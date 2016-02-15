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Ищу поставщиков - одежда и обувь.



Ссылка на сообщение Katya.perfectoria
15/02/2016

Здравствуйте! Ищу надежных прямых поставщиков качественной детской одежды для розничной продажи в интернет-магазине. Условия сотрудничества,каталоги с ценами жду на адрес: katya.perfectiria@yandex.ru



Ссылка на сообщение IgorVedenin
30/03/2016

Ищу поставщиков копий молодежной брендовой одежды и обуви!Интересует опт и розница. Предложения с прайсом и фото высылайте на почту vigo7r.prod@gmail.com
Заранее благодарен!



Ссылка на сообщение Александра Севастьянова
21/06/2016

Здравствуйте. Ищу надежных оптовых поставщиков копий детской брендовой одежды. Интересуют условия сотрудничества, прайс и галерея товаров . Почта : Alexandra.nickishina@yandex.ru



Ссылка на сообщение imamonstr
13/08/2016

Добрый вечер!
Интернет магазин одежды ищет поставщика оригинальной одежды стиля Casual. Очень важно чтобы в любое время суток возможно было узнать о наличии на складе самой вещи и необходимого размера. Так же необходимы фотографии вещей.

Поставщик-супермэн пиши на iceinfinity@gmail.com

Необходимые бренды:Addict, Adidas, Boxfresh, Ben Sherman, Fila, Firetrap, Fly 53, Fred Perry, FCUK, Henri Lloyd, Lacoste, Lambretta, Le Coq Sportif, New Balance, Pepe, Pringle, Peter Werth, Lonsdale, Ralph Lauren, Rockport, Sergio Tacchini, Teddy Smith, Timberland, Tommy Hilfiger, Tom Tailor, Everlast, Levi's, Full Circle, K-Swiss, Pierre Addict, Adidas, Boxfresh, Ben Sherman, CP Company, Fila, Firetrap, Fly 53, Fred Perry, FCUK, Henri Lloyd, Lacoste, Lambretta, Le Coq Sportif, New Balance, Pepe, Pringle, Peter Werth, Lonsdale, Ralph Lauren, Rockport, Sergio Tacchini, Stone Island, Teddy Smith, Timberland, Tommy Hilfiger, Tom Tailor, Everlast, Levi's, Full Circle, K-Swiss, Pierre Cardin, Bench, Lyle and Scott, Fenchurch!



Ссылка на сообщение Анна Hope
01/10/2016

Ищу поставщика качественной женской молодежной одежды для интернет магазина.условия и прайсы с фото присылать на электронный адрес a.shurova777@yandex.ru



Ссылка на сообщение mashka_slacker16
03/11/2016

Добрый день!
Ищу поставщиков из Кореи!Женской и молодежной одежды. Пример одежды можно увидеть в инстаграм skitzyou, так называется шоурум. Подобная одежда меня интересует.
Условия сотрудничества и доставки прошу выслать на эл. почту, заранее спасибо.
9995695389@mail.ru



Ссылка на сообщение Evga
24/11/2016

Ищу поставщиков качественных реплик мужской и женской одежды,а также обуви,высылать прайс и фото на эл.адрес eufomina@mail.ru



Ссылка на сообщение Алена Сафонова
22/01/2017

Добрый день! Ищу поставщика модной женской обуви, копии брендов. Интересует опт и мелкий опт.Желательно сотрудничество с самим произодителем. Все предложения прошу присылать сюда crazy-nt@mail.ru



Ссылка на сообщение ElinaMak
24/03/2017

Ищем поставщика копий брендовой одежды одежды и обуви. Пишите на почту brendershop@yandex.ru



Ссылка на сообщение Камила Майорова,
Камила Камила
21/05/2017

Ищем поставщика копий брендовой одежды одежды для взрослых и детей. Пришлите, прайс, каталог и условия работы. visnuchka91@gmail.com



Ссылка на сообщение Константин Коновалов,
Менеджер по работе с клиентами Константин
14/07/2017

1st-GIRL:


Ищу поставщика для своего бизнеса. Планирую заниматься продажей одежды, преимущественно женской и детской. Также рассматриваю варианты с продажей аксессуаров, сумок и т.д. Планирую создание интернет-магазина.
Обращайтесь в ЛК. Высылайте прайсы и ссылки на свои ресурсы.
Спасибо.



Ссылка на сообщение Виолетта Купитман,
предприниматель "Каролина Black"
Tel-Aviv
09/08/2017

Ищу поставщиков качественных реплик брендовой одежды, обуви , сумок, аксессуаров!Gucci,Dolce&Gabbana (D&G), Armani, Just Cavalli, Richmond, Moschino, Casadei,Ferre,Burberry, Chloe,Fendi, Louis Vuitton, Versace и другие. Одежда должна быть высокого качества, не ширпотреп. .Все каталоги, прайсы, предложения и условия сотрудничества присылайте на электронный адрес belovaya6969@gmail.com . Интересует дропшиппинг. С уважением, Виолетта!



Ссылка на сообщение Ольга Николаева,
продавец ИП Николаева Ирина Александровна
14:23

Не совсем одежда и обувь, но для ассортимента важная позиция. Женские сумки, рюкзаки. Я для своей точки беру женские сумки оптом вот тут http://www.kupivsem.ru/collection/sumki-zhenskie. Цены приятные, большой ассортимент. А где заказываете вы?



Ссылка на сообщение Ольга Николаева,
продавец ИП Николаева Ирина Александровна
14:23

Не совсем одежда и обувь, но для ассортимента важная позиция. Женские сумки, рюкзаки. Я для своей точки беру женские сумки оптом вот тут http://www.kupivsem.ru/collection/sumki-zhenskie. Цены приятные, большой ассортимент. А где заказываете вы?


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