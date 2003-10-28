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Постветуйте надужную курьерскую службу по Москве



Ссылка на сообщение Роман
28/10/2003

Вопрос кпредставителям курьерских служб - а как Вы деньги берете? И на кого оформляется товар?

Вопрос не праздный - есть интернет-магазин комп. техники, как раз на Чистых прудах.

Но нет кассы /:)/ или пока нет(бухгалтерия размышляет на эту тему)

И все вроде бы ничего, если работать с физ лицами и брать налом - рядом куча банков, там перевод занимает несколько минут(по готовым бланкам)

Но вот с юр. лицами, пытающимися купить за нал беда - нужна доверенность именно на эту покупку, а они видать деньги отмывают(из черного в осн. средства) и такие доверенности наотрез отказываются выписывать :(



Ссылка на сообщение Николай
16/12/2004

Ищу курьеров для доставки автозапчастей для иномарок Москва - Ижевск



Ссылка на сообщение kwit
17/12/2004

нет кассы = криминал...

соответственно вы это лучше не сильно тут светите... в свете ситуации с фото.ру и т.п. все целее будете...



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
17/12/2004

kwit, а что было с Foto.ru... я как-то пропустил :-0



Ссылка на сообщение Andre
17/12/2004

Тим, съели его. конкуренты. Как Юкос, через налоговую...



Ссылка на сообщение Менеджер
20/12/2004

Тимофей, Вы меня пугаете,... С Каких пор Вы начали рекламировать Зест.

Вы же год - два назад сами от услуг этой курьерки отказались из-за…….



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
20/12/2004

Менеджер, а Вы дату сообщения посмотрите ;)



Ссылка на сообщение Менеджер
22/12/2004

Упс, ссори, непосмотрел на дату....


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