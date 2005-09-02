/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Сайт и приложение
Главная Форум Открытие бизнеса Сайт и приложение
Предыдущая 1 2 3
Ответить

Кто знает гибкие бесплатные CMS?



Ссылка на сообщение Vadim
02/09/2005

нет ни чего простого. ноя работал с разными и могу порекомендовать две SSRTECH и nucleuscms обе имею русский админ интерфейс вторая CMS по рейтингам первая среди блочных



Ссылка на сообщение Color
02/09/2005

xoops2



Ссылка на сообщение Serebro
03/10/2005

А Limbo не смотрели?

http://limbo-cms.com.ru



Ссылка на сообщение Color
03/10/2005

Лимбо - это Мамбо с текстовой базой



Ссылка на сообщение Old Serg
01/05/2006

Долго выбирал, остановился на e107. Бесплатная, много возможностей,но можно испльзовать не все (подключать только нужные модули). Ссылки:

http://e107.org/news.php

http://e107.ru/news.php

http://e107.org.ru/


Ответить
Предыдущая 1 2 3




Ответить


:D
:)
:(
:o
:shock:
:?
8)
:lol:
:x
:P
:oops:
:cry:
:evil:
:twisted:
:roll:
:wink:
:!:
:?:
:idea:
:arrow:
:|
:mrgreen:




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены