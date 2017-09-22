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Подскажите как лучше продвигать сайт?



Ссылка на сообщение Виктор Безфаз,
Менеджер ООО
22/09/2017

Пока будет учится и пытаться что то делать сам, времени еще больше пройдет, сайт и вовсе утопится, лучше поднакопить денег и обратиться к специалистам, думаю так будет эффективней.



Ссылка на сообщение Михаил Стафеев,
Специалист по интернет маркетингу сегмента - электронная торговля Интернет-агентство Атрибут
09/10/2017

Я бы начал с более четкого позиционирования и выделения простых и понятных схем лояльности. Посмотрите на чем "вылазят" конкуренты и делайте условия лучше. Прямо составляйте таблицу и делайте сравнительный анализ.

Проблема рекламы услуг в Яндекс Директ - это высокая конкуренция + более эффективные бизнес процессы у конкурентов (как вариант). Например, они могут на привлечение 1 клиента тратить 20000 рублей (с учетом того, что клиент в перспективе на одной услуге "паровозе" сможет принести компании большое количество заказов и стать постоянным клиентом), а вы нет. И вам "жалко" на одного клиента потратить 20 тысяч, а им нет.

Ищите свои услуги "паровозы" и продумывайте бизнес процесс, как заработать на клиенте больше (ремаркетинг/емайл-маркетинг) и закладывайте на привлечение 1 клиента соответствующий рекламный бюджет.



Ссылка на сообщение Elena Fortanka,
fl fortanka.ru
13/10/2017

Михаил , какие "паровозы" :-) визитки!?
Собственник по производству наружной рекламы спрашивает:
Цитата:

"что можно написать интригующее, чтобы люди увидев зашли на сайт? "
Кто как не он должен давать советы, что написать!!!



Ссылка на сообщение Михаил Стафеев,
Специалист по интернет маркетингу сегмента - электронная торговля Интернет-агентство Атрибут
13/10/2017

Elena Fortanka:

Михаил , какие "паровозы" :-) визитки!?
Собственник по производству наружной рекламы спрашивает:
"что можно написать интригующее, чтобы люди увидев зашли на сайт? "
Кто как не он должен давать советы, что написать!!!


извините, но я не понял вопрос. Если хотите обсудить, пишите в личку.

Я дал рекомендацию, как эффективнее в Яндекс Директ продвигать услуги за счет отдельных "паровозов" (востребованных услуг на рынке с большим количеством запросов).

Да, добавлю. Нужно стараться в Яндекс Директ не услуги продавать, а клиентов в базу привлекать. Это в первую очередь касается B2B сегмента.



Ссылка на сообщение Юрий Бережной,
Интегратор Style DAR
Москва, Россия
31/10/2017

Посещений конечно мало, но если у вас нет денег и вы делаете это сами, то так дальше и будет. Либо беритесь за это дело основательно, либо лучше на кворке за 500 рублей заказать внутреннюю техническую оптимизацию или хотя бы пусть вам аудит сделают и скажут что делать дальше



Ссылка на сообщение Grishasib Lomonosov,
Владелец, Руководитель ИП
31/10/2017

Артем Боев:

Всем здравствуйте! Недавно создал сайт своей компании https://rkrim.com/ , теперь ломаю голову как правильно его раскручивать? Денег на раскрутку мало поэтому пытаюсь делать все сам, есть собственное производство наружной рекламы (печать баннеров). Соц сети, форумы, каталоги, стараюсь везде размещать свой сайт, но посещений маловато около 10-15 в день! Думаю разместить по городу баннера, наклейки с названием сайта, хотел у вас спросить что можно написать интригующее, чтобы люди увидев зашли на сайт? Ещё хотелось бы знать мнение по сайту что не нравиться и что нужно добавить?


1. Вам нужно полностью переписывать контент.
Для примера выражение "Рекламная компания" - когда речь идёт об агентстве уже не применяется лет 10... Т.е. никто не ищет в поиске "Рекламная компания в Красноярске"

Есть понимание, что сами вы это делать не будете, поскольку для не профи это будет долго и не эффективно.
Вариант: найти креатора и за 2-3'000 руб. разово предложить переписать концепцию материала. ИМХО: за эти деньги два раза не сходите в магазин... За то душе будет спокойней за контент. Креативное агентство - дорого.

Директ здесь не нужен. ИМХО: в Красноярске, насколько известно растет количество молодых предпринимателей, возьмите их за целевую аудиторию. Ваша продукция 100% полезна и востребована.

Варианты продвижения:
1. Собственно говоря, вам поможет креативный оффлайн - расклейте вашу рекламу с привлекательными текстами и картинками; по-сотрудничайте с доставкой пиццы (стартапами), чтобы вкладывали ваш тикет в коробку.
2. Вам поможет таргетинг Вконтакте - это дешевле директа, и явно попадает в целевую аудиторию. Такие дела)


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