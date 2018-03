Для Noone. Да…, Noone, как все запущено!… Я думал, Вы хоть внимательно будете читать посты. Ну да ладно, ближе к теме. Ничего меня не раздражает, как Вы пишите, а лишь поражает. Вот, как и с моим постом, в котором Вы что-то не поняли и сразу нашли тему для мифов. Отличный подход! :) Не кажется ли Вам, что все эти «мифы» - результат личных неудач и заблуждений?!Придется развеять созданный Вами миф о спросе «не отходя от кассы» (а проще говоря, дать небольшой урок ликбеза). Вы вот почему-то заговорили о расходах-доходах, а потом «порно, эротика» и т.п. К чему бы это? Я говорил о том, что корень всех расходов-доходов лежит в спросе на то, что Вы предлагаете публике (причем об этом раньше сказал еще и Someone). И если спрос существует в офф-лайне, это еще не говорит о том, что он адекватен в он-лайне. Как сказал уважаемый В.В., «отделяйте мух от котлет»! :) Прежде, чем создать свой ИМ по продаже, к примеру, видеоаппаратуры, следует провести исследование в РУНЕТЕ, а будет ли спрос на предлагаемый вами товар, и не удовлетворяется он уже кем-то больше чем на 100%. А не думать, что если у Васи Пупкина это работает, то и у меня будет, и я бабок срублю. Не будет этого! При таком-то подходе и будет, как дамоклов меч висеть над Вами тяжесть расходов, какими бы они ни были (хоть только на содержание сайта), ощущение мифологичности доходов и пессимизм. У любого бизнеса есть расходы, в он-лайне он или в офф-лайне, вопрос же в том, покрываются эти расходы от коммерческой деятельности или нет, а вот здесь уже ответом может служить только спрос и конкуренция. Если же Вы продвигаете совершенно новый товар, то это скорее вопрос финансовых вливаний, эффективности маркетинга, ценовой политики и т.п.Что касается поисковиков, куда Вы изредка заглядываете, то речь шла об инструментах, помогающих определить хотя бы KEI (KEYWORD EFFECTIVENESS INDEX) индекс эффективности запрашиваемых в поисковиках слов (к примеру, видеомагнитофон JVC…, сотовый телефон Nokia 5310, и т.п.) из которого и определяется частота запросов по тем позициям, которые Вы хотите продвигать, спрос у потребителей на ту или иную модель товара, объем конкуренции и точность предложения конкурентов к заданному запросу. Любой бизнес должен иметь эту информацию еще ДО ТОГО, как возникнут какие-то расходы, и будет запущен полноценный ИМ (кстати, такая информация - одно из условий бизнес-плана. Я надеюсь, Вы хоть бизнес-планы не относите к «мифам»?). Более того, данные об изменениях этой информации должны обновляться ежедневно и учитываться при обновлениях сайта, «раскладке товара», в рекламе, продвижении, в той же логистике и т.п. До тех пор, пока у нас не появятся подобные сетевые инструменты, и большинство веб-предпринимателей не будет их использовать в своей работе, прибыльность ИМ будет носить скорее случайный или импульсный характер. И о «нормальных» доходах в Сети, до тех пор, нельзя говорить, как нельзя определить истинные цифры оборота Рунета. Сегодня же надо говорить не о «мифах», а об источнике неудач коммерческих интернет-проектов, об отсутствии инструментов анализа, учета и исследований СПРОСА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, которые в конечном итоге и дают всем ИМ прибыль.Что касается настоящего и будущего электронного бизнеса, то тут просто необходимо для себя один раз понять, что e-commerce не заменяет собой существующие магазины, рынки, торговые центры и супермаркеты, а лишь дополняет их, создает дополнительные условия для потребителей, предпочитающих такую форму покупки другим. И большего успеха на этом поприще добьются лишь те, кто не будет пытаться повторить чей-то успех или офф-лайн магазин, а будет находить на рынке такие ниши, на которых невыгодно работать гипермаркетам и крупным ИМ.С наилучшими пожеланиями,Вячеслав