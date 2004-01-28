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Прошу покритиковать сайт www.kupim.ru
28/01/2004
Куплю www.kupim.ru за 4000 рублей.
Куплю www.kupim.ru за 4000 рублей.
29/01/2004
=Вячеслав
Несмотря на то, что во многом согласен с Константином, объясню свою позицию.
Дело в том, что слова "аукцион наоборот" совершенно четко говорят об определенной деятельности. Я ведь не зря задав вопрос про экономический механизм Вашего сервиса. Судя по тому, что Вы не смогли ответить - Вы не знаете некоторых моментов аукционной деятельности и не продумывали Как и на чем Вы будете зарабатывать деньги.
Например, существует несколько видов аукциона.
Открытый аукцион - это публичное объявление своих условий (цены и т.д.) среди всех его участников.
Закрытый аукцион - это подача своих условий в тайне от других участников (например, в конвертах). В этом случае до самого последнего момента никто не знает условий конкурента.
Английский аукцион - это начало торгов с самой низкой цены и постепенное повышение вверх (классический тип).
Голландский аукцион - начало торгов с самой высокой цены и постепенное снижение ее до приемлемой.
Одинарный аукцион - это когда один покупатель - много продавцов (вариант: много покупателей - один продавец)
Двойной аукцион - много покупателей - много продавцов.
Как видите есть много условий и факторов, котрорые необходимо было учесть прежде чем начинать "подгонять" форумный движок. Потому что получилось, что существует пустая форма без содержания. А работать в таком случае она не будет.
Как сказал Александр - Вы сами через некоторое время это увидите. Дело в том, что этого можно было избежать на этапе проектирования всего бизнеса.
=Вячеслав
Несмотря на то, что во многом согласен с Константином, объясню свою позицию.
Дело в том, что слова "аукцион наоборот" совершенно четко говорят об определенной деятельности. Я ведь не зря задав вопрос про экономический механизм Вашего сервиса. Судя по тому, что Вы не смогли ответить - Вы не знаете некоторых моментов аукционной деятельности и не продумывали Как и на чем Вы будете зарабатывать деньги.
Например, существует несколько видов аукциона.
Открытый аукцион - это публичное объявление своих условий (цены и т.д.) среди всех его участников.
Закрытый аукцион - это подача своих условий в тайне от других участников (например, в конвертах). В этом случае до самого последнего момента никто не знает условий конкурента.
Английский аукцион - это начало торгов с самой низкой цены и постепенное повышение вверх (классический тип).
Голландский аукцион - начало торгов с самой высокой цены и постепенное снижение ее до приемлемой.
Одинарный аукцион - это когда один покупатель - много продавцов (вариант: много покупателей - один продавец)
Двойной аукцион - много покупателей - много продавцов.
Как видите есть много условий и факторов, котрорые необходимо было учесть прежде чем начинать "подгонять" форумный движок. Потому что получилось, что существует пустая форма без содержания. А работать в таком случае она не будет.
Как сказал Александр - Вы сами через некоторое время это увидите. Дело в том, что этого можно было избежать на этапе проектирования всего бизнеса.
29/01/2004
Спасибо за трезвые мысли. Но я пока "упертый", все воспринимаю, но бросать не собираюсь. Будем считать, что человек нашел хобби перед пенсией.Тем более, что над головой не каплет. Мне сейчас важнее улучшить инструмент, а не думать над темой гиблости идеи.
Забудем "аукцион наоборот".
Я реализую то, чего мне не хватает самому в Сети. И все мои проекты (уже реализованные и еще нет)рождались из моих личных нужд. Я обычный обыватель, таких миллионы. Значит у них такие же нужды.
Да продавец имеет стабильное устойчивое предложение, а у покупателя спрос зависит от сотни факторов и ОЧЕНЬ изменчив. Между намерением и действием (реальной покупкой) иногда годы лежат. Кроме того у большинства снабженцев налаженные связи и устоявшаяся такса, и пр. и пр. и пр. Тем не менее, есть сотни, тысячи площадок, где есть разделы "Купим", только это затерто среди превосходящей массы другой информации. Мнение моего близкого "чайника": "Интернет-большая свалка. А все систематизированное платно и закрыто". А по другому и быть не может. За систематизацией стоит горбатая работа. Поэтому идея проекта одна - дать возможность тем, кто уже пишет "Купим" на свалке, параллельно делать это там, где все можно разложить по полочкам. А уже продавцы будут решать, обращать на это внимание или нет. За идею пока только несколько тендерных систем, где размещается уже достаточное количество заявок на покупку. Так лучше конкурировать с десятком площадок, чем с тысячами.
АЛЕКСАНДРУ. А я не расстраиваюсь, что идея доступна многим. Если это утопия, ее вообще никто не реализует. Если есть рациональное зерно в ней, обгоняйте, плиз! Сил времени и денег пока потрачено не больше10% от того, когда жалко бросать. Не пойдет дело-сами закопаем.
Прошу прощения, если утомил.
Спасибо за трезвые мысли. Но я пока "упертый", все воспринимаю, но бросать не собираюсь. Будем считать, что человек нашел хобби перед пенсией.Тем более, что над головой не каплет. Мне сейчас важнее улучшить инструмент, а не думать над темой гиблости идеи.
Забудем "аукцион наоборот".
Я реализую то, чего мне не хватает самому в Сети. И все мои проекты (уже реализованные и еще нет)рождались из моих личных нужд. Я обычный обыватель, таких миллионы. Значит у них такие же нужды.
Да продавец имеет стабильное устойчивое предложение, а у покупателя спрос зависит от сотни факторов и ОЧЕНЬ изменчив. Между намерением и действием (реальной покупкой) иногда годы лежат. Кроме того у большинства снабженцев налаженные связи и устоявшаяся такса, и пр. и пр. и пр. Тем не менее, есть сотни, тысячи площадок, где есть разделы "Купим", только это затерто среди превосходящей массы другой информации. Мнение моего близкого "чайника": "Интернет-большая свалка. А все систематизированное платно и закрыто". А по другому и быть не может. За систематизацией стоит горбатая работа. Поэтому идея проекта одна - дать возможность тем, кто уже пишет "Купим" на свалке, параллельно делать это там, где все можно разложить по полочкам. А уже продавцы будут решать, обращать на это внимание или нет. За идею пока только несколько тендерных систем, где размещается уже достаточное количество заявок на покупку. Так лучше конкурировать с десятком площадок, чем с тысячами.
АЛЕКСАНДРУ. А я не расстраиваюсь, что идея доступна многим. Если это утопия, ее вообще никто не реализует. Если есть рациональное зерно в ней, обгоняйте, плиз! Сил времени и денег пока потрачено не больше10% от того, когда жалко бросать. Не пойдет дело-сами закопаем.
Прошу прощения, если утомил.
29/01/2004
Пока писал предыдущее, добавилось, вынужден добавлять.
Олегу Краюшкину. Спасибо за ликбез. Правда, перед тем, как что-то заказать программистам и дизайнерам, я спечатал сотни листов с известных мне площадок, полазил (до посинения) по Молотку, eBay, iTenders? Usetender, на отраслевых системах закупок, сходил на "Аукцион наоборот" на Rin.ru и т.д. Возможно и уберу когда-либо этот чертов молоток, чтоб не пудрил людям мозги. Но то, что это может работать на снижение
цен, видно даже на имеющихся предложениях. Люди еще условий не знают, но т.к. хотят зацепить заказ, уже начали "лепить". Посмотрите сами. А это, по сути, и есть аукцион наоборот. Мне неважно, как это будет называться, главное, чтобы продавец добровольно захотел заплатить комиссионные, если у нег появится реальный шанс продать. Схема бизнеса проста до ужаса (посредничество, то же можно до бесконечности обсуждать.)Все расписано в "Условиях сотрудничества"
Пока писал предыдущее, добавилось, вынужден добавлять.
Олегу Краюшкину. Спасибо за ликбез. Правда, перед тем, как что-то заказать программистам и дизайнерам, я спечатал сотни листов с известных мне площадок, полазил (до посинения) по Молотку, eBay, iTenders? Usetender, на отраслевых системах закупок, сходил на "Аукцион наоборот" на Rin.ru и т.д. Возможно и уберу когда-либо этот чертов молоток, чтоб не пудрил людям мозги. Но то, что это может работать на снижение
цен, видно даже на имеющихся предложениях. Люди еще условий не знают, но т.к. хотят зацепить заказ, уже начали "лепить". Посмотрите сами. А это, по сути, и есть аукцион наоборот. Мне неважно, как это будет называться, главное, чтобы продавец добровольно захотел заплатить комиссионные, если у нег появится реальный шанс продать. Схема бизнеса проста до ужаса (посредничество, то же можно до бесконечности обсуждать.)Все расписано в "Условиях сотрудничества"
29/01/2004
Вячеслав, ваш энтузиазм конечно симпатичен, но придумать можно все что угодно, но чтобы это заработало, изначально зрить надо в корень проблемы. Даже у вас есть опыт в том, как ведут себя люди вообще и пользователи интернета в частности. Хотя бы на своем собственном примере. А дальше думайте глобально, но действуйте локально. Надеюсь, эта "философия" вкупе с конкретными советами Константина и прочих, поможет вам взглянуть на проект с другой стороны. Не циклитесь на придумках. Идти надо от простого к сложному.
Кстати, "полазил до посинения" как-то не вяжется с 10% процентами затраченных сил. Получается, при 100% сайтом будет заниматься уже труп? :)
Вячеслав, ваш энтузиазм конечно симпатичен, но придумать можно все что угодно, но чтобы это заработало, изначально зрить надо в корень проблемы. Даже у вас есть опыт в том, как ведут себя люди вообще и пользователи интернета в частности. Хотя бы на своем собственном примере. А дальше думайте глобально, но действуйте локально. Надеюсь, эта "философия" вкупе с конкретными советами Константина и прочих, поможет вам взглянуть на проект с другой стороны. Не циклитесь на придумках. Идти надо от простого к сложному.
Кстати, "полазил до посинения" как-то не вяжется с 10% процентами затраченных сил. Получается, при 100% сайтом будет заниматься уже труп? :)
29/01/2004
=Вячеслав
То что Вы "упертый" - даже хорошо. Значит Вы способны долго и усидчиво работать над одним делом, пока его не завершите. Это, к счастью, Вам никто в вину не ставит.
Я не зря рассказал про аукционы. Посмотрите вокруг - эти же самые формы аукционов каждый день по десятку раз встречаются нам на пути. Просто они "разнесены" - в пространстве и во времени.
Я попытался Вам намекнуть, что прежде чем заморачивать с подгонкой движка и написанием чего-то еще гораздо лучше проработать экономическую схему. Вы организуете рынок (как место встречи продавца и покупателя), знгачит Вы должны установить некие правила игры на этом рынке. Возможные правила я уже описал раньше. Если првила существуют, они реальные, то рынок будет работать и приносить Вам свои плоды. Если же правила нерабочие - доходов не ждите, равно как и клиентов.
Попробую сказать открытым текстом - у Вас отсутствует экономический механизм работы Вашего сервиса. В "Условиях сотрудничества" ничего нет, кроме правил документооборота. Но это не то.
Пока вы это не поймете и не осознаете, двигаться дальше нет смысла. Внесите в пустую форму реальное содержание - и Ваш сервис будет работать как часы. Желание и настойчивость у Вас присутствуют.
=Вячеслав
То что Вы "упертый" - даже хорошо. Значит Вы способны долго и усидчиво работать над одним делом, пока его не завершите. Это, к счастью, Вам никто в вину не ставит.
Я не зря рассказал про аукционы. Посмотрите вокруг - эти же самые формы аукционов каждый день по десятку раз встречаются нам на пути. Просто они "разнесены" - в пространстве и во времени.
Я попытался Вам намекнуть, что прежде чем заморачивать с подгонкой движка и написанием чего-то еще гораздо лучше проработать экономическую схему. Вы организуете рынок (как место встречи продавца и покупателя), знгачит Вы должны установить некие правила игры на этом рынке. Возможные правила я уже описал раньше. Если првила существуют, они реальные, то рынок будет работать и приносить Вам свои плоды. Если же правила нерабочие - доходов не ждите, равно как и клиентов.
Попробую сказать открытым текстом - у Вас отсутствует экономический механизм работы Вашего сервиса. В "Условиях сотрудничества" ничего нет, кроме правил документооборота. Но это не то.
Пока вы это не поймете и не осознаете, двигаться дальше нет смысла. Внесите в пустую форму реальное содержание - и Ваш сервис будет работать как часы. Желание и настойчивость у Вас присутствуют.
29/01/2004
Ребята,большое спасибо! Видно, что не для отписки, чтоб отметиться, пишете. Кстати, Олег, мои достаточно высоко оценили Ваш уровень. Комплимент могу сделать.
По делу. Действительно все это есть давным давно, только разнесено по времени и в пространстве (как правильно отмечено). Мне самому, как пользователю, было очень неудобно и я подумал: "А нельзя ли совместить, но только туда ничего лишнего. Иначе опять все покроется мраком". Вот попробовал...
Насчет механизма-он прост до одури.
Все есть на сайте. Если у Вас наклевывается действительно реальная и крупная (больше 1000$) сделка и бесплатно мною, по Вашей доверенности, заключен предварительный договор "купли-продажи", который уже имеет определенный юридический вес, не думаю, что Вам будет жалко выплатить за посредничество определенный процент. Информация о реквизитах сторон на "коммерческой" площадке закрыта. А комиссия-общепризнанная практика среди нормального делового мира. Для мелочи все навсегда открыто. Буду я возиться, чтобы получать комиссию за продажу потасканного сотового! Сами, если надо разберетесь. Но сегодня Вам сотовый нужно, а завтра что-то покрупнее...
В первой, неудачной редакции, было больше попыток понаставить крючков, чтоб за денежку зацепиться. Лишние крючки приводят к тому, что вообще ничего не заработаешь. Так что тему "будет жить-не будет" я больше не обсуждаю.
Если не начнет работать эта финансовая схема, будем думать как ее менять. На примере усопшей 5 лет назад бартерной конторы я понял, что стыковать покупателя и продавца очень тонкое дело, тут столько нюансов, что под силу только профи. Понадобится, найдем. Проще и надежнее другая схема-брать копейки за размещение информации и вылазить на объемах. Но это пока под силу только монстрам типа eBay.
Стало ясно, что финансовый мезанизм с лету непонятен. Это может привести к тому, что многие будут коситься и думать, где их обманут. Вот главное, что я зацепил из обсуждения. Спасибо. Надеюсь, что еще удастся почерпнуть полезное.
Ребята,большое спасибо! Видно, что не для отписки, чтоб отметиться, пишете. Кстати, Олег, мои достаточно высоко оценили Ваш уровень. Комплимент могу сделать.
По делу. Действительно все это есть давным давно, только разнесено по времени и в пространстве (как правильно отмечено). Мне самому, как пользователю, было очень неудобно и я подумал: "А нельзя ли совместить, но только туда ничего лишнего. Иначе опять все покроется мраком". Вот попробовал...
Насчет механизма-он прост до одури.
Все есть на сайте. Если у Вас наклевывается действительно реальная и крупная (больше 1000$) сделка и бесплатно мною, по Вашей доверенности, заключен предварительный договор "купли-продажи", который уже имеет определенный юридический вес, не думаю, что Вам будет жалко выплатить за посредничество определенный процент. Информация о реквизитах сторон на "коммерческой" площадке закрыта. А комиссия-общепризнанная практика среди нормального делового мира. Для мелочи все навсегда открыто. Буду я возиться, чтобы получать комиссию за продажу потасканного сотового! Сами, если надо разберетесь. Но сегодня Вам сотовый нужно, а завтра что-то покрупнее...
В первой, неудачной редакции, было больше попыток понаставить крючков, чтоб за денежку зацепиться. Лишние крючки приводят к тому, что вообще ничего не заработаешь. Так что тему "будет жить-не будет" я больше не обсуждаю.
Если не начнет работать эта финансовая схема, будем думать как ее менять. На примере усопшей 5 лет назад бартерной конторы я понял, что стыковать покупателя и продавца очень тонкое дело, тут столько нюансов, что под силу только профи. Понадобится, найдем. Проще и надежнее другая схема-брать копейки за размещение информации и вылазить на объемах. Но это пока под силу только монстрам типа eBay.
Стало ясно, что финансовый мезанизм с лету непонятен. Это может привести к тому, что многие будут коситься и думать, где их обманут. Вот главное, что я зацепил из обсуждения. Спасибо. Надеюсь, что еще удастся почерпнуть полезное.
17/02/2004
Ну вот, проскочили очередные 10 дней. Каждый день, убирая по слову, по букве, дорабатывали сайт."Немного причешем"-не получилось.
Начесали больше, чем думалось. Убрали, как нам кажется, всякую лабуду. Но взгляд настолько замыленный, что уже не разберешь, что правильно, что нет.
Хотелось бы все же узнать- ну теперь-то хоть понятно или нет, зачем эта штука и в чем ее отличие от сотен других торговых площадок и ДО ? Кстати, выставлю-ка я критику сайта на конкурс с реальными призовыми!!! Только кшелька WM я еще не завел. Расчет будет через СБ
или традиционный счет.Какая бы сумма устроила критиков?
Ну вот, проскочили очередные 10 дней. Каждый день, убирая по слову, по букве, дорабатывали сайт."Немного причешем"-не получилось.
Начесали больше, чем думалось. Убрали, как нам кажется, всякую лабуду. Но взгляд настолько замыленный, что уже не разберешь, что правильно, что нет.
Хотелось бы все же узнать- ну теперь-то хоть понятно или нет, зачем эта штука и в чем ее отличие от сотен других торговых площадок и ДО ? Кстати, выставлю-ка я критику сайта на конкурс с реальными призовыми!!! Только кшелька WM я еще не завел. Расчет будет через СБ
или традиционный счет.Какая бы сумма устроила критиков?
17/02/2004
Вот народ...
Выкатил из гаража свою гнилую ржавую нерабочую телегу и говорит - кто ее лучше раздербанет, раскритикует - денег дам!
Может лучше эти деньги тем дать, кто ПОЧИНИТ (а не раскритикует).
Вы начали этот ресурс делать не имея ни предпосылок, ни четкого проекта. И сейчас -
"мля! чего же это я сделал-то?..."
Вот народ...
Выкатил из гаража свою гнилую ржавую нерабочую телегу и говорит - кто ее лучше раздербанет, раскритикует - денег дам!
Может лучше эти деньги тем дать, кто ПОЧИНИТ (а не раскритикует).
Вы начали этот ресурс делать не имея ни предпосылок, ни четкого проекта. И сейчас -
"мля! чего же это я сделал-то?..."
17/02/2004
К критическим советам, опубликованным выше, хотелось бы добавить еще одно: наймите корректора. Выражения вроде: "встретиться напрямую", "совпадающие спрос и предложения", "спрос стыкуется с предложениями" - на главной странице несколько режут глаз.
"Зачем штука" - более-менее понятно. "Отличия" - не очень.
Про конкурс... Форум - это прежде всего место для общения, и надеяться на получение именно через форум полноценных консультаций вряд ли стоит - в любом случае, это будет просто набор разрозненных советов.
К критическим советам, опубликованным выше, хотелось бы добавить еще одно: наймите корректора. Выражения вроде: "встретиться напрямую", "совпадающие спрос и предложения", "спрос стыкуется с предложениями" - на главной странице несколько режут глаз.
"Зачем штука" - более-менее понятно. "Отличия" - не очень.
Про конкурс... Форум - это прежде всего место для общения, и надеяться на получение именно через форум полноценных консультаций вряд ли стоит - в любом случае, это будет просто набор разрозненных советов.
17/02/2004
Константину. А что ее ремонтировать, если я с весны слышу, что она не поедет? А начал я ее, четко понимая, чего мне, как пользователю Сети (в большей мере как покупателю)не хватает. Свалка,(в части товарной информации), а я в ней роюсь, как бомж! А таких как я - большинство.
Павлу Коротову. Опять спасибо за совет. Хоть Вы и говорите, что на форуме набор разрозненных советов, но и они, как видите, достаточно повлияли на изменения. Мы получили больше, чем ожидали.
А чтоб серьезнее над нашей проблемой кто-то думал, надо платить. А если не хочется-самим учиться. И коректор тут не поможет. Нужен человек (назовите "креативщик" или как), который кратко изложит суть, в чем же основное отличие этого сайта от сотен торговых площадок и ДО. Я пока не могу.
Сейчас я наблюдаю, как многие, кто знакомится с сайтом, с ходу пытаются засунуть сюда свое "продам". У чайников стереотипы формируются легко. Для них все, где товар, на одну колодку. А приучены, они, к сожалению, рыться в куче слабосистематизированной информации, а результаты получать случайные. За счет автоматического раскидывания своих объявлений по доскам.
Придет время, привыкнут к другому.
А угловатости мы уберем.
Спасибо всем за обсуждение!!! Пора тратить время не на форумы, а на раскрутку (хоть и они "крутят", но лучше ипользовать другие способы).
Константину. А что ее ремонтировать, если я с весны слышу, что она не поедет? А начал я ее, четко понимая, чего мне, как пользователю Сети (в большей мере как покупателю)не хватает. Свалка,(в части товарной информации), а я в ней роюсь, как бомж! А таких как я - большинство.
Павлу Коротову. Опять спасибо за совет. Хоть Вы и говорите, что на форуме набор разрозненных советов, но и они, как видите, достаточно повлияли на изменения. Мы получили больше, чем ожидали.
А чтоб серьезнее над нашей проблемой кто-то думал, надо платить. А если не хочется-самим учиться. И коректор тут не поможет. Нужен человек (назовите "креативщик" или как), который кратко изложит суть, в чем же основное отличие этого сайта от сотен торговых площадок и ДО. Я пока не могу.
Сейчас я наблюдаю, как многие, кто знакомится с сайтом, с ходу пытаются засунуть сюда свое "продам". У чайников стереотипы формируются легко. Для них все, где товар, на одну колодку. А приучены, они, к сожалению, рыться в куче слабосистематизированной информации, а результаты получать случайные. За счет автоматического раскидывания своих объявлений по доскам.
Придет время, привыкнут к другому.
А угловатости мы уберем.
Спасибо всем за обсуждение!!! Пора тратить время не на форумы, а на раскрутку (хоть и они "крутят", но лучше ипользовать другие способы).
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