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Отсутствие своего склада у интернет-магазина - торговля воздухом или нет ?
28/03/2004
2Тимофей Шиколенков: достаточно сравнить прайсы фотокамер и видеокамер digitalshop a с nix ом - они почти один-в-один, даже цены ты копируешь с Никса. Не говоря уже о комплектующих и т.д.
несколько млн $$ оборота в год - это как раз показатель того, что вы еще маленькие - это же очень мало для средней фирмы!
2Тимофей Шиколенков: достаточно сравнить прайсы фотокамер и видеокамер digitalshop a с nix ом - они почти один-в-один, даже цены ты копируешь с Никса. Не говоря уже о комплектующих и т.д.
несколько млн $$ оборота в год - это как раз показатель того, что вы еще маленькие - это же очень мало для средней фирмы!
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