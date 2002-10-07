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Как продавать товары за границу?
07/10/2002
Насколько я понял, сначала речь шла про электронный прибор, а не картины...
Меня тоже интересует возможность получать радиодетали из США и Европы. Предлагают высылать FedEx на физ. лицо. Может быть кто сталкивался с растаможкой таких посылок?
Насколько я понял, сначала речь шла про электронный прибор, а не картины...
Меня тоже интересует возможность получать радиодетали из США и Европы. Предлагают высылать FedEx на физ. лицо. Может быть кто сталкивался с растаможкой таких посылок?
07/10/2002
Господа,подскажите пожалуйста,как продвинуть на западе свой интернет-проект? Если Вас не затруднит посмотрите пожалуйста www.clubcenturion.com,делали мы его пол года,очень хотелось бы послушать отзывы со стороны и может быть у кого-нибудь будут дельные замечания.Очень буду признателен за любые советы по улучшению и продвижению данного проэкта.Спасибо всем кто откликнется на мою просьбу!!!
Господа,подскажите пожалуйста,как продвинуть на западе свой интернет-проект? Если Вас не затруднит посмотрите пожалуйста www.clubcenturion.com,делали мы его пол года,очень хотелось бы послушать отзывы со стороны и может быть у кого-нибудь будут дельные замечания.Очень буду признателен за любые советы по улучшению и продвижению данного проэкта.Спасибо всем кто откликнется на мою просьбу!!!
30/07/2003
Зайди на форум http://myshko1.account.net.ua/ebay/index.php там сейчас обсуждаеться вопрос о создании в USA конторы для торговли русскими картинами на eBay
Зайди на форум http://myshko1.account.net.ua/ebay/index.php там сейчас обсуждаеться вопрос о создании в USA конторы для торговли русскими картинами на eBay
30/07/2003
Живу в New Yorke. Венике в бане стоят от $10 до $20. Но во всех продуктових магазинах их продают за &7-$8. Видно кто-то завез контейнер в New York. Кроме Русских, они никому не нужны, по-этому маркет очень ограниченый.
Если кто-то хочет продавать что-либо в USA, задавайте вопросы-отвечу.
На мой e-mail писать латинскими буквави.
Живу в New Yorke. Венике в бане стоят от $10 до $20. Но во всех продуктових магазинах их продают за &7-$8. Видно кто-то завез контейнер в New York. Кроме Русских, они никому не нужны, по-этому маркет очень ограниченый.
Если кто-то хочет продавать что-либо в USA, задавайте вопросы-отвечу.
На мой e-mail писать латинскими буквави.
31/07/2003
Если сами будете декларировать мелкими партиями - с таможней такой головняк заработаете, что потом вам работа инженера в какой-нибудь строймонтажналадке раем покажется.
А если какую-нибудь фирму типа DHL или Гарантпост в таможенные брокеры возьмете, то это вам обойдется КАК МИНИМУМ в $75 за кило. И еще не каждая возьмется. На мой телефонный вопрос в Гарантпост о возможности регулярно пересылать партии товара (камнерезные изделия) своему клиенту в США невежливая тетка ответила, что "таможня может не пропустить, ходите сами в таможню декларировать...", а на мое справедливое замечание, почему они не хотят отрабатывать то, за что я готов платить, повесила трубку.
Если сами будете декларировать мелкими партиями - с таможней такой головняк заработаете, что потом вам работа инженера в какой-нибудь строймонтажналадке раем покажется.
А если какую-нибудь фирму типа DHL или Гарантпост в таможенные брокеры возьмете, то это вам обойдется КАК МИНИМУМ в $75 за кило. И еще не каждая возьмется. На мой телефонный вопрос в Гарантпост о возможности регулярно пересылать партии товара (камнерезные изделия) своему клиенту в США невежливая тетка ответила, что "таможня может не пропустить, ходите сами в таможню декларировать...", а на мое справедливое замечание, почему они не хотят отрабатывать то, за что я готов платить, повесила трубку.
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