1st-GIRL:





Ищу поставщика для своего бизнеса. Планирую заниматься продажей одежды, преимущественно женской и детской. Также рассматриваю варианты с продажей аксессуаров, сумок и т.д. Планирую создание интернет-магазина.

Обращайтесь в ЛК. Высылайте прайсы и ссылки на свои ресурсы.

Спасибо.