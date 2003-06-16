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Рад услышать ваши замечания



Ссылка на сообщение Олег
16/06/2003

Вообще-то Михаил, Вы сами просили замечаний. Вот и я решил внести свою скромную лепту в это дело.

Меня никуда не несет, я просто был ограничен во времени, поэтому изложил коротко свои замечания.

Не хотите вы принимать замечания по цвету - ваше дело. Но я нигде не говорил что желтый цвет - опасный. А вот по поводу слогана сразу сказал, что он не годится.

Потом по шрифтам и тексту - разве мои замечания несправедливы? Ну если ваш супердизайнер в школе учился на 3 и поэтому русского языка не знает - это его проблемы. Но Ваши, Михаил, проблемы - исправить эти недостатки. А вы пытаетесь обижаться на то, что Вам говорят правду. Конечно дальше Вы сами. Но Вы взялись за серьезный проект, причем далеко не худшего качества и при этом допустили массу мелких недоработок, которые сильно портят все дело. Ладно, цветовая гамма для вас табу, но хоть ошибки в текстах исправить-то можно.

Ник. По поводу рекламы Оливетти. Не знаю, как сюда вставить картинку, но попробую ее описать.

Фотография полуодетой женщины в полутемной комнате. Она сидит на стуле в весьма фривольной позе и одной ногой опирается на кресло, на котором стоит факс. В верхнем правом углу крупными буквами написано "Fax me". Внизу под фотографией - еще одно фото факса и надпись Оливетти. Понятно, что это реклама на грани фола. Потому что по произношению фраза Fax me очень близка к другому выражению, смысл которого в том что женщина предлагает себя мужчине (это так длинно, но пристойно). Надо сказать - очень эффектная и броская реклама.



Ссылка на сообщение Nik
16/06/2003

Олег:

Ну это как с баннерами - женщины всегда привлекают внимание.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
16/06/2003

ИМХО, а по мне - так почти все нормально.

Товар о-о-очень специфичный, т.е. тот, кто на такие вещи западает получит сатисфакшн.

Цветовая гамма - действительно супер, очень выигрышная. Т-синий, т-зеленый, бордовый бархат для хрусталя - отличный фон.



Сергей, совет:

Увеличенные изображения (как доп. вариант к имеющимся) сделайте не просто фотками, а анимированными гифами или MPEG-ами, там где предметы ВРАЩАЮТСЯ, Особенно ассиметричные. С соответсвующей подсветкой, "искоркой". Тяжелые, конечно ролики будут, но предлагать и предупреждать, что де "120 Кб", но те, кто захочет - может посмотреть.

В вещах, где ВНЕШНИЙ ВИД - почти главное, 3D - очень выигрышный ход, особенно грамотно сделаный.



Ссылка на сообщение Сергачев Михаил
16/06/2003

Олег, что вы дорогой! Это я то пытаюсь обижаться?

Право, я не пытаюсь и даже не обижаюсь.

Мне весело читать вашу аргументацию по "по желтой опасности", ну что же делать - подняли мне настроение с утра, разве это плохо?

Некоторые замечания я ( мы ) приняли и ваши и не ваши. Над некоторыми будем думать. И спасибо вам за них.

Но некоторые замечания кажутся нам откровенно бредовыми. И это тоже нормально...

Вообще Олег, что бы вас лучше и не так весело воспринимали, советую высказывая свое мнение, время от времени, вставлять в текст "на мой взгляд" "мне кажется" "Возможно" ит.д.

Особенно если вы безапеляционно высказываетесь в таких областях как психология и гуманитарные науки. Тонко там все...Да и не ваше это.

Олег, Вы меня плохо читаете.

Я уже писал о том что тексты еще будем "причесывать".



Вообще, я считаю что хорошая традиция складывается на этом форуме - обсуждать новые проекты.

Так что будет у вас ЧТО обсудать , всегда готов внести свою лепту.

И прежде всего как маркетолог. Так уж сложилось - это моя профессия.

Вопрос в том, что высказываться давал бы не всем, а то пойдут желающие "потренероваться , чтобы потом своего веб-дизайнера мучить"

Как это написал Nik. ИМХО



Ссылка на сообщение Сергачев Михаил
16/06/2003

2Константин Тимошенко, спасибо за совет. Отличная идея! Надо подумать как ее реализовать. Этоти фото я делал сам. Вообще, профессионалы говорят что фото хрусталя и стекла, дело тяжелое. Анимированные гифы , пытался делать но качество даже близко не то. Как цветами не играй , не вытянуть. Слишком размер большой. Короче, нужно подумать как это реализовать.



Ссылка на сообщение Nik
16/06/2003

Михаил:

Как-то странно сначало пытаться помочь человеку (по его собственной просьбе, кстати), а потом узнать, что эта помощь нахрен никому не нужна и если с чем-то не согласится, то это оказывается полный бред.



Ну что ж, удачи.



Ссылка на сообщение Сергачев Михаил
16/06/2003

Nik, Я устал ЛИЧНО ВАМ писать СПАСИБО! Идите... веб-дизайнера мучить.

Другим то дайте высказаться.



Ссылка на сообщение FFR
16/06/2003

Дизайн очень неплохой, но всеже, глаза устают. Слишком большой контраст.

Относительно желтого и зеленого: попробуй поиграть цветами. Тройной яркостный и цветовой контраст, это тяжеловато для зрения.

Относительно анимации.

Мы сейчас пытаемся решить подобную задачу средствами Флеш. Это единственное пожалуй приемлемое решение, как по качеству, так и по весу.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
16/06/2003

Флеш в 3D - отстой. Это будет искуственная модель, т.е. полная ерунда. А надо фото.

Лучше сдеалть просто фотогалерею из JPEG-ов и с управлением - повернуть влево-вправо.

Я как раз скрипты такие заказал на IFB, сейчас пишут. Мона будет вертеть предмет в 2-х плоскостях и приближать - удалять. "Обсъем" предмета, конечно, РАБОТА, но эффект - супер! Кино под твоим управлением. Наезд - отъезд, повороты. Покажу, когда сделают.



Ссылка на сообщение Сергачев Михаил
16/06/2003

2Константин Тимошенко, возни в фотографиями просто уйма ( я имею ввиду стекло) .

Но если продажи хоть как то пойдут, думаю нужно будет делать что то такое. Штука завлекательная. Как у себя сделаете, покажите?

С флэшью тоже пытался, но я в ней не большой специалист.



Ссылка на сообщение AntonM
16/06/2003

2Константин.



Полностью согласен по поводу представления товаров в псевдо-3D. Еще несколько лет назад видел где-то статистику на основе исследований на каком-то западном инет-аукционе (или магазине), где 3D представления товаров резко увеличивало их продаваемость.



Но вот хочется услышать Вашу мотивацию по их реализации. Точнее по поводу технологии показа псевдо-3D. Вы решили писать (заказывать) собственный скрипт, а не использовать существующие, например QuickTime, из каких соображений?

- QuickTime мало у кого установлен, и для просмотра таких мувиков его надо скачать. Но, например, в обсуждаемом случае, потенциальный клиент Михаила врядли ходит в инет по диалапу 9600...

- С другой стороны - JavaScript редко бывает неглючным и, при этом, легким по весу...



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
16/06/2003

Не в тему топика, конечно, немного, но Антон, программисты в России пока не дороги, так почему же не заказать специальное для своих нужд за малые деньги, а не корячиться с "универсальным". К тому же я заказываю на php, и это просто система навмгации по фотогалерее. И юзеру грузится именно тот кусочек изображения, который он рассматриваетЮ а не весь ролик.

Зато можно будет например делать такие вещи: Квартира, панорамная съемка. На стене картина. Можно будет "наехать" на картину, рассмотреть поближе. Окно - можно наехать на окно и выглянуть в него, увидеть вид из окна.

Или например для ИМ. Не просто "повертеть" вещь, а открыть, включить - выключить.

Вообще-то это задумывается как "съемка" несколькими камерами под разными ракурсами и т.д. Для учебных фильмов. Ну и ИМ, как приложение.



Ссылка на сообщение AntonM
16/06/2003

Так я потому и спросил, что тот же QuickTime и является технологией, позволяющей делать подобные вещи.



Например: "ходить" по магазину, "брать" вещи и "рассматривать" их, запускать различную интерактивность с сайтом и т.п. Можно затачивать изображения под разные скорости соединения клиента и т.п. При этом компрессия и т.п. другие бонусы.



Когда-то давно я увлекался сей технологией, но сейчас подобрать "вкусных" примеров не удалось. Вот ссылочки на посмотреть. То что по ним лежит, если честно, это совсем "чуть-чуть" из всех возможностей.



http://www.apple.com/hardware/gallery/

http://www.apple.com/retail/vr/



Ну и если продожать сей оффтопик :-), а вдруг кому пригодится: http://www.viewpoint.com

Эта штука так вообще заточена в первую очередь на интернет рекламу и представления товаров.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
16/06/2003

Если "технология" заставляет юзера скачивать и инсталировать какие то программы - это отстой.

1) Где гарантия, что это программа не шпион, которая будет все твои действия в "штаб" отсылать? Примеров тому - масса.

Любой "free download" - это даже не дыра в обороне, а ее полное отсутствие. Вам нравится? - хавайте, этого Г. в сети - полная тарелка.

2) Нормальный юзер ничего себе инсталировать не будет. Он ПРОСТО пришел в магазин. Ты когда макароны покупаешь, экзамены на знание итальянской кухни не сдаешь?

Вот и юзер не должен всякой фигней свой комп грузить. Нужно использовать язык, понятный юзеру, а не заставлять его учить птичий. что свой товар ему же впарить.

Вот в одном магазине юзеру предлагают QT загрузить-инсталировать-установить, а в другом ПРОСТО показывают. Где ему "интереснее"?



Ссылка на сообщение AntonM
16/06/2003

Спасибо, Константин.

Подобные соображения c точки зрения продавца я и хотел услышать. Более того, я согласен с ними и даже flash по подобным соображениям не испольую.


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