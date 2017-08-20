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Подскажите как лучше продвигать сайт?
20/08/2017
Всем здравствуйте! Недавно создал сайт своей компании https://rkrim.com/ , теперь ломаю голову как правильно его раскручивать? Денег на раскрутку мало поэтому пытаюсь делать все сам, есть собственное производство наружной рекламы (печать баннеров). Соц сети, форумы, каталоги, стараюсь везде размещать свой сайт, но посещений маловато около 10-15 в день! Думаю разместить по городу баннера, наклейки с названием сайта, хотел у вас спросить что можно написать интригующее, чтобы люди увидев зашли на сайт? Ещё хотелось бы знать мнение по сайту что не нравиться и что нужно добавить?
Всем здравствуйте! Недавно создал сайт своей компании https://rkrim.com/ , теперь ломаю голову как правильно его раскручивать? Денег на раскрутку мало поэтому пытаюсь делать все сам, есть собственное производство наружной рекламы (печать баннеров). Соц сети, форумы, каталоги, стараюсь везде размещать свой сайт, но посещений маловато около 10-15 в день! Думаю разместить по городу баннера, наклейки с названием сайта, хотел у вас спросить что можно написать интригующее, чтобы люди увидев зашли на сайт? Ещё хотелось бы знать мнение по сайту что не нравиться и что нужно добавить?
Александр Феклистов,
бухгалтер Эпидбиомед
бухгалтер Эпидбиомед
|4
22/08/2017
ну во первых нужен хороший контент, вызвавший интерес у клиента, ну а так же в соц сети можно рекламу сделать, различные яндекс директы и так далее, ну и сама соц группа конечно же.
ну во первых нужен хороший контент, вызвавший интерес у клиента, ну а так же в соц сети можно рекламу сделать, различные яндекс директы и так далее, ну и сама соц группа конечно же.
22/08/2017
У меня сайт рекламный, поэтому с контентом тяжело, конечно и текст и картинки делал сам. В Директе прокачиваю, но дороговато выходит, а толку мало!
У меня сайт рекламный, поэтому с контентом тяжело, конечно и текст и картинки делал сам. В Директе прокачиваю, но дороговато выходит, а толку мало!
Николай Козырный,
Руководитель Интернет-магазин товаров для создания украшений
Руководитель Интернет-магазин товаров для создания украшений
22/08/2017
Учитесь продвигать если хотите сами, правда это утопическое ведение бизнеса. Владелец который сам продвигает сам обрабатывает заявки. Человек оркестр. А так не машоло бы Вам написать текста на траницы, хоть псы начнут выводить в поиск. И контекст видимо не так настроили раз не окупилась (я даже представляю что вы сделали, так она точно не окупится). Раблты на сайте вагон и маленькая тележка.
Учитесь продвигать если хотите сами, правда это утопическое ведение бизнеса. Владелец который сам продвигает сам обрабатывает заявки. Человек оркестр. А так не машоло бы Вам написать текста на траницы, хоть псы начнут выводить в поиск. И контекст видимо не так настроили раз не окупилась (я даже представляю что вы сделали, так она точно не окупится). Раблты на сайте вагон и маленькая тележка.
Денис Штроо,
11 11
Калуга, Россия
11 11
Калуга, Россия
23/08/2017
нат глянуть настройки директа.
плюс на входных страницах по разделам https://rkrim.com/produktsiya/pechat/ просто текста куса и ценника явно недостаточно.
нужны примеры работ и т.п.
контакты вынесите в шапку нормально с указанием города а то никто гадать не будет угадал или нет -уйдут тупо дальше
онлайн чатик не помешал бы - на вк в группах щас есть виджет для сайта
нат глянуть настройки директа.
плюс на входных страницах по разделам https://rkrim.com/produktsiya/pechat/ просто текста куса и ценника явно недостаточно.
нужны примеры работ и т.п.
контакты вынесите в шапку нормально с указанием города а то никто гадать не будет угадал или нет -уйдут тупо дальше
онлайн чатик не помешал бы - на вк в группах щас есть виджет для сайта
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