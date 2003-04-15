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Кого обманул бегун?
15/04/2003
Слыхал я про этику, разумеется:) Но уж очень хотелось... пусть не цифры и план, а хотя-бы структуру. Думал, щас Вас раскручу на информацию и не надо будет мониторить рекламные подходы всех лизинговых компаний:)
А то, что клиентов не сдаете - эта правильно. Факт.
Слыхал я про этику, разумеется:) Но уж очень хотелось... пусть не цифры и план, а хотя-бы структуру. Думал, щас Вас раскручу на информацию и не надо будет мониторить рекламные подходы всех лизинговых компаний:)
А то, что клиентов не сдаете - эта правильно. Факт.
15/04/2003
Я щупал Бегуна и довольно успешно. Но настраивать нужно все: и страницу, и сами обявления. Накрутка... есть, наверное.. Но недавно они решили все же разделять траф из каталогов и Апорта..
Подробности опытов с Бегуном здесь: http://virturoff.com/forum/viewtopic.php?t=23
Я щупал Бегуна и довольно успешно. Но настраивать нужно все: и страницу, и сами обявления. Накрутка... есть, наверное.. Но недавно они решили все же разделять траф из каталогов и Апорта..
Подробности опытов с Бегуном здесь: http://virturoff.com/forum/viewtopic.php?t=23
16/04/2003
ВНИМАНИЕ ВСЕМ!
Бегун обычный лохотрон. Дурят на каждом шагу. не стоит даже и пробовать. За такие деньги проще нанять человека и он будет землю носом рыть и толку будет ровно в 7-8 раз больше!
Ну а если денег некуда девать - то пробуйте.Дураки тоже нужны бизнесу. но надо следить за каждой цифирью. впрочем это дебилизм
давать деньги тем кто точно ворует и следить чтобы воровали меньше.Надо просто плеваться услышав это название.
ВНИМАНИЕ ВСЕМ!
Бегун обычный лохотрон. Дурят на каждом шагу. не стоит даже и пробовать. За такие деньги проще нанять человека и он будет землю носом рыть и толку будет ровно в 7-8 раз больше!
Ну а если денег некуда девать - то пробуйте.Дураки тоже нужны бизнесу. но надо следить за каждой цифирью. впрочем это дебилизм
давать деньги тем кто точно ворует и следить чтобы воровали меньше.Надо просто плеваться услышав это название.
16/04/2003
Нравятся мне эти ребятишки...
Выскочили ниоткуда, неизвесно кто, Коля-Петя-Маша-Простакваша... Ни мыл реальных, ни контактов. Как лягушки из болота. Квак! А кто - неизвестно. Давай хаять...
Да, бегун не супер. Им надо уметь пользоваться. Но отдачу он дает.
Если вы прходите туда с предложением "посетите мой типа сайт" - делать вам там нечего. Если вы чем то реальным торгуете - самое оно. Покупателей он подгоняет. 100%. Просто надо сначала думать, какой инструмент использовать.
Ребятишки, если вы с САР-а какгого либо, типа Uniq-IP или "Раскрутим Всех" - вот круче чем ваше кидалово даже теоретически трудно придумать.
Нравятся мне эти ребятишки...
Выскочили ниоткуда, неизвесно кто, Коля-Петя-Маша-Простакваша... Ни мыл реальных, ни контактов. Как лягушки из болота. Квак! А кто - неизвестно. Давай хаять...
Да, бегун не супер. Им надо уметь пользоваться. Но отдачу он дает.
Если вы прходите туда с предложением "посетите мой типа сайт" - делать вам там нечего. Если вы чем то реальным торгуете - самое оно. Покупателей он подгоняет. 100%. Просто надо сначала думать, какой инструмент использовать.
Ребятишки, если вы с САР-а какгого либо, типа Uniq-IP или "Раскрутим Всех" - вот круче чем ваше кидалово даже теоретически трудно придумать.
16/04/2003
Под домокловым мечом причисления к кликерам, позволлю себе задать вопрос...:)
Констатин, просветите аудиторию относительно отдачи от бегуна более подробно... с цифрами... а то, фуры, понимаешь... я кстати, реальные цифры привел и они не впользу б... И как интересно вы посчитали процент проданных фур с бегуна? Помоему это не реально... А нереально, потому, что в упомянутой вами компании система отслеживания обращений не позволяет выявить это. "откуда вы о нас узнали?" - "из интернета".
Под домокловым мечом причисления к кликерам, позволлю себе задать вопрос...:)
Констатин, просветите аудиторию относительно отдачи от бегуна более подробно... с цифрами... а то, фуры, понимаешь... я кстати, реальные цифры привел и они не впользу б... И как интересно вы посчитали процент проданных фур с бегуна? Помоему это не реально... А нереально, потому, что в упомянутой вами компании система отслеживания обращений не позволяет выявить это. "откуда вы о нас узнали?" - "из интернета".
16/04/2003
Цифры имеет смысл приводить тогда, когда они публичны и из независимых источников. Даже приведенные мною выше - это неофициоз.
Другое дело, что клиент "доволен". Потому что реклама была ТОЛЬКО через интернет. А кто сколько денег "съел" я знаю до цента.
Все определяется не "обманул - не обманул", а "ценой клиента" для моего клиента. Цена устроила. Какие вопросы?
Можно сделать на порядок дешевле, но это - "особые предложения" :))
Если в Б тычутся с предложениями "мобильников" и пр. мелочью, конечно, может быть и не выгодно. Все определяет стоимость контракта.
Лучше продавать 1 Феррари в год, чем 10.000 CD :)) Только право продавать Феррари надо заслужить, а CD и мобилами сейчас не торгуют только совсем ленивые и умные. :))
Цифры имеет смысл приводить тогда, когда они публичны и из независимых источников. Даже приведенные мною выше - это неофициоз.
Другое дело, что клиент "доволен". Потому что реклама была ТОЛЬКО через интернет. А кто сколько денег "съел" я знаю до цента.
Все определяется не "обманул - не обманул", а "ценой клиента" для моего клиента. Цена устроила. Какие вопросы?
Можно сделать на порядок дешевле, но это - "особые предложения" :))
Если в Б тычутся с предложениями "мобильников" и пр. мелочью, конечно, может быть и не выгодно. Все определяет стоимость контракта.
Лучше продавать 1 Феррари в год, чем 10.000 CD :)) Только право продавать Феррари надо заслужить, а CD и мобилами сейчас не торгуют только совсем ленивые и умные. :))
04/06/2007
Если вы ещё верите что вам кто нибудь заплатит в интернете, тогда идите в Бегун !!! Вас там ещё раз кинут! Убедитесь в этом сами
А вдруг вам повезёт! Вдруг лохотрон вападет именно на вас. Ой лототрон. хотя без разницы.
Когда же вы наконец поймёте, чем ближе к выплате, тем быстрее вас забанят!
Закон бизнеса
Если вы ещё верите что вам кто нибудь заплатит в интернете, тогда идите в Бегун !!! Вас там ещё раз кинут! Убедитесь в этом сами
А вдруг вам повезёт! Вдруг лохотрон вападет именно на вас. Ой лототрон. хотя без разницы.
Когда же вы наконец поймёте, чем ближе к выплате, тем быстрее вас забанят!
Закон бизнеса
05/06/2007
http://www.oborot.ru/article/353/34
Интерес аудитории, полученной из бегуна, возрастал, когда на объявление ставилась минимальная цена и оно не выходило на первые места.
Вероятно, объявления находящиеся на первых местах чаще пытаются "накрутить".
http://www.oborot.ru/article/353/34
Интерес аудитории, полученной из бегуна, возрастал, когда на объявление ставилась минимальная цена и оно не выходило на первые места.
Вероятно, объявления находящиеся на первых местах чаще пытаются "накрутить".
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