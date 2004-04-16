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Кто знает гибкие бесплатные CMS?



Ссылка на сообщение Paninaro
16/04/2004

Вспомнил есть еще NetCat SB. (100 р.) Это почти бесплатно.



И еще все таки стоит я думаю разделять понятия ПОРТАЛ и CMS.



Ссылка на сообщение General
17/04/2004

http://cmsobzor.ru - там есть демки - выбери сам



Ссылка на сообщение Makran
05/05/2004

Самое удобное, что я встречал это LDU http://ldu.ru весь дизайн на шаблонах... и полная локализация)))



Ссылка на сообщение Vitaliy
04/06/2005

Недавно наткнулся на молодую русскую CMS ку: http://sourceforge.net/projects/cmslink/



Ссылка на сообщение Viola
05/06/2005

www.drupal.org

имхо лучшее из существующего



Ссылка на сообщение VR
05/06/2005

TYPO3 (www.typo3.com) - наиболее мощная из open source CMS, написанных на PHP

(и более распространенная, чем eZ).

В отличии от Drupal - TYPO3 предназначена для создания корпоративных сайтов.



Ссылка на сообщение Viola
05/06/2005

еще бы вы потрудились пояснить что есть "корпоративный ссайт" было бы совсем замечательно...

Друпал защищать не буду, он в этом не нуждается :)



Ссылка на сообщение Vladimir
06/06/2005

http://limb-project.com



Ссылка на сообщение VR
08/06/2005

Я не обижаю Drupal.

Нужно просто понимать различия между корпоративным сайтом и комьюнити-сайтом.



Drupal создавался и развивался как CMS для комьюнити.

А TYPO3 как система для корп. сайтов (изначально она была коммерческим продкутом)



Ссылка на сообщение Calyx
11/07/2005

Совсем недавно делал мониторинг опенсорсных CMSов, заточенных под создание визиток и бизнес сайтов. ИМХО: из всего богатства понравились только limb (идея хорошая), и SAPID. В итоге выбрал SAPID, доделываем на нем корпоративный сайт. З.Ы. САПИД - свободное детище РЕДГрафикс, у них там есть и платное решение.



Ссылка на сообщение Birukoff
11/07/2005

Лучше Друпала ничего нету. И неважно для чего он создавался, потому что из него можно ваять что угодно.
Шаблоны могут быть на xTemplate (это предельно просто), phpTemplate (очень просто) или Smarty (довольно просто).
И на чем-то там еще, не помню, но это что-то вроде версии phpTemplate.



Ссылка на сообщение Birukoff
11/07/2005

А еще имеет весьма неплохой дополнительный модуль интернет-магазина с большими возможностями. И бесплатный, к тому же.

Забыл добавить... :)



Ссылка на сообщение Mikcol
02/08/2005

http://www.opensourcecms.com/



Вот здесь можно посмотреть и потестить...



Ссылка на сообщение Garbage
02/08/2005

Гибкое - это действительно на базе Smarty.



Shop-Script или SpinPike.



Все остальное, включая OSC и упоминавшийся Nuke слишком связаны условностями движка



Ссылка на сообщение xy
03/08/2005

plone.org Drupal отдыхает


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