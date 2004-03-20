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Отсутствие своего склада у интернет-магазина - торговля воздухом или нет ?
20/03/2004
Жизнеспособны оба варианта. Есть много интернет-магазинов не имеющих собственного склада, но функционирующих несколько лет. Но надо просто понимать что достичь каких-то серьезных успехов без собственных складских запасов НЕВОЗМОЖНО.
Жизнеспособны оба варианта. Есть много интернет-магазинов не имеющих собственного склада, но функционирующих несколько лет. Но надо просто понимать что достичь каких-то серьезных успехов без собственных складских запасов НЕВОЗМОЖНО.
20/03/2004
Ездить за каждым товаром к поставщику - это ЖУТКИЕ ПОТЕРИ ДЕНЕГ.
Нет, ну если инет-магазин обрабатывает 1-2 заказа в день, то зачем ему свой склад? Ведь надо же отслеживать рынок, а это нужен маркетолог, который дешево не стоит, т.к. можно закупить девайсов кучку, которые через пару дней подешевеют так, что продать по приходу будет удачей...
Насчет отказов. Не многие могут позволить себе реалтаймовое наличие на сайте, у нас, например, обновления ежечасные, за это время товар, который был на складе в небольшом кол-ве успевает продаться или, еще лучше, придёт три заказа на товар, который ХОТЬ И ЕСТЬ на складе, но 1 или 2 штуки, обработка заказов занимает время, поэтому пока товар не спишется со склада + время на обновление.... от ситуации когда человек заказал товар, который ЯКОБЫ был на момент заказа на складе, а по отзвону сотрудника магазина выясняется, что его нет, застраховаться НЕЛЬЗЯ... У нас таких случаев около 1% заказов.
Ездить за каждым товаром к поставщику - это ЖУТКИЕ ПОТЕРИ ДЕНЕГ.
Нет, ну если инет-магазин обрабатывает 1-2 заказа в день, то зачем ему свой склад? Ведь надо же отслеживать рынок, а это нужен маркетолог, который дешево не стоит, т.к. можно закупить девайсов кучку, которые через пару дней подешевеют так, что продать по приходу будет удачей...
Насчет отказов. Не многие могут позволить себе реалтаймовое наличие на сайте, у нас, например, обновления ежечасные, за это время товар, который был на складе в небольшом кол-ве успевает продаться или, еще лучше, придёт три заказа на товар, который ХОТЬ И ЕСТЬ на складе, но 1 или 2 штуки, обработка заказов занимает время, поэтому пока товар не спишется со склада + время на обновление.... от ситуации когда человек заказал товар, который ЯКОБЫ был на момент заказа на складе, а по отзвону сотрудника магазина выясняется, что его нет, застраховаться НЕЛЬЗЯ... У нас таких случаев около 1% заказов.
21/03/2004
В дополнение к предыдущему посту...
Ездить за каждым товаром к поставщику - это ЖУТКИЕ ПОТЕРИ ДЕНЕГ.
Зато ходить за ним в соседнее здание (в NIX), как это делает Тимофей Шиколенков - потери небольшие :)
обновления ежечасные на сайте digitalshop.ru и все его проблемы оттого что у него нет своего склада (продажи слишком малы, цены слишком высоки). То, что есть складом есс-но считаться не может.
Тимофей, зачем пытаться казаться БОЛЬШЕ чем ты есть на самом деле?
В дополнение к предыдущему посту...
Ездить за каждым товаром к поставщику - это ЖУТКИЕ ПОТЕРИ ДЕНЕГ.
Зато ходить за ним в соседнее здание (в NIX), как это делает Тимофей Шиколенков - потери небольшие :)
обновления ежечасные на сайте digitalshop.ru и все его проблемы оттого что у него нет своего склада (продажи слишком малы, цены слишком высоки). То, что есть складом есс-но считаться не может.
Тимофей, зачем пытаться казаться БОЛЬШЕ чем ты есть на самом деле?
22/03/2004
Но с другой стороны, на начальном этапе удобно работать с частичным складированием - часть товара - со своего склада (наиболее ликвидного, по жизни), а наиболее реджкоторгуемые вещи - можно иметь партнерские соглашения с поставщиками. Насколько мне известно так вот rumag.ru работат. И весьма успешно.
Такой подход позволяет наиболее оперативно играть ценами на мелкий товар. А "тяжелый" - он цены редко меняет или не сильно.
Но с другой стороны, на начальном этапе удобно работать с частичным складированием - часть товара - со своего склада (наиболее ликвидного, по жизни), а наиболее реджкоторгуемые вещи - можно иметь партнерские соглашения с поставщиками. Насколько мне известно так вот rumag.ru работат. И весьма успешно.
Такой подход позволяет наиболее оперативно играть ценами на мелкий товар. А "тяжелый" - он цены редко меняет или не сильно.
24/03/2004
Может я чего-то не понимаю? Но по моим данным без склада работают 80% электронных магазинов в России. Такие магазины как 003.ru, porta.ru начинали работу без склада.
Да и сейчас много известных магазинов работают без склада и нормально себя ощущают, живут и развиваются.
Рассуждать нужен склад или нет можно долго. Ответ очевиден ДА НУЖЕН, но если есть знания рынка, (оборот, сбыт, тенденции и т д) иииииииииииии конечно же Деньги. А речь идет о немаленьких сумах (от $100 000).
Если всего это нет или недостает. Путь один. Оптимизация работу с поставщиками, автоматизация работы, а остальное сами знаете.
Может я чего-то не понимаю? Но по моим данным без склада работают 80% электронных магазинов в России. Такие магазины как 003.ru, porta.ru начинали работу без склада.
Да и сейчас много известных магазинов работают без склада и нормально себя ощущают, живут и развиваются.
Рассуждать нужен склад или нет можно долго. Ответ очевиден ДА НУЖЕН, но если есть знания рынка, (оборот, сбыт, тенденции и т д) иииииииииииии конечно же Деньги. А речь идет о немаленьких сумах (от $100 000).
Если всего это нет или недостает. Путь один. Оптимизация работу с поставщиками, автоматизация работы, а остальное сами знаете.
27/03/2004
у Alex-а одна тема для разговора, у нас действительно не все товары на НАШЕМ складе. Есть заказные товары, но если бы у нас не было своего склада, то не представляю как бы мы работали. Некоторые товары у нас дешевле НИКСа, а многие вообще эксклюзивны.
И если бы НЕуважаемый АЛЕКС бы знал как работает дилерский отдел НИКСа, то подобную ЧУШЬ бы не говорил ;)
Насчет нашего размера, то несколько млн $$ оборота в год - думаю, что это показатель того, что мы уже не маленькие ;)
Теперь насчет "симбиоза". Мы работаем в таком режиме не один год и видим в этом ТОЛЬКО ПЛЮСЫ.
у Alex-а одна тема для разговора, у нас действительно не все товары на НАШЕМ складе. Есть заказные товары, но если бы у нас не было своего склада, то не представляю как бы мы работали. Некоторые товары у нас дешевле НИКСа, а многие вообще эксклюзивны.
И если бы НЕуважаемый АЛЕКС бы знал как работает дилерский отдел НИКСа, то подобную ЧУШЬ бы не говорил ;)
Насчет нашего размера, то несколько млн $$ оборота в год - думаю, что это показатель того, что мы уже не маленькие ;)
Теперь насчет "симбиоза". Мы работаем в таком режиме не один год и видим в этом ТОЛЬКО ПЛЮСЫ.
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