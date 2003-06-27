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Спам AMERICAN LANGUAGE CENTER. Название организации, адрес, телефон, факс.



Ссылка на сообщение damom
27/06/2003

remove me from your e-mail list immediately and forever.English is my native language.



Ссылка на сообщение Stork
04/07/2003

Уважаемые господа!



Мне кажется, что я вычислил слабое место «Центра американского английского», который доставал меня, также как и всех в течении многих месяцев своим спамом . Но так как, выводы час-тично являются продуктом моих умозаключений попытаюсь изложить все по порядку:

Вчера меня окончательно достали рассылки ALC и я решил найти их организаторов. Пер-вое, что я сделал пробил учредителей и директора этой организации, но такие данные как выясни-лось уже давно существуют в Интернет; и это не остановило спам ALC.

Тогда я пошел другим путем: выяснив адрес где располагается ALC ( 1- й Бабьегородский переулок, 5/7) я пробил по базе МГТС все телефоны, зарегистрированные по этому адресу. Выяс-нилось, что там находится только две организации: НОУ «Средняя общеобразовательная пиро-говская школа» и НОУ Московский Центр образования «Престиж». Я позвонил в НОУ «Средняя общеобразовательная пироговская школа», и представившись пожарным инспектором, под пред-логом проведения комиссии по проверке пожарной безопасности, выяснил у директора (Смола Михаила Васильевича, телефон 238-13-81) балансовую принадлежность здания и количество арен-даторов. Выяснилось, что здание принадлежит мэрии и НОУ «Средняя общеобразовательная пироговская школа» арендует 1-ый, 2-ой и 4-ый этаж этого здания, 3 этаж арендует НОУ Москов-ский Центр образования «Престиж». Но на 3 этаже, располагается также «Центр американского английского». Я выяснил по базе все телефоны, принадлежащие «Престижу»: 238-09-56, 238-10-22, 238-33-86, 238-51-63, 238-51-73, 238-51-75, 238-77-81, 238-99-43.Оказалось, один из этих теле-фонов ( 238-33-86) присутствовал раньше в рекламе АЛС. Через Интернет я выяснил, чем занима-ется «Престиж», в частности он преподает английский язык.

На основании данных фактов я сделал следующие выводы:

1. «Престиж» сдает, арендованные им площади у мэрии в субаренду ALC. Но, как он может сдавать эти площади конкуренту, который занимается той же самой деятельностью, что и «Престиж»? Мало того в «Престиж» тоже звонят негодующие пользователи Интернета, подтверждение чему письмо директора «Престижа» Ю. Сирина. Так зачем же «Престижу» держать скандальную ALC?

2. Хотя они юридически абсолютно разные организации, они работают вместе на один кар-ман. При этом, «Престиж» предоставляет ALC свои площади и телефоны, а АЛС принима-ет на себя весь все негативные последствия рассылки спама.

3. Сама их совместная деятельность по-видимому является очень выгодной, иначе бы ALC не стал бы покупать телефоны: 105-51-86- многоканальный. Но ALC на этот адрес не имеет даже договора аренды с мэрией.



Я уверен, что за всем этим стоит «Престиж», но даже если не стоит, то его можно заста-вить отказать ALC в аренде.

Я сам не москвич, и не знаю московских правил аренды муниципальной недвижимости, но не думаю, что эти правила разрешают сдавать арендуемые помещения в субаренду, тем более что образовательным учреждениям возможно предоставляются льготы.

По базе регистрационной палаты я выяснил кто является учредителем НОУ Московского Центра образования «Престиж». Учредитель всего один - Ивановская Татьяна Михайловна, ее квартиры и телефоны :Дмитровское шоссе, 39, кв.126, дом. тел. 976-53-12, Кутузовский про-спект,21, кв. 86, дом.тел. 240-07-59. Директор Ю. Сирин - 2387781.



Так как этот спам оказался экономически выгодным, то у них могут возникнуть последователи, поэтому с ними нужно бороться достаточно жестко.

Надо звонить не только по телефонам «Престижа», но и в мэрию, по домашним телефонам учредителя и директора «Престижа», и даже как это не плохо звучит - их соседям, пускай соседи давят на них. Ведь если у них будут последователи, всем нам будет плохо.







Stork



Ссылка на сообщение Eugene
05/07/2003

/// Тел.105-51-86 Moscow



Мне очень жалко девушку, которая отвечает на этот телефон, но после каждого спам письма я не ленюсь звонить по этому телефону и материть ее начальство. :))



вот такая я сволочь


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