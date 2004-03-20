/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2 3 Следующая
Ответить

Отсутствие своего склада у интернет-магазина - торговля воздухом или нет ?



Ссылка на сообщение Сергей
20/03/2004

Жизнеспособны оба варианта. Есть много интернет-магазинов не имеющих собственного склада, но функционирующих несколько лет. Но надо просто понимать что достичь каких-то серьезных успехов без собственных складских запасов НЕВОЗМОЖНО.



Ссылка на сообщение Константин
20/03/2004

"достичь каких-то серьезных успехов без собственных складских запасов НЕВОЗМОЖНО."



Вот и я про ТО! Есть склад - ИМ, Нет - скубенты баловаются...



Ссылка на сообщение Holodilnik.Ru
20/03/2004

У нас склад - 2500 метров.

6 метров потолки и то, даже рыская по Москве, если у нас чего-то нет мы выполняем только 70% от заказов.

Как без склада работать - непонимаю...

Можно с духами, наверное...



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
20/03/2004

Ездить за каждым товаром к поставщику - это ЖУТКИЕ ПОТЕРИ ДЕНЕГ.



Нет, ну если инет-магазин обрабатывает 1-2 заказа в день, то зачем ему свой склад? Ведь надо же отслеживать рынок, а это нужен маркетолог, который дешево не стоит, т.к. можно закупить девайсов кучку, которые через пару дней подешевеют так, что продать по приходу будет удачей...



Насчет отказов. Не многие могут позволить себе реалтаймовое наличие на сайте, у нас, например, обновления ежечасные, за это время товар, который был на складе в небольшом кол-ве успевает продаться или, еще лучше, придёт три заказа на товар, который ХОТЬ И ЕСТЬ на складе, но 1 или 2 штуки, обработка заказов занимает время, поэтому пока товар не спишется со склада + время на обновление.... от ситуации когда человек заказал товар, который ЯКОБЫ был на момент заказа на складе, а по отзвону сотрудника магазина выясняется, что его нет, застраховаться НЕЛЬЗЯ... У нас таких случаев около 1% заказов.



Ссылка на сообщение alex
21/03/2004

В дополнение к предыдущему посту...

Ездить за каждым товаром к поставщику - это ЖУТКИЕ ПОТЕРИ ДЕНЕГ.



Зато ходить за ним в соседнее здание (в NIX), как это делает Тимофей Шиколенков - потери небольшие :)

обновления ежечасные на сайте digitalshop.ru и все его проблемы оттого что у него нет своего склада (продажи слишком малы, цены слишком высоки). То, что есть складом есс-но считаться не может.

Тимофей, зачем пытаться казаться БОЛЬШЕ чем ты есть на самом деле?



Ссылка на сообщение Editor
21/03/2004

Вопрос абсолютно закономерен. Если нет своего товара (а нет товара, то и нет склада), то это посредничество в духе б. советских НИИ, а не бизнес.



Ссылка на сообщение alex
22/03/2004

Вот именно!



Ссылка на сообщение Константин
22/03/2004

Но с другой стороны, на начальном этапе удобно работать с частичным складированием - часть товара - со своего склада (наиболее ликвидного, по жизни), а наиболее реджкоторгуемые вещи - можно иметь партнерские соглашения с поставщиками. Насколько мне известно так вот rumag.ru работат. И весьма успешно.

Такой подход позволяет наиболее оперативно играть ценами на мелкий товар. А "тяжелый" - он цены редко меняет или не сильно.



Ссылка на сообщение Freech
22/03/2004

Думаю оба варианта имеют право на жизнь. А в некоторых случаях, при номенклатуре товара в десятки или сотни тысяч позиций вообще невозможно держать склад. Напрмер торговля лекарствами, электронными компонентами, книгами и т.д.



Ссылка на сообщение Антипохмелин
22/03/2004

Может даже это очень хорошо, что находятся студенты, которые носятся по городу в поиске товара для покупателя.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
23/03/2004

Короче говоря - полная диалектика. Договорились до того, до оба варианта имеют право на жизнь, но необходимо смотреть по обстоятельствам.



Ссылка на сообщение Yook
24/03/2004

Может я чего-то не понимаю? Но по моим данным без склада работают 80% электронных магазинов в России. Такие магазины как 003.ru, porta.ru начинали работу без склада.

Да и сейчас много известных магазинов работают без склада и нормально себя ощущают, живут и развиваются.

Рассуждать нужен склад или нет можно долго. Ответ очевиден ДА НУЖЕН, но если есть знания рынка, (оборот, сбыт, тенденции и т д) иииииииииииии конечно же Деньги. А речь идет о немаленьких сумах (от $100 000).

Если всего это нет или недостает. Путь один. Оптимизация работу с поставщиками, автоматизация работы, а остальное сами знаете.



Ссылка на сообщение Евгений
26/03/2004

Выскажу свою точку зрения, противоположеную многим сдесь присутвующим. На мой взгляд продажа со склада и ИМ - это два РАЗНЫХ вида бизнеса. Совмещать их в один и говорить что это будет всегда лучше - бред. У всякого симбиоза всегда есть минусы :(



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
27/03/2004

у Alex-а одна тема для разговора, у нас действительно не все товары на НАШЕМ складе. Есть заказные товары, но если бы у нас не было своего склада, то не представляю как бы мы работали. Некоторые товары у нас дешевле НИКСа, а многие вообще эксклюзивны.



И если бы НЕуважаемый АЛЕКС бы знал как работает дилерский отдел НИКСа, то подобную ЧУШЬ бы не говорил ;)



Насчет нашего размера, то несколько млн $$ оборота в год - думаю, что это показатель того, что мы уже не маленькие ;)



Теперь насчет "симбиоза". Мы работаем в таком режиме не один год и видим в этом ТОЛЬКО ПЛЮСЫ.



Ссылка на сообщение Nik
28/03/2004

Пускай каждый для себя решает сам. Если кто-то может зарабатывать без склада - это только плюс ему. Ну а если без склада никак, то пускай раскошеливается.


Ответить
Предыдущая 1 2 3 Следующая




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены