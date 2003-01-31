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Легенды и мифы e-commerce
31/01/2003
Пардон.. чей-то я не то написал.... Негрос не при чем :)
Пардон.. чей-то я не то написал.... Негрос не при чем :)
31/01/2003
В среднем ситуация такая: есть несколько отраслей, которыми можно заниматься в интернете (компутеры, бытовуха, мобилки и некоторые другие), но обороты этой торговли (а значит и прибыль) не идут в сравнение с онлайном.
Сейчас интернетом занимаются во-первых, на перспективу (пока туманную, надо сказать, потому что рост рунета замедляется), а во-вторых, люди с определенным складом характера. Те, кому комфортней в онлайне.
Я не знаю, почему Продавец движков закрыл оффлайновый магазин, но опять-таки, в среднем, при сопоставимых затратах средств и сил, оффлайн бизнес дает куда более ощутимые дивиденды, чем онлайн.
Об этом, кстати, и говорится последние пару лет практически во всех статьях и обзорах при оценке реалий и перспектив интернета как бизнес среды.
Вот когда интернетом ежедневно и в течение всего дня будут пользоваться хотя бы процентов 20-25 населения России, вот тогда о чем-то можно будет говорить. На это собственно и надеятся нынешние "первопроходцы", хотя и их уже немало.
Но у нас такое наступит ох как не скоро. :(
В среднем ситуация такая: есть несколько отраслей, которыми можно заниматься в интернете (компутеры, бытовуха, мобилки и некоторые другие), но обороты этой торговли (а значит и прибыль) не идут в сравнение с онлайном.
Сейчас интернетом занимаются во-первых, на перспективу (пока туманную, надо сказать, потому что рост рунета замедляется), а во-вторых, люди с определенным складом характера. Те, кому комфортней в онлайне.
Я не знаю, почему Продавец движков закрыл оффлайновый магазин, но опять-таки, в среднем, при сопоставимых затратах средств и сил, оффлайн бизнес дает куда более ощутимые дивиденды, чем онлайн.
Об этом, кстати, и говорится последние пару лет практически во всех статьях и обзорах при оценке реалий и перспектив интернета как бизнес среды.
Вот когда интернетом ежедневно и в течение всего дня будут пользоваться хотя бы процентов 20-25 населения России, вот тогда о чем-то можно будет говорить. На это собственно и надеятся нынешние "первопроходцы", хотя и их уже немало.
Но у нас такое наступит ох как не скоро. :(
31/01/2003
Считается порогом начало развития отрасли хай-тек - 10%. Это касается мобильной связи, интернет и иже с ним. Есть спрос больше 10% - развивай. Сейчас в и-нете - 10% от общего числа россиян, старых и младых. То есть дело есть выгодное в потенциале. Другой вопрос - как их привлечь. А это уже дело каждого конкретного случая.
И пост скриптум. Есть же зарубежные клиенты, русская диаспора, так сказать. Если товар можно продавать "туда", то при качественной раскрутке магазин достаточно скоро (год-полтора) выходит на нормальные экономические показатели.
Считается порогом начало развития отрасли хай-тек - 10%. Это касается мобильной связи, интернет и иже с ним. Есть спрос больше 10% - развивай. Сейчас в и-нете - 10% от общего числа россиян, старых и младых. То есть дело есть выгодное в потенциале. Другой вопрос - как их привлечь. А это уже дело каждого конкретного случая.
И пост скриптум. Есть же зарубежные клиенты, русская диаспора, так сказать. Если товар можно продавать "туда", то при качественной раскрутке магазин достаточно скоро (год-полтора) выходит на нормальные экономические показатели.
31/01/2003
Партизан: 10% - это пограничная величина. Так сказать, необходимая, но недостаточная. 10% реально это ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ мало.
А что касается русских за рубежом, то и тут все давно "схвачено", поверь. Аудитория эта меньше, а проблем с ней больше (оплата и доставка). Да и не сильно они в среднем богаче "коренных русаков". :)
Партизан: 10% - это пограничная величина. Так сказать, необходимая, но недостаточная. 10% реально это ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ мало.
А что касается русских за рубежом, то и тут все давно "схвачено", поверь. Аудитория эта меньше, а проблем с ней больше (оплата и доставка). Да и не сильно они в среднем богаче "коренных русаков". :)
31/01/2003
Согласен с критиками. ИМ - детская забава. Серьезным бизнесом не назвать. И затраты действтельно выше чем в оффлайне. ИМ - выгоден если им занимается шопонлайн или какой нить перец или два -три перца. Серьезный ИМ магазин с штатом 20-30 человек и оборотами в миллионы баков в месяц почти не прибылен или на грани того. А в оффлайне вложив миллион баков можно реально поднять гору прибыли, а ИМ даст копейку которую такие люди тратят на любовниц. занимаются же этим просто на перспективу или люди для которых инет- хобби или любовь.
Сам директор- сам программист -сам менеджер -жена курьер и т.п. тогда ессно ИМ будет выгоден или как припарка к средней руки офлайн магазину где несколько чел и так изнывало от безделья. Но сектор интернет бизнеса - еще в состоянии младенческом. только что выполз из утробы .
так шта давайте не швыряться песком в этой песочнице :))))))))))))
Движок, двишок, - нам и в серьезном бизнесе дел хватат :)
Согласен с критиками. ИМ - детская забава. Серьезным бизнесом не назвать. И затраты действтельно выше чем в оффлайне. ИМ - выгоден если им занимается шопонлайн или какой нить перец или два -три перца. Серьезный ИМ магазин с штатом 20-30 человек и оборотами в миллионы баков в месяц почти не прибылен или на грани того. А в оффлайне вложив миллион баков можно реально поднять гору прибыли, а ИМ даст копейку которую такие люди тратят на любовниц. занимаются же этим просто на перспективу или люди для которых инет- хобби или любовь.
Сам директор- сам программист -сам менеджер -жена курьер и т.п. тогда ессно ИМ будет выгоден или как припарка к средней руки офлайн магазину где несколько чел и так изнывало от безделья. Но сектор интернет бизнеса - еще в состоянии младенческом. только что выполз из утробы .
так шта давайте не швыряться песком в этой песочнице :))))))))))))
Движок, двишок, - нам и в серьезном бизнесе дел хватат :)
31/01/2003
Возможно полицай и прав. С нефтеными магнатами ИМ несравнить. Но есть спрос - есть предложение, людям нужен ИМ я предоставляю такую возможность. Да это мое увлечение и я от него кроме денег еще и тощусь:-))
И потом не всем же по силам быть владельцем Гигамаркета, с милионнами баксов оборота.
Некоторым достаточно и поменьше.
Возможно полицай и прав. С нефтеными магнатами ИМ несравнить. Но есть спрос - есть предложение, людям нужен ИМ я предоставляю такую возможность. Да это мое увлечение и я от него кроме денег еще и тощусь:-))
И потом не всем же по силам быть владельцем Гигамаркета, с милионнами баксов оборота.
Некоторым достаточно и поменьше.
31/01/2003
Не знаю, касаемо мифов, звучит это все достаточно забавно. В стиле 1999-2000 годов, только наоборот. То есть истинна где то по середине.
Миф 1
интернет магазин дешевле реального
Нда, что сравнивать. Просто смотря как себя позиционировать, например вы хотите продавать бытовую технику. Вам нужно определится на какой контингент рассчитан ваш магазин, какую норму прибыли вы хотите получать, на какой оборот, качество техники итд. Если самоцель продавать дешевую технику с минимальной наценкой, то наверно стоит выйти на Горбушку, к примеру. Если это техника среднего, высшего-среднего ценого диапазона, то наверно стоит открывать отдельный магазин, с хорошим оформлением в бойком месте. Что же окажется дешевле ?
Миф 2-ой и 3-ий, выглядит, опять же, совершенно не понятно. С чем сравнивается ? Если с ночной палаткой, то действительно, затрат на рекламу нет. Если каким-то более реальным магазином, то это не так, вкладываться в рекламу все равно придется.
Миф 5, ок, в принципе верен.
Миф 6. Да, но те аргументы которые приводятся выглядят достаточно странно, если не сказать просто нелепо.
«В реальном магазине не нужны доставки » , а кто вам это сказал ? Какой рынок вы берете ? На базе какого оффлайна все строится ? Бррр…
«нет атак на сервер + нет скажем спама + не платят генерированными кредиками», уважаемые владельцы других магазинов, для вас это главная проблема ? А вы принимаете кредитки ? В общем этот пункт даже обсуждать не хочется.
«Интернет магазин может быть более успешен потому как у него цены будут ниже» А кто же вам сказал что они ниже ?!!!!!!!!! Потом опять же, с чем сравнивать. Возьму в пример свой магазин, у меня не самые низкие цены по Москве. Но они поставлены так, чтобы они были приемлемы именно для моих клиентов. Вообще конкуренция только ценами это полный бред. С одной стороны кажется: «Вот поставлю самую низкую цену и все ломанутся ко мне…». Не буду подробно спорить об этом, а советую, если нет собственного опыта, обратится к классикам, а именно к Котлеру или к «Маркетинговым воинам».
Правда, что забавно в ваших первых тезисах, это то что полное впечатление, что первое, про мифы, писал один человек, а все сообщение дальше другой. Хотя может фраза: «Вы вредите не только себе но и всем вокруг - упавшими ценами ниже себестоимости + клиентами испуганными такой стратегией поставок как Ваша + клиентами не получившими товар или обманутыми…». Многое объясняет, первым сообщением вы постарались «отсечь молодых и активных».
С shoponline в принципе тоже не согласен. Абсолютно верно подмечено, что это мнение программиста, это не наезд. Во первых, едино разовые траты подсчитаны как то странно, ну да бог с ними (хотя можно придраться уже к тому, что не подсчитано оборудование рабочего места, компьютеры, принтеры, расходные материалы), но самое главное, отсутвует пункт оборотные средства. Нет, если только открыв магазин вы смогли уговорить поставщиков работать с вами по товарному кредиту, я преклоняюсь. По поводу того что ИМ сам себя рекламирует, конечно верно, однако это только один из путей, так получается слишком однобоко, и вы отсеиваете часть своих клиентов.
2 Партизан. Ваши пункты а) и б) друг с другом очень тесно связаны. Не будет никто писать о своих успехах в цифрах, не будет никто. Обсуждать экономическую эффективность тоже никто не согласиться, ну зачем об этом рассказывать ? А если писать что то конкретное, придется опираться на реальные примеры, а именно примеры своих магазинов… С другой стороны, ничего страшного в этом нету, так как редко «прямое» копирование приносит успех.
2 ADI по поводу отраслей… Вы скорее перечислили те отрасли которыми занимаются все, а не те в которых реально можно заниматься бизнесом. По поводу энтузиастов не соглашусь, но опять же, в пример я могу поставить только свой опыт, но он не однозначен. Все таки люди которые занимаются закупкой канцелярки или компьютерщики или постоянно лазят по бумажным прайслистам и разобраться в интернете уже проблем особых нет. Если вы не верите последней фразе, скачайте прайслист любой канцелярской компании, если не знать этот рынок, глаза на лоб полезут.
2 полицай По поводу миллиона и куда его вложить… Можно вложить его и в оффлайне и прогореть, можно вложить в онлайне и выиграть. Да вообще, причем здесь оффлайн, онлайн ? Бизнес есть бизнес…
Что то как то длинно получилось, ну не хай.
Не знаю, касаемо мифов, звучит это все достаточно забавно. В стиле 1999-2000 годов, только наоборот. То есть истинна где то по середине.
Миф 1
интернет магазин дешевле реального
Нда, что сравнивать. Просто смотря как себя позиционировать, например вы хотите продавать бытовую технику. Вам нужно определится на какой контингент рассчитан ваш магазин, какую норму прибыли вы хотите получать, на какой оборот, качество техники итд. Если самоцель продавать дешевую технику с минимальной наценкой, то наверно стоит выйти на Горбушку, к примеру. Если это техника среднего, высшего-среднего ценого диапазона, то наверно стоит открывать отдельный магазин, с хорошим оформлением в бойком месте. Что же окажется дешевле ?
Миф 2-ой и 3-ий, выглядит, опять же, совершенно не понятно. С чем сравнивается ? Если с ночной палаткой, то действительно, затрат на рекламу нет. Если каким-то более реальным магазином, то это не так, вкладываться в рекламу все равно придется.
Миф 5, ок, в принципе верен.
Миф 6. Да, но те аргументы которые приводятся выглядят достаточно странно, если не сказать просто нелепо.
«В реальном магазине не нужны доставки » , а кто вам это сказал ? Какой рынок вы берете ? На базе какого оффлайна все строится ? Бррр…
«нет атак на сервер + нет скажем спама + не платят генерированными кредиками», уважаемые владельцы других магазинов, для вас это главная проблема ? А вы принимаете кредитки ? В общем этот пункт даже обсуждать не хочется.
«Интернет магазин может быть более успешен потому как у него цены будут ниже» А кто же вам сказал что они ниже ?!!!!!!!!! Потом опять же, с чем сравнивать. Возьму в пример свой магазин, у меня не самые низкие цены по Москве. Но они поставлены так, чтобы они были приемлемы именно для моих клиентов. Вообще конкуренция только ценами это полный бред. С одной стороны кажется: «Вот поставлю самую низкую цену и все ломанутся ко мне…». Не буду подробно спорить об этом, а советую, если нет собственного опыта, обратится к классикам, а именно к Котлеру или к «Маркетинговым воинам».
Правда, что забавно в ваших первых тезисах, это то что полное впечатление, что первое, про мифы, писал один человек, а все сообщение дальше другой. Хотя может фраза: «Вы вредите не только себе но и всем вокруг - упавшими ценами ниже себестоимости + клиентами испуганными такой стратегией поставок как Ваша + клиентами не получившими товар или обманутыми…». Многое объясняет, первым сообщением вы постарались «отсечь молодых и активных».
С shoponline в принципе тоже не согласен. Абсолютно верно подмечено, что это мнение программиста, это не наезд. Во первых, едино разовые траты подсчитаны как то странно, ну да бог с ними (хотя можно придраться уже к тому, что не подсчитано оборудование рабочего места, компьютеры, принтеры, расходные материалы), но самое главное, отсутвует пункт оборотные средства. Нет, если только открыв магазин вы смогли уговорить поставщиков работать с вами по товарному кредиту, я преклоняюсь. По поводу того что ИМ сам себя рекламирует, конечно верно, однако это только один из путей, так получается слишком однобоко, и вы отсеиваете часть своих клиентов.
2 Партизан. Ваши пункты а) и б) друг с другом очень тесно связаны. Не будет никто писать о своих успехах в цифрах, не будет никто. Обсуждать экономическую эффективность тоже никто не согласиться, ну зачем об этом рассказывать ? А если писать что то конкретное, придется опираться на реальные примеры, а именно примеры своих магазинов… С другой стороны, ничего страшного в этом нету, так как редко «прямое» копирование приносит успех.
2 ADI по поводу отраслей… Вы скорее перечислили те отрасли которыми занимаются все, а не те в которых реально можно заниматься бизнесом. По поводу энтузиастов не соглашусь, но опять же, в пример я могу поставить только свой опыт, но он не однозначен. Все таки люди которые занимаются закупкой канцелярки или компьютерщики или постоянно лазят по бумажным прайслистам и разобраться в интернете уже проблем особых нет. Если вы не верите последней фразе, скачайте прайслист любой канцелярской компании, если не знать этот рынок, глаза на лоб полезут.
2 полицай По поводу миллиона и куда его вложить… Можно вложить его и в оффлайне и прогореть, можно вложить в онлайне и выиграть. Да вообще, причем здесь оффлайн, онлайн ? Бизнес есть бизнес…
Что то как то длинно получилось, ну не хай.
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