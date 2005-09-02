Главная Форум Открытие бизнеса Сайт и приложение
|Предыдущая
|1
|2
|3
Кто знает гибкие бесплатные CMS?
02/09/2005
нет ни чего простого. ноя работал с разными и могу порекомендовать две SSRTECH и nucleuscms обе имею русский админ интерфейс вторая CMS по рейтингам первая среди блочных
нет ни чего простого. ноя работал с разными и могу порекомендовать две SSRTECH и nucleuscms обе имею русский админ интерфейс вторая CMS по рейтингам первая среди блочных
01/05/2006
Долго выбирал, остановился на e107. Бесплатная, много возможностей,но можно испльзовать не все (подключать только нужные модули). Ссылки:
http://e107.org/news.php
http://e107.ru/news.php
http://e107.org.ru/
Долго выбирал, остановился на e107. Бесплатная, много возможностей,но можно испльзовать не все (подключать только нужные модули). Ссылки:
http://e107.org/news.php
http://e107.ru/news.php
http://e107.org.ru/
Ответить