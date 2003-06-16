Главная Форум Специальные форумы Архив
|Предыдущая
|1
|2
|3
|4
|Следующая
Рад услышать ваши замечания
16/06/2003
Вообще-то Михаил, Вы сами просили замечаний. Вот и я решил внести свою скромную лепту в это дело.
Меня никуда не несет, я просто был ограничен во времени, поэтому изложил коротко свои замечания.
Не хотите вы принимать замечания по цвету - ваше дело. Но я нигде не говорил что желтый цвет - опасный. А вот по поводу слогана сразу сказал, что он не годится.
Потом по шрифтам и тексту - разве мои замечания несправедливы? Ну если ваш супердизайнер в школе учился на 3 и поэтому русского языка не знает - это его проблемы. Но Ваши, Михаил, проблемы - исправить эти недостатки. А вы пытаетесь обижаться на то, что Вам говорят правду. Конечно дальше Вы сами. Но Вы взялись за серьезный проект, причем далеко не худшего качества и при этом допустили массу мелких недоработок, которые сильно портят все дело. Ладно, цветовая гамма для вас табу, но хоть ошибки в текстах исправить-то можно.
Ник. По поводу рекламы Оливетти. Не знаю, как сюда вставить картинку, но попробую ее описать.
Фотография полуодетой женщины в полутемной комнате. Она сидит на стуле в весьма фривольной позе и одной ногой опирается на кресло, на котором стоит факс. В верхнем правом углу крупными буквами написано "Fax me". Внизу под фотографией - еще одно фото факса и надпись Оливетти. Понятно, что это реклама на грани фола. Потому что по произношению фраза Fax me очень близка к другому выражению, смысл которого в том что женщина предлагает себя мужчине (это так длинно, но пристойно). Надо сказать - очень эффектная и броская реклама.
Вообще-то Михаил, Вы сами просили замечаний. Вот и я решил внести свою скромную лепту в это дело.
Меня никуда не несет, я просто был ограничен во времени, поэтому изложил коротко свои замечания.
Не хотите вы принимать замечания по цвету - ваше дело. Но я нигде не говорил что желтый цвет - опасный. А вот по поводу слогана сразу сказал, что он не годится.
Потом по шрифтам и тексту - разве мои замечания несправедливы? Ну если ваш супердизайнер в школе учился на 3 и поэтому русского языка не знает - это его проблемы. Но Ваши, Михаил, проблемы - исправить эти недостатки. А вы пытаетесь обижаться на то, что Вам говорят правду. Конечно дальше Вы сами. Но Вы взялись за серьезный проект, причем далеко не худшего качества и при этом допустили массу мелких недоработок, которые сильно портят все дело. Ладно, цветовая гамма для вас табу, но хоть ошибки в текстах исправить-то можно.
Ник. По поводу рекламы Оливетти. Не знаю, как сюда вставить картинку, но попробую ее описать.
Фотография полуодетой женщины в полутемной комнате. Она сидит на стуле в весьма фривольной позе и одной ногой опирается на кресло, на котором стоит факс. В верхнем правом углу крупными буквами написано "Fax me". Внизу под фотографией - еще одно фото факса и надпись Оливетти. Понятно, что это реклама на грани фола. Потому что по произношению фраза Fax me очень близка к другому выражению, смысл которого в том что женщина предлагает себя мужчине (это так длинно, но пристойно). Надо сказать - очень эффектная и броская реклама.
16/06/2003
ИМХО, а по мне - так почти все нормально.
Товар о-о-очень специфичный, т.е. тот, кто на такие вещи западает получит сатисфакшн.
Цветовая гамма - действительно супер, очень выигрышная. Т-синий, т-зеленый, бордовый бархат для хрусталя - отличный фон.
Сергей, совет:
Увеличенные изображения (как доп. вариант к имеющимся) сделайте не просто фотками, а анимированными гифами или MPEG-ами, там где предметы ВРАЩАЮТСЯ, Особенно ассиметричные. С соответсвующей подсветкой, "искоркой". Тяжелые, конечно ролики будут, но предлагать и предупреждать, что де "120 Кб", но те, кто захочет - может посмотреть.
В вещах, где ВНЕШНИЙ ВИД - почти главное, 3D - очень выигрышный ход, особенно грамотно сделаный.
ИМХО, а по мне - так почти все нормально.
Товар о-о-очень специфичный, т.е. тот, кто на такие вещи западает получит сатисфакшн.
Цветовая гамма - действительно супер, очень выигрышная. Т-синий, т-зеленый, бордовый бархат для хрусталя - отличный фон.
Сергей, совет:
Увеличенные изображения (как доп. вариант к имеющимся) сделайте не просто фотками, а анимированными гифами или MPEG-ами, там где предметы ВРАЩАЮТСЯ, Особенно ассиметричные. С соответсвующей подсветкой, "искоркой". Тяжелые, конечно ролики будут, но предлагать и предупреждать, что де "120 Кб", но те, кто захочет - может посмотреть.
В вещах, где ВНЕШНИЙ ВИД - почти главное, 3D - очень выигрышный ход, особенно грамотно сделаный.
16/06/2003
Олег, что вы дорогой! Это я то пытаюсь обижаться?
Право, я не пытаюсь и даже не обижаюсь.
Мне весело читать вашу аргументацию по "по желтой опасности", ну что же делать - подняли мне настроение с утра, разве это плохо?
Некоторые замечания я ( мы ) приняли и ваши и не ваши. Над некоторыми будем думать. И спасибо вам за них.
Но некоторые замечания кажутся нам откровенно бредовыми. И это тоже нормально...
Вообще Олег, что бы вас лучше и не так весело воспринимали, советую высказывая свое мнение, время от времени, вставлять в текст "на мой взгляд" "мне кажется" "Возможно" ит.д.
Особенно если вы безапеляционно высказываетесь в таких областях как психология и гуманитарные науки. Тонко там все...Да и не ваше это.
Олег, Вы меня плохо читаете.
Я уже писал о том что тексты еще будем "причесывать".
Вообще, я считаю что хорошая традиция складывается на этом форуме - обсуждать новые проекты.
Так что будет у вас ЧТО обсудать , всегда готов внести свою лепту.
И прежде всего как маркетолог. Так уж сложилось - это моя профессия.
Вопрос в том, что высказываться давал бы не всем, а то пойдут желающие "потренероваться , чтобы потом своего веб-дизайнера мучить"
Как это написал Nik. ИМХО
Олег, что вы дорогой! Это я то пытаюсь обижаться?
Право, я не пытаюсь и даже не обижаюсь.
Мне весело читать вашу аргументацию по "по желтой опасности", ну что же делать - подняли мне настроение с утра, разве это плохо?
Некоторые замечания я ( мы ) приняли и ваши и не ваши. Над некоторыми будем думать. И спасибо вам за них.
Но некоторые замечания кажутся нам откровенно бредовыми. И это тоже нормально...
Вообще Олег, что бы вас лучше и не так весело воспринимали, советую высказывая свое мнение, время от времени, вставлять в текст "на мой взгляд" "мне кажется" "Возможно" ит.д.
Особенно если вы безапеляционно высказываетесь в таких областях как психология и гуманитарные науки. Тонко там все...Да и не ваше это.
Олег, Вы меня плохо читаете.
Я уже писал о том что тексты еще будем "причесывать".
Вообще, я считаю что хорошая традиция складывается на этом форуме - обсуждать новые проекты.
Так что будет у вас ЧТО обсудать , всегда готов внести свою лепту.
И прежде всего как маркетолог. Так уж сложилось - это моя профессия.
Вопрос в том, что высказываться давал бы не всем, а то пойдут желающие "потренероваться , чтобы потом своего веб-дизайнера мучить"
Как это написал Nik. ИМХО
16/06/2003
2Константин Тимошенко, спасибо за совет. Отличная идея! Надо подумать как ее реализовать. Этоти фото я делал сам. Вообще, профессионалы говорят что фото хрусталя и стекла, дело тяжелое. Анимированные гифы , пытался делать но качество даже близко не то. Как цветами не играй , не вытянуть. Слишком размер большой. Короче, нужно подумать как это реализовать.
2Константин Тимошенко, спасибо за совет. Отличная идея! Надо подумать как ее реализовать. Этоти фото я делал сам. Вообще, профессионалы говорят что фото хрусталя и стекла, дело тяжелое. Анимированные гифы , пытался делать но качество даже близко не то. Как цветами не играй , не вытянуть. Слишком размер большой. Короче, нужно подумать как это реализовать.
16/06/2003
Дизайн очень неплохой, но всеже, глаза устают. Слишком большой контраст.
Относительно желтого и зеленого: попробуй поиграть цветами. Тройной яркостный и цветовой контраст, это тяжеловато для зрения.
Относительно анимации.
Мы сейчас пытаемся решить подобную задачу средствами Флеш. Это единственное пожалуй приемлемое решение, как по качеству, так и по весу.
Дизайн очень неплохой, но всеже, глаза устают. Слишком большой контраст.
Относительно желтого и зеленого: попробуй поиграть цветами. Тройной яркостный и цветовой контраст, это тяжеловато для зрения.
Относительно анимации.
Мы сейчас пытаемся решить подобную задачу средствами Флеш. Это единственное пожалуй приемлемое решение, как по качеству, так и по весу.
16/06/2003
Флеш в 3D - отстой. Это будет искуственная модель, т.е. полная ерунда. А надо фото.
Лучше сдеалть просто фотогалерею из JPEG-ов и с управлением - повернуть влево-вправо.
Я как раз скрипты такие заказал на IFB, сейчас пишут. Мона будет вертеть предмет в 2-х плоскостях и приближать - удалять. "Обсъем" предмета, конечно, РАБОТА, но эффект - супер! Кино под твоим управлением. Наезд - отъезд, повороты. Покажу, когда сделают.
Флеш в 3D - отстой. Это будет искуственная модель, т.е. полная ерунда. А надо фото.
Лучше сдеалть просто фотогалерею из JPEG-ов и с управлением - повернуть влево-вправо.
Я как раз скрипты такие заказал на IFB, сейчас пишут. Мона будет вертеть предмет в 2-х плоскостях и приближать - удалять. "Обсъем" предмета, конечно, РАБОТА, но эффект - супер! Кино под твоим управлением. Наезд - отъезд, повороты. Покажу, когда сделают.
16/06/2003
2Константин.
Полностью согласен по поводу представления товаров в псевдо-3D. Еще несколько лет назад видел где-то статистику на основе исследований на каком-то западном инет-аукционе (или магазине), где 3D представления товаров резко увеличивало их продаваемость.
Но вот хочется услышать Вашу мотивацию по их реализации. Точнее по поводу технологии показа псевдо-3D. Вы решили писать (заказывать) собственный скрипт, а не использовать существующие, например QuickTime, из каких соображений?
- QuickTime мало у кого установлен, и для просмотра таких мувиков его надо скачать. Но, например, в обсуждаемом случае, потенциальный клиент Михаила врядли ходит в инет по диалапу 9600...
- С другой стороны - JavaScript редко бывает неглючным и, при этом, легким по весу...
2Константин.
Полностью согласен по поводу представления товаров в псевдо-3D. Еще несколько лет назад видел где-то статистику на основе исследований на каком-то западном инет-аукционе (или магазине), где 3D представления товаров резко увеличивало их продаваемость.
Но вот хочется услышать Вашу мотивацию по их реализации. Точнее по поводу технологии показа псевдо-3D. Вы решили писать (заказывать) собственный скрипт, а не использовать существующие, например QuickTime, из каких соображений?
- QuickTime мало у кого установлен, и для просмотра таких мувиков его надо скачать. Но, например, в обсуждаемом случае, потенциальный клиент Михаила врядли ходит в инет по диалапу 9600...
- С другой стороны - JavaScript редко бывает неглючным и, при этом, легким по весу...
16/06/2003
Не в тему топика, конечно, немного, но Антон, программисты в России пока не дороги, так почему же не заказать специальное для своих нужд за малые деньги, а не корячиться с "универсальным". К тому же я заказываю на php, и это просто система навмгации по фотогалерее. И юзеру грузится именно тот кусочек изображения, который он рассматриваетЮ а не весь ролик.
Зато можно будет например делать такие вещи: Квартира, панорамная съемка. На стене картина. Можно будет "наехать" на картину, рассмотреть поближе. Окно - можно наехать на окно и выглянуть в него, увидеть вид из окна.
Или например для ИМ. Не просто "повертеть" вещь, а открыть, включить - выключить.
Вообще-то это задумывается как "съемка" несколькими камерами под разными ракурсами и т.д. Для учебных фильмов. Ну и ИМ, как приложение.
Не в тему топика, конечно, немного, но Антон, программисты в России пока не дороги, так почему же не заказать специальное для своих нужд за малые деньги, а не корячиться с "универсальным". К тому же я заказываю на php, и это просто система навмгации по фотогалерее. И юзеру грузится именно тот кусочек изображения, который он рассматриваетЮ а не весь ролик.
Зато можно будет например делать такие вещи: Квартира, панорамная съемка. На стене картина. Можно будет "наехать" на картину, рассмотреть поближе. Окно - можно наехать на окно и выглянуть в него, увидеть вид из окна.
Или например для ИМ. Не просто "повертеть" вещь, а открыть, включить - выключить.
Вообще-то это задумывается как "съемка" несколькими камерами под разными ракурсами и т.д. Для учебных фильмов. Ну и ИМ, как приложение.
16/06/2003
Так я потому и спросил, что тот же QuickTime и является технологией, позволяющей делать подобные вещи.
Например: "ходить" по магазину, "брать" вещи и "рассматривать" их, запускать различную интерактивность с сайтом и т.п. Можно затачивать изображения под разные скорости соединения клиента и т.п. При этом компрессия и т.п. другие бонусы.
Когда-то давно я увлекался сей технологией, но сейчас подобрать "вкусных" примеров не удалось. Вот ссылочки на посмотреть. То что по ним лежит, если честно, это совсем "чуть-чуть" из всех возможностей.
http://www.apple.com/hardware/gallery/
http://www.apple.com/retail/vr/
Ну и если продожать сей оффтопик :-), а вдруг кому пригодится: http://www.viewpoint.com
Эта штука так вообще заточена в первую очередь на интернет рекламу и представления товаров.
Так я потому и спросил, что тот же QuickTime и является технологией, позволяющей делать подобные вещи.
Например: "ходить" по магазину, "брать" вещи и "рассматривать" их, запускать различную интерактивность с сайтом и т.п. Можно затачивать изображения под разные скорости соединения клиента и т.п. При этом компрессия и т.п. другие бонусы.
Когда-то давно я увлекался сей технологией, но сейчас подобрать "вкусных" примеров не удалось. Вот ссылочки на посмотреть. То что по ним лежит, если честно, это совсем "чуть-чуть" из всех возможностей.
http://www.apple.com/hardware/gallery/
http://www.apple.com/retail/vr/
Ну и если продожать сей оффтопик :-), а вдруг кому пригодится: http://www.viewpoint.com
Эта штука так вообще заточена в первую очередь на интернет рекламу и представления товаров.
16/06/2003
Если "технология" заставляет юзера скачивать и инсталировать какие то программы - это отстой.
1) Где гарантия, что это программа не шпион, которая будет все твои действия в "штаб" отсылать? Примеров тому - масса.
Любой "free download" - это даже не дыра в обороне, а ее полное отсутствие. Вам нравится? - хавайте, этого Г. в сети - полная тарелка.
2) Нормальный юзер ничего себе инсталировать не будет. Он ПРОСТО пришел в магазин. Ты когда макароны покупаешь, экзамены на знание итальянской кухни не сдаешь?
Вот и юзер не должен всякой фигней свой комп грузить. Нужно использовать язык, понятный юзеру, а не заставлять его учить птичий. что свой товар ему же впарить.
Вот в одном магазине юзеру предлагают QT загрузить-инсталировать-установить, а в другом ПРОСТО показывают. Где ему "интереснее"?
Если "технология" заставляет юзера скачивать и инсталировать какие то программы - это отстой.
1) Где гарантия, что это программа не шпион, которая будет все твои действия в "штаб" отсылать? Примеров тому - масса.
Любой "free download" - это даже не дыра в обороне, а ее полное отсутствие. Вам нравится? - хавайте, этого Г. в сети - полная тарелка.
2) Нормальный юзер ничего себе инсталировать не будет. Он ПРОСТО пришел в магазин. Ты когда макароны покупаешь, экзамены на знание итальянской кухни не сдаешь?
Вот и юзер не должен всякой фигней свой комп грузить. Нужно использовать язык, понятный юзеру, а не заставлять его учить птичий. что свой товар ему же впарить.
Вот в одном магазине юзеру предлагают QT загрузить-инсталировать-установить, а в другом ПРОСТО показывают. Где ему "интереснее"?
Ответить
Форум закрыт. Написание сообщений ограничено