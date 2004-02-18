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Прошу покритиковать сайт www.kupim.ru
18/02/2004
=Вячеслав
Мне кажется, что основная идея Вашего сервиса (равно как и его основное отличие) - "Мы покупаем, в то время как другие только продают". У Вас даже название - купим.ру. Так чего Вы голову ломаете. Вот и бейте на это в качестве основного отличия. Используйте все нюансы имени сайта, направленности сервиса и т.д. - но в едином направлении. Главная идея - МЫ ПОКУПАЕМ. Все остальное - прилагательные.
А насчет корректора - действительно подумайте. Это важное замечание. Тексты неудобочитаемые играют против Вас.
=Вячеслав
Мне кажется, что основная идея Вашего сервиса (равно как и его основное отличие) - "Мы покупаем, в то время как другие только продают". У Вас даже название - купим.ру. Так чего Вы голову ломаете. Вот и бейте на это в качестве основного отличия. Используйте все нюансы имени сайта, направленности сервиса и т.д. - но в едином направлении. Главная идея - МЫ ПОКУПАЕМ. Все остальное - прилагательные.
А насчет корректора - действительно подумайте. Это важное замечание. Тексты неудобочитаемые играют против Вас.
18/02/2004
Олегу Краюшкину. Спасибо за советы.
Название выбрано неслучайно, а под идею. И уже в первой редакции стояло - "Главный здесь ПОКУПАТЕЛЬ". Убрали,т.к. длинно.
Но проблема в том, что ни коротко, ни длинно я суть объяснить ПОКА не могу. Прочитав коротко, не вникая, считают это обычной ДО и сразу пытаются засунуть свое "продам", хоть и некуда (нет заявки). А длинно просто не читают.
Привыкнет народ. Уверен.
А от iTenders.ru, Usetender.com и др. наш сайт отличается только большей открытостью и не требует оплаты за неизвестный результат.
Олегу Краюшкину. Спасибо за советы.
Название выбрано неслучайно, а под идею. И уже в первой редакции стояло - "Главный здесь ПОКУПАТЕЛЬ". Убрали,т.к. длинно.
Но проблема в том, что ни коротко, ни длинно я суть объяснить ПОКА не могу. Прочитав коротко, не вникая, считают это обычной ДО и сразу пытаются засунуть свое "продам", хоть и некуда (нет заявки). А длинно просто не читают.
Привыкнет народ. Уверен.
А от iTenders.ru, Usetender.com и др. наш сайт отличается только большей открытостью и не требует оплаты за неизвестный результат.
21/02/2004
Эта штука будет пахать как трактор, учитывая ресурсы БИС г.Н-ска. Кто не знает, сообщу, что это очень серьезный новосибирский брэнд. Все его уважают и самое главное доверие пользователя ГАРАНТИРОВАНО. По большому счету им глубоко плевать на юзабилити. Их знают в Н-ске им доверяют. Это 90% успеха проректа.
Эта штука будет пахать как трактор, учитывая ресурсы БИС г.Н-ска. Кто не знает, сообщу, что это очень серьезный новосибирский брэнд. Все его уважают и самое главное доверие пользователя ГАРАНТИРОВАНО. По большому счету им глубоко плевать на юзабилити. Их знают в Н-ске им доверяют. Это 90% успеха проректа.
21/02/2004
На месте БИСа я бы заказал этот проект, например А. Лебедеву и не стал бы никому парить мозги. Стоимость такого заказа была бы соизмерима со стоимостью промоакции в Н-ском метро. А выхлоп, за счет 90%PR 10% качества был бы просто впечатляющим. Зона рунета была бы взята без проблем. Как ни "вылизывай" систему один черт без серьезного промоушена, в том числе и PR она дальше Барнаула не продвинется. Сомневаюсь, что заказчик ставил такую задачу.
На месте БИСа я бы заказал этот проект, например А. Лебедеву и не стал бы никому парить мозги. Стоимость такого заказа была бы соизмерима со стоимостью промоакции в Н-ском метро. А выхлоп, за счет 90%PR 10% качества был бы просто впечатляющим. Зона рунета была бы взята без проблем. Как ни "вылизывай" систему один черт без серьезного промоушена, в том числе и PR она дальше Барнаула не продвинется. Сомневаюсь, что заказчик ставил такую задачу.
22/02/2004
=Петр
Дело здесь не в Лебедеве, а в изначальной разработке и планировании. На самом первом этапе было допущено несколько ошибок, но Лебедев их не исправит, поскольку он не специалист в этих вопросах.
Поэтому сейчас, переделывая "на ходу" и пытаясь изменить уже заложенное решение, трудно ожидать большего результата. Даже с весьма сильным ПР.
Кардинальный способ решить проблемы - начать все заново - с этапа планирования и разработки всего проекта, а не только сайта.
По-другому можно идти путем доработки мелких ошибок и неточностей, т.е. постепенно выводя проект на верную дорогу. Но такой путь не гарантирует уход от критической точки саморазрушения ввиду слишком больших деформаций.
=Петр
Дело здесь не в Лебедеве, а в изначальной разработке и планировании. На самом первом этапе было допущено несколько ошибок, но Лебедев их не исправит, поскольку он не специалист в этих вопросах.
Поэтому сейчас, переделывая "на ходу" и пытаясь изменить уже заложенное решение, трудно ожидать большего результата. Даже с весьма сильным ПР.
Кардинальный способ решить проблемы - начать все заново - с этапа планирования и разработки всего проекта, а не только сайта.
По-другому можно идти путем доработки мелких ошибок и неточностей, т.е. постепенно выводя проект на верную дорогу. Но такой путь не гарантирует уход от критической точки саморазрушения ввиду слишком больших деформаций.
22/02/2004
ПЕТРУ. Если Вы "наш", то можете видеть, что даже БИС (на 9 году жизни) требует промо акций и не дешевых.Поэтому я хорошо представляю, сколько нужно будет вложить в kupim.ru. Как только твердо убедимся, что идея будет востребована и "обречена на жизнь", будем вкладываться в раскрутку. Если, как Вы заметили, "не взять всю зону Рунета", идея работать не будет (мало будет совпадений). Но и юзабилити для нас важно. Неудобства раздражают!
Спасибо за поддержку!
Заходите в гости в БИС.
ПАВЛУ КОРОТОВУ. Мы пока будем идти вторым путем. Задача сейчас убедиться, что это будет востребовано и в принципе будет полезно. А это можно сделать на МАКЕТЕ, каковым можно считать имеющуюся редакцию сайта.Не исключаю, что со временем необходима будет коренная реконструкция. Но нужно МАКЕТ довести до ума, чтобы на реальной работе выловить недостатки. Единственное, что не будет изменяться - идеология информационного наполнения. Это мой первый проект в Интернете. Но в информационном бизнесе я не новичок. И нагляделся "информационных свалок". Мы не будем повторять сотни ДО.
А заказать оптимизированный сайт, после того, как станут видны все подводные камни -нет проблем.
ПЕТРУ. Если Вы "наш", то можете видеть, что даже БИС (на 9 году жизни) требует промо акций и не дешевых.Поэтому я хорошо представляю, сколько нужно будет вложить в kupim.ru. Как только твердо убедимся, что идея будет востребована и "обречена на жизнь", будем вкладываться в раскрутку. Если, как Вы заметили, "не взять всю зону Рунета", идея работать не будет (мало будет совпадений). Но и юзабилити для нас важно. Неудобства раздражают!
Спасибо за поддержку!
Заходите в гости в БИС.
ПАВЛУ КОРОТОВУ. Мы пока будем идти вторым путем. Задача сейчас убедиться, что это будет востребовано и в принципе будет полезно. А это можно сделать на МАКЕТЕ, каковым можно считать имеющуюся редакцию сайта.Не исключаю, что со временем необходима будет коренная реконструкция. Но нужно МАКЕТ довести до ума, чтобы на реальной работе выловить недостатки. Единственное, что не будет изменяться - идеология информационного наполнения. Это мой первый проект в Интернете. Но в информационном бизнесе я не новичок. И нагляделся "информационных свалок". Мы не будем повторять сотни ДО.
А заказать оптимизированный сайт, после того, как станут видны все подводные камни -нет проблем.
22/02/2004
ВЯЧЕСЛАВУ. На мой взгляд проблема с юзабилити есть, но в вашем проекте главное не это, а уровень пользовения интернетом в нашем регионе в целом. Тут есть над чем помыслить. Что мне, что вам по работе приходится сталкиваться в основном с "продвинутыми" людьми, которые хотя-бы знают, что такое браузер. Но тьма нашего народа об этой радости не имею никакого представления.
Предлагаю зарисовки интернет-быта Н-ского уезда.
Пример1. Сестра моей супруги. Далеко не дура, два высших образования. Уже пять лет успешно руководит предприятием, занимающимся торговлей продукцией машиностроения. Эта контора входит в пятерку лидеров этого направления в Н-ске. Их поставщики заводы - Европы, Урала, Сибири. Их покупатели - Н-ская область, Томская область, Кемеровская область, Алтайский край. Так вот, пользоваться электронной почтой она научилась месяц назад и до сих пор не представляет каким образом это знание приспособить к делу.
Пример2. Работали с нашей Новосибирской конторой, занимающейся торговлей сырьем. Зона интересов - СНГ. Способ деятельности - работа с отраслевыми интернет-досками объявлений (Московские доски). Дела у них идут полным ходом и им и без нашего интернет-ресурса хорошо.
Пример3. Приезжал ко мне недавно родственник из Томска. Нужно было найти б/у автокран на продажу. Штука не дешовая, стоит немногим меньше 400 тыс. руб. Я изнасиловал поисковики, но не смог найти ни одного объявленя в и-нете о продаже этой дряни на территории от Иркутска, до Омска. В газете ДО таких предложений было пару десятков.
Пример4. Мой хороший знакомый, родом с "северов" из небольшого, но совсем небедного городка. Год назад занялся поставками из Н-ска качесвенных отделочных материалов на родину. За год работы сумел вытеснить с рынка двух конкурентов. Это получилось только из-за того, что он искал нужные ему штучки через интернет, и таким образом опережал конкурентов на сутки.
Так получается, что стоит выехать за город и IT- технологии заканчиваются, начинается тайга - медведь хозяин. Эта ситуация, собственно и тормозит ваш проект. Дело не в юзабилити. Биржа будет развиваться в соответствии с проникновением интернет технологий в глубинку - с приходом в и-нет тамошних снабженцев и хозяйственников. И я на своей работе и вы на своей работе - нам приходится заниматься только формированием этого информационного пространства. Занятие неблагодарное, согласитесь?
ВЯЧЕСЛАВУ. На мой взгляд проблема с юзабилити есть, но в вашем проекте главное не это, а уровень пользовения интернетом в нашем регионе в целом. Тут есть над чем помыслить. Что мне, что вам по работе приходится сталкиваться в основном с "продвинутыми" людьми, которые хотя-бы знают, что такое браузер. Но тьма нашего народа об этой радости не имею никакого представления.
Предлагаю зарисовки интернет-быта Н-ского уезда.
Пример1. Сестра моей супруги. Далеко не дура, два высших образования. Уже пять лет успешно руководит предприятием, занимающимся торговлей продукцией машиностроения. Эта контора входит в пятерку лидеров этого направления в Н-ске. Их поставщики заводы - Европы, Урала, Сибири. Их покупатели - Н-ская область, Томская область, Кемеровская область, Алтайский край. Так вот, пользоваться электронной почтой она научилась месяц назад и до сих пор не представляет каким образом это знание приспособить к делу.
Пример2. Работали с нашей Новосибирской конторой, занимающейся торговлей сырьем. Зона интересов - СНГ. Способ деятельности - работа с отраслевыми интернет-досками объявлений (Московские доски). Дела у них идут полным ходом и им и без нашего интернет-ресурса хорошо.
Пример3. Приезжал ко мне недавно родственник из Томска. Нужно было найти б/у автокран на продажу. Штука не дешовая, стоит немногим меньше 400 тыс. руб. Я изнасиловал поисковики, но не смог найти ни одного объявленя в и-нете о продаже этой дряни на территории от Иркутска, до Омска. В газете ДО таких предложений было пару десятков.
Пример4. Мой хороший знакомый, родом с "северов" из небольшого, но совсем небедного городка. Год назад занялся поставками из Н-ска качесвенных отделочных материалов на родину. За год работы сумел вытеснить с рынка двух конкурентов. Это получилось только из-за того, что он искал нужные ему штучки через интернет, и таким образом опережал конкурентов на сутки.
Так получается, что стоит выехать за город и IT- технологии заканчиваются, начинается тайга - медведь хозяин. Эта ситуация, собственно и тормозит ваш проект. Дело не в юзабилити. Биржа будет развиваться в соответствии с проникновением интернет технологий в глубинку - с приходом в и-нет тамошних снабженцев и хозяйственников. И я на своей работе и вы на своей работе - нам приходится заниматься только формированием этого информационного пространства. Занятие неблагодарное, согласитесь?
22/02/2004
ПЕТРУ. Наконец то догадался сходить на сайт. После праздников позвоню. Я вижу, что у нас общее понимание вопроса. Вы, в отличие от большинства "продвинутых", сохранили способность воспринимать реалии.
Пока я буду разрабатывать инструмент, пользователи привыкнут им пользоваться и, главное, почувствуют необходимость в этом. Другого не будет.
С наступающим праздником!!! В нашем часовом он через 20 минут.
ПЕТРУ. Наконец то догадался сходить на сайт. После праздников позвоню. Я вижу, что у нас общее понимание вопроса. Вы, в отличие от большинства "продвинутых", сохранили способность воспринимать реалии.
Пока я буду разрабатывать инструмент, пользователи привыкнут им пользоваться и, главное, почувствуют необходимость в этом. Другого не будет.
С наступающим праздником!!! В нашем часовом он через 20 минут.
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