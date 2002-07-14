Главная Форум Специальные форумы Архив
Как продавать товары за границу?
14/07/2002
DOPOLNENIE
Vse eto otnositsja k tovaram, kotorie ne javljajutsja ekskljuzivnimi.
Tam drugoj razgovor
DOPOLNENIE
Vse eto otnositsja k tovaram, kotorie ne javljajutsja ekskljuzivnimi.
Tam drugoj razgovor
14/07/2002
E_M
Так я ж не даю конкретных рецептов, как озолотиться, давайте каждый расскажет что-то, авось кому-то пригодится.
Конечный покупатель не покупает в России, он этого боится, а возможно и страны такой не знает. Оптовые скидки в США действительно очень большие, ездил, знаю. А насчет минимальных цен- одно дело торговать стандартным товаром- теми же алюминиевыми чушками, где борьба за каждый цент, а другое- вениками. На которых можно написать- экологически чистые ну и тп. Сбыт должен создавать ПРОДАВЕЦ, пусть это и будут доп.расходы.
В противном случае Вам придется конкурировать с сотнями других- за 1-2%. Вам это интересно? Помните, был такой анекдот- закупаю на $1, продаю за $3, вот на эти 2 процента и живу. Это- интересно, не знаю как Вам.
E_M
Так я ж не даю конкретных рецептов, как озолотиться, давайте каждый расскажет что-то, авось кому-то пригодится.
Конечный покупатель не покупает в России, он этого боится, а возможно и страны такой не знает. Оптовые скидки в США действительно очень большие, ездил, знаю. А насчет минимальных цен- одно дело торговать стандартным товаром- теми же алюминиевыми чушками, где борьба за каждый цент, а другое- вениками. На которых можно написать- экологически чистые ну и тп. Сбыт должен создавать ПРОДАВЕЦ, пусть это и будут доп.расходы.
В противном случае Вам придется конкурировать с сотнями других- за 1-2%. Вам это интересно? Помните, был такой анекдот- закупаю на $1, продаю за $3, вот на эти 2 процента и живу. Это- интересно, не знаю как Вам.
15/07/2002
полностью согласен Е_М, цены от бани, должен смотреть банщик. Если вы постороите баню в NY, и далее будете продавать в своей бане контейнер в веников в месяц,
вперед, связывайтесь с мужиками на день ЯНА Купалы, Ну а пока у Вас своей бани нет, думайте чем предложенный Вами канал распределения будет интересен банщику из NY.
Еще один пример из практики. Я живу в Чехии. Из России предложили товар действительно интересный по цене и качеству. Реальные покупатели оптовые магазины в Чехии, которые тоже были согласны на этот товар. И подписали договора на пробные партии. Но получив эти эти партии из России оптовики поставили наценку 100% , место обычной 15-25 , на этот вид товара. Почему они это сделали я и сейчас до конца не понял, то ли не надеялись на долговременное сотрудничество, то ли просто жадность сыграла. А в объеме рынка, позволял продавать в десятки раз больше. Но в результате они продавали полученный товар вместо двух недель четыре месяца. А это уже нам было не интересно.
Я к тому что нужно четко представлять для чего ты нужен партнерам, почему они не смогут тебя обойти, и как твои партнеры будут себя вести.
есть и обратные примеры, я знаю виды товара в Чехии, которые будут интересны очень в России, но не вижу как можно выстроить долговременные отношения с возможными партнерами.
Такие вот веники.
полностью согласен Е_М, цены от бани, должен смотреть банщик. Если вы постороите баню в NY, и далее будете продавать в своей бане контейнер в веников в месяц,
вперед, связывайтесь с мужиками на день ЯНА Купалы, Ну а пока у Вас своей бани нет, думайте чем предложенный Вами канал распределения будет интересен банщику из NY.
Еще один пример из практики. Я живу в Чехии. Из России предложили товар действительно интересный по цене и качеству. Реальные покупатели оптовые магазины в Чехии, которые тоже были согласны на этот товар. И подписали договора на пробные партии. Но получив эти эти партии из России оптовики поставили наценку 100% , место обычной 15-25 , на этот вид товара. Почему они это сделали я и сейчас до конца не понял, то ли не надеялись на долговременное сотрудничество, то ли просто жадность сыграла. А в объеме рынка, позволял продавать в десятки раз больше. Но в результате они продавали полученный товар вместо двух недель четыре месяца. А это уже нам было не интересно.
Я к тому что нужно четко представлять для чего ты нужен партнерам, почему они не смогут тебя обойти, и как твои партнеры будут себя вести.
есть и обратные примеры, я знаю виды товара в Чехии, которые будут интересны очень в России, но не вижу как можно выстроить долговременные отношения с возможными партнерами.
Такие вот веники.
18/07/2002
Есть на мой взгляд заслуживающая рассмотрения идея. Заключается в следующем: создается сайт, направленный на запад по продаже картин. Возможно это поле уже перепахано, но, по крайней мере у меня, такого ощущения не сложилось. В связи с этим хотелось бы найти делового партнера. В его обязанности входит создание сайта (инет-магазина), в мои - обеспечение картинами, поскольку имею выход на профессиональных талантливых художников. Хочу сразу оговориться, что живу в Омске, но и в этом городе есть талантливые в этом плане личности. При чем можно подойти к этому процессу творчески, скажем выставлять картины определенного плана, скажем авангард или что-нибудь еще. Да и цель - раскрутить на западе художника благая и интересная.
Есть на мой взгляд заслуживающая рассмотрения идея. Заключается в следующем: создается сайт, направленный на запад по продаже картин. Возможно это поле уже перепахано, но, по крайней мере у меня, такого ощущения не сложилось. В связи с этим хотелось бы найти делового партнера. В его обязанности входит создание сайта (инет-магазина), в мои - обеспечение картинами, поскольку имею выход на профессиональных талантливых художников. Хочу сразу оговориться, что живу в Омске, но и в этом городе есть талантливые в этом плане личности. При чем можно подойти к этому процессу творчески, скажем выставлять картины определенного плана, скажем авангард или что-нибудь еще. Да и цель - раскрутить на западе художника благая и интересная.
18/07/2002
Константин, а зачем для вашей идеи нужен сайт? выставляйте картины на eBay.com и если они заслуживают внимания их купят. Хотя анализ показывает что лучше всего покупают картины 19го века. Таких из россии не вывезти )) Хлопотное это дело, каждую картину даже если это и мазня, надо декларировать на таможне, а это деньги и время.
Константин, а зачем для вашей идеи нужен сайт? выставляйте картины на eBay.com и если они заслуживают внимания их купят. Хотя анализ показывает что лучше всего покупают картины 19го века. Таких из россии не вывезти )) Хлопотное это дело, каждую картину даже если это и мазня, надо декларировать на таможне, а это деньги и время.
19/07/2002
eBay это аукцион а не лавка. Там выставляются как и ширпотреб так и произведению искусства стоимостью тысячи долларов. Так что торговать там не зазорно. И поверьте очень сложно и дорого создать инет магазин который будет соответсвовать качеству работ :) Посмотрите кол-во Bids(ставок) на картины, и увидете что многие не продаются
eBay это аукцион а не лавка. Там выставляются как и ширпотреб так и произведению искусства стоимостью тысячи долларов. Так что торговать там не зазорно. И поверьте очень сложно и дорого создать инет магазин который будет соответсвовать качеству работ :) Посмотрите кол-во Bids(ставок) на картины, и увидете что многие не продаются
19/07/2002
Дело не в аукционе или лавке.
Дело в доверии покупателя.
Если покупатель уверен в продавце и в его профессиональной оценке картины, то будет покупать.
Вот завоевать доверие - это очень трудно.
Я думал организовать через интернет-магазин продажу картин из России. Но о ценах "тысячи долларов" вряд ли можно говорить - не купят. Расчет может быть только на картины для украшения салона.
50 долл-200 долл.Я так думаю. Оыта в этом нет.
Дело не в аукционе или лавке.
Дело в доверии покупателя.
Если покупатель уверен в продавце и в его профессиональной оценке картины, то будет покупать.
Вот завоевать доверие - это очень трудно.
Я думал организовать через интернет-магазин продажу картин из России. Но о ценах "тысячи долларов" вряд ли можно говорить - не купят. Расчет может быть только на картины для украшения салона.
50 долл-200 долл.Я так думаю. Оыта в этом нет.
19/07/2002
Я не специалист в продаже картин. Но мне кажется что это достаточно тяжелая тема.
Что бы продавать произведения исскуства, нужно иметь как мне кажется ИМЯ в этом мире и то я думаю этого будет мало.
Все же картины смотрят в "живую".
Даже репродукции с картин я не стал бы покупать в сети.
Качесто последних уж очень разное.
Если гнать ширпотреб, типа №портрет маслом по фотографии", может быть. Нужно смотреть рынок. Но опять же почему из России, проблем с таможней
Я не специалист в продаже картин. Но мне кажется что это достаточно тяжелая тема.
Что бы продавать произведения исскуства, нужно иметь как мне кажется ИМЯ в этом мире и то я думаю этого будет мало.
Все же картины смотрят в "живую".
Даже репродукции с картин я не стал бы покупать в сети.
Качесто последних уж очень разное.
Если гнать ширпотреб, типа №портрет маслом по фотографии", может быть. Нужно смотреть рынок. Но опять же почему из России, проблем с таможней
22/07/2002
Ребята, вы вообще что тут обсуждаете? Человек типа хочет заняться ЭКСПОРТОМ. А вы пробовали для начала открыть валютный счет?
Вопрос "Как с таможней договариваться?" - это вообще вопрос на 5 баллов. :)
Евгений, в какую страну ты хочешь "перегнать" товар? Если, скажем, в Западную Европу или США, то забудь сразу все "черно-серые" схемы.
НИ ОДИН НОРМАЛЬНЫЙ розничный продавец там не купит кота в мешке без сертификатов и накладных, даже пооткрывав на этого кота рот минут 5.
Если же в страны типа Польши, Чехии или Венгрии, то есть варианты: например ты просто продаешь здесь товар "курьеру", а проблемы вывоза и сбыта он берет на себя, но опять же, тебе надо будет находить контакты с "третьими лицами" - русскими здесь, либо с русскими там. А это означает определенную (довольно большую) степень риска.
Что касается аукционов, о которых здесь много говорилось: хорошо, вот выставил ты свой товар на ebay, кто-то хочет его купить. Очень простой вопрос: как ты собираешься получить доллары, евро и т.д. с его кредитной карты? Откроешь валютный счет?
Проще попросить его перевести рубли. :)))
Есть вариант открыть счет в одном из иностранных банков, будучи там, но тут тоже не все так просто и однозначно.
Вообще, советую для начала реально оценить прелести твоего товара для иностранцев. Вряд ли у них нет аналогов. У меня двоюродный брат жены имеет ПМЖ в Америке (Нью-Йорк) и поверь мне, когда он жил здесь, он знал очень большое количество "ходов и выходов". Тем не менее, там он купил довольно банальный "кар-сервис".
Если тебе так неймется, я могу с ним поговорить. Вывезти тоже не проблема - его знакомые почти каждый день летают в Москву и обратно. Но все-таки еще раз советую реально оценить эксклюзивность товара.
Как говорится, в Греции все есть. :)
Алексадр.
Мыло в заголовке.
Ребята, вы вообще что тут обсуждаете? Человек типа хочет заняться ЭКСПОРТОМ. А вы пробовали для начала открыть валютный счет?
Вопрос "Как с таможней договариваться?" - это вообще вопрос на 5 баллов. :)
Евгений, в какую страну ты хочешь "перегнать" товар? Если, скажем, в Западную Европу или США, то забудь сразу все "черно-серые" схемы.
НИ ОДИН НОРМАЛЬНЫЙ розничный продавец там не купит кота в мешке без сертификатов и накладных, даже пооткрывав на этого кота рот минут 5.
Если же в страны типа Польши, Чехии или Венгрии, то есть варианты: например ты просто продаешь здесь товар "курьеру", а проблемы вывоза и сбыта он берет на себя, но опять же, тебе надо будет находить контакты с "третьими лицами" - русскими здесь, либо с русскими там. А это означает определенную (довольно большую) степень риска.
Что касается аукционов, о которых здесь много говорилось: хорошо, вот выставил ты свой товар на ebay, кто-то хочет его купить. Очень простой вопрос: как ты собираешься получить доллары, евро и т.д. с его кредитной карты? Откроешь валютный счет?
Проще попросить его перевести рубли. :)))
Есть вариант открыть счет в одном из иностранных банков, будучи там, но тут тоже не все так просто и однозначно.
Вообще, советую для начала реально оценить прелести твоего товара для иностранцев. Вряд ли у них нет аналогов. У меня двоюродный брат жены имеет ПМЖ в Америке (Нью-Йорк) и поверь мне, когда он жил здесь, он знал очень большое количество "ходов и выходов". Тем не менее, там он купил довольно банальный "кар-сервис".
Если тебе так неймется, я могу с ним поговорить. Вывезти тоже не проблема - его знакомые почти каждый день летают в Москву и обратно. Но все-таки еще раз советую реально оценить эксклюзивность товара.
Как говорится, в Греции все есть. :)
Алексадр.
Мыло в заголовке.
06/10/2002
Выставте товар на eBay для оплаты используйте www.ccnow.com очень легко работает
если ваш товар не требует разрешения на вывоз можно обычной почтой отправлять
Выставте товар на eBay для оплаты используйте www.ccnow.com очень легко работает
если ваш товар не требует разрешения на вывоз можно обычной почтой отправлять
Ответить
Форум закрыт. Написание сообщений ограничено