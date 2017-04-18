"Сбербанк" запустил сервис по созданию сайтов для бизнеса - обсуждение
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Редактор новостей Oborot.ru
Редактор новостей Oborot.ru
18/04/2017
Обсуждение материала ""Сбербанк" запустил сервис по созданию сайтов для бизнеса Он рассчитан в первую очередь на мелких и начинающих >>>".
Обсуждение материала ""Сбербанк" запустил сервис по созданию сайтов для бизнеса Он рассчитан в первую очередь на мелких и начинающих >>>".
Светлана Ушакова,
Менеджер ШЕМАРТ
Менеджер ШЕМАРТ
18/04/2017
Указанные цифры в статье не соответствуют указанным на их сайте 1С-UMI , так интернет магазин от 825 руб.
Указанные цифры в статье не соответствуют указанным на их сайте 1С-UMI , так интернет магазин от 825 руб.
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