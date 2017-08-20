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Подскажите как лучше продвигать сайт?



Ссылка на сообщение Артем Боев,
Директор Рекламная Компания Рим
Красноярск
20/08/2017

Всем здравствуйте! Недавно создал сайт своей компании https://rkrim.com/ , теперь ломаю голову как правильно его раскручивать? Денег на раскрутку мало поэтому пытаюсь делать все сам, есть собственное производство наружной рекламы (печать баннеров). Соц сети, форумы, каталоги, стараюсь везде размещать свой сайт, но посещений маловато около 10-15 в день! Думаю разместить по городу баннера, наклейки с названием сайта, хотел у вас спросить что можно написать интригующее, чтобы люди увидев зашли на сайт? Ещё хотелось бы знать мнение по сайту что не нравиться и что нужно добавить?



Ссылка на сообщение Александр Феклистов,
бухгалтер Эпидбиомед
4
22/08/2017

ну во первых нужен хороший контент, вызвавший интерес у клиента, ну а так же в соц сети можно рекламу сделать, различные яндекс директы и так далее, ну и сама соц группа конечно же.



Ссылка на сообщение Артем Боев,
Директор Рекламная Компания Рим
Красноярск
22/08/2017

У меня сайт рекламный, поэтому с контентом тяжело, конечно и текст и картинки делал сам. В Директе прокачиваю, но дороговато выходит, а толку мало!



Ссылка на сообщение Николай Козырный,
Руководитель Интернет-магазин товаров для создания украшений
22/08/2017

Учитесь продвигать если хотите сами, правда это утопическое ведение бизнеса. Владелец который сам продвигает сам обрабатывает заявки. Человек оркестр. А так не машоло бы Вам написать текста на траницы, хоть псы начнут выводить в поиск. И контекст видимо не так настроили раз не окупилась (я даже представляю что вы сделали, так она точно не окупится). Раблты на сайте вагон и маленькая тележка.



Ссылка на сообщение Денис Штроо,
11 11
Калуга, Россия
23/08/2017

нат глянуть настройки директа.
плюс на входных страницах по разделам https://rkrim.com/produktsiya/pechat/ просто текста куса и ценника явно недостаточно.
нужны примеры работ и т.п.
контакты вынесите в шапку нормально с указанием города а то никто гадать не будет угадал или нет -уйдут тупо дальше
онлайн чатик не помешал бы - на вк в группах щас есть виджет для сайта


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