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Подскажите как лучше продвигать сайт?
22/09/2017
Пока будет учится и пытаться что то делать сам, времени еще больше пройдет, сайт и вовсе утопится, лучше поднакопить денег и обратиться к специалистам, думаю так будет эффективней.
Пока будет учится и пытаться что то делать сам, времени еще больше пройдет, сайт и вовсе утопится, лучше поднакопить денег и обратиться к специалистам, думаю так будет эффективней.
09/10/2017
Я бы начал с более четкого позиционирования и выделения простых и понятных схем лояльности. Посмотрите на чем "вылазят" конкуренты и делайте условия лучше. Прямо составляйте таблицу и делайте сравнительный анализ.
Проблема рекламы услуг в Яндекс Директ - это высокая конкуренция + более эффективные бизнес процессы у конкурентов (как вариант). Например, они могут на привлечение 1 клиента тратить 20000 рублей (с учетом того, что клиент в перспективе на одной услуге "паровозе" сможет принести компании большое количество заказов и стать постоянным клиентом), а вы нет. И вам "жалко" на одного клиента потратить 20 тысяч, а им нет.
Ищите свои услуги "паровозы" и продумывайте бизнес процесс, как заработать на клиенте больше (ремаркетинг/емайл-маркетинг) и закладывайте на привлечение 1 клиента соответствующий рекламный бюджет.
Я бы начал с более четкого позиционирования и выделения простых и понятных схем лояльности. Посмотрите на чем "вылазят" конкуренты и делайте условия лучше. Прямо составляйте таблицу и делайте сравнительный анализ.
Проблема рекламы услуг в Яндекс Директ - это высокая конкуренция + более эффективные бизнес процессы у конкурентов (как вариант). Например, они могут на привлечение 1 клиента тратить 20000 рублей (с учетом того, что клиент в перспективе на одной услуге "паровозе" сможет принести компании большое количество заказов и стать постоянным клиентом), а вы нет. И вам "жалко" на одного клиента потратить 20 тысяч, а им нет.
Ищите свои услуги "паровозы" и продумывайте бизнес процесс, как заработать на клиенте больше (ремаркетинг/емайл-маркетинг) и закладывайте на привлечение 1 клиента соответствующий рекламный бюджет.
13/10/2017
извините, но я не понял вопрос. Если хотите обсудить, пишите в личку.
Я дал рекомендацию, как эффективнее в Яндекс Директ продвигать услуги за счет отдельных "паровозов" (востребованных услуг на рынке с большим количеством запросов).
Да, добавлю. Нужно стараться в Яндекс Директ не услуги продавать, а клиентов в базу привлекать. Это в первую очередь касается B2B сегмента.
Elena Fortanka:
Михаил , какие "паровозы" визитки!?
Собственник по производству наружной рекламы спрашивает:
"что можно написать интригующее, чтобы люди увидев зашли на сайт? "
Кто как не он должен давать советы, что написать!!!
Михаил , какие "паровозы" визитки!?
Собственник по производству наружной рекламы спрашивает:
"что можно написать интригующее, чтобы люди увидев зашли на сайт? "
Кто как не он должен давать советы, что написать!!!
извините, но я не понял вопрос. Если хотите обсудить, пишите в личку.
Я дал рекомендацию, как эффективнее в Яндекс Директ продвигать услуги за счет отдельных "паровозов" (востребованных услуг на рынке с большим количеством запросов).
Да, добавлю. Нужно стараться в Яндекс Директ не услуги продавать, а клиентов в базу привлекать. Это в первую очередь касается B2B сегмента.
31/10/2017
1. Вам нужно полностью переписывать контент.
Для примера выражение "Рекламная компания" - когда речь идёт об агентстве уже не применяется лет 10... Т.е. никто не ищет в поиске "Рекламная компания в Красноярске"
Есть понимание, что сами вы это делать не будете, поскольку для не профи это будет долго и не эффективно.
Вариант: найти креатора и за 2-3'000 руб. разово предложить переписать концепцию материала. ИМХО: за эти деньги два раза не сходите в магазин... За то душе будет спокойней за контент. Креативное агентство - дорого.
Директ здесь не нужен. ИМХО: в Красноярске, насколько известно растет количество молодых предпринимателей, возьмите их за целевую аудиторию. Ваша продукция 100% полезна и востребована.
Варианты продвижения:
1. Собственно говоря, вам поможет креативный оффлайн - расклейте вашу рекламу с привлекательными текстами и картинками; по-сотрудничайте с доставкой пиццы (стартапами), чтобы вкладывали ваш тикет в коробку.
2. Вам поможет таргетинг Вконтакте - это дешевле директа, и явно попадает в целевую аудиторию. Такие дела)
Артем Боев:
Всем здравствуйте! Недавно создал сайт своей компании https://rkrim.com/ , теперь ломаю голову как правильно его раскручивать? Денег на раскрутку мало поэтому пытаюсь делать все сам, есть собственное производство наружной рекламы (печать баннеров). Соц сети, форумы, каталоги, стараюсь везде размещать свой сайт, но посещений маловато около 10-15 в день! Думаю разместить по городу баннера, наклейки с названием сайта, хотел у вас спросить что можно написать интригующее, чтобы люди увидев зашли на сайт? Ещё хотелось бы знать мнение по сайту что не нравиться и что нужно добавить?
Всем здравствуйте! Недавно создал сайт своей компании https://rkrim.com/ , теперь ломаю голову как правильно его раскручивать? Денег на раскрутку мало поэтому пытаюсь делать все сам, есть собственное производство наружной рекламы (печать баннеров). Соц сети, форумы, каталоги, стараюсь везде размещать свой сайт, но посещений маловато около 10-15 в день! Думаю разместить по городу баннера, наклейки с названием сайта, хотел у вас спросить что можно написать интригующее, чтобы люди увидев зашли на сайт? Ещё хотелось бы знать мнение по сайту что не нравиться и что нужно добавить?
1. Вам нужно полностью переписывать контент.
Для примера выражение "Рекламная компания" - когда речь идёт об агентстве уже не применяется лет 10... Т.е. никто не ищет в поиске "Рекламная компания в Красноярске"
Есть понимание, что сами вы это делать не будете, поскольку для не профи это будет долго и не эффективно.
Вариант: найти креатора и за 2-3'000 руб. разово предложить переписать концепцию материала. ИМХО: за эти деньги два раза не сходите в магазин... За то душе будет спокойней за контент. Креативное агентство - дорого.
Директ здесь не нужен. ИМХО: в Красноярске, насколько известно растет количество молодых предпринимателей, возьмите их за целевую аудиторию. Ваша продукция 100% полезна и востребована.
Варианты продвижения:
1. Собственно говоря, вам поможет креативный оффлайн - расклейте вашу рекламу с привлекательными текстами и картинками; по-сотрудничайте с доставкой пиццы (стартапами), чтобы вкладывали ваш тикет в коробку.
2. Вам поможет таргетинг Вконтакте - это дешевле директа, и явно попадает в целевую аудиторию. Такие дела)
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