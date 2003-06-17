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Рад услышать ваши замечания
17/06/2003
Ну насчет флеша, Вы господа не правы.
Пожалуй это единственный формат, позволяющий показать что-то в динамике, при допустимом размере файла.
Если мы осуществим то, что задумали, выложу на оценку.
Ну насчет флеша, Вы господа не правы.
Пожалуй это единственный формат, позволяющий показать что-то в динамике, при допустимом размере файла.
Если мы осуществим то, что задумали, выложу на оценку.
18/06/2003
Все же Михаил мне немного непонятна Ваша позиция - попросить замечаний а потом их объявить бредовыми. То, что я писал в директивном порядке - во-первых у меня было мало времени, поэтому писал коротко и ясно. Во-вторых у меня такой стиль, и в-третьих ... это мое, то что мне нравится больше всего: гуманитарные науки и психология. Это для Вас там все тонко. Мне же наоборот - многое ясно и прозрачно (у меня второе образование - психолог). Кроме того, много занимаюсь самообразованием. А уж маркетинг... поле непаханное.
Про желтую опасность - это ваша мысль. Я писал о желтом цвете и логических опасностях текста. А это как говорят в Одессе - две большие разницы.
А мне хотелось просто помочь - потому что идея Вашего магазина хорошая и мне очень понравились фото бокалов и прочего хрусталя. Даже захотелось самому купить. Но попозже...:)
Поэтому был весьма рад помочь своими скромными силами Вашему вполне (я так считаю) успешному начинанию. А вы меня так...
Все же Михаил мне немного непонятна Ваша позиция - попросить замечаний а потом их объявить бредовыми. То, что я писал в директивном порядке - во-первых у меня было мало времени, поэтому писал коротко и ясно. Во-вторых у меня такой стиль, и в-третьих ... это мое, то что мне нравится больше всего: гуманитарные науки и психология. Это для Вас там все тонко. Мне же наоборот - многое ясно и прозрачно (у меня второе образование - психолог). Кроме того, много занимаюсь самообразованием. А уж маркетинг... поле непаханное.
Про желтую опасность - это ваша мысль. Я писал о желтом цвете и логических опасностях текста. А это как говорят в Одессе - две большие разницы.
А мне хотелось просто помочь - потому что идея Вашего магазина хорошая и мне очень понравились фото бокалов и прочего хрусталя. Даже захотелось самому купить. Но попозже...:)
Поэтому был весьма рад помочь своими скромными силами Вашему вполне (я так считаю) успешному начинанию. А вы меня так...
18/06/2003
Блин! Олег сколько раз можно писать спасибо!? Я вам сколько раз это писал?
У меня уже буквы на клавишах стерлись.
Вы знаете что получается. Люди жалающие получить замечания по своим проектам пишут мне ( думаю и не только мне ) по почте. А обсуждать свой сайт здесь не хотят.
Это и из за директивного стиля в том числе.
Тут ведь не грузчики и не заключенные, как думаете а психолог? Зачем же директивный стиль... Вы бы еще матом, а что стиль такой. - директивный.
"Коротко и ясно" стоит разговаритвать со своей женой, при условии если вы захотите развестись.
А у меня стиль писать правду при обсуждении, если мне КАЖУТСЯ ваши замечания интересными , я так и пишу, и на ОБОРОТ так же. Правда, добавляю "мне так кажется" .
P.S.
Сцец. курс дело хорошее. Но за 1год там не успевают никого вылечить... Сами знаете. ( шутка)
Блин! Олег сколько раз можно писать спасибо!? Я вам сколько раз это писал?
У меня уже буквы на клавишах стерлись.
Вы знаете что получается. Люди жалающие получить замечания по своим проектам пишут мне ( думаю и не только мне ) по почте. А обсуждать свой сайт здесь не хотят.
Это и из за директивного стиля в том числе.
Тут ведь не грузчики и не заключенные, как думаете а психолог? Зачем же директивный стиль... Вы бы еще матом, а что стиль такой. - директивный.
"Коротко и ясно" стоит разговаритвать со своей женой, при условии если вы захотите развестись.
А у меня стиль писать правду при обсуждении, если мне КАЖУТСЯ ваши замечания интересными , я так и пишу, и на ОБОРОТ так же. Правда, добавляю "мне так кажется" .
P.S.
Сцец. курс дело хорошее. Но за 1год там не успевают никого вылечить... Сами знаете. ( шутка)
18/06/2003
"Fax me" у Оливетти - это скорее "ай-стоппер": очень трудно привлечь к себе внимание компании, которая далеко не лидер (мягко говоря) на рынке факсимильной техники. Но это конечно же не слоган для продукта или компании (не знаю слагана Оливетти, но уверен на 100% что это так).
Ай-стоппер только привлекает внимание к рекламной кампании, продукту, а далее начинают работать совсем другие механизмы - не будет бизнесмен покупать офисную технику только потому, что ему понравилось "Fax me".
Так что зачем же вам привлекать внимание посетителя, он уже не выбирает вас среди конкурентов, а уже пришел на ваш сайт ...
"Fax me" у Оливетти - это скорее "ай-стоппер": очень трудно привлечь к себе внимание компании, которая далеко не лидер (мягко говоря) на рынке факсимильной техники. Но это конечно же не слоган для продукта или компании (не знаю слагана Оливетти, но уверен на 100% что это так).
Ай-стоппер только привлекает внимание к рекламной кампании, продукту, а далее начинают работать совсем другие механизмы - не будет бизнесмен покупать офисную технику только потому, что ему понравилось "Fax me".
Так что зачем же вам привлекать внимание посетителя, он уже не выбирает вас среди конкурентов, а уже пришел на ваш сайт ...
18/06/2003
Ну вот и договорились. Значит если еще Михаилу потребуются мои замечания, то я могу спокойно писать, зная, что он применит их с пользой и полностью. Да и другие тоже могут меня спросить насчет замечаний: подскажем, объясним.
По крайней мере от одного человека спасибо мне уже гарантировано. :)
Значит не зря трудился.
Ну вот и договорились. Значит если еще Михаилу потребуются мои замечания, то я могу спокойно писать, зная, что он применит их с пользой и полностью. Да и другие тоже могут меня спросить насчет замечаний: подскажем, объясним.
По крайней мере от одного человека спасибо мне уже гарантировано. :)
Значит не зря трудился.
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