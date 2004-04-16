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Кто знает гибкие бесплатные CMS?
16/04/2004
Вспомнил есть еще NetCat SB. (100 р.) Это почти бесплатно.
И еще все таки стоит я думаю разделять понятия ПОРТАЛ и CMS.
Вспомнил есть еще NetCat SB. (100 р.) Это почти бесплатно.
И еще все таки стоит я думаю разделять понятия ПОРТАЛ и CMS.
05/05/2004
Самое удобное, что я встречал это LDU http://ldu.ru весь дизайн на шаблонах... и полная локализация)))
Самое удобное, что я встречал это LDU http://ldu.ru весь дизайн на шаблонах... и полная локализация)))
05/06/2005
TYPO3 (www.typo3.com) - наиболее мощная из open source CMS, написанных на PHP
(и более распространенная, чем eZ).
В отличии от Drupal - TYPO3 предназначена для создания корпоративных сайтов.
TYPO3 (www.typo3.com) - наиболее мощная из open source CMS, написанных на PHP
(и более распространенная, чем eZ).
В отличии от Drupal - TYPO3 предназначена для создания корпоративных сайтов.
11/07/2005
Совсем недавно делал мониторинг опенсорсных CMSов, заточенных под создание визиток и бизнес сайтов. ИМХО: из всего богатства понравились только limb (идея хорошая), и SAPID. В итоге выбрал SAPID, доделываем на нем корпоративный сайт. З.Ы. САПИД - свободное детище РЕДГрафикс, у них там есть и платное решение.
Совсем недавно делал мониторинг опенсорсных CMSов, заточенных под создание визиток и бизнес сайтов. ИМХО: из всего богатства понравились только limb (идея хорошая), и SAPID. В итоге выбрал SAPID, доделываем на нем корпоративный сайт. З.Ы. САПИД - свободное детище РЕДГрафикс, у них там есть и платное решение.
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