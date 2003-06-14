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Рад услышать ваши замечания
14/06/2003
Олег спасибо за продолжение обсуждения.
Попробую объяснить свою позицию.
Почему желтый цвет? Я не считаю себя дизайнером, хотя поверьте, могу. И у меня на столе стоит ярлык Color Wheel Pro – программы подбора цветовой гаммы.
К разработке дизайна этого сайта я подключил заслуженного профессионала и так получилось что вокруг, я живу в Праге, есть признанные профессиональные художники, признанные в Англии и Штатах, у которых была возможность спросить мнение и о цветовой гамме.
Выбор цветовой гаммы для сайт – это начало и в самом поверьте Олег, это обсуждалось более чем активно.
Потом если хотите я сам из семьи художников.
Теперь относительно воздействия на человека.
Я достаточно давно знаком с тестом Люшера, так любимым сотрудниками отдела персонала, да и вообще психологами, желтый цвет - это стремление к изменению, выходу, освобождению, расслаблению, ожидание, надежда на удачу и случай, оптимизм, избегание проблем.
Синий - стремление к согласию, доверию, пониманию, сочувствию, отсутствию конфликтов, дружеским отношеним, любовь, привязанность, спокойствие.
Теперь о слоганах. Помните знаменитый слоган Olivetti, идущую под слоганом "Fax me!": изображение женщины, сидящей около факсимильного аппарата ?
Следую вашей логике у добропорядочных американских ( да и не только) бизнесменов такой слоган для рекламы серьезной фирмы должен был вызвать сильное отторжение.
Это классика….
Теперь, эмоции ( чувства) не могут быть положительными и отрицательными. Тут уж простите… Так уж подсознание кажется устроено. Не стоит давать моральную оценку чувствам. Это же не поступки.
=========================
Это тем более удивительно, потому как предлагается элитный хрусталь весьма небедным людям, у которых осторожность стоит на первом месте.
Олег, это смелое утверждение. Как только существуют экстимальные виды спорта?
Олег подумайте, что заставляет богатых и обеспеченных людей рисковать свой жизнью и платить за этот риск не малые деньги?
Давайте подумаем о том, какими чувствами можно объяснить коллекционирование?
Откуда расхожая фраза « когда она увидит, она засохнет от зависти »?
Вообще, откуда желание обладать и стремление быть первым?
А не сублимация ли? И не лежит ли в начале это основной инстинкт?
Еще раз спасибо вам за обсуждение. Жду ваших замечаний.
P.S. Олег, что я должен увидеть на сайте П Короткова?
Олег спасибо за продолжение обсуждения.
Попробую объяснить свою позицию.
Почему желтый цвет? Я не считаю себя дизайнером, хотя поверьте, могу. И у меня на столе стоит ярлык Color Wheel Pro – программы подбора цветовой гаммы.
К разработке дизайна этого сайта я подключил заслуженного профессионала и так получилось что вокруг, я живу в Праге, есть признанные профессиональные художники, признанные в Англии и Штатах, у которых была возможность спросить мнение и о цветовой гамме.
Выбор цветовой гаммы для сайт – это начало и в самом поверьте Олег, это обсуждалось более чем активно.
Потом если хотите я сам из семьи художников.
Теперь относительно воздействия на человека.
Я достаточно давно знаком с тестом Люшера, так любимым сотрудниками отдела персонала, да и вообще психологами, желтый цвет - это стремление к изменению, выходу, освобождению, расслаблению, ожидание, надежда на удачу и случай, оптимизм, избегание проблем.
Синий - стремление к согласию, доверию, пониманию, сочувствию, отсутствию конфликтов, дружеским отношеним, любовь, привязанность, спокойствие.
Теперь о слоганах. Помните знаменитый слоган Olivetti, идущую под слоганом "Fax me!": изображение женщины, сидящей около факсимильного аппарата ?
Следую вашей логике у добропорядочных американских ( да и не только) бизнесменов такой слоган для рекламы серьезной фирмы должен был вызвать сильное отторжение.
Это классика….
Теперь, эмоции ( чувства) не могут быть положительными и отрицательными. Тут уж простите… Так уж подсознание кажется устроено. Не стоит давать моральную оценку чувствам. Это же не поступки.
=========================
Это тем более удивительно, потому как предлагается элитный хрусталь весьма небедным людям, у которых осторожность стоит на первом месте.
Олег, это смелое утверждение. Как только существуют экстимальные виды спорта?
Олег подумайте, что заставляет богатых и обеспеченных людей рисковать свой жизнью и платить за этот риск не малые деньги?
Давайте подумаем о том, какими чувствами можно объяснить коллекционирование?
Откуда расхожая фраза « когда она увидит, она засохнет от зависти »?
Вообще, откуда желание обладать и стремление быть первым?
А не сублимация ли? И не лежит ли в начале это основной инстинкт?
Еще раз спасибо вам за обсуждение. Жду ваших замечаний.
P.S. Олег, что я должен увидеть на сайте П Короткова?
14/06/2003
Не часто вступаю в дискуссии на обороте, но обсуждаемый проект что-то, видимо, задел :-) А потому:
- Если говорить о навигации по сайту и дизайну вцелом: магазин меня зацепил, заставил "поковыряться" в предложенных товарах. А это значит, что подача скорее верная чем нет :-) Т.е. та самая проблема что "для каждого товара нужна своя подача" у вас решена. Да и навигация внутри магазина не вызвала никаких вопросов.
- Но! Выяснить куда доставляют можно только путем логических рассуждений. Причем долгих и немного мучительных. (Т.е. надо заметить что находитесь в в Праге, после чего насторожиться, поискать кнопку "о доставке, не найти, подумать, что "уж если начну оформлять заказ - то там то скажут" и т.п. Слишком много действий.
- Левое меню несколько теряется. Т.е. его смысл становится понятным только после полного прочтения пунктов меню. ИМХО, это не смертельно, но хотелось бы сделать его более интуитивным.
- "Срок изготовления и доставки: 1 дней"! Попросите программиста потратить полчаса на такие мелочи. А то для "элитного хрусталя" такие шероховатости очень сильно "бьют по глазам".
- Ну и по поводу начала этой ветки: попросите програмиста сделать автоматическое масштабирование картинок в превьюшки если нет времени делать превьюшки. Опять таки полчаса работы :-)
Не часто вступаю в дискуссии на обороте, но обсуждаемый проект что-то, видимо, задел :-) А потому:
- Если говорить о навигации по сайту и дизайну вцелом: магазин меня зацепил, заставил "поковыряться" в предложенных товарах. А это значит, что подача скорее верная чем нет :-) Т.е. та самая проблема что "для каждого товара нужна своя подача" у вас решена. Да и навигация внутри магазина не вызвала никаких вопросов.
- Но! Выяснить куда доставляют можно только путем логических рассуждений. Причем долгих и немного мучительных. (Т.е. надо заметить что находитесь в в Праге, после чего насторожиться, поискать кнопку "о доставке, не найти, подумать, что "уж если начну оформлять заказ - то там то скажут" и т.п. Слишком много действий.
- Левое меню несколько теряется. Т.е. его смысл становится понятным только после полного прочтения пунктов меню. ИМХО, это не смертельно, но хотелось бы сделать его более интуитивным.
- "Срок изготовления и доставки: 1 дней"! Попросите программиста потратить полчаса на такие мелочи. А то для "элитного хрусталя" такие шероховатости очень сильно "бьют по глазам".
- Ну и по поводу начала этой ветки: попросите програмиста сделать автоматическое масштабирование картинок в превьюшки если нет времени делать превьюшки. Опять таки полчаса работы :-)
14/06/2003
AntonM, спасибо замечания понял.
С доставкой пока только разбираемся. Но в общем есть и еще будет ответы на эту тему в FAQs. Вы думаете стоит вывести отдельную ссылку в меню "о доставке"?
Если вопросы возникают?
====================
Левое теряется. хотелось бы сделать его более интуитивным.
======================
Если можно, чуть подробнее, может быть какие то предложения?
С остальным согласен, буду общаться с моим програмистом.
Еще раз спасибо.
AntonM, спасибо замечания понял.
С доставкой пока только разбираемся. Но в общем есть и еще будет ответы на эту тему в FAQs. Вы думаете стоит вывести отдельную ссылку в меню "о доставке"?
Если вопросы возникают?
====================
Левое теряется. хотелось бы сделать его более интуитивным.
======================
Если можно, чуть подробнее, может быть какие то предложения?
С остальным согласен, буду общаться с моим програмистом.
Еще раз спасибо.
14/06/2003
2 Михаил
Я не уверен, что кнопка "FAQs" осмыслена. По крайней мере для себя я решил, что сей термин обычному посетителю не всегда понятен. Даже кнопка "Доставка" не всегда спасает, хотя после подробного расписания этого раздела количество идиотских вопросов по телефону и странных заказов уменьшилось.
Левое меню.
Логику работы меню, точнее логику выбора товара очень одобрямс. (использую подобный подход в подобных случаях) Можно буквально за пару кликов найти то что интересует. Но блоки фильтров "по коллекциям", "по дизайну", по "цене" визуально сливаются. Глазу трудно их слету различить. Т.е. фонты, цвет, жирность у заголовков и текстов одинаковы. Разве что расстояния между строк разные, но этого мало. Кроме этого я бы обратил внимание на то, что "меню товаров" (блоки фильтров) и пункты меню о магазине монотонно идут в один столбец.
Что бы не быть голословным, то вот что я бы попросил дизайнера попробовать:
- блоки фильтров выделить визуально. Что бы они визуально "отстояли" друг от друга, что бы боковым зрением посетитель мог их "ощущать" и, при необходимости, вести мышь в нужный блок сразу "не целясь".
Потом я бы попробовал отслеживать где посетитель находится. Т.е. если я смотрю графин за $180, то можно выделить строки в блоках: "коллекция" Богемия, "графины", "от $151".
Меню "о нас", "магазин в Праге" и т.п. я бы попробовал убрать из под меню товаров. У вас есть куча места в шапке. Я уверен что баннеробменную сеть туда совать не будете :-) Тогда попробуйте использовать шапку для группы разделов "о магазине". Место это "логически достойное" и не путает посетителя.
И еще мелочь: Хожу я по русскоязычной части сайта. Хочу выйти на главную - жму в лого, и ...как то медленнее начинаю читать... :-) Т.е. проверьте что бы не происходило "самопроизвольных" переключений языка сайта.
2 Михаил
Я не уверен, что кнопка "FAQs" осмыслена. По крайней мере для себя я решил, что сей термин обычному посетителю не всегда понятен. Даже кнопка "Доставка" не всегда спасает, хотя после подробного расписания этого раздела количество идиотских вопросов по телефону и странных заказов уменьшилось.
Левое меню.
Логику работы меню, точнее логику выбора товара очень одобрямс. (использую подобный подход в подобных случаях) Можно буквально за пару кликов найти то что интересует. Но блоки фильтров "по коллекциям", "по дизайну", по "цене" визуально сливаются. Глазу трудно их слету различить. Т.е. фонты, цвет, жирность у заголовков и текстов одинаковы. Разве что расстояния между строк разные, но этого мало. Кроме этого я бы обратил внимание на то, что "меню товаров" (блоки фильтров) и пункты меню о магазине монотонно идут в один столбец.
Что бы не быть голословным, то вот что я бы попросил дизайнера попробовать:
- блоки фильтров выделить визуально. Что бы они визуально "отстояли" друг от друга, что бы боковым зрением посетитель мог их "ощущать" и, при необходимости, вести мышь в нужный блок сразу "не целясь".
Потом я бы попробовал отслеживать где посетитель находится. Т.е. если я смотрю графин за $180, то можно выделить строки в блоках: "коллекция" Богемия, "графины", "от $151".
Меню "о нас", "магазин в Праге" и т.п. я бы попробовал убрать из под меню товаров. У вас есть куча места в шапке. Я уверен что баннеробменную сеть туда совать не будете :-) Тогда попробуйте использовать шапку для группы разделов "о магазине". Место это "логически достойное" и не путает посетителя.
И еще мелочь: Хожу я по русскоязычной части сайта. Хочу выйти на главную - жму в лого, и ...как то медленнее начинаю читать... :-) Т.е. проверьте что бы не происходило "самопроизвольных" переключений языка сайта.
14/06/2003
2AntonM, да… спасибо!
Отностильно "FAQs" , трудно не согласится. Есть совя сцецифика у русскоязычных сайтов.
По поводу этого у меня есть две идейки.
1. Прямо под Лого, надпись «Доставка в разные страны.» сделать это ссылкой на страницу вопросов о доставке.
2. На страницах товара, в корзине, сделать ссылки «часто задаваемые вопросы»
Выделить дополнительно подменю. Нужно подумать как это лучше сделать. Мне пока не очень понятно. Горизонтальные линии, как то не очень, вводить дополнительный цвет не хочется, да и не то. Рамки? Нет, не знаю. Посоветуюсь с дизайнером.
Делать еще одно меню, конечно можно и в первых вариантах так и было, но потом решили от этого отказаться. Не уверен, что это здесь очень играет роль.
С остальным полностью согласен.
2AntonM, да… спасибо!
Отностильно "FAQs" , трудно не согласится. Есть совя сцецифика у русскоязычных сайтов.
По поводу этого у меня есть две идейки.
1. Прямо под Лого, надпись «Доставка в разные страны.» сделать это ссылкой на страницу вопросов о доставке.
2. На страницах товара, в корзине, сделать ссылки «часто задаваемые вопросы»
Выделить дополнительно подменю. Нужно подумать как это лучше сделать. Мне пока не очень понятно. Горизонтальные линии, как то не очень, вводить дополнительный цвет не хочется, да и не то. Рамки? Нет, не знаю. Посоветуюсь с дизайнером.
Делать еще одно меню, конечно можно и в первых вариантах так и было, но потом решили от этого отказаться. Не уверен, что это здесь очень играет роль.
С остальным полностью согласен.
14/06/2003
Михаил:
Сразу оговорюсь, я не дизайнер ни в коей мере, поэтому буду высказывать исключительно свои ощущения на уровне посетителя и кое-какие личные соображения.
- Синий шрифт вверху сливается с фоном, из-за чего трудно читаем.
- Верхняя часть явно располагает к наличию баннера, но пока его нет, было бы неплохо что-нибудь там разместить. Коллаж из фотографий товара или что-нибудь ещё.
- Кнопки "На главную", "EN", "Корзина" и "Login" выделены общим фоном, поэтому разрыв посередине создаёт ощущение пустоты и незаконченности. Туда, кстати, можно поместить все необходимые кнопки "О нас", "Магазин в Праге" и т.д.
- "Продажи: он-лайн, офф-лайн в Чехии, оптовые поставки" - эта фраза вообще не нужна. Достаточно сделать раздел "Для оптовиков" и цель будет достигнута.
- "Корзину" нужно выделить обязательно. Не только сам текст, но и иконку добавить.
- Центральный кусок текста не вызывает ни малейшего желания его читать, поэтому благоразумней было бы переместить туда какое-нибудь спец предложение или информацию о товаре. А этот текст больше подходит для раздела "О нас".
- Выделять фразу про зависть не стоит. Она не несёт в себе никакой особой смысловой нагрузки, да и к покупке не побуждает. Чтобы её понять нужно читать весь текст сверху, а этого делать, как я уже сказал, совсем не хочется.
- Нужен поиск, а разделы "Товары" и "По ценам" лучше перенести на отдельную страницу под одним названием "Каталог". Не очень понятно куда двигаться дальше с главной страницы.
- "Большие напольные вазы" должны также находится в "Каталоге", а не в "Коллекциях". Либо придумайте для них определённое название. Кроме того, не мешало бы сделать подписи к каждой коллекции. Например, "Богемия - коллекция посуды для сервировки". Если человек не очень осведомлён, то ему придётся искать по всем категориям, что, как вы сами понимаете, лень.
- Мне кажется, хрусталь не является предметом первой необходимости, поэтому лучше всего сразу показать ещё 2-3 товара из вашей коллекции на главной странице. Причём обязательно разных: вазу, графин и пепельницу. Бокалов итак слишком много. И не бойтесь делать страницу "длинной". В вашем случае это будет далеко не лишним. Когда весь сайт помещается на одном экране это выглядит несколько ограниченно и бедно.
- Меняйте TITLE страницы. Вы же не с поисковыми машинами работаете, а с людьми. Лучше всего вставить туда само название сайта, а потом краткое описание, вроде "магазин чешского хрусталя".
- Ссылки на статьи лучше размещать на главной странице с названием и кратким содержанием или началом статьи. Пускай они будут внизу под меню слева, но так они привлекут внимания больше, чем ссылка "Статьи о хрустале".
- В описании товара на главной странице лучше обойтись самыми общими комментариями, вроде "элегантный", "изящный" и т.д. Технические подробности лучше расположить на странице самого товара.
- Фразы "Обратите внимание!" и "Спец предложение" нужно выделить цветом обязательно. Иначе они сливаются с обычными пунктами меню и не привлекают внимания.
- Не увлекайтесь восклицательными знаками. Они сливаются с буквами, а при прочтении создают впечатление крика. Лучше использовать только точки и запятые. Если же у вас действительно специальная акция, попрости дизайнера нарисовать простенький анимированный gif.
- Нужны разделы "О доставке" и "Об оплате". Так пользователю будет проще найти интересующюю его информацию. FAQs найти сложно, да и русский человек вряд ли будет туда заходить.
- Разделите меню и ссылки слева какими нибудь графическими объектами, чтобы ссылки не сливались в один поток текста.
- Поменяйте шрифт. Для заголовков и остального текста он должен быть разный. Кроме того, тот который сейчас, смотрится не очень.
Михаил:
Сразу оговорюсь, я не дизайнер ни в коей мере, поэтому буду высказывать исключительно свои ощущения на уровне посетителя и кое-какие личные соображения.
- Синий шрифт вверху сливается с фоном, из-за чего трудно читаем.
- Верхняя часть явно располагает к наличию баннера, но пока его нет, было бы неплохо что-нибудь там разместить. Коллаж из фотографий товара или что-нибудь ещё.
- Кнопки "На главную", "EN", "Корзина" и "Login" выделены общим фоном, поэтому разрыв посередине создаёт ощущение пустоты и незаконченности. Туда, кстати, можно поместить все необходимые кнопки "О нас", "Магазин в Праге" и т.д.
- "Продажи: он-лайн, офф-лайн в Чехии, оптовые поставки" - эта фраза вообще не нужна. Достаточно сделать раздел "Для оптовиков" и цель будет достигнута.
- "Корзину" нужно выделить обязательно. Не только сам текст, но и иконку добавить.
- Центральный кусок текста не вызывает ни малейшего желания его читать, поэтому благоразумней было бы переместить туда какое-нибудь спец предложение или информацию о товаре. А этот текст больше подходит для раздела "О нас".
- Выделять фразу про зависть не стоит. Она не несёт в себе никакой особой смысловой нагрузки, да и к покупке не побуждает. Чтобы её понять нужно читать весь текст сверху, а этого делать, как я уже сказал, совсем не хочется.
- Нужен поиск, а разделы "Товары" и "По ценам" лучше перенести на отдельную страницу под одним названием "Каталог". Не очень понятно куда двигаться дальше с главной страницы.
- "Большие напольные вазы" должны также находится в "Каталоге", а не в "Коллекциях". Либо придумайте для них определённое название. Кроме того, не мешало бы сделать подписи к каждой коллекции. Например, "Богемия - коллекция посуды для сервировки". Если человек не очень осведомлён, то ему придётся искать по всем категориям, что, как вы сами понимаете, лень.
- Мне кажется, хрусталь не является предметом первой необходимости, поэтому лучше всего сразу показать ещё 2-3 товара из вашей коллекции на главной странице. Причём обязательно разных: вазу, графин и пепельницу. Бокалов итак слишком много. И не бойтесь делать страницу "длинной". В вашем случае это будет далеко не лишним. Когда весь сайт помещается на одном экране это выглядит несколько ограниченно и бедно.
- Меняйте TITLE страницы. Вы же не с поисковыми машинами работаете, а с людьми. Лучше всего вставить туда само название сайта, а потом краткое описание, вроде "магазин чешского хрусталя".
- Ссылки на статьи лучше размещать на главной странице с названием и кратким содержанием или началом статьи. Пускай они будут внизу под меню слева, но так они привлекут внимания больше, чем ссылка "Статьи о хрустале".
- В описании товара на главной странице лучше обойтись самыми общими комментариями, вроде "элегантный", "изящный" и т.д. Технические подробности лучше расположить на странице самого товара.
- Фразы "Обратите внимание!" и "Спец предложение" нужно выделить цветом обязательно. Иначе они сливаются с обычными пунктами меню и не привлекают внимания.
- Не увлекайтесь восклицательными знаками. Они сливаются с буквами, а при прочтении создают впечатление крика. Лучше использовать только точки и запятые. Если же у вас действительно специальная акция, попрости дизайнера нарисовать простенький анимированный gif.
- Нужны разделы "О доставке" и "Об оплате". Так пользователю будет проще найти интересующюю его информацию. FAQs найти сложно, да и русский человек вряд ли будет туда заходить.
- Разделите меню и ссылки слева какими нибудь графическими объектами, чтобы ссылки не сливались в один поток текста.
- Поменяйте шрифт. Для заголовков и остального текста он должен быть разный. Кроме того, тот который сейчас, смотрится не очень.
14/06/2003
Михаил:
Вы случаем не OSG Webshop пользуетесь?
Посмотрел описание товара.
- Либо уменьшайте размер картинок, либо увеличивайте качество. Смотреть на размытые, но большие картинки не очень приятно.
- Цену пишите сразу за упаковку и не надо этой кучи примечаний. А ещё лучше фотографируйте сразу весь комплект и продавайте сразу комплект, а не бокал с минимальной покупкой в 6 штук.
- "Размеры" замените на "Высоту", раз уж больше ничего туда не пишите.
- "Код" лучше убрать, потому что он никому не интересен, а на вид очень страшен.
- "Срок изготовления и доставки" нужно заменить на "срок изготовления". Не очень понятно, почему для всего мира срок один и тот же. Срок доставки пишите в разделе "О доставке".
- Над текстами нужно поработать. Нет единой идеи, одно сплошное похвальство.
- Когда выводится список товаров, лучше размещать товары один под другим, а не по принципу заполения всех пустот. Справа от фотографии можно написать небольшое описание и перенести туда ссылки "Инфо" и "Купить".
- В описаниях к большим вазам не стоит писать так много предупреждений. Клиент может и идиот, но если он поймёт, что вы так считаете, может обидиться.
- Не надо каждый раз повторять, что товар является уникальным. Лучше напишите (а лучше покажите), какой узор может быть на вазе, чтобы клиент мог сам выбрать то, что ему самому нравится. Так не очень понятно, что же там такое будет. А вдруг фигня какая-нибудь "которой ни у кого больше нет".
- Работайте над текстами. Нужна капитальная редактура и исправление ошибок. Одна очепятка, конечно, не страшно, но когда такое творится повсеместно, клиент может и призадуматься "а стоит ли им такие деньги платить". Чай не книжки продаёте.
- Определитесь с терминологией. Чем декоративная ваза отличается от хрустальной? Чем ваза для фруктов отличается от хрустальной вазы, фруктовницы?
- Не надо пихать фотографии товара там, где его быть не должно. Например, в арзделе про салон в Праге.
- Не пишите, что цены в онлайне дороже, чем в выставочном зале. Пишите, что такие же, а ещё лучше, что ниже, даже если это неправда. Либо, чтобы не обманывать клиентов (что естественно лучше), снижайте цены. Если нельзя, то тогда вообще ничего про них не пишите.
- То же самое касается и раздела "О нас".
- Не используйте разговорные выражения. Нужно создавать атмосферу если не солидности, то хотя бы профессиональности. Небрежное отношение к содержанию сайта, может плохо отразится на репутации.
Михаил:
Вы случаем не OSG Webshop пользуетесь?
Посмотрел описание товара.
- Либо уменьшайте размер картинок, либо увеличивайте качество. Смотреть на размытые, но большие картинки не очень приятно.
- Цену пишите сразу за упаковку и не надо этой кучи примечаний. А ещё лучше фотографируйте сразу весь комплект и продавайте сразу комплект, а не бокал с минимальной покупкой в 6 штук.
- "Размеры" замените на "Высоту", раз уж больше ничего туда не пишите.
- "Код" лучше убрать, потому что он никому не интересен, а на вид очень страшен.
- "Срок изготовления и доставки" нужно заменить на "срок изготовления". Не очень понятно, почему для всего мира срок один и тот же. Срок доставки пишите в разделе "О доставке".
- Над текстами нужно поработать. Нет единой идеи, одно сплошное похвальство.
- Когда выводится список товаров, лучше размещать товары один под другим, а не по принципу заполения всех пустот. Справа от фотографии можно написать небольшое описание и перенести туда ссылки "Инфо" и "Купить".
- В описаниях к большим вазам не стоит писать так много предупреждений. Клиент может и идиот, но если он поймёт, что вы так считаете, может обидиться.
- Не надо каждый раз повторять, что товар является уникальным. Лучше напишите (а лучше покажите), какой узор может быть на вазе, чтобы клиент мог сам выбрать то, что ему самому нравится. Так не очень понятно, что же там такое будет. А вдруг фигня какая-нибудь "которой ни у кого больше нет".
- Работайте над текстами. Нужна капитальная редактура и исправление ошибок. Одна очепятка, конечно, не страшно, но когда такое творится повсеместно, клиент может и призадуматься "а стоит ли им такие деньги платить". Чай не книжки продаёте.
- Определитесь с терминологией. Чем декоративная ваза отличается от хрустальной? Чем ваза для фруктов отличается от хрустальной вазы, фруктовницы?
- Не надо пихать фотографии товара там, где его быть не должно. Например, в арзделе про салон в Праге.
- Не пишите, что цены в онлайне дороже, чем в выставочном зале. Пишите, что такие же, а ещё лучше, что ниже, даже если это неправда. Либо, чтобы не обманывать клиентов (что естественно лучше), снижайте цены. Если нельзя, то тогда вообще ничего про них не пишите.
- То же самое касается и раздела "О нас".
- Не используйте разговорные выражения. Нужно создавать атмосферу если не солидности, то хотя бы профессиональности. Небрежное отношение к содержанию сайта, может плохо отразится на репутации.
14/06/2003
Nik, все хватит... отдохните немного. Спасибо.
2Олег и 2AntonM. что то мы уже исправили: поменяли меню, увеличили расстояние между строк, "FAQs более осмыслена" , сделали автоматическое масштабирование картинок в превьюшки,ввели ссылку доставка (текста пока нет),в общем работаем над ошибками.
Спасибо вам за важные замечания и советы.
Nik, все хватит... отдохните немного. Спасибо.
2Олег и 2AntonM. что то мы уже исправили: поменяли меню, увеличили расстояние между строк, "FAQs более осмыслена" , сделали автоматическое масштабирование картинок в превьюшки,ввели ссылку доставка (текста пока нет),в общем работаем над ошибками.
Спасибо вам за важные замечания и советы.
15/06/2003
Вот видите, Михаил сколь много замечаний Вам уже высказали, а сколько еще осталось. И я весьма признателен за профессиональную поддержку Антону и Нику. Они сказали большинство из того, что я собирался сказать сам.
По поводу желтого цвета. Как вы сами верно заметили - желтый цвет изменений, новизны. Вот на сайте оборота где применяется желтый цвет? Там где есть изменения: форум, статьи, новости. Это весьма грамотное решение. А что у вас? Желтый цвет шрифта везде - где надо и где не надо. Это ошибка. Сделайте желтый цвет только в новостях или новинках, в прочих местах уберите.
По поводу слогана. Я прекрасно помню этот слоган и эту картинку Оливетти. Это балансирование на грани возможного и запретного. Но там нигде нет опасности и даже намека об этом в тексте нет. Так почему вы решили что ваш слоган и слоган Оливетти из одной группы? Эмоции и поступки могут быть и отрицательными и положительными. Так устроено не подсознание а человеческое сознание. А вы когда пытаетесь продать элитный хрусталь действуете именно на сознание, а подсознательно создаете опасность, что просто недопустимо.
Далее, надеюсь, покупка хрусталя это не экстремальный вид спорта, потому как в этом случае все вышеперечисленное не имеет значения.
И не стоит на каждую расхожую фразу ориентироваться. Она может оказаться не к месту.
В принципе большинство замечаний уже реализованы. Но... будем кратки.
1. Межстрочный интервал осталяся прежним. Его надо делать хотя бы равным высоте строк (лучше чуть больше) - а у вас ровно половина. Из-за этого текст нечитаем.
2. Красных строк нет - текст нечитаем.
3. Грубые орфографические и синтаксические ошибки - текст нечитаем.
Вообще по поводу текста - возьмите человека нормально владеющего русским языком, может это исправит ситуацию. А то просто корявые фразы на сайте элитного хрусталя - вызывают полное недоумение.
4. Убрать из меню подгруппу "другое". Этого быть не должно: либо вы ее назовите, либо уберите совсем.
5. Перечень названий в меню лучше сделать по алфавиту - быстрее ориентируешься.
6. Строка "Стекло Хрусталь Чехия (Богемия)" - явно лишняя
Почему кстати эта строка так выделяется в среднем ряду, ее надо привести к общему строю среднего описания. Иначе создается ощущение незавершенности и опасности.
Вот видите, Михаил сколь много замечаний Вам уже высказали, а сколько еще осталось. И я весьма признателен за профессиональную поддержку Антону и Нику. Они сказали большинство из того, что я собирался сказать сам.
По поводу желтого цвета. Как вы сами верно заметили - желтый цвет изменений, новизны. Вот на сайте оборота где применяется желтый цвет? Там где есть изменения: форум, статьи, новости. Это весьма грамотное решение. А что у вас? Желтый цвет шрифта везде - где надо и где не надо. Это ошибка. Сделайте желтый цвет только в новостях или новинках, в прочих местах уберите.
По поводу слогана. Я прекрасно помню этот слоган и эту картинку Оливетти. Это балансирование на грани возможного и запретного. Но там нигде нет опасности и даже намека об этом в тексте нет. Так почему вы решили что ваш слоган и слоган Оливетти из одной группы? Эмоции и поступки могут быть и отрицательными и положительными. Так устроено не подсознание а человеческое сознание. А вы когда пытаетесь продать элитный хрусталь действуете именно на сознание, а подсознательно создаете опасность, что просто недопустимо.
Далее, надеюсь, покупка хрусталя это не экстремальный вид спорта, потому как в этом случае все вышеперечисленное не имеет значения.
И не стоит на каждую расхожую фразу ориентироваться. Она может оказаться не к месту.
В принципе большинство замечаний уже реализованы. Но... будем кратки.
1. Межстрочный интервал осталяся прежним. Его надо делать хотя бы равным высоте строк (лучше чуть больше) - а у вас ровно половина. Из-за этого текст нечитаем.
2. Красных строк нет - текст нечитаем.
3. Грубые орфографические и синтаксические ошибки - текст нечитаем.
Вообще по поводу текста - возьмите человека нормально владеющего русским языком, может это исправит ситуацию. А то просто корявые фразы на сайте элитного хрусталя - вызывают полное недоумение.
4. Убрать из меню подгруппу "другое". Этого быть не должно: либо вы ее назовите, либо уберите совсем.
5. Перечень названий в меню лучше сделать по алфавиту - быстрее ориентируешься.
6. Строка "Стекло Хрусталь Чехия (Богемия)" - явно лишняя
Почему кстати эта строка так выделяется в среднем ряду, ее надо привести к общему строю среднего описания. Иначе создается ощущение незавершенности и опасности.
15/06/2003
Михаил:
Ну вы же сами просили, а я тренируюсь, чтобы потом своего веб-дизайнера мучить :)
По поводу слогана, хотелось бы отметить, что какую бы идею вы не пытались вложить в слова их основной смысл никуда не денется. Опасность и зависть - не самое лучшее, если не худшее, что может быть в рекламном слогане, как бы хорошо он не звучал.
Олег:
А можно узнать про этого самого Оливетти и его слоган?
Михаил:
Ну вы же сами просили, а я тренируюсь, чтобы потом своего веб-дизайнера мучить :)
По поводу слогана, хотелось бы отметить, что какую бы идею вы не пытались вложить в слова их основной смысл никуда не денется. Опасность и зависть - не самое лучшее, если не худшее, что может быть в рекламном слогане, как бы хорошо он не звучал.
Олег:
А можно узнать про этого самого Оливетти и его слоган?
15/06/2003
Олег, Жаль что я до вас не достучался....
С желтым цветом и " зависливой опасностью".
Привели сексуального маньяка на освидетельствование к психиатру. Врач рисует треугольник и спрашивает: - Что это такое?
Маньяк: Это треугольная комната, в каждом углу стоит кровать, на каждой кровати трахаются.
Врач рисует квадрат: "А это что такое?"
Маньяк: Это четырехугольная комната, в каждом углу стоит кровать, на каждой кровати трахаются.
Врач рисует шестиугольник: "А это?"
Маньяк: Да Вы, доктор, какой-то сексуальный маньяк!
Вот такая опасная история, вы говорите положительные эмоции.
Желтый цвет - конечно ОПАСНЫЙ,
Ну ничено с помощью сознания и подсознания все решим и всех вылечим.
Олег, понесло вас, дружище. дальше я уж как нибудь сам...
Удачи и спасибо!
Олег, Жаль что я до вас не достучался....
С желтым цветом и " зависливой опасностью".
Привели сексуального маньяка на освидетельствование к психиатру. Врач рисует треугольник и спрашивает: - Что это такое?
Маньяк: Это треугольная комната, в каждом углу стоит кровать, на каждой кровати трахаются.
Врач рисует квадрат: "А это что такое?"
Маньяк: Это четырехугольная комната, в каждом углу стоит кровать, на каждой кровати трахаются.
Врач рисует шестиугольник: "А это?"
Маньяк: Да Вы, доктор, какой-то сексуальный маньяк!
Вот такая опасная история, вы говорите положительные эмоции.
Желтый цвет - конечно ОПАСНЫЙ,
Ну ничено с помощью сознания и подсознания все решим и всех вылечим.
Олег, понесло вас, дружище. дальше я уж как нибудь сам...
Удачи и спасибо!
15/06/2003
2Nik,
========================
Ну вы же сами просили, а я тренируюсь, чтобы потом своего веб-дизайнера мучить
==========================
Что вы уважаемый, наоборот очень даже вас понял. Просто посчитал, что вы в этом уже превосходны. Вы из веб-дизайнера и так души выните.
Оливетти - это такой желтый опасный завистливый маньяк с толстым СЛОГАНОМ.
Не обижайтесь - шутка!
2Nik,
========================
Ну вы же сами просили, а я тренируюсь, чтобы потом своего веб-дизайнера мучить
==========================
Что вы уважаемый, наоборот очень даже вас понял. Просто посчитал, что вы в этом уже превосходны. Вы из веб-дизайнера и так души выните.
Оливетти - это такой желтый опасный завистливый маньяк с толстым СЛОГАНОМ.
Не обижайтесь - шутка!
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