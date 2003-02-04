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Легенды и мифы e-commerce
04/02/2003
Порно ХАЛЯВА это круто, можно ссылочку где прикупить :-))))))))))
Порно ХАЛЯВА это круто, можно ссылочку где прикупить :-))))))))))
04/02/2003
дык что - организуем новый супер проект ?
1 Открываем сайт порнохалява-ру
2 Ставим там счетчики рассылку и ссылки на сайты ИМ
3 А чтобы не было уличений во лжи - так фотграфии всех владельцев магазинов (у нас тут и дамы есть) в соответсвующих сценах
На картинке ставим линк на магазин
А по приходу в магазин - что нить типа КУПИ XYZ - получи вторую фотографию покруче на халяву!
Вот деньги то польются рекой
дык что - организуем новый супер проект ?
1 Открываем сайт порнохалява-ру
2 Ставим там счетчики рассылку и ссылки на сайты ИМ
3 А чтобы не было уличений во лжи - так фотграфии всех владельцев магазинов (у нас тут и дамы есть) в соответсвующих сценах
На картинке ставим линк на магазин
А по приходу в магазин - что нить типа КУПИ XYZ - получи вторую фотографию покруче на халяву!
Вот деньги то польются рекой
05/02/2003
Народ, вы куда? Тема то совершенно классная, и высказано было немало интересного и затрагивает всех. В том числе субъектов типа меня, которые в offline некий опыт имеют, и сейчас рассматривает возможность открытия online.
Совершенно согласен с Noone - есть мифы и некоторые из них он озвучил. То, что с его трактовкой этих мифов не все согласны - это нормально, у каждого свой опыт. Но мифы то есть, иллюзии то они порождают! Кстати попутно в дискуссии родился еще один миф - о замечательных возможностях бизнеса в offline. Прямо захотелось заплакать и попасть в этот самый offline, как Вовочке в Советский Союз.
После форума остается тяжкое ощущение безысходности e-commrce. Но рассудим рационально. ИМ в рунете существуют, прибыль приносят? – Ответ ДА. То, что себя не окупает - долго не живет. За год, два исчерпываются ожидания инвесторов и привет. Следовательно вопрос – КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН, ЧТОБЫ ОН БЫЛ ЭФФЕКТИВНЫМ. С этой точки зрения хорошо высказался Kvazimodo. Чтобы уйти от голословия о себе скажу. В offline торговле у меня чистая прибыль (которая помещается в карман) 10% от оборота. Накрутка 50-60% на товар. Что характерно – существует некая граница инвестирования, после которой оборот не растет. То есть. Засунул я в отдел на 100 000 руб товара, оборот 70 000 в месяц, расширил отдел запихнул еще 100 000, оборот 80 – 85 000. (Цифры абсолютно честные). Вывод – В ЭТОЙ ГРУППЕ ТОВАРА И В ЭТОМ МЕСТЕ (городе, районе, магазине и т.п.) И В ЭТОМ СПОСОБЕ ТОРГОВЛИ вот такой предел. Это перекликаетсяс с тем что говорит Kvazimodo. Потому держу маленькие отделы по городу. Так ЭФФЕКТИВНЕЙ. Какие то есть эффективные формы и для ИМ. Вот и вопросы – может кто шепнет в – сколько принято накручивать в ИМ скажем на мобилы или бытовую электронику? А какой проц чистой прибыли нормален в ИМ? А какой оборот нормален для среднего ИМ? Вот вопросы от которых репа чешется. Понимаю, что нескромные вопросы, но мнение то скажите.
Народ, вы куда? Тема то совершенно классная, и высказано было немало интересного и затрагивает всех. В том числе субъектов типа меня, которые в offline некий опыт имеют, и сейчас рассматривает возможность открытия online.
Совершенно согласен с Noone - есть мифы и некоторые из них он озвучил. То, что с его трактовкой этих мифов не все согласны - это нормально, у каждого свой опыт. Но мифы то есть, иллюзии то они порождают! Кстати попутно в дискуссии родился еще один миф - о замечательных возможностях бизнеса в offline. Прямо захотелось заплакать и попасть в этот самый offline, как Вовочке в Советский Союз.
После форума остается тяжкое ощущение безысходности e-commrce. Но рассудим рационально. ИМ в рунете существуют, прибыль приносят? – Ответ ДА. То, что себя не окупает - долго не живет. За год, два исчерпываются ожидания инвесторов и привет. Следовательно вопрос – КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН, ЧТОБЫ ОН БЫЛ ЭФФЕКТИВНЫМ. С этой точки зрения хорошо высказался Kvazimodo. Чтобы уйти от голословия о себе скажу. В offline торговле у меня чистая прибыль (которая помещается в карман) 10% от оборота. Накрутка 50-60% на товар. Что характерно – существует некая граница инвестирования, после которой оборот не растет. То есть. Засунул я в отдел на 100 000 руб товара, оборот 70 000 в месяц, расширил отдел запихнул еще 100 000, оборот 80 – 85 000. (Цифры абсолютно честные). Вывод – В ЭТОЙ ГРУППЕ ТОВАРА И В ЭТОМ МЕСТЕ (городе, районе, магазине и т.п.) И В ЭТОМ СПОСОБЕ ТОРГОВЛИ вот такой предел. Это перекликаетсяс с тем что говорит Kvazimodo. Потому держу маленькие отделы по городу. Так ЭФФЕКТИВНЕЙ. Какие то есть эффективные формы и для ИМ. Вот и вопросы – может кто шепнет в – сколько принято накручивать в ИМ скажем на мобилы или бытовую электронику? А какой проц чистой прибыли нормален в ИМ? А какой оборот нормален для среднего ИМ? Вот вопросы от которых репа чешется. Понимаю, что нескромные вопросы, но мнение то скажите.
05/02/2003
Для Noone. Да…, Noone, как все запущено!… Я думал, Вы хоть внимательно будете читать посты. Ну да ладно, ближе к теме. Ничего меня не раздражает, как Вы пишите, а лишь поражает. Вот, как и с моим постом, в котором Вы что-то не поняли и сразу нашли тему для мифов. Отличный подход! :) Не кажется ли Вам, что все эти «мифы» - результат личных неудач и заблуждений?!
Придется развеять созданный Вами миф о спросе «не отходя от кассы» (а проще говоря, дать небольшой урок ликбеза). Вы вот почему-то заговорили о расходах-доходах, а потом «порно, эротика» и т.п. К чему бы это? Я говорил о том, что корень всех расходов-доходов лежит в спросе на то, что Вы предлагаете публике (причем об этом раньше сказал еще и Someone). И если спрос существует в офф-лайне, это еще не говорит о том, что он адекватен в он-лайне. Как сказал уважаемый В.В., «отделяйте мух от котлет»! :) Прежде, чем создать свой ИМ по продаже, к примеру, видеоаппаратуры, следует провести исследование в РУНЕТЕ, а будет ли спрос на предлагаемый вами товар, и не удовлетворяется он уже кем-то больше чем на 100%. А не думать, что если у Васи Пупкина это работает, то и у меня будет, и я бабок срублю. Не будет этого! При таком-то подходе и будет, как дамоклов меч висеть над Вами тяжесть расходов, какими бы они ни были (хоть только на содержание сайта), ощущение мифологичности доходов и пессимизм. У любого бизнеса есть расходы, в он-лайне он или в офф-лайне, вопрос же в том, покрываются эти расходы от коммерческой деятельности или нет, а вот здесь уже ответом может служить только спрос и конкуренция. Если же Вы продвигаете совершенно новый товар, то это скорее вопрос финансовых вливаний, эффективности маркетинга, ценовой политики и т.п.
Что касается поисковиков, куда Вы изредка заглядываете, то речь шла об инструментах, помогающих определить хотя бы KEI (KEYWORD EFFECTIVENESS INDEX) индекс эффективности запрашиваемых в поисковиках слов (к примеру, видеомагнитофон JVC…, сотовый телефон Nokia 5310, и т.п.) из которого и определяется частота запросов по тем позициям, которые Вы хотите продвигать, спрос у потребителей на ту или иную модель товара, объем конкуренции и точность предложения конкурентов к заданному запросу. Любой бизнес должен иметь эту информацию еще ДО ТОГО, как возникнут какие-то расходы, и будет запущен полноценный ИМ (кстати, такая информация - одно из условий бизнес-плана. Я надеюсь, Вы хоть бизнес-планы не относите к «мифам»?). Более того, данные об изменениях этой информации должны обновляться ежедневно и учитываться при обновлениях сайта, «раскладке товара», в рекламе, продвижении, в той же логистике и т.п. До тех пор, пока у нас не появятся подобные сетевые инструменты, и большинство веб-предпринимателей не будет их использовать в своей работе, прибыльность ИМ будет носить скорее случайный или импульсный характер. И о «нормальных» доходах в Сети, до тех пор, нельзя говорить, как нельзя определить истинные цифры оборота Рунета. Сегодня же надо говорить не о «мифах», а об источнике неудач коммерческих интернет-проектов, об отсутствии инструментов анализа, учета и исследований СПРОСА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, которые в конечном итоге и дают всем ИМ прибыль.
Что касается настоящего и будущего электронного бизнеса, то тут просто необходимо для себя один раз понять, что e-commerce не заменяет собой существующие магазины, рынки, торговые центры и супермаркеты, а лишь дополняет их, создает дополнительные условия для потребителей, предпочитающих такую форму покупки другим. И большего успеха на этом поприще добьются лишь те, кто не будет пытаться повторить чей-то успех или офф-лайн магазин, а будет находить на рынке такие ниши, на которых невыгодно работать гипермаркетам и крупным ИМ.
С наилучшими пожеланиями,
Вячеслав
Для Noone. Да…, Noone, как все запущено!… Я думал, Вы хоть внимательно будете читать посты. Ну да ладно, ближе к теме. Ничего меня не раздражает, как Вы пишите, а лишь поражает. Вот, как и с моим постом, в котором Вы что-то не поняли и сразу нашли тему для мифов. Отличный подход! :) Не кажется ли Вам, что все эти «мифы» - результат личных неудач и заблуждений?!
Придется развеять созданный Вами миф о спросе «не отходя от кассы» (а проще говоря, дать небольшой урок ликбеза). Вы вот почему-то заговорили о расходах-доходах, а потом «порно, эротика» и т.п. К чему бы это? Я говорил о том, что корень всех расходов-доходов лежит в спросе на то, что Вы предлагаете публике (причем об этом раньше сказал еще и Someone). И если спрос существует в офф-лайне, это еще не говорит о том, что он адекватен в он-лайне. Как сказал уважаемый В.В., «отделяйте мух от котлет»! :) Прежде, чем создать свой ИМ по продаже, к примеру, видеоаппаратуры, следует провести исследование в РУНЕТЕ, а будет ли спрос на предлагаемый вами товар, и не удовлетворяется он уже кем-то больше чем на 100%. А не думать, что если у Васи Пупкина это работает, то и у меня будет, и я бабок срублю. Не будет этого! При таком-то подходе и будет, как дамоклов меч висеть над Вами тяжесть расходов, какими бы они ни были (хоть только на содержание сайта), ощущение мифологичности доходов и пессимизм. У любого бизнеса есть расходы, в он-лайне он или в офф-лайне, вопрос же в том, покрываются эти расходы от коммерческой деятельности или нет, а вот здесь уже ответом может служить только спрос и конкуренция. Если же Вы продвигаете совершенно новый товар, то это скорее вопрос финансовых вливаний, эффективности маркетинга, ценовой политики и т.п.
Что касается поисковиков, куда Вы изредка заглядываете, то речь шла об инструментах, помогающих определить хотя бы KEI (KEYWORD EFFECTIVENESS INDEX) индекс эффективности запрашиваемых в поисковиках слов (к примеру, видеомагнитофон JVC…, сотовый телефон Nokia 5310, и т.п.) из которого и определяется частота запросов по тем позициям, которые Вы хотите продвигать, спрос у потребителей на ту или иную модель товара, объем конкуренции и точность предложения конкурентов к заданному запросу. Любой бизнес должен иметь эту информацию еще ДО ТОГО, как возникнут какие-то расходы, и будет запущен полноценный ИМ (кстати, такая информация - одно из условий бизнес-плана. Я надеюсь, Вы хоть бизнес-планы не относите к «мифам»?). Более того, данные об изменениях этой информации должны обновляться ежедневно и учитываться при обновлениях сайта, «раскладке товара», в рекламе, продвижении, в той же логистике и т.п. До тех пор, пока у нас не появятся подобные сетевые инструменты, и большинство веб-предпринимателей не будет их использовать в своей работе, прибыльность ИМ будет носить скорее случайный или импульсный характер. И о «нормальных» доходах в Сети, до тех пор, нельзя говорить, как нельзя определить истинные цифры оборота Рунета. Сегодня же надо говорить не о «мифах», а об источнике неудач коммерческих интернет-проектов, об отсутствии инструментов анализа, учета и исследований СПРОСА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, которые в конечном итоге и дают всем ИМ прибыль.
Что касается настоящего и будущего электронного бизнеса, то тут просто необходимо для себя один раз понять, что e-commerce не заменяет собой существующие магазины, рынки, торговые центры и супермаркеты, а лишь дополняет их, создает дополнительные условия для потребителей, предпочитающих такую форму покупки другим. И большего успеха на этом поприще добьются лишь те, кто не будет пытаться повторить чей-то успех или офф-лайн магазин, а будет находить на рынке такие ниши, на которых невыгодно работать гипермаркетам и крупным ИМ.
С наилучшими пожеланиями,
Вячеслав
05/02/2003
Ну, оторвался я сегодня. По третьей теме пишу.Сам хочу в И-нете проект запустить, поэтому интересно, что у других.Бум пройдет, пена спадет, коммерция в И-нете будет, но только не всем на этом празднике быть. Благодарю автора темы, что работая реально, просто решил опытом поделиться. Может кому-то деньги и силы сбережет. Многие обжигаются потому, что по ряду причин тупо коприруют, то что есть и пока в моде. Тысячи неразличимых друг от друга магазинов и проектов. Уверен, что тот, кто будет искать, что сделать, чего еще пока ни у кого нет, гн будет в проигрыше. Успехов всем!
Ну, оторвался я сегодня. По третьей теме пишу.Сам хочу в И-нете проект запустить, поэтому интересно, что у других.Бум пройдет, пена спадет, коммерция в И-нете будет, но только не всем на этом празднике быть. Благодарю автора темы, что работая реально, просто решил опытом поделиться. Может кому-то деньги и силы сбережет. Многие обжигаются потому, что по ряду причин тупо коприруют, то что есть и пока в моде. Тысячи неразличимых друг от друга магазинов и проектов. Уверен, что тот, кто будет искать, что сделать, чего еще пока ни у кого нет, гн будет в проигрыше. Успехов всем!
05/02/2003
Kvazimodo,
Может Я конечно чего то и не понимаю - но Вы же не можете разъяснить свою пеозицию
так в результате и не понятно что за понимание и чего вы хотите мне донести
Во первых Я не относил изучение спроса к мифам
Более того - Я же тут написал - ДА СПРОС ВАЖЕН
К мифам я отношу не то что спрос важен - а именно Вашу позицию
Я кажется понимаю почему Вы именно такую позицию занимаете - Ваш бизнес или работа именно с этим и связаны (не так ли а?)
Тогда вдвойне разъясню свою позицию - потому как я - ПОТРЕБИТЕЛЬ этой статистики - и я ее не изредка потребляю как Вы выразились - а именно каждый день и причем платную
К сожалению дает это крайне мало - и совершенно ясно Вам скажу что и платить я за это много - не буду
Оцените сами
10 000 раз искали порно
1 000 раз книги
500 раз CD
из тех кто искал доход средний такой то география такая то
НУ И ЧТО?
Значит ли это что Я должен продавать диски такие то по такой то цене ?
Или - что рынок CD в 2 раза менее емок чем рынок книг?
Или может это значит что продажа порно CD это перспективно?
Да нет - соврешенно
И на основании данных поисковиков нельзя строить никаких серъезных выводов
Смею вас уверить что в инете мало кто ищет спускаемый аппарат СОЮЗА
Но если Я его завтра продам - то очень хорошо и быстро
Гарантирую - дайте мне его - я продам
И наоборот - если я сейчас буду продавать порно CD - пусть по их себестоимости - результат будет НУЛЬ
Хоть и ищут И порно и CD
Вот что Я понимаю под мифом
Счтатистика поисковиков и спрос так же далеки друг от друга как джордж буш от осамы бен ладена
Kvazimodo,
Может Я конечно чего то и не понимаю - но Вы же не можете разъяснить свою пеозицию
так в результате и не понятно что за понимание и чего вы хотите мне донести
Во первых Я не относил изучение спроса к мифам
Более того - Я же тут написал - ДА СПРОС ВАЖЕН
К мифам я отношу не то что спрос важен - а именно Вашу позицию
Я кажется понимаю почему Вы именно такую позицию занимаете - Ваш бизнес или работа именно с этим и связаны (не так ли а?)
Тогда вдвойне разъясню свою позицию - потому как я - ПОТРЕБИТЕЛЬ этой статистики - и я ее не изредка потребляю как Вы выразились - а именно каждый день и причем платную
К сожалению дает это крайне мало - и совершенно ясно Вам скажу что и платить я за это много - не буду
Оцените сами
10 000 раз искали порно
1 000 раз книги
500 раз CD
из тех кто искал доход средний такой то география такая то
НУ И ЧТО?
Значит ли это что Я должен продавать диски такие то по такой то цене ?
Или - что рынок CD в 2 раза менее емок чем рынок книг?
Или может это значит что продажа порно CD это перспективно?
Да нет - соврешенно
И на основании данных поисковиков нельзя строить никаких серъезных выводов
Смею вас уверить что в инете мало кто ищет спускаемый аппарат СОЮЗА
Но если Я его завтра продам - то очень хорошо и быстро
Гарантирую - дайте мне его - я продам
И наоборот - если я сейчас буду продавать порно CD - пусть по их себестоимости - результат будет НУЛЬ
Хоть и ищут И порно и CD
Вот что Я понимаю под мифом
Счтатистика поисковиков и спрос так же далеки друг от друга как джордж буш от осамы бен ладена
06/02/2003
Цель обсуждения?
Учить - кого, кому и чему?
Получить совет - каждый мощно стоит на своем.
Мне кажется проблема в том, что класс реальных проектов и менеджеров уже состоялся, а вот места пообщаться со своими, без присутствия молодой, не битой и потому энергетически настырной и нетерпимой поросли, такого места еще нет. А жаль... Так иногда хочется пообщаться с действительно опытными профи IT соmers.
Цель обсуждения?
Учить - кого, кому и чему?
Получить совет - каждый мощно стоит на своем.
Мне кажется проблема в том, что класс реальных проектов и менеджеров уже состоялся, а вот места пообщаться со своими, без присутствия молодой, не битой и потому энергетически настырной и нетерпимой поросли, такого места еще нет. А жаль... Так иногда хочется пообщаться с действительно опытными профи IT соmers.
06/02/2003
Для Noone. Вы своим постом еще раз подчеркнули то, о чем я говорил. На сегодняшний день в РУНЕТЕ нет (!!!) достойных инструментов, например, позволяющих четко определить СПРОС потребителей, по определенным запрашиваемым словам и словосочетаниям (я уже не говорю о более элементарных или продвинутых сервисах). Вместо этого, ЗА ДЕНЬГИ, нам показывают обобщенную информацию, на основе которой строить бизнес не получается. Проблема многих мифов, которые Вы упоминаете не в их мифичности, а в таком положении дел в РУНЕТЕ, что волей – неволей появляются проблемы, которые обрастают мифами, легендами и т.п. С другой стороны, мифы рождаются еще и потому, что большинство тех, кто сегодня пытается строить ИМ, идет «напролом» используя подходы офф-лайна, но, увы, не всем удается на них строить е-бизнес. И вообще, как мне кажется, е-бизнес нельзя сравнивать с офф-лайном хотя бы потому, что это разная весовая категория, у них разная история, разные стратегические цели и подходы.
И вообще, не в обиду Вам, хочу сказать, что во многом, для любого человека, источником мифов и легенд, становится личная неудовлетворенность, может быть нехватка практического опыта, страх или незнание. Так, о «мифах» легкости управления автомобилем могут говорить подростки, севшие первый раз за баранку. Все эти «мифы» - вопрос времени и опыта!
Вы вот говорите, что понимаете, почему я такую позицию занял, но опять заблуждаетесь… С 1997 года я в Сети, за плечами ни один проект в разных ипостасях (от дизайнера, креативщика и маркетолога, до владельца собственного LCC в Делавере), но определяю я себя исключительно веб-предпринимателем (никаких других источников дохода, кроме Интернета, не имею, да и не хочу иметь). Но, сегодня собственный сайт приходиться держать в штатах, и бизнес (продажа аксессуаров к пикапам) строить для янки, только лишь потому, что вот те инструменты и информацию я могу получить там достаточно просто. А это, поверьте, не меньше 90% успеха. Заплатив 200-300 долларов в год, я могу узнать, что спрашивали (исходя из интересующих меня ключевых слов и словосочетаний, так или иначе отражающих мой товар) сегодня, вчера, полгода назад (такой отчет приходит на ящик ежедневно). Исходя только из этой информации, можно четко определить для какого поисковика какой doorway построить, чтобы увеличить попадание в целевую группу. А отсюда объем продаж, уровень издержек и т.п. Бизнес этот я открыл в мае 2002, к сентябрю ежемесячный оборот вырос до 10000 долларов (с 400 долларов в мае), к Новому году дошел до 30 тысяч, чистыми я с него имею (уже здесь) 6-10%. Отгрузка, логистика и т.п. расходы лежат на партнерах, чьи аксессуары я продаю. Трудности свои, я здесь - бизнес там, там наняты 2 сотрудника бухгалтер (временщик, появляется 1 раз в неделю для оформления бумаг) и менеджер (наш эмигрант). На мне управление счетами, маркетинг, стратегия и т.п., текучка на моем помощнике. Так вот, для меня «головной болью» являются телефонные переговоры почти каждую ночь или срочные командировки, когда для улаживания каких-то вопросов приходиться лететь «стрем голов» за океан. Меня мой бизнес сегодня не совсем устраивает (из-за своей удаленности и, иногда, неуправляемости), и, поверьте, я с большим бы удовольствием вел его в Рунете, но пока приходиться только наблюдать, о чем тут говорят, насколько рынок вообще «вырос из штанишек» и чем все это у нас закончиться. А то, знаете, как получается: «хочется, как лучше, а получается, как всегда». Вот и пасем задних, рассуждая о высоких материях…
Вы, конечно, можете и мой рассказ отнести к мифам. Но вот только мифичным он для Вас будет только до тех пор, пока Вы сами не добьетесь какого-то уровня. То, что у Вас не получается что-то, еще не означает, что это общая проблема или тенденция!
За сим хочу попрощаться и поблагодарить Вас за дискуссию. Желаю Вам побороть все «мифы» и больше не бороться с собственной тенью.
Вячеслав
Для Noone. Вы своим постом еще раз подчеркнули то, о чем я говорил. На сегодняшний день в РУНЕТЕ нет (!!!) достойных инструментов, например, позволяющих четко определить СПРОС потребителей, по определенным запрашиваемым словам и словосочетаниям (я уже не говорю о более элементарных или продвинутых сервисах). Вместо этого, ЗА ДЕНЬГИ, нам показывают обобщенную информацию, на основе которой строить бизнес не получается. Проблема многих мифов, которые Вы упоминаете не в их мифичности, а в таком положении дел в РУНЕТЕ, что волей – неволей появляются проблемы, которые обрастают мифами, легендами и т.п. С другой стороны, мифы рождаются еще и потому, что большинство тех, кто сегодня пытается строить ИМ, идет «напролом» используя подходы офф-лайна, но, увы, не всем удается на них строить е-бизнес. И вообще, как мне кажется, е-бизнес нельзя сравнивать с офф-лайном хотя бы потому, что это разная весовая категория, у них разная история, разные стратегические цели и подходы.
И вообще, не в обиду Вам, хочу сказать, что во многом, для любого человека, источником мифов и легенд, становится личная неудовлетворенность, может быть нехватка практического опыта, страх или незнание. Так, о «мифах» легкости управления автомобилем могут говорить подростки, севшие первый раз за баранку. Все эти «мифы» - вопрос времени и опыта!
Вы вот говорите, что понимаете, почему я такую позицию занял, но опять заблуждаетесь… С 1997 года я в Сети, за плечами ни один проект в разных ипостасях (от дизайнера, креативщика и маркетолога, до владельца собственного LCC в Делавере), но определяю я себя исключительно веб-предпринимателем (никаких других источников дохода, кроме Интернета, не имею, да и не хочу иметь). Но, сегодня собственный сайт приходиться держать в штатах, и бизнес (продажа аксессуаров к пикапам) строить для янки, только лишь потому, что вот те инструменты и информацию я могу получить там достаточно просто. А это, поверьте, не меньше 90% успеха. Заплатив 200-300 долларов в год, я могу узнать, что спрашивали (исходя из интересующих меня ключевых слов и словосочетаний, так или иначе отражающих мой товар) сегодня, вчера, полгода назад (такой отчет приходит на ящик ежедневно). Исходя только из этой информации, можно четко определить для какого поисковика какой doorway построить, чтобы увеличить попадание в целевую группу. А отсюда объем продаж, уровень издержек и т.п. Бизнес этот я открыл в мае 2002, к сентябрю ежемесячный оборот вырос до 10000 долларов (с 400 долларов в мае), к Новому году дошел до 30 тысяч, чистыми я с него имею (уже здесь) 6-10%. Отгрузка, логистика и т.п. расходы лежат на партнерах, чьи аксессуары я продаю. Трудности свои, я здесь - бизнес там, там наняты 2 сотрудника бухгалтер (временщик, появляется 1 раз в неделю для оформления бумаг) и менеджер (наш эмигрант). На мне управление счетами, маркетинг, стратегия и т.п., текучка на моем помощнике. Так вот, для меня «головной болью» являются телефонные переговоры почти каждую ночь или срочные командировки, когда для улаживания каких-то вопросов приходиться лететь «стрем голов» за океан. Меня мой бизнес сегодня не совсем устраивает (из-за своей удаленности и, иногда, неуправляемости), и, поверьте, я с большим бы удовольствием вел его в Рунете, но пока приходиться только наблюдать, о чем тут говорят, насколько рынок вообще «вырос из штанишек» и чем все это у нас закончиться. А то, знаете, как получается: «хочется, как лучше, а получается, как всегда». Вот и пасем задних, рассуждая о высоких материях…
Вы, конечно, можете и мой рассказ отнести к мифам. Но вот только мифичным он для Вас будет только до тех пор, пока Вы сами не добьетесь какого-то уровня. То, что у Вас не получается что-то, еще не означает, что это общая проблема или тенденция!
За сим хочу попрощаться и поблагодарить Вас за дискуссию. Желаю Вам побороть все «мифы» и больше не бороться с собственной тенью.
Вячеслав
06/02/2003
Вячеслав -
Вы зря думаете что я буду обижаться и вывод обо мне Вы тоже к сожалению сделали неправильный
Я далеко не новичок - у меня магазин с 1998 года и я именно этим Я и живу
Так что Вы не по адресу обиделись (обиделись то Вы а не Я). Чего обиделись то?
Насчет наличия такой системы в русской части интернета
Ну предположим она есть и вы создали такие доорвеи что к вам ходят 10% рунета каждый день.
Это решило бы Ваши проблемы?
Как то с трудом верится.
А насчет неудовлетворенности - то вот и Вы и Папа наверное правы
Не с кем пообщаться это верно
И песпективы как то - грустноватые скажем так - вот она и причина на самом то деле
Грустны не мифы сами по себе - да хрен с ними - пусть себе набивают шишки на мифах
И учить я никого не собираюсь - пусть учат те кто не может сам - как это обычноо бывает.
Грустно на самом деле то что все как то в состоянии зародыша до сих пор
Вячеслав -
Вы зря думаете что я буду обижаться и вывод обо мне Вы тоже к сожалению сделали неправильный
Я далеко не новичок - у меня магазин с 1998 года и я именно этим Я и живу
Так что Вы не по адресу обиделись (обиделись то Вы а не Я). Чего обиделись то?
Насчет наличия такой системы в русской части интернета
Ну предположим она есть и вы создали такие доорвеи что к вам ходят 10% рунета каждый день.
Это решило бы Ваши проблемы?
Как то с трудом верится.
А насчет неудовлетворенности - то вот и Вы и Папа наверное правы
Не с кем пообщаться это верно
И песпективы как то - грустноватые скажем так - вот она и причина на самом то деле
Грустны не мифы сами по себе - да хрен с ними - пусть себе набивают шишки на мифах
И учить я никого не собираюсь - пусть учат те кто не может сам - как это обычноо бывает.
Грустно на самом деле то что все как то в состоянии зародыша до сих пор
07/02/2003
Noone, мне не надо 10% всего трафика Сети, мне важно получить 25-30% трафика тех людей, которые в поисковиках делают запрос «аксессуары к пикапам» (или конкретное название того, что у меня есть на сайте). Но при этом, начиная свой бизнес, я определил насколько высока конкуренция (тот самые KEI, о котором я писал раньше). И будь он ниже определенной цифры, я бы ни за что не занимался бы этими товарами, искал бы что-то другое. Хотите верьте, хотите нет, на этом строиться мой е-бизнес (ни на какую рекламу, баннеры, продвижения и т.п. я не трачу денег, только оптимизация и дорвеи). Я работаю с целевой группой покупателей, они идут в поисковик с конкретным запросом, который я и пытаюсь удовлетворить, предложив нужный им товар, достойный сервис и цену чуть пониже, чем у конкурентов. Все это не так сложно, когда есть элементарные знания и инструменты, позволяющие отслеживать потенциальные запросы, интерес, тенденции, моду. У нас в Рунете этого просто нет ! И слишком уж долго мы находимся в зачаточном положении (лет 5 уж точно). Тут я с Вами соглашусь, это просто не может не пугать. Рунет скорее «мертв», чем «жив»! Вот в этом, на мой взгляд, источник всех трудностей и несбывшихся надежд. Об этом надо говорить и думать, что можно сделать, чтобы сдвинуть все с мертвой точки.
С наилучшими пожеланиями,
Вячеслав.
Noone, мне не надо 10% всего трафика Сети, мне важно получить 25-30% трафика тех людей, которые в поисковиках делают запрос «аксессуары к пикапам» (или конкретное название того, что у меня есть на сайте). Но при этом, начиная свой бизнес, я определил насколько высока конкуренция (тот самые KEI, о котором я писал раньше). И будь он ниже определенной цифры, я бы ни за что не занимался бы этими товарами, искал бы что-то другое. Хотите верьте, хотите нет, на этом строиться мой е-бизнес (ни на какую рекламу, баннеры, продвижения и т.п. я не трачу денег, только оптимизация и дорвеи). Я работаю с целевой группой покупателей, они идут в поисковик с конкретным запросом, который я и пытаюсь удовлетворить, предложив нужный им товар, достойный сервис и цену чуть пониже, чем у конкурентов. Все это не так сложно, когда есть элементарные знания и инструменты, позволяющие отслеживать потенциальные запросы, интерес, тенденции, моду. У нас в Рунете этого просто нет ! И слишком уж долго мы находимся в зачаточном положении (лет 5 уж точно). Тут я с Вами соглашусь, это просто не может не пугать. Рунет скорее «мертв», чем «жив»! Вот в этом, на мой взгляд, источник всех трудностей и несбывшихся надежд. Об этом надо говорить и думать, что можно сделать, чтобы сдвинуть все с мертвой точки.
С наилучшими пожеланиями,
Вячеслав.
07/02/2003
Вячеслав,
Понятно
Но вот у меня например все совсем по другому
У меня КАЖДАЯ страница это доорвей
И я точно знаю что если человек будет искать товар XYZ что есть у меня - он его найдет и меня найдет
Лишь бы он сам знал что хочет
Но во первых они сами не знают чего хотят
А во вторых - то что он нашел - то что хотел совершенно не значит то что он это купит
И касается это всех - и наших и не наших соотечественников
Типичные сценарии это
- а вот мой товарищ это покупал у ZZZ.ru - они его кинули
так вот я может и куплю но если вы .... и т д
- или - а .... Россия - это где всех обманывают ничего никогда не доставляют и вообще занимаются исключительно спамом, мошенничеством, порно и отмыванием денег (что к сожалению недалеко от правды)
Чтобы такого не было - вот разоблачение мифов и нужно
Ко мне регулярно приходят обиженные покупатели со всего света и жалуются что их кинул иванов или сидоров и они БОЯТСЯ
А Иванов или Сидоров небось думали денег сколотить кучу на халяву - за 20 секунд - сделав крутой сайт во фронтпейдже и разослав спам по миллиону адресов. Не имея при этом ничего даже денег.
Иванов с сидоровым небось уже успокоились - хорошо если не нарах
А покупатели обиженные так и множатся - новые Ивановы и Сидоровы размножаются как кролики :-)
Вячеслав,
Понятно
Но вот у меня например все совсем по другому
У меня КАЖДАЯ страница это доорвей
И я точно знаю что если человек будет искать товар XYZ что есть у меня - он его найдет и меня найдет
Лишь бы он сам знал что хочет
Но во первых они сами не знают чего хотят
А во вторых - то что он нашел - то что хотел совершенно не значит то что он это купит
И касается это всех - и наших и не наших соотечественников
Типичные сценарии это
- а вот мой товарищ это покупал у ZZZ.ru - они его кинули
так вот я может и куплю но если вы .... и т д
- или - а .... Россия - это где всех обманывают ничего никогда не доставляют и вообще занимаются исключительно спамом, мошенничеством, порно и отмыванием денег (что к сожалению недалеко от правды)
Чтобы такого не было - вот разоблачение мифов и нужно
Ко мне регулярно приходят обиженные покупатели со всего света и жалуются что их кинул иванов или сидоров и они БОЯТСЯ
А Иванов или Сидоров небось думали денег сколотить кучу на халяву - за 20 секунд - сделав крутой сайт во фронтпейдже и разослав спам по миллиону адресов. Не имея при этом ничего даже денег.
Иванов с сидоровым небось уже успокоились - хорошо если не нарах
А покупатели обиженные так и множатся - новые Ивановы и Сидоровы размножаются как кролики :-)
08/02/2003
NOOne, вы прям совесть всея е-коммерц рунета :) Смысл ваших постингов и здесь и в других темах понятен- задолбали халявщики. Хотя скорее всего, все хотели как лучше, а получилось как обычно. Правда, непонятно,как связаны порядочность и фронтпейдж. Порядочность или есть или.. Для меня например все забугорные заказы- дикая головная боль, но что делать, если людям надо.
А рунет находится и будет находится в зачаточном состоянии до тех пор, пока практика оплаты по кредиткам не станет общепринятой, удобной и безопасной, пока же к сожалению, в основном и-
магазины кредитуют покупателей, к чему это может привести- есть тема на этом же форуме про черный список.
NOOne, вы прям совесть всея е-коммерц рунета :) Смысл ваших постингов и здесь и в других темах понятен- задолбали халявщики. Хотя скорее всего, все хотели как лучше, а получилось как обычно. Правда, непонятно,как связаны порядочность и фронтпейдж. Порядочность или есть или.. Для меня например все забугорные заказы- дикая головная боль, но что делать, если людям надо.
А рунет находится и будет находится в зачаточном состоянии до тех пор, пока практика оплаты по кредиткам не станет общепринятой, удобной и безопасной, пока же к сожалению, в основном и-
магазины кредитуют покупателей, к чему это может привести- есть тема на этом же форуме про черный список.
08/02/2003
Да, Noone, по поводу испорченного имиджа Сети Ивановыми и Сидоровыми, я с Вами согласен. Электронная коммерция - это знаете, как подростки и секс. Это у всех на уме, каждый думает, что все этим занимаются, каждый хочет, чтобы все остальные думали, что он этим занимается. Но на самом деле, этим занимаются очень немногие, и большая часть из них этим занимается плохо. Такое положение дел как раз и отражает «детское» состояние Рунета. Это издержки ситуации и никуда от этого не денешься, это надо просто пережить, перерасти.
Но тем то, мы от них (Сидоровых и Ивановых) и отличаемся, что можем работать с постоянными клиентами и «выращивать» их для себя (правило Паретто: 80% прибыли дают 20% покупателей). Вот я, например, держу форму для подписки на бесплатную рассылку о скидках на аксессуары и расходные для пикапов (которые получаю из рассылок с других сайтов или от магазинов, устраивающих распродажи). Вы знаете, число подписчиков постоянно растет (обычно, где-то 15% от трафика). Вот они то и есть та группа, к которой могу обращаться 2-3-4…х количество раз, предлагая свою продукцию, и эти люди, в конечном итоге, таким образом, проявляют свой интерес к тематике, «голосуют» за существование моего бизнеса в дальнейшем. В них потенциал, это целевая ниша, которую, как руду надо постоянно обрабатывать, чтобы получить из 1 тн –2 грамма золота. Но это, в конечном итоге, стоит того! Более того, когда есть группа постоянных клиентов, они уже рекомендуют Вас своим друзьям, коллегам, как человека, с которым можно работать и которому можно доверять, а такое доверие дороже денег. А обиженный покупатель- это типично, случайный покупатель. Работать с такими людьми конечно надо, но это не самая главная цель в бизнесе. Всем одинаков не будеш!
Любой бизнес имеет определенную границу вливаний (посмотрите пост Константина, он ведь об этом тоже говорит, только в офф-лайне), в нете она меньше емкостью и более острее ощущается. Поэтому, дойдя до «края» следует больше прилагать усилий на работу с постоянными клиентами, искать (на основе реального спроса) другие возможности позиционирования, новые товары, бизнес, в конце концов. Я, по своим наблюдениям, могу сказать, что янки в этом отношении умнее нас. Они создают сайт с 1-2-3 товарами или услугами, доводят его до определенного уровня прибыли, и когда видят, что дальнейший рост не соответствует приложенным усилиям, начинают параллельно создавать еще одну, независимую торговую точку, продающую 2-3 дополняющих товара (ах, как это похоже на схему Константина). Эта старый принцип «не класть все яйца в одну корзину», но это та «волшебная палочка», которая позволяет наращивать темп, объем прибыли и избегать влияния депресий на рынке. Но, опять же, такой подход требует наличие инструментов, позволяющих отслеживать спрос покупателей. А это снова, тема зачаточного положения Рунета.
Так что, как мне кажется проблема всех мифов, в той самой юности Рунета :(
С наилучшими пожеланиями,
Вячеслав
Да, Noone, по поводу испорченного имиджа Сети Ивановыми и Сидоровыми, я с Вами согласен. Электронная коммерция - это знаете, как подростки и секс. Это у всех на уме, каждый думает, что все этим занимаются, каждый хочет, чтобы все остальные думали, что он этим занимается. Но на самом деле, этим занимаются очень немногие, и большая часть из них этим занимается плохо. Такое положение дел как раз и отражает «детское» состояние Рунета. Это издержки ситуации и никуда от этого не денешься, это надо просто пережить, перерасти.
Но тем то, мы от них (Сидоровых и Ивановых) и отличаемся, что можем работать с постоянными клиентами и «выращивать» их для себя (правило Паретто: 80% прибыли дают 20% покупателей). Вот я, например, держу форму для подписки на бесплатную рассылку о скидках на аксессуары и расходные для пикапов (которые получаю из рассылок с других сайтов или от магазинов, устраивающих распродажи). Вы знаете, число подписчиков постоянно растет (обычно, где-то 15% от трафика). Вот они то и есть та группа, к которой могу обращаться 2-3-4…х количество раз, предлагая свою продукцию, и эти люди, в конечном итоге, таким образом, проявляют свой интерес к тематике, «голосуют» за существование моего бизнеса в дальнейшем. В них потенциал, это целевая ниша, которую, как руду надо постоянно обрабатывать, чтобы получить из 1 тн –2 грамма золота. Но это, в конечном итоге, стоит того! Более того, когда есть группа постоянных клиентов, они уже рекомендуют Вас своим друзьям, коллегам, как человека, с которым можно работать и которому можно доверять, а такое доверие дороже денег. А обиженный покупатель- это типично, случайный покупатель. Работать с такими людьми конечно надо, но это не самая главная цель в бизнесе. Всем одинаков не будеш!
Любой бизнес имеет определенную границу вливаний (посмотрите пост Константина, он ведь об этом тоже говорит, только в офф-лайне), в нете она меньше емкостью и более острее ощущается. Поэтому, дойдя до «края» следует больше прилагать усилий на работу с постоянными клиентами, искать (на основе реального спроса) другие возможности позиционирования, новые товары, бизнес, в конце концов. Я, по своим наблюдениям, могу сказать, что янки в этом отношении умнее нас. Они создают сайт с 1-2-3 товарами или услугами, доводят его до определенного уровня прибыли, и когда видят, что дальнейший рост не соответствует приложенным усилиям, начинают параллельно создавать еще одну, независимую торговую точку, продающую 2-3 дополняющих товара (ах, как это похоже на схему Константина). Эта старый принцип «не класть все яйца в одну корзину», но это та «волшебная палочка», которая позволяет наращивать темп, объем прибыли и избегать влияния депресий на рынке. Но, опять же, такой подход требует наличие инструментов, позволяющих отслеживать спрос покупателей. А это снова, тема зачаточного положения Рунета.
Так что, как мне кажется проблема всех мифов, в той самой юности Рунета :(
С наилучшими пожеланиями,
Вячеслав
16/02/2003
Я согласен с Kvazimodo, потому что занимаюсь примерно тем же. В Рунете действительно почти нет статистики. Не представляю, как можно переть на пролом, не учитывая спроса в поисковых машинах?? Ведь именно оттуда приходят наиболее мотивированные, заинтересованные и *непредубежденные* клиенты!Как можно сжигать тысячи долларов на неработающей рекламе? Кроме того, рунет страдает тем, что я называю "техноложеством" - некоторые пытаются поразить посетителя суперграфикой и наворотами, при этом отстутствует элементарное юзабилити. Маркетингом в большинстве случаев и не пахнет (или понимают под этим что-то другое). Возможно, ход мысли такой: "Я его ошарашу вот этим флэшем и он сразу купит!"... Кстати, многие мифы плодят всевозможные дизайн-студии, чтобы раскрутить чайника по полной программе... За "оригинальностью" и "креативностью" у них часто стоит креатенизм. Могут нарисовать сайт с "вывороткой" и сказать что это круто - читать белые буквы на черном фоне... :)
Еще меня удивляет стремление продавать по 1000 единиц ассортимента. Лучше продавать что-то одно, но делать это действительно хорошо - прицельно, с высокой конверсией и, соответственно, ROI. Работать надо в узкой нише и продавать то, в чем сам хорошо разбираешься (легче писать контент).
Многие здешние шопы не могут нормально "встретить" посетителя и сходу объяснить ему, почему он должен покупать именно здесь и в чем заключена selling proposition. Нет продающих моментов - вместо этого вываливается куча ссылок на всякую всячину и человек элементарно теряется. В инете нужно действовать ПРИЦЕЛЬНО - тогда будет хороший результат.
>>>> Они создают сайт с 1-2-3 товарами или услугами, доводят его до определенного уровня прибыли
Речь идет о принципах direct marketing и мини-сайтах, описанных у меня здесь:
http://virturoff.com/articles/mini-sites.htm
Далее: кто-то тут сомневается, что Терри Дин (bizpromo.com) делает реальные деньги. Меня это просто удивляет - очевидно, что даже не читали его. Кроме того, у Дина есть еще куча сайтов и joint ventures. Канадец Майкл Кембелл и делает по $200 000 в год ТОЛЬКО на партнерских программах, не считая продаж собственных продуктов. И, в основном, за счет оптимизации в поисковых системах! Эти люди не используют никаких баннеров - так как это давно не работает - по ним приходят предубежденные или просто любопытные. (Юзеры понимают, что это реклама и подсознательно сопротивляются попыткам sales pitch).
C другой стороны, здесь просто неплатежеспособная аудитория. За пределами Москвы, в провинциях, совсем другая страна. За ту же работу получают зарплату в 3-4 раза меньше, а платят по полной программе и за диал-ап и за телефон. Так что рунет, на мой скромный взгляд, просто непригоден для электронного бизнеса. И никакие высокие рассуждения о логистике не помогут, когда у людей просто нет денег.
PS Конечно, я смотрю на это с позиции простого вебмастера, и мне непонятны проблемы "монстров", на которых работает по 50 человек персонала и которым сжечь на баннерах $1000 тоже самое, что мне купить бутылку пива. В то время как изменив подход, можно эту тысячу и не сжигать. На Западе все это давно прошли - года через 2 (как обычно) дойдет и до Рунета.
Н. Виртуров
http://virturoff.com
Я согласен с Kvazimodo, потому что занимаюсь примерно тем же. В Рунете действительно почти нет статистики. Не представляю, как можно переть на пролом, не учитывая спроса в поисковых машинах?? Ведь именно оттуда приходят наиболее мотивированные, заинтересованные и *непредубежденные* клиенты!Как можно сжигать тысячи долларов на неработающей рекламе? Кроме того, рунет страдает тем, что я называю "техноложеством" - некоторые пытаются поразить посетителя суперграфикой и наворотами, при этом отстутствует элементарное юзабилити. Маркетингом в большинстве случаев и не пахнет (или понимают под этим что-то другое). Возможно, ход мысли такой: "Я его ошарашу вот этим флэшем и он сразу купит!"... Кстати, многие мифы плодят всевозможные дизайн-студии, чтобы раскрутить чайника по полной программе... За "оригинальностью" и "креативностью" у них часто стоит креатенизм. Могут нарисовать сайт с "вывороткой" и сказать что это круто - читать белые буквы на черном фоне... :)
Еще меня удивляет стремление продавать по 1000 единиц ассортимента. Лучше продавать что-то одно, но делать это действительно хорошо - прицельно, с высокой конверсией и, соответственно, ROI. Работать надо в узкой нише и продавать то, в чем сам хорошо разбираешься (легче писать контент).
Многие здешние шопы не могут нормально "встретить" посетителя и сходу объяснить ему, почему он должен покупать именно здесь и в чем заключена selling proposition. Нет продающих моментов - вместо этого вываливается куча ссылок на всякую всячину и человек элементарно теряется. В инете нужно действовать ПРИЦЕЛЬНО - тогда будет хороший результат.
>>>> Они создают сайт с 1-2-3 товарами или услугами, доводят его до определенного уровня прибыли
Речь идет о принципах direct marketing и мини-сайтах, описанных у меня здесь:
http://virturoff.com/articles/mini-sites.htm
Далее: кто-то тут сомневается, что Терри Дин (bizpromo.com) делает реальные деньги. Меня это просто удивляет - очевидно, что даже не читали его. Кроме того, у Дина есть еще куча сайтов и joint ventures. Канадец Майкл Кембелл и делает по $200 000 в год ТОЛЬКО на партнерских программах, не считая продаж собственных продуктов. И, в основном, за счет оптимизации в поисковых системах! Эти люди не используют никаких баннеров - так как это давно не работает - по ним приходят предубежденные или просто любопытные. (Юзеры понимают, что это реклама и подсознательно сопротивляются попыткам sales pitch).
C другой стороны, здесь просто неплатежеспособная аудитория. За пределами Москвы, в провинциях, совсем другая страна. За ту же работу получают зарплату в 3-4 раза меньше, а платят по полной программе и за диал-ап и за телефон. Так что рунет, на мой скромный взгляд, просто непригоден для электронного бизнеса. И никакие высокие рассуждения о логистике не помогут, когда у людей просто нет денег.
PS Конечно, я смотрю на это с позиции простого вебмастера, и мне непонятны проблемы "монстров", на которых работает по 50 человек персонала и которым сжечь на баннерах $1000 тоже самое, что мне купить бутылку пива. В то время как изменив подход, можно эту тысячу и не сжигать. На Западе все это давно прошли - года через 2 (как обычно) дойдет и до Рунета.
Н. Виртуров
http://virturoff.com
16/11/2005
Господин Kvazimodo видно сам по образованию маркетолог. Догадываюсь, что он занимается (по долгу службы) исследованием рынков, сбором первичной вторичной и прочей информации. Он переживает, что на этих аспектах тут не заострили внимания :). На самом деле никто не говорил о позиционировании, рисовании матриц БКГ, сегментировании и прочем. Подразумевалась ситуация, когда предприниматель изучил рынок, все эти вопросы разрулил и собирается открыть свое дело. Он стоит на перепутье - он-лайн или офф-лайн. И тут мы уже прикидываем экономические показатели, считаем затраты на логистику, содержание сайта и аренду торговой площади.
Так вот, Kvazimodo, надо сначала просмотреть весь топик и понять, о чем люди говорят, а потом влезать с заявлениями "Господа, меня поражает ваша напыщенность".
Грошь цена такому маркетологу.
Господин Kvazimodo видно сам по образованию маркетолог. Догадываюсь, что он занимается (по долгу службы) исследованием рынков, сбором первичной вторичной и прочей информации. Он переживает, что на этих аспектах тут не заострили внимания :). На самом деле никто не говорил о позиционировании, рисовании матриц БКГ, сегментировании и прочем. Подразумевалась ситуация, когда предприниматель изучил рынок, все эти вопросы разрулил и собирается открыть свое дело. Он стоит на перепутье - он-лайн или офф-лайн. И тут мы уже прикидываем экономические показатели, считаем затраты на логистику, содержание сайта и аренду торговой площади.
Так вот, Kvazimodo, надо сначала просмотреть весь топик и понять, о чем люди говорят, а потом влезать с заявлениями "Господа, меня поражает ваша напыщенность".
Грошь цена такому маркетологу.
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