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Постветуйте надужную курьерскую службу по Москве
28/10/2003
Вопрос кпредставителям курьерских служб - а как Вы деньги берете? И на кого оформляется товар?
Вопрос не праздный - есть интернет-магазин комп. техники, как раз на Чистых прудах.
Но нет кассы /:)/ или пока нет(бухгалтерия размышляет на эту тему)
И все вроде бы ничего, если работать с физ лицами и брать налом - рядом куча банков, там перевод занимает несколько минут(по готовым бланкам)
Но вот с юр. лицами, пытающимися купить за нал беда - нужна доверенность именно на эту покупку, а они видать деньги отмывают(из черного в осн. средства) и такие доверенности наотрез отказываются выписывать :(
Вопрос кпредставителям курьерских служб - а как Вы деньги берете? И на кого оформляется товар?
Вопрос не праздный - есть интернет-магазин комп. техники, как раз на Чистых прудах.
Но нет кассы /:)/ или пока нет(бухгалтерия размышляет на эту тему)
И все вроде бы ничего, если работать с физ лицами и брать налом - рядом куча банков, там перевод занимает несколько минут(по готовым бланкам)
Но вот с юр. лицами, пытающимися купить за нал беда - нужна доверенность именно на эту покупку, а они видать деньги отмывают(из черного в осн. средства) и такие доверенности наотрез отказываются выписывать :(
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