнодорожном, к примеру, закажите кто-нибудь по тел 518-61-53. Правда мат послушать придется. ;)
Нда уж. Я вчера некий "Мастер сервис" запряг аж в Зеленоград. Причем он еще там полчаса искали 5 подъезд в 4 подъездном доме, пока я был в метро. Причина - оплата спама (дураки на своих ошибках учатся). Резвый разъездной лотошник пообещал заспамить ящик и прочее. Сегодня опять пришло. за 3850 дрель в Железнодорожном, к примеру, закажите кто-нибудь по тел 518-61-53. Правда мат послушать придется. ;)
02/06/2003
ПРЕДЛАГАЮ ВСЕМ СОЗДАТЬ ПРАВИЛО ДЛЯ СООБЩЕНИЙ AMERICAN LANGUAGE CENTER И ВОЗВРАЩАТЬ ВЕСЬ ИХНИЙ СПАМ НА АДРЕС INFO@PRESIGE-CLASS.RU
Именно не удалять письма,а возвращать на их фактический адрес!!!
ПРЕДЛАГАЮ ВСЕМ СОЗДАТЬ ПРАВИЛО ДЛЯ СООБЩЕНИЙ AMERICAN LANGUAGE CENTER И ВОЗВРАЩАТЬ ВЕСЬ ИХНИЙ СПАМ НА АДРЕС INFO@PRESIGE-CLASS.RU
Именно не удалять письма,а возвращать на их фактический адрес!!!
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