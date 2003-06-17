/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2 3 4
Ответить

Рад услышать ваши замечания



Ссылка на сообщение FFR
17/06/2003

Ну насчет флеша, Вы господа не правы.

Пожалуй это единственный формат, позволяющий показать что-то в динамике, при допустимом размере файла.

Если мы осуществим то, что задумали, выложу на оценку.



Ссылка на сообщение Олег
18/06/2003

Все же Михаил мне немного непонятна Ваша позиция - попросить замечаний а потом их объявить бредовыми. То, что я писал в директивном порядке - во-первых у меня было мало времени, поэтому писал коротко и ясно. Во-вторых у меня такой стиль, и в-третьих ... это мое, то что мне нравится больше всего: гуманитарные науки и психология. Это для Вас там все тонко. Мне же наоборот - многое ясно и прозрачно (у меня второе образование - психолог). Кроме того, много занимаюсь самообразованием. А уж маркетинг... поле непаханное.

Про желтую опасность - это ваша мысль. Я писал о желтом цвете и логических опасностях текста. А это как говорят в Одессе - две большие разницы.

А мне хотелось просто помочь - потому что идея Вашего магазина хорошая и мне очень понравились фото бокалов и прочего хрусталя. Даже захотелось самому купить. Но попозже...:)

Поэтому был весьма рад помочь своими скромными силами Вашему вполне (я так считаю) успешному начинанию. А вы меня так...



Ссылка на сообщение Сергачев Михаил
18/06/2003

Блин! Олег сколько раз можно писать спасибо!? Я вам сколько раз это писал?

У меня уже буквы на клавишах стерлись.

Вы знаете что получается. Люди жалающие получить замечания по своим проектам пишут мне ( думаю и не только мне ) по почте. А обсуждать свой сайт здесь не хотят.

Это и из за директивного стиля в том числе.

Тут ведь не грузчики и не заключенные, как думаете а психолог? Зачем же директивный стиль... Вы бы еще матом, а что стиль такой. - директивный.

"Коротко и ясно" стоит разговаритвать со своей женой, при условии если вы захотите развестись.

А у меня стиль писать правду при обсуждении, если мне КАЖУТСЯ ваши замечания интересными , я так и пишу, и на ОБОРОТ так же. Правда, добавляю "мне так кажется" .

P.S.

Сцец. курс дело хорошее. Но за 1год там не успевают никого вылечить... Сами знаете. ( шутка)



Ссылка на сообщение Vadim
18/06/2003

"Fax me" у Оливетти - это скорее "ай-стоппер": очень трудно привлечь к себе внимание компании, которая далеко не лидер (мягко говоря) на рынке факсимильной техники. Но это конечно же не слоган для продукта или компании (не знаю слагана Оливетти, но уверен на 100% что это так).

Ай-стоппер только привлекает внимание к рекламной кампании, продукту, а далее начинают работать совсем другие механизмы - не будет бизнесмен покупать офисную технику только потому, что ему понравилось "Fax me".



Так что зачем же вам привлекать внимание посетителя, он уже не выбирает вас среди конкурентов, а уже пришел на ваш сайт ...



Ссылка на сообщение Сергачев Михаил
18/06/2003

Vadim, конечно "Fax me" это ай-стоппер.

Но я говорил о другом.

У меня на сайте "Fax me" и нет, кажется...



Ссылка на сообщение Олег
18/06/2003

Ну вот и договорились. Значит если еще Михаилу потребуются мои замечания, то я могу спокойно писать, зная, что он применит их с пользой и полностью. Да и другие тоже могут меня спросить насчет замечаний: подскажем, объясним.

По крайней мере от одного человека спасибо мне уже гарантировано. :)

Значит не зря трудился.


Ответить
Предыдущая 1 2 3 4




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены