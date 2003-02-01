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Легенды и мифы e-commerce
01/02/2003
Скажите есть ли реальная прибыль от ИМ? И сколько надо денег на его раскрутку? Предположительная сфера деятельности цветы... Я вот думаю сначала надо будет сделать прайсы офлайн магазина, вообщем сделать как рекламу, а потом переходить на Электронную торговлю. Подскажите что вы думаете по этому поводу. И сколько на этом можно будет заработать.
Скажите есть ли реальная прибыль от ИМ? И сколько надо денег на его раскрутку? Предположительная сфера деятельности цветы... Я вот думаю сначала надо будет сделать прайсы офлайн магазина, вообщем сделать как рекламу, а потом переходить на Электронную торговлю. Подскажите что вы думаете по этому поводу. И сколько на этом можно будет заработать.
01/02/2003
To Igor: Если очень постараться то можно заработать. Но только потом и кровью как говорится....легких денег не будет совершенно точно
И вряд ли Вам тут что то дельное посоветуют - это практика и вместо Вас никто Вам бизнес за бесплатно делать не будет
К тому же у Вас уже более чем достаточно конкурентов в онлайне - посмотрите на них для начала :-))
Насчет остальных замечаний по поводу Легенд и мифов :-))
Небольшой психоанализ по завершении.
Что ж вы так все близко к сердцу взяли а?
Если Я сделаю такой же обзорец скажем на форуме пищевой промышленности - ответ будет ДА ТРУДНО НАМ (ну всем и всегда же трудно)
А Вы сразу защищать любимое детище
А почему?
Да потому что как в том анекдоте про червей -
"Почему мы свою кучу дерьма любим ? - Потому что Родина тут наша сынок"
Если детище было бы не кучей дерьма а золотым дном - никто бы и не отреагировал.
В остальном же Вы все правы - конечно и в куче дерьма можно найти бриллиант и в куче бриллиантов можно найти дерьмо
Но сама реакция (защищать несчастное убогое дитя под названием e-commerce) к сожалению говорит лишь о том что это все еще дитя.
To Igor: Если очень постараться то можно заработать. Но только потом и кровью как говорится....легких денег не будет совершенно точно
И вряд ли Вам тут что то дельное посоветуют - это практика и вместо Вас никто Вам бизнес за бесплатно делать не будет
К тому же у Вас уже более чем достаточно конкурентов в онлайне - посмотрите на них для начала :-))
Насчет остальных замечаний по поводу Легенд и мифов :-))
Небольшой психоанализ по завершении.
Что ж вы так все близко к сердцу взяли а?
Если Я сделаю такой же обзорец скажем на форуме пищевой промышленности - ответ будет ДА ТРУДНО НАМ (ну всем и всегда же трудно)
А Вы сразу защищать любимое детище
А почему?
Да потому что как в том анекдоте про червей -
"Почему мы свою кучу дерьма любим ? - Потому что Родина тут наша сынок"
Если детище было бы не кучей дерьма а золотым дном - никто бы и не отреагировал.
В остальном же Вы все правы - конечно и в куче дерьма можно найти бриллиант и в куче бриллиантов можно найти дерьмо
Но сама реакция (защищать несчастное убогое дитя под названием e-commerce) к сожалению говорит лишь о том что это все еще дитя.
02/02/2003
Можно теперь и мне сказать?
В общем, согласен c Someone, не понятно, чего затеяли такой грандиозный флейм. Ведь сразу видно же было, что все Мифы- чепуха, кроме мб 5-го, и то под вопросом. Так, палкой в муравейник, чтоб посмотреть, что получится.
Мое мнение такое- в любом бизнесе успеха добьются профи или те, кто хочет ими стать. Что значит убыточный бизнес? Бизнес ли это вообще? Что значит, работаю на будущее? Так и жизнь пройдет, не заметите. Для хобби-да, для бизнеса- нет.
Бизнес не имеет права быть убыточным, это Вас кто-то обманул. Вопрос-всегда- стоит только так- до каких объемов Вы доросли как профи? Маленький оборот- для маленьких профи, Большой- для Больших :) Освоить деньги инвесторов и не попасться, это конечно тож профессионализм, но другой. Перед началом любого бизнеса один решает - да, 10К в месяц- я справлюсь- вперед, другой- 100К в месяц- флаг в руки и тп. Фирмы с миллионными оборотами, управляемые оборотами (через м), реально имеющие убытки, ничего, кроме сожаления, вызвать не могут. Они работают по принципу начала перестройки-помните- фирма может "попасть", люди-не должны. Конечно, могут быть невысказанные суперглобальные сверхзадачи, но в большинстве случаев-вряд ли. Так что мини бизнес дающий существенную прибыль для меня более уважаем, чем приносящий убытки гигант. Динозавры умрут, забудьте. А маленькие станут большими.
Можно теперь и мне сказать?
В общем, согласен c Someone, не понятно, чего затеяли такой грандиозный флейм. Ведь сразу видно же было, что все Мифы- чепуха, кроме мб 5-го, и то под вопросом. Так, палкой в муравейник, чтоб посмотреть, что получится.
Мое мнение такое- в любом бизнесе успеха добьются профи или те, кто хочет ими стать. Что значит убыточный бизнес? Бизнес ли это вообще? Что значит, работаю на будущее? Так и жизнь пройдет, не заметите. Для хобби-да, для бизнеса- нет.
Бизнес не имеет права быть убыточным, это Вас кто-то обманул. Вопрос-всегда- стоит только так- до каких объемов Вы доросли как профи? Маленький оборот- для маленьких профи, Большой- для Больших :) Освоить деньги инвесторов и не попасться, это конечно тож профессионализм, но другой. Перед началом любого бизнеса один решает - да, 10К в месяц- я справлюсь- вперед, другой- 100К в месяц- флаг в руки и тп. Фирмы с миллионными оборотами, управляемые оборотами (через м), реально имеющие убытки, ничего, кроме сожаления, вызвать не могут. Они работают по принципу начала перестройки-помните- фирма может "попасть", люди-не должны. Конечно, могут быть невысказанные суперглобальные сверхзадачи, но в большинстве случаев-вряд ли. Так что мини бизнес дающий существенную прибыль для меня более уважаем, чем приносящий убытки гигант. Динозавры умрут, забудьте. А маленькие станут большими.
02/02/2003
Andre,
В том то все и дело - для того то и запускалась палка в муравейник
То что делается ОБЯЗАНО быть бизнесом
А иначе оно приносит массу вреда
Но - давайте посмотрим как говорится правде в глаза
Если бы не было тех кто создает ИМ "лишь бы отметиться" - нашлись бы более мелкие бизнесы которые смогли бы сделать нормальный реальный бизнес - пусть маленький в 100 раз меньше - но это был бы бизнес а не вывеска на перспективу, причем вывеска постоянно поглощающая деньги инвесторов
А так - и сам не гам и другому не дам
Знаете к чему это приводит в результате?
А к тому что человек имеющий ИМ вызывает сейчас в среде инвесторов гомерический хохот
Ну и правильно вызывает - если он из группы "лишь бы было - может денег дадут - просадим"
Andre,
В том то все и дело - для того то и запускалась палка в муравейник
То что делается ОБЯЗАНО быть бизнесом
А иначе оно приносит массу вреда
Но - давайте посмотрим как говорится правде в глаза
Если бы не было тех кто создает ИМ "лишь бы отметиться" - нашлись бы более мелкие бизнесы которые смогли бы сделать нормальный реальный бизнес - пусть маленький в 100 раз меньше - но это был бы бизнес а не вывеска на перспективу, причем вывеска постоянно поглощающая деньги инвесторов
А так - и сам не гам и другому не дам
Знаете к чему это приводит в результате?
А к тому что человек имеющий ИМ вызывает сейчас в среде инвесторов гомерический хохот
Ну и правильно вызывает - если он из группы "лишь бы было - может денег дадут - просадим"
03/02/2003
Господа!
Мне кажется, что вы зациклились на не достаточно четком понимании того, что такое ИМ. Из всей предыдущей дискуссии следует, что ИМ должен обязательно торговать физическими товарами. Да и под электронной коммерцией обычно понимают торговлю физическими товарами.
Но такой подход ограничивает возможности бизнеса. Интернет - телекоммуникационная среда, и служит Сеть ТОЛЬКО для обмена ИНФОРМАЦИЕЙ. Мобильники, книги, диски не загрузишь в компьютер продавца и не получишь по факсу или электронной почте. Поэтому ахиллесовой пятой любого ИМ являются проблемы, присущие и офлайновой торговле: складирование, доставка, упаковка товара, прием платежей. И если первые три задачи иногда удается решить проще, чем в обычной торговле, то прием и аутенфикация платежей в онлайне организовать гораздо сложнее. Тем более у нас. Поэтому большинство ИМ пользуются офлайновыми системами платежей.
Другой проблемой ИМ является то, что большинство их создателей не понимают особенностей Интернет и продвижения через Сеть товаров и услуг. Эта информационная среда существенно отличется от привычных нам методов рекламы и маркетинга в офлайне. Да и принципов работы с клиентами.
В целом же, Интернет, будучи интерактивной информационной средой, наиболее подходит для торговли ИНФОРМАЦИОННЫМИ продуктами и услугами. И множество зарубежных проектов, да и некоторые наши, доказали это. Например, сайты www.mrfire.com, www.web-source.net, www.bizpromo.com приносят своим владельцам огромные прибыли, а российский сайт business2business.ru, через который продаются информационные и аналитические материалы по рынку В2В, практически с самого начала стал самоокупаемым. Интересно было бы узнать ваше мнение о том, как наиболее рационально организовать электронную коммерцию при ограниченных финансовых возможностях.
Господа!
Мне кажется, что вы зациклились на не достаточно четком понимании того, что такое ИМ. Из всей предыдущей дискуссии следует, что ИМ должен обязательно торговать физическими товарами. Да и под электронной коммерцией обычно понимают торговлю физическими товарами.
Но такой подход ограничивает возможности бизнеса. Интернет - телекоммуникационная среда, и служит Сеть ТОЛЬКО для обмена ИНФОРМАЦИЕЙ. Мобильники, книги, диски не загрузишь в компьютер продавца и не получишь по факсу или электронной почте. Поэтому ахиллесовой пятой любого ИМ являются проблемы, присущие и офлайновой торговле: складирование, доставка, упаковка товара, прием платежей. И если первые три задачи иногда удается решить проще, чем в обычной торговле, то прием и аутенфикация платежей в онлайне организовать гораздо сложнее. Тем более у нас. Поэтому большинство ИМ пользуются офлайновыми системами платежей.
Другой проблемой ИМ является то, что большинство их создателей не понимают особенностей Интернет и продвижения через Сеть товаров и услуг. Эта информационная среда существенно отличется от привычных нам методов рекламы и маркетинга в офлайне. Да и принципов работы с клиентами.
В целом же, Интернет, будучи интерактивной информационной средой, наиболее подходит для торговли ИНФОРМАЦИОННЫМИ продуктами и услугами. И множество зарубежных проектов, да и некоторые наши, доказали это. Например, сайты www.mrfire.com, www.web-source.net, www.bizpromo.com приносят своим владельцам огромные прибыли, а российский сайт business2business.ru, через который продаются информационные и аналитические материалы по рынку В2В, практически с самого начала стал самоокупаемым. Интересно было бы узнать ваше мнение о том, как наиболее рационально организовать электронную коммерцию при ограниченных финансовых возможностях.
03/02/2003
Леонид
Ну что ж ... раз уж я тут в роли критика подвизался - так вот и вашу мысль покритикуем :-))
Ну во превых насчет ОГРОМНЫХ прибылей - боюсь Вы очень сильно прееувеличили
Откуда данные то такие а?
Нет - все в принципе верно - конечно интернет лучше всего подходит для того чтобы торговать чем то представленным в двоичной форме
Только вот есть 2 существенных момента
1. Чтобы Вы ни делали - первичным всегда будет потребитель
Это он есть источник всей и всякой прибыли
И потому - все ВТОРИЧНОЕ - а именно услуги рекламы и маркетинга
- не дадут оборота до тех пор пока не будет основы - ОПЛАЧЕННОГО потребления конечным пользователем
то есть не может быть рынок рекламы и маркетинга - как вторичный - больше чем рынок товаров и услуг - ну никак
также как не может быть рынок продажи софта или платежных систем для ИМ больше чем оборот этих ИМ
А момент 2 - оплаченное потребление информационных услуг конечным пользователем
Оно очень мало
Просто потому что в сети можно найти почти все бесплатно - от софта до сводки погоды
А в остальном - конечно - нулями с единицами торговать много удобнее
Только они есть бесплатно - раз - и много платить за это никто не может - два
Леонид
Ну что ж ... раз уж я тут в роли критика подвизался - так вот и вашу мысль покритикуем :-))
Ну во превых насчет ОГРОМНЫХ прибылей - боюсь Вы очень сильно прееувеличили
Откуда данные то такие а?
Нет - все в принципе верно - конечно интернет лучше всего подходит для того чтобы торговать чем то представленным в двоичной форме
Только вот есть 2 существенных момента
1. Чтобы Вы ни делали - первичным всегда будет потребитель
Это он есть источник всей и всякой прибыли
И потому - все ВТОРИЧНОЕ - а именно услуги рекламы и маркетинга
- не дадут оборота до тех пор пока не будет основы - ОПЛАЧЕННОГО потребления конечным пользователем
то есть не может быть рынок рекламы и маркетинга - как вторичный - больше чем рынок товаров и услуг - ну никак
также как не может быть рынок продажи софта или платежных систем для ИМ больше чем оборот этих ИМ
А момент 2 - оплаченное потребление информационных услуг конечным пользователем
Оно очень мало
Просто потому что в сети можно найти почти все бесплатно - от софта до сводки погоды
А в остальном - конечно - нулями с единицами торговать много удобнее
Только они есть бесплатно - раз - и много платить за это никто не может - два
03/02/2003
Уважаемый Некто (Someone),
1. К информациионным продуктам я отношу любые товары или услуги, которые представляют собой информацию в различном виде (текст, видео, аудио, консультации, исследования). Следовательно, книги, кассеты, диски, газеты, журналы, аналитические обзоры и т.п. - это информационные продукты. Именно их в Интернет и покупают.
2. Говоря о маркетинге и рекламе я имел в виду их грамотное использование для продвижения вашего продукта или услуги, которое учитывает особенности Сети и ее пользователей.
3. Упомянутые мною зарубежные сайты обеспечивают своим владельцам прибыль от нескольких десятков до сотен тысяч долларов в месяц (изучите внимательно фотокопии распечаток по их счетам). И торгуют они, в основном электронными книгами по разной тематике (не надо складов, не надо курьеров, не надо никакого оборудования, кроме компьютера, подключенного к Сети). Причем, за счет аутсорсинга и автоответчиков бизнес максимально автоматзирован. А для расширения рынка они активно используют партнерские программы.
4. Вы, похоже, сужаете спектр информационных услуг погодой и сводками новостей. Действительно, все это можно получить из сети почти бесплатно. Не стоит забывать, что для получения этой информации надо купить компьютер, оплачивать доступ в Сеть и кучу других мелких расходов. Вполне возможно, эта халява может обойтись дороже, чем покупка газет и журналов.
Но ведь компании разного профиля и размеров тратят ежегодно только у нас десятки миллионов долларов на информационные услуги (юристы, консультанты, информация о конкурентах, приобретение обзоров рынка,и т.д. и т.п.). Так что, этот рынок не так уж мал, и на нем пасется множество компаний и частных лиц.
4. И последнее. Поскольку эти все услуги - информационные, Сеть прекрасно подходит для их предоставления. Так что нули и единицы могут превращаться в единицы с множеством нулей. Мой опыт говорит о том, что за аналитические и научно-исследовательские работы даже государственные фирмы готовы платить от 25 до 100 долл. за страницу! Конечно же, надо искать тех людей, которые нуждаются в твоих знаниях и опыте. Но, в конце концов, основой успеха любого бизнеса, в том числе и в Интернет, является способность найти потребность и удовлетворить ее.
Ширше надо смотреть, ширше. Не стоит ограничивать себя только тем, что можно пощупать.
Уважаемый Некто (Someone),
1. К информациионным продуктам я отношу любые товары или услуги, которые представляют собой информацию в различном виде (текст, видео, аудио, консультации, исследования). Следовательно, книги, кассеты, диски, газеты, журналы, аналитические обзоры и т.п. - это информационные продукты. Именно их в Интернет и покупают.
2. Говоря о маркетинге и рекламе я имел в виду их грамотное использование для продвижения вашего продукта или услуги, которое учитывает особенности Сети и ее пользователей.
3. Упомянутые мною зарубежные сайты обеспечивают своим владельцам прибыль от нескольких десятков до сотен тысяч долларов в месяц (изучите внимательно фотокопии распечаток по их счетам). И торгуют они, в основном электронными книгами по разной тематике (не надо складов, не надо курьеров, не надо никакого оборудования, кроме компьютера, подключенного к Сети). Причем, за счет аутсорсинга и автоответчиков бизнес максимально автоматзирован. А для расширения рынка они активно используют партнерские программы.
4. Вы, похоже, сужаете спектр информационных услуг погодой и сводками новостей. Действительно, все это можно получить из сети почти бесплатно. Не стоит забывать, что для получения этой информации надо купить компьютер, оплачивать доступ в Сеть и кучу других мелких расходов. Вполне возможно, эта халява может обойтись дороже, чем покупка газет и журналов.
Но ведь компании разного профиля и размеров тратят ежегодно только у нас десятки миллионов долларов на информационные услуги (юристы, консультанты, информация о конкурентах, приобретение обзоров рынка,и т.д. и т.п.). Так что, этот рынок не так уж мал, и на нем пасется множество компаний и частных лиц.
4. И последнее. Поскольку эти все услуги - информационные, Сеть прекрасно подходит для их предоставления. Так что нули и единицы могут превращаться в единицы с множеством нулей. Мой опыт говорит о том, что за аналитические и научно-исследовательские работы даже государственные фирмы готовы платить от 25 до 100 долл. за страницу! Конечно же, надо искать тех людей, которые нуждаются в твоих знаниях и опыте. Но, в конце концов, основой успеха любого бизнеса, в том числе и в Интернет, является способность найти потребность и удовлетворить ее.
Ширше надо смотреть, ширше. Не стоит ограничивать себя только тем, что можно пощупать.
03/02/2003
Леонид, вы извините великодушно, но почему-то кажется, что вы продвигаете очередной лохотрон. Мне призывы купить "электронные архивы" с сокровенными знаниями приходят каждый день.
Художественную литературу читать с экрана десктопа довольно сложно, а и-буки для "наладонников" - это отдельный сегмент рынка.
И научные публикации по запросу - тоже совсем другой рынок. И продают их чаще производители (т. е. журналы, сайты при библиотеках и т. д.)
А что предлагаете вы?
Леонид, вы извините великодушно, но почему-то кажется, что вы продвигаете очередной лохотрон. Мне призывы купить "электронные архивы" с сокровенными знаниями приходят каждый день.
Художественную литературу читать с экрана десктопа довольно сложно, а и-буки для "наладонников" - это отдельный сегмент рынка.
И научные публикации по запросу - тоже совсем другой рынок. И продают их чаще производители (т. е. журналы, сайты при библиотеках и т. д.)
А что предлагаете вы?
03/02/2003
Уважаемый Negros,
Во-первых, я ничего не предлагаю вам купить. Разговор лишь о том, что информационной сети удобней всего продавать информацию. Просто идет обсуждение того, как выгодней создать электронный бизнес и, по-моему, либо далеко не все традиционные товары и услуги для этого подходят, либо для этого требуется особый подход. не зря же появилось множество специальных технологий для этого, как В2В, В2С, ERP, CRM. И несть им числа.
Кстати, что вы называете лохотроном? Это слишком общее определение, чтобы обсуждать его вообще.
Во-вторых. Действительно, художественную литературу вряд ли будут читать с экрана. Исследования показали, что скорость чтения с экрана в четыре раза ниже, чем с листа.
Но вот специальную информацию, представляющую профессиональный интерес, будут читать и с экрана. С другой стороны, ее можно и распечатать.
В-третьих, не только научную, но любую, действительно важную для своего дела информацию, люди будут оплачивать, и не только в офлайне. Взгляните на сайты c-news.ru, business2business.ru, emarketer.com. Там, кроме бесплатной информации и услуг, предлагаются и платные материалы.
А предлагаю я более рационально относиться к информационным технологиям в бизнесе. Новые технологии требуют и новых, иногда неожиданных решений.
Уважаемый Negros,
Во-первых, я ничего не предлагаю вам купить. Разговор лишь о том, что информационной сети удобней всего продавать информацию. Просто идет обсуждение того, как выгодней создать электронный бизнес и, по-моему, либо далеко не все традиционные товары и услуги для этого подходят, либо для этого требуется особый подход. не зря же появилось множество специальных технологий для этого, как В2В, В2С, ERP, CRM. И несть им числа.
Кстати, что вы называете лохотроном? Это слишком общее определение, чтобы обсуждать его вообще.
Во-вторых. Действительно, художественную литературу вряд ли будут читать с экрана. Исследования показали, что скорость чтения с экрана в четыре раза ниже, чем с листа.
Но вот специальную информацию, представляющую профессиональный интерес, будут читать и с экрана. С другой стороны, ее можно и распечатать.
В-третьих, не только научную, но любую, действительно важную для своего дела информацию, люди будут оплачивать, и не только в офлайне. Взгляните на сайты c-news.ru, business2business.ru, emarketer.com. Там, кроме бесплатной информации и услуг, предлагаются и платные материалы.
А предлагаю я более рационально относиться к информационным технологиям в бизнесе. Новые технологии требуют и новых, иногда неожиданных решений.
03/02/2003
Леонид
Нет вопросов - электронные книги это рынок - правда при чем здесь сайты что Вы привели как пример?
Я сам пользуюсь safari.oreilly - но это же совершенно другой случай
И к вашему сведению - их оборот ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше приведенных вами цифр
То же с Амазон и BN
у них есть это - но они сами неприбыльны (про BN молчу - это оффлайн фирма) - но уж что касается амазона - то торговля их электронными книгами занимает менее 10% в их ОЧЕНЬ далеком от прибыльности деле
Эта информация легко доступна в их корпоративных отчетах (они публичны)
Я очень не люблю пытаться открывать людям глаза на очевидное надувалово ....
но к сожалению это именно тот случай
Для тех кто сомневается
Откройте сайт bizpromo - к примеру Сначала в духе лучших порносайтов открывается несколько непрошенных реклам и создается куча кукис
Потом
Смотрим О НАС - и там говорится что некто - владелец и ВЕБМАСТЕР сайта И ЕЩЕ СОТНИ других - ни адреса ни телефона ....самый крутой вебпромоутер
Идем дальше
Смотрим на кого это все добро зарегистрировано
Да на частное лицо и в качеств е контакта novalidemail@noemail.com
Вот эта видимо novalidemail (очевидно спам контора) и есть генератор сотен тысяк килобаксов дохода для того частного лица?
Я не к тому что информация в онлайне не продается
Я к тому что очочки то розлвые - лучше снять
Хотя это ваше дело
как то это не вяжется с "сотнями тысяч долларов в месяц" - не кажется?
Леонид
Нет вопросов - электронные книги это рынок - правда при чем здесь сайты что Вы привели как пример?
Я сам пользуюсь safari.oreilly - но это же совершенно другой случай
И к вашему сведению - их оборот ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше приведенных вами цифр
То же с Амазон и BN
у них есть это - но они сами неприбыльны (про BN молчу - это оффлайн фирма) - но уж что касается амазона - то торговля их электронными книгами занимает менее 10% в их ОЧЕНЬ далеком от прибыльности деле
Эта информация легко доступна в их корпоративных отчетах (они публичны)
Я очень не люблю пытаться открывать людям глаза на очевидное надувалово ....
но к сожалению это именно тот случай
Для тех кто сомневается
Откройте сайт bizpromo - к примеру Сначала в духе лучших порносайтов открывается несколько непрошенных реклам и создается куча кукис
Потом
Смотрим О НАС - и там говорится что некто - владелец и ВЕБМАСТЕР сайта И ЕЩЕ СОТНИ других - ни адреса ни телефона ....самый крутой вебпромоутер
Идем дальше
Смотрим на кого это все добро зарегистрировано
Да на частное лицо и в качеств е контакта novalidemail@noemail.com
Вот эта видимо novalidemail (очевидно спам контора) и есть генератор сотен тысяк килобаксов дохода для того частного лица?
Я не к тому что информация в онлайне не продается
Я к тому что очочки то розлвые - лучше снять
Хотя это ваше дело
как то это не вяжется с "сотнями тысяч долларов в месяц" - не кажется?
03/02/2003
Да еще немного чтобы развеять сомнения - то что удалось за 5 минут обнаружить (кстати бесплатно для Вас)
Упомянутый сайт зарегистрирован на виртуальном хостинге - причсем только недавно разорившемя и слитом с другим
Прикиньте - сколько надо клиентов в день чтобы дать 100 000 долларов даже оборота а не дохода
Я Вам скажу - для такого сайта - не меньше полумиллиона визитов в день
Ни о каком таком хостинге за $100 даже речи быть не может
И насчет ВЫПИСКИ СО СЧЕТА
Вы видимо далеки от реальностей
Если Вы хотите навсегда распрощаться с американским коллегой - ппопросите его выписку со счета - будет быстро - ОЧЕНЬ
А Вы щначит ее где - то в инете наблюдали - выписку то?
Да еще немного чтобы развеять сомнения - то что удалось за 5 минут обнаружить (кстати бесплатно для Вас)
Упомянутый сайт зарегистрирован на виртуальном хостинге - причсем только недавно разорившемя и слитом с другим
Прикиньте - сколько надо клиентов в день чтобы дать 100 000 долларов даже оборота а не дохода
Я Вам скажу - для такого сайта - не меньше полумиллиона визитов в день
Ни о каком таком хостинге за $100 даже речи быть не может
И насчет ВЫПИСКИ СО СЧЕТА
Вы видимо далеки от реальностей
Если Вы хотите навсегда распрощаться с американским коллегой - ппопросите его выписку со счета - будет быстро - ОЧЕНЬ
А Вы щначит ее где - то в инете наблюдали - выписку то?
04/02/2003
Для Noone и Co. Господа, меня поражает ваша напыщенность. Образование… финансы… экономика… Да грош цена вам с вашим образованием, если вы не можете определить истинной проблемы «мифов» с которых началась все эти разговоры. Извините за грубость, но Noone, Вы попутали я..ца с легкими! J Интернет и off-line нельзя сравнивать! Кто Вам сказал, что Интернет - идеальная среда для гипермаркетов с их логистикой, складами и т.п. расходами? В среде, где расстояние между двумя виртуальными магазинами измеряется лишь кликом/ами мышки, действуют законы ниши и позиционирования. Ведь ни одному бренду в off-line не приходит в голову на каждой троллейбусной остановке строить гипер- супер-маркет, это ни экономически, ни социально невыгодно. Поэтому-то у нас еще сохранились специализированные обувные и булочные, мастерские по ремонту часов и газетные киоски. Продолжая аналогии из предыдущих постов, могу сказать, что Интернет - скорее рынок киосков и лотков, чем магазинов и супермаркетов. И в юэснете, и в рунете не может быть больше крупных ИМ, чем это нужно рынку, поэтому только рекламные, информационные войны и конкуренция, смогут определить жить или не жить (читай, получать или не получать прибыль) тому или иному проекту. Проблема же «мифов», какие пытается развеять Noone, лежит в плоскости соответствия предложения- спросу. На самом деле, самой большой проблемой рунета является постсовковая логика бизнеса. И ни число пользователей, ни их платежеспособность не спасут от этого синдрома. Проблема в том, что, начиная виртуальный бизнес, 99,9999% людей поступают по формуле: «покупайте то, что я вам дам» (вместо удовлетворения существующего спроса). Ведь у нас до сих пор нет инструментов первичных маркетинговых исследований в Интернете, определения спроса, хотя бы KEI-анализа запросов в поисковиках. Вот, например, кто-нибудь из присутствующих знает, сколько запросов на Rambler и Yandex делается по их ключевым словам и фразам, сколько конкурирующих ссылок вываливается, соотношение заходов и навигации по ссылкам, какова динамика таких запросов и как с их изменениями изменяется оборот вашего магазина? А знаете ли вы, уважаемые, что любой крупный он-лайн магазин в том же юэснете, ведет такой анализ, как минимум каждый день? А вы говорите логистика… движок… Все это фетиш! До тех пор, пока мы не научимся получать в Интернете и правильно трактовать первичную информацию о потребителях и их спросе, о каких-то крупных прибылях, как и о «мифах» вообще не стоит говорить. Мы, по сравнению с той же США, еще находимся в утробе, о бизнесе, как о развивающемся процессе, вообще речи не может быть. Наши ИМ действуют, как слепые котята, «ткнулся, попал носом в сиську, голодным не останешься».
Другой проблемой этой темы является демография. Ну, если вы живете в столице и ориентируетесь на столицу, на кой вам вообще Сеть? Не нравиться, займитесь сейлзом по телефону или телемаркетингом, сэкономьте на сайте и программерах... В е-бизнесе важна же не привязка к округу или его префекту, а процесс взаимовыгодного контакта продавца и покупателя. Вот в чем ключ! Не будут Вас бить больно ни логистика, ни аренда, ни отгрузка, если на Ваш товар есть постоянный (желательно еще и растущий) платежеспособный спрос, удовлетворяющий потребителя и Вас. И будь у Вас такой спрос, говорили бы Вы о каких-то мифах?
С наилучшими пожеланиями,
Вячеслав
Для Noone и Co. Господа, меня поражает ваша напыщенность. Образование… финансы… экономика… Да грош цена вам с вашим образованием, если вы не можете определить истинной проблемы «мифов» с которых началась все эти разговоры. Извините за грубость, но Noone, Вы попутали я..ца с легкими! J Интернет и off-line нельзя сравнивать! Кто Вам сказал, что Интернет - идеальная среда для гипермаркетов с их логистикой, складами и т.п. расходами? В среде, где расстояние между двумя виртуальными магазинами измеряется лишь кликом/ами мышки, действуют законы ниши и позиционирования. Ведь ни одному бренду в off-line не приходит в голову на каждой троллейбусной остановке строить гипер- супер-маркет, это ни экономически, ни социально невыгодно. Поэтому-то у нас еще сохранились специализированные обувные и булочные, мастерские по ремонту часов и газетные киоски. Продолжая аналогии из предыдущих постов, могу сказать, что Интернет - скорее рынок киосков и лотков, чем магазинов и супермаркетов. И в юэснете, и в рунете не может быть больше крупных ИМ, чем это нужно рынку, поэтому только рекламные, информационные войны и конкуренция, смогут определить жить или не жить (читай, получать или не получать прибыль) тому или иному проекту. Проблема же «мифов», какие пытается развеять Noone, лежит в плоскости соответствия предложения- спросу. На самом деле, самой большой проблемой рунета является постсовковая логика бизнеса. И ни число пользователей, ни их платежеспособность не спасут от этого синдрома. Проблема в том, что, начиная виртуальный бизнес, 99,9999% людей поступают по формуле: «покупайте то, что я вам дам» (вместо удовлетворения существующего спроса). Ведь у нас до сих пор нет инструментов первичных маркетинговых исследований в Интернете, определения спроса, хотя бы KEI-анализа запросов в поисковиках. Вот, например, кто-нибудь из присутствующих знает, сколько запросов на Rambler и Yandex делается по их ключевым словам и фразам, сколько конкурирующих ссылок вываливается, соотношение заходов и навигации по ссылкам, какова динамика таких запросов и как с их изменениями изменяется оборот вашего магазина? А знаете ли вы, уважаемые, что любой крупный он-лайн магазин в том же юэснете, ведет такой анализ, как минимум каждый день? А вы говорите логистика… движок… Все это фетиш! До тех пор, пока мы не научимся получать в Интернете и правильно трактовать первичную информацию о потребителях и их спросе, о каких-то крупных прибылях, как и о «мифах» вообще не стоит говорить. Мы, по сравнению с той же США, еще находимся в утробе, о бизнесе, как о развивающемся процессе, вообще речи не может быть. Наши ИМ действуют, как слепые котята, «ткнулся, попал носом в сиську, голодным не останешься».
Другой проблемой этой темы является демография. Ну, если вы живете в столице и ориентируетесь на столицу, на кой вам вообще Сеть? Не нравиться, займитесь сейлзом по телефону или телемаркетингом, сэкономьте на сайте и программерах... В е-бизнесе важна же не привязка к округу или его префекту, а процесс взаимовыгодного контакта продавца и покупателя. Вот в чем ключ! Не будут Вас бить больно ни логистика, ни аренда, ни отгрузка, если на Ваш товар есть постоянный (желательно еще и растущий) платежеспособный спрос, удовлетворяющий потребителя и Вас. И будь у Вас такой спрос, говорили бы Вы о каких-то мифах?
С наилучшими пожеланиями,
Вячеслав
04/02/2003
Kvazimodo,
Вы сами то поняли что вы хотели сказать :-)?
никто тут не напыщенен как Вы выразились
вас просто раздражает правда о том что не так уж все это преспективно - не так ли?
С чего Вы взяли что у меня экономическое образование кстати (хотя спасибо за оценку)
Ну да ладно - что касается спроса - ну так согласен - это одна из основных проблем - совершенно точно - а с чего вы собственно взяли что Я так не думаю?
Мифы то не мои - это мифы изложенные в многочисленной литературе
А Вы к сожалению лишь добавили очередной миф - увы
Ну и что спрос ?
Есть еще и предложение - знаете же
И какой бы ни был спрос - найдутся те кто даст предложение - разве не так а?
И дальше будет все то же - вопрос расходов и доходов и кто может дать больше на тех же расходах
И чего вы это взяли что 99.999 % спрос не изучают? Да посмотрите здесь - все об этом
Ну Я лично смотрю статистику запросов - НУ И ЧТО?
Что это дало?
порно эротика реферат халява - дальше что - будем торговать порно халявой и рефератами об эротике или что?
Kvazimodo,
Вы сами то поняли что вы хотели сказать :-)?
никто тут не напыщенен как Вы выразились
вас просто раздражает правда о том что не так уж все это преспективно - не так ли?
С чего Вы взяли что у меня экономическое образование кстати (хотя спасибо за оценку)
Ну да ладно - что касается спроса - ну так согласен - это одна из основных проблем - совершенно точно - а с чего вы собственно взяли что Я так не думаю?
Мифы то не мои - это мифы изложенные в многочисленной литературе
А Вы к сожалению лишь добавили очередной миф - увы
Ну и что спрос ?
Есть еще и предложение - знаете же
И какой бы ни был спрос - найдутся те кто даст предложение - разве не так а?
И дальше будет все то же - вопрос расходов и доходов и кто может дать больше на тех же расходах
И чего вы это взяли что 99.999 % спрос не изучают? Да посмотрите здесь - все об этом
Ну Я лично смотрю статистику запросов - НУ И ЧТО?
Что это дало?
порно эротика реферат халява - дальше что - будем торговать порно халявой и рефератами об эротике или что?
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