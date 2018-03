Для Noone и Co. Господа, меня поражает ваша напыщенность. Образование… финансы… экономика… Да грош цена вам с вашим образованием, если вы не можете определить истинной проблемы «мифов» с которых началась все эти разговоры. Извините за грубость, но Noone, Вы попутали я..ца с легкими! J Интернет и off-line нельзя сравнивать! Кто Вам сказал, что Интернет - идеальная среда для гипермаркетов с их логистикой, складами и т.п. расходами? В среде, где расстояние между двумя виртуальными магазинами измеряется лишь кликом/ами мышки, действуют законы ниши и позиционирования. Ведь ни одному бренду в off-line не приходит в голову на каждой троллейбусной остановке строить гипер- супер-маркет, это ни экономически, ни социально невыгодно. Поэтому-то у нас еще сохранились специализированные обувные и булочные, мастерские по ремонту часов и газетные киоски. Продолжая аналогии из предыдущих постов, могу сказать, что Интернет - скорее рынок киосков и лотков, чем магазинов и супермаркетов. И в юэснете, и в рунете не может быть больше крупных ИМ, чем это нужно рынку, поэтому только рекламные, информационные войны и конкуренция, смогут определить жить или не жить (читай, получать или не получать прибыль) тому или иному проекту. Проблема же «мифов», какие пытается развеять Noone, лежит в плоскости соответствия предложения- спросу. На самом деле, самой большой проблемой рунета является постсовковая логика бизнеса. И ни число пользователей, ни их платежеспособность не спасут от этого синдрома. Проблема в том, что, начиная виртуальный бизнес, 99,9999% людей поступают по формуле: «покупайте то, что я вам дам» (вместо удовлетворения существующего спроса). Ведь у нас до сих пор нет инструментов первичных маркетинговых исследований в Интернете, определения спроса, хотя бы KEI-анализа запросов в поисковиках. Вот, например, кто-нибудь из присутствующих знает, сколько запросов на Rambler и Yandex делается по их ключевым словам и фразам, сколько конкурирующих ссылок вываливается, соотношение заходов и навигации по ссылкам, какова динамика таких запросов и как с их изменениями изменяется оборот вашего магазина? А знаете ли вы, уважаемые, что любой крупный он-лайн магазин в том же юэснете, ведет такой анализ, как минимум каждый день? А вы говорите логистика… движок… Все это фетиш! До тех пор, пока мы не научимся получать в Интернете и правильно трактовать первичную информацию о потребителях и их спросе, о каких-то крупных прибылях, как и о «мифах» вообще не стоит говорить. Мы, по сравнению с той же США, еще находимся в утробе, о бизнесе, как о развивающемся процессе, вообще речи не может быть. Наши ИМ действуют, как слепые котята, «ткнулся, попал носом в сиську, голодным не останешься».Другой проблемой этой темы является демография. Ну, если вы живете в столице и ориентируетесь на столицу, на кой вам вообще Сеть? Не нравиться, займитесь сейлзом по телефону или телемаркетингом, сэкономьте на сайте и программерах... В е-бизнесе важна же не привязка к округу или его префекту, а процесс взаимовыгодного контакта продавца и покупателя. Вот в чем ключ! Не будут Вас бить больно ни логистика, ни аренда, ни отгрузка, если на Ваш товар есть постоянный (желательно еще и растущий) платежеспособный спрос, удовлетворяющий потребителя и Вас. И будь у Вас такой спрос, говорили бы Вы о каких-то мифах?С наилучшими пожеланиями,Вячеслав