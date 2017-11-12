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Продам интернет-магазин женского белья и домашней одежды
12/11/2017
Продам интернет-магазин женского белья и домашней одежды intimkult.ru . Существует ~1,5 года.
Показатели за последние 12 месяцев (согласно Яндекс.Метрике и админ-панели магазина):
Ср. кол-во посетителей в месяц: 3800
Ср. кол-во заказов: 37
Ср. конверсия: 0,77 %
Ср. месячный оборот: 75 000 руб.
Ср. месячная грязная прибыль (доход - себестоимость товара): 31 000 руб.
Ср. месячная чистая прибыль: 11 000 руб.
Ср. чек: 2000 руб.
Показатели за последний месяц:
Посетителей: 2900
Заказов: 47
Конверсия: 1,33 %
Оборот: 115 000 руб.
Грязная прибыль: 44 000 руб.
Чистая прибыль: 17 000 руб.
Ср. чек: 2400 руб.
Средние показатели за год хуже текущих в силу того, что за год ассортимент сильно увеличился, а дизайн значительно улучшался. Никакого трафика, кроме органического поискового, в последний месяц не было.
80% посетителей приходят из поисковых систем, 10% из Маркета, 10% из разных источников. Платный трафик идет только из Маркета, но он всегда окупается.
На данный момент работаем по схеме: получаем заказ, забираем товар со склада поставщика, отправляем товар заказчику. Сейчас работа ведется с двумя мультибрендовыми поставщиками в Москве.
Для чего разделены грязная и чистая прибыль. Примерно 15% от текущих расходов магазина составляют возвраты товара от покупателей. Поскольку белье выкупленное со склада поставщика обратно на склад вернуть нельзя, его нужно реализовывать другими способами. От эффективности этой реализации в основном и зависит реальная прибыль. У нас основным способом был распродажный раздел на сайте, в котором товар продавался по себестоимости. Есть также вариант переквалифицировать магазин под продажу товаров, которые поставщики принимают обратно (любая одежда кроме нательного белья, например халаты, домашние костюмы итд).
В целом, расходы выглядит примерно так:
Непроданные возвраты: 15% от дохода
Услуги курьерской службы: 10%
Яндекс.Маркет: 4%
Оплата платформы: 3000 руб./мес.
Налоги: 6%
Все это время магазином занимались не очень серьезно, в свободное от основной работы время. Ассортимент пополнялся редко и мало. Редко обновляли наличие товара на складе (в первые полгода - раз в месяц). Из-за этого порядка 30% заказов отменялись сразу после поступления, товара просто не было на складе. Долго перезванивали клиентам (иногда больше чем через сутки). Из-за этого многие клиенты успевали передумать или заказывали у конкурентов. Не проводили акций, не делали рассылок, не акцентировали внимание на том, чтобы покупатели подписывались на рассылку. Не подключали контекстную рекламу (почти), партнерские программы, скидочные сервисы. Учитывая все эти факторы, магазин работал на треть своей реальной эффективности. Но даже при этом все равно окупался.
Магазин вполне реально вывести на серьезную прибыль, если им заниматься в полную силу:
1. Находить высокомаржинальные бренды
2. Создавать для этих брендов страницы с полным ассортиментом товаров
3. Поддерживать актуальное наличие товара на складе
4. Более эффективно реализовывать возвраты или работать с товаром, который можно вернуть поставщику
5. Снизить издержки на доставку
6. Делать рассылки по существующей клиентской базе
Плюсы ниши:
1. Одежду люди обновляют регулярно (1-2 раза в год). Со временем средний чек постоянных клиентов растет, кол-во возвратов падает (больше доверяют, лучше знают свои размеры и особенности брендов).
2. Дешевая доставка и хранение. Товар малогабаритный и легкий.
3. Покупатель не может вернуть белье после покупки.
4. Не нужно писать уникальные тексты для товаров (конкретные модели ищет малый процент покупателей).
5. Потолка фактически нет.
Минусы ниши:
1. У каждого артикула может быть много цветово-размерных модификаций.
2. Всегда есть существенный процент отказов до покупки (не понравилось, не подошел размер, передумали). Само по себе не является чем-то необычным для интернет-магазина, но при текущей схеме работы идет в минус.
Доставкой товара и приемом денег от клиентов полностью занимается внешняя курьерская служба.
Собственного склада, офиса, сотрудников и товарных остатков нет.
Яндекс.Мектрика и Гугл Аналитика полностью настроены, в том числе для ретаргетинговой рекламы. Настроен Jivosite и MailChimp.
Платформа InSales. Огромное количество встроенных интеграций, бесплатная тех. поддержка.
150 000 руб.
Продаю, потому что понял, что мне торговля в принципе неинтересна. Не моё.
Продам интернет-магазин женского белья и домашней одежды intimkult.ru . Существует ~1,5 года.
Показатели за последние 12 месяцев (согласно Яндекс.Метрике и админ-панели магазина):
Ср. кол-во посетителей в месяц: 3800
Ср. кол-во заказов: 37
Ср. конверсия: 0,77 %
Ср. месячный оборот: 75 000 руб.
Ср. месячная грязная прибыль (доход - себестоимость товара): 31 000 руб.
Ср. месячная чистая прибыль: 11 000 руб.
Ср. чек: 2000 руб.
Показатели за последний месяц:
Посетителей: 2900
Заказов: 47
Конверсия: 1,33 %
Оборот: 115 000 руб.
Грязная прибыль: 44 000 руб.
Чистая прибыль: 17 000 руб.
Ср. чек: 2400 руб.
Средние показатели за год хуже текущих в силу того, что за год ассортимент сильно увеличился, а дизайн значительно улучшался. Никакого трафика, кроме органического поискового, в последний месяц не было.
80% посетителей приходят из поисковых систем, 10% из Маркета, 10% из разных источников. Платный трафик идет только из Маркета, но он всегда окупается.
На данный момент работаем по схеме: получаем заказ, забираем товар со склада поставщика, отправляем товар заказчику. Сейчас работа ведется с двумя мультибрендовыми поставщиками в Москве.
Для чего разделены грязная и чистая прибыль. Примерно 15% от текущих расходов магазина составляют возвраты товара от покупателей. Поскольку белье выкупленное со склада поставщика обратно на склад вернуть нельзя, его нужно реализовывать другими способами. От эффективности этой реализации в основном и зависит реальная прибыль. У нас основным способом был распродажный раздел на сайте, в котором товар продавался по себестоимости. Есть также вариант переквалифицировать магазин под продажу товаров, которые поставщики принимают обратно (любая одежда кроме нательного белья, например халаты, домашние костюмы итд).
В целом, расходы выглядит примерно так:
Непроданные возвраты: 15% от дохода
Услуги курьерской службы: 10%
Яндекс.Маркет: 4%
Оплата платформы: 3000 руб./мес.
Налоги: 6%
Все это время магазином занимались не очень серьезно, в свободное от основной работы время. Ассортимент пополнялся редко и мало. Редко обновляли наличие товара на складе (в первые полгода - раз в месяц). Из-за этого порядка 30% заказов отменялись сразу после поступления, товара просто не было на складе. Долго перезванивали клиентам (иногда больше чем через сутки). Из-за этого многие клиенты успевали передумать или заказывали у конкурентов. Не проводили акций, не делали рассылок, не акцентировали внимание на том, чтобы покупатели подписывались на рассылку. Не подключали контекстную рекламу (почти), партнерские программы, скидочные сервисы. Учитывая все эти факторы, магазин работал на треть своей реальной эффективности. Но даже при этом все равно окупался.
Магазин вполне реально вывести на серьезную прибыль, если им заниматься в полную силу:
1. Находить высокомаржинальные бренды
2. Создавать для этих брендов страницы с полным ассортиментом товаров
3. Поддерживать актуальное наличие товара на складе
4. Более эффективно реализовывать возвраты или работать с товаром, который можно вернуть поставщику
5. Снизить издержки на доставку
6. Делать рассылки по существующей клиентской базе
Плюсы ниши:
1. Одежду люди обновляют регулярно (1-2 раза в год). Со временем средний чек постоянных клиентов растет, кол-во возвратов падает (больше доверяют, лучше знают свои размеры и особенности брендов).
2. Дешевая доставка и хранение. Товар малогабаритный и легкий.
3. Покупатель не может вернуть белье после покупки.
4. Не нужно писать уникальные тексты для товаров (конкретные модели ищет малый процент покупателей).
5. Потолка фактически нет.
Минусы ниши:
1. У каждого артикула может быть много цветово-размерных модификаций.
2. Всегда есть существенный процент отказов до покупки (не понравилось, не подошел размер, передумали). Само по себе не является чем-то необычным для интернет-магазина, но при текущей схеме работы идет в минус.
Доставкой товара и приемом денег от клиентов полностью занимается внешняя курьерская служба.
Собственного склада, офиса, сотрудников и товарных остатков нет.
Яндекс.Мектрика и Гугл Аналитика полностью настроены, в том числе для ретаргетинговой рекламы. Настроен Jivosite и MailChimp.
Платформа InSales. Огромное количество встроенных интеграций, бесплатная тех. поддержка.
150 000 руб.
Продаю, потому что понял, что мне торговля в принципе неинтересна. Не моё.
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