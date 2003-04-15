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Кого обманул бегун?



Ссылка на сообщение А.Р.
15/04/2003

Слыхал я про этику, разумеется:) Но уж очень хотелось... пусть не цифры и план, а хотя-бы структуру. Думал, щас Вас раскручу на информацию и не надо будет мониторить рекламные подходы всех лизинговых компаний:)

А то, что клиентов не сдаете - эта правильно. Факт.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
15/04/2003

Я уж и так слишком много рассказал :)

Это ребята "с интернет-магазинов" - душа на распашку.

Продадут телефон - ор стоит. Гуляют... :)

А мы народец ушлый, только прикидываемся ваньками, в лапотках да с гармошечкой...

Ладно, Удачи! :)



Ссылка на сообщение Виртуров
15/04/2003

Я щупал Бегуна и довольно успешно. Но настраивать нужно все: и страницу, и сами обявления. Накрутка... есть, наверное.. Но недавно они решили все же разделять траф из каталогов и Апорта..

Подробности опытов с Бегуном здесь: http://virturoff.com/forum/viewtopic.php?t=23



Ссылка на сообщение Николай
16/04/2003

ВНИМАНИЕ ВСЕМ!

Бегун обычный лохотрон. Дурят на каждом шагу. не стоит даже и пробовать. За такие деньги проще нанять человека и он будет землю носом рыть и толку будет ровно в 7-8 раз больше!

Ну а если денег некуда девать - то пробуйте.Дураки тоже нужны бизнесу. но надо следить за каждой цифирью. впрочем это дебилизм

давать деньги тем кто точно ворует и следить чтобы воровали меньше.Надо просто плеваться услышав это название.



Ссылка на сообщение Маша
16/04/2003

подруга сказала что у нее куча случаев когда бегун за руку ловили на жульничестве.

а кто стоит в руководстве?Есть мыло кого то из их начальства? Надо бы написать им про художества подчиненных если те работают не по их приказу ессно



Ссылка на сообщение А.Р.
16/04/2003

Маша, какое начальство? Вы их оферту почитайте лучше.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
16/04/2003

Нравятся мне эти ребятишки...

Выскочили ниоткуда, неизвесно кто, Коля-Петя-Маша-Простакваша... Ни мыл реальных, ни контактов. Как лягушки из болота. Квак! А кто - неизвестно. Давай хаять...

Да, бегун не супер. Им надо уметь пользоваться. Но отдачу он дает.

Если вы прходите туда с предложением "посетите мой типа сайт" - делать вам там нечего. Если вы чем то реальным торгуете - самое оно. Покупателей он подгоняет. 100%. Просто надо сначала думать, какой инструмент использовать.

Ребятишки, если вы с САР-а какгого либо, типа Uniq-IP или "Раскрутим Всех" - вот круче чем ваше кидалово даже теоретически трудно придумать.



Ссылка на сообщение А.Р.
16/04/2003

Под домокловым мечом причисления к кликерам, позволлю себе задать вопрос...:)

Констатин, просветите аудиторию относительно отдачи от бегуна более подробно... с цифрами... а то, фуры, понимаешь... я кстати, реальные цифры привел и они не впользу б... И как интересно вы посчитали процент проданных фур с бегуна? Помоему это не реально... А нереально, потому, что в упомянутой вами компании система отслеживания обращений не позволяет выявить это. "откуда вы о нас узнали?" - "из интернета".



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
16/04/2003

Цифры имеет смысл приводить тогда, когда они публичны и из независимых источников. Даже приведенные мною выше - это неофициоз.

Другое дело, что клиент "доволен". Потому что реклама была ТОЛЬКО через интернет. А кто сколько денег "съел" я знаю до цента.

Все определяется не "обманул - не обманул", а "ценой клиента" для моего клиента. Цена устроила. Какие вопросы?

Можно сделать на порядок дешевле, но это - "особые предложения" :))

Если в Б тычутся с предложениями "мобильников" и пр. мелочью, конечно, может быть и не выгодно. Все определяет стоимость контракта.

Лучше продавать 1 Феррари в год, чем 10.000 CD :)) Только право продавать Феррари надо заслужить, а CD и мобилами сейчас не торгуют только совсем ленивые и умные. :))



Ссылка на сообщение unlease.ru
25/01/2004

Константин,



что-то как-то не верится про вашу рекламную эффективность,



потомучто,

на том сайте (КМБ лизинг) в среднем не больше 100 обывателей в сутки.



Ссылка на сообщение Edward
25/01/2004

даже если вы зная слово "автолизинг" попробуйте разыскать этот сайт через поисковик. Вот вам и ответ



Ссылка на сообщение Виртуров
25/01/2004

С Бегуном надо уметь работать, настраиваться... Многое зависит от самой страницы, куда попадает кликнувший. Некоторые умники вообще не на ту страницу направляют - типа а ну ка поищи, где тут наши рулезы...



Ссылка на сообщение Teacher1970
04/06/2007

Если вы ещё верите что вам кто нибудь заплатит в интернете, тогда идите в Бегун !!! Вас там ещё раз кинут! Убедитесь в этом сами :lol:

А вдруг вам повезёт! Вдруг лохотрон вападет именно на вас. Ой лототрон. хотя без разницы.

Когда же вы наконец поймёте, чем ближе к выплате, тем быстрее вас забанят!

Закон бизнеса :shock:



Ссылка на сообщение abrams
05/06/2007

http://www.oborot.ru/article/353/34

Интерес аудитории, полученной из бегуна, возрастал, когда на объявление ставилась минимальная цена и оно не выходило на первые места.

Вероятно, объявления находящиеся на первых местах чаще пытаются "накрутить".


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