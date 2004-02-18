/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2 3
Ответить

Прошу покритиковать сайт www.kupim.ru



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
18/02/2004

=Вячеслав

Мне кажется, что основная идея Вашего сервиса (равно как и его основное отличие) - "Мы покупаем, в то время как другие только продают". У Вас даже название - купим.ру. Так чего Вы голову ломаете. Вот и бейте на это в качестве основного отличия. Используйте все нюансы имени сайта, направленности сервиса и т.д. - но в едином направлении. Главная идея - МЫ ПОКУПАЕМ. Все остальное - прилагательные.

А насчет корректора - действительно подумайте. Это важное замечание. Тексты неудобочитаемые играют против Вас.



Ссылка на сообщение Вячеслав
18/02/2004

Олегу Краюшкину. Спасибо за советы.



Название выбрано неслучайно, а под идею. И уже в первой редакции стояло - "Главный здесь ПОКУПАТЕЛЬ". Убрали,т.к. длинно.

Но проблема в том, что ни коротко, ни длинно я суть объяснить ПОКА не могу. Прочитав коротко, не вникая, считают это обычной ДО и сразу пытаются засунуть свое "продам", хоть и некуда (нет заявки). А длинно просто не читают.

Привыкнет народ. Уверен.

А от iTenders.ru, Usetender.com и др. наш сайт отличается только большей открытостью и не требует оплаты за неизвестный результат.



Ссылка на сообщение Адрей
21/02/2004

Посмотрите внутренние страницы. Там много пустого места, нерационально. Разместите данные в строчки и будет меньше скроллинга.



Ссылка на сообщение Петр
21/02/2004

Эта штука будет пахать как трактор, учитывая ресурсы БИС г.Н-ска. Кто не знает, сообщу, что это очень серьезный новосибирский брэнд. Все его уважают и самое главное доверие пользователя ГАРАНТИРОВАНО. По большому счету им глубоко плевать на юзабилити. Их знают в Н-ске им доверяют. Это 90% успеха проректа.



Ссылка на сообщение Петр
21/02/2004

На месте БИСа я бы заказал этот проект, например А. Лебедеву и не стал бы никому парить мозги. Стоимость такого заказа была бы соизмерима со стоимостью промоакции в Н-ском метро. А выхлоп, за счет 90%PR 10% качества был бы просто впечатляющим. Зона рунета была бы взята без проблем. Как ни "вылизывай" систему один черт без серьезного промоушена, в том числе и PR она дальше Барнаула не продвинется. Сомневаюсь, что заказчик ставил такую задачу.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
22/02/2004

=Петр

Дело здесь не в Лебедеве, а в изначальной разработке и планировании. На самом первом этапе было допущено несколько ошибок, но Лебедев их не исправит, поскольку он не специалист в этих вопросах.

Поэтому сейчас, переделывая "на ходу" и пытаясь изменить уже заложенное решение, трудно ожидать большего результата. Даже с весьма сильным ПР.

Кардинальный способ решить проблемы - начать все заново - с этапа планирования и разработки всего проекта, а не только сайта.

По-другому можно идти путем доработки мелких ошибок и неточностей, т.е. постепенно выводя проект на верную дорогу. Но такой путь не гарантирует уход от критической точки саморазрушения ввиду слишком больших деформаций.



Ссылка на сообщение Вячеслав
22/02/2004

ПЕТРУ. Если Вы "наш", то можете видеть, что даже БИС (на 9 году жизни) требует промо акций и не дешевых.Поэтому я хорошо представляю, сколько нужно будет вложить в kupim.ru. Как только твердо убедимся, что идея будет востребована и "обречена на жизнь", будем вкладываться в раскрутку. Если, как Вы заметили, "не взять всю зону Рунета", идея работать не будет (мало будет совпадений). Но и юзабилити для нас важно. Неудобства раздражают!



Спасибо за поддержку!

Заходите в гости в БИС.



ПАВЛУ КОРОТОВУ. Мы пока будем идти вторым путем. Задача сейчас убедиться, что это будет востребовано и в принципе будет полезно. А это можно сделать на МАКЕТЕ, каковым можно считать имеющуюся редакцию сайта.Не исключаю, что со временем необходима будет коренная реконструкция. Но нужно МАКЕТ довести до ума, чтобы на реальной работе выловить недостатки. Единственное, что не будет изменяться - идеология информационного наполнения. Это мой первый проект в Интернете. Но в информационном бизнесе я не новичок. И нагляделся "информационных свалок". Мы не будем повторять сотни ДО.



А заказать оптимизированный сайт, после того, как станут видны все подводные камни -нет проблем.



Ссылка на сообщение Петр
22/02/2004

ВЯЧЕСЛАВУ. На мой взгляд проблема с юзабилити есть, но в вашем проекте главное не это, а уровень пользовения интернетом в нашем регионе в целом. Тут есть над чем помыслить. Что мне, что вам по работе приходится сталкиваться в основном с "продвинутыми" людьми, которые хотя-бы знают, что такое браузер. Но тьма нашего народа об этой радости не имею никакого представления.



Предлагаю зарисовки интернет-быта Н-ского уезда.



Пример1. Сестра моей супруги. Далеко не дура, два высших образования. Уже пять лет успешно руководит предприятием, занимающимся торговлей продукцией машиностроения. Эта контора входит в пятерку лидеров этого направления в Н-ске. Их поставщики заводы - Европы, Урала, Сибири. Их покупатели - Н-ская область, Томская область, Кемеровская область, Алтайский край. Так вот, пользоваться электронной почтой она научилась месяц назад и до сих пор не представляет каким образом это знание приспособить к делу.



Пример2. Работали с нашей Новосибирской конторой, занимающейся торговлей сырьем. Зона интересов - СНГ. Способ деятельности - работа с отраслевыми интернет-досками объявлений (Московские доски). Дела у них идут полным ходом и им и без нашего интернет-ресурса хорошо.



Пример3. Приезжал ко мне недавно родственник из Томска. Нужно было найти б/у автокран на продажу. Штука не дешовая, стоит немногим меньше 400 тыс. руб. Я изнасиловал поисковики, но не смог найти ни одного объявленя в и-нете о продаже этой дряни на территории от Иркутска, до Омска. В газете ДО таких предложений было пару десятков.



Пример4. Мой хороший знакомый, родом с "северов" из небольшого, но совсем небедного городка. Год назад занялся поставками из Н-ска качесвенных отделочных материалов на родину. За год работы сумел вытеснить с рынка двух конкурентов. Это получилось только из-за того, что он искал нужные ему штучки через интернет, и таким образом опережал конкурентов на сутки.



Так получается, что стоит выехать за город и IT- технологии заканчиваются, начинается тайга - медведь хозяин. Эта ситуация, собственно и тормозит ваш проект. Дело не в юзабилити. Биржа будет развиваться в соответствии с проникновением интернет технологий в глубинку - с приходом в и-нет тамошних снабженцев и хозяйственников. И я на своей работе и вы на своей работе - нам приходится заниматься только формированием этого информационного пространства. Занятие неблагодарное, согласитесь?



Ссылка на сообщение Вячеслав
22/02/2004

ПЕТРУ. Наконец то догадался сходить на сайт. После праздников позвоню. Я вижу, что у нас общее понимание вопроса. Вы, в отличие от большинства "продвинутых", сохранили способность воспринимать реалии.

Пока я буду разрабатывать инструмент, пользователи привыкнут им пользоваться и, главное, почувствуют необходимость в этом. Другого не будет.



С наступающим праздником!!! В нашем часовом он через 20 минут.



Ссылка на сообщение Сергей
26/02/2004

У Вас глючит оповещение. На мою заявку появилось предложение, а извещения я не получил, увидел сам. Изменить регистрацию не могу тоже...



Ссылка на сообщение Вячеслав
27/02/2004

Проверили, исправили.

Спасибо.


Ответить
Предыдущая 1 2 3




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены