Ищу поставщиков - одежда и обувь.
15/02/2016
Здравствуйте! Ищу надежных прямых поставщиков качественной детской одежды для розничной продажи в интернет-магазине. Условия сотрудничества,каталоги с ценами жду на адрес: katya.perfectiria@yandex.ru
Здравствуйте! Ищу надежных прямых поставщиков качественной детской одежды для розничной продажи в интернет-магазине. Условия сотрудничества,каталоги с ценами жду на адрес: katya.perfectiria@yandex.ru
30/03/2016
Ищу поставщиков копий молодежной брендовой одежды и обуви!Интересует опт и розница. Предложения с прайсом и фото высылайте на почту vigo7r.prod@gmail.com
Заранее благодарен!
Ищу поставщиков копий молодежной брендовой одежды и обуви!Интересует опт и розница. Предложения с прайсом и фото высылайте на почту vigo7r.prod@gmail.com
Заранее благодарен!
21/06/2016
Здравствуйте. Ищу надежных оптовых поставщиков копий детской брендовой одежды. Интересуют условия сотрудничества, прайс и галерея товаров . Почта : Alexandra.nickishina@yandex.ru
Здравствуйте. Ищу надежных оптовых поставщиков копий детской брендовой одежды. Интересуют условия сотрудничества, прайс и галерея товаров . Почта : Alexandra.nickishina@yandex.ru
13/08/2016
Добрый вечер!
Интернет магазин одежды ищет поставщика оригинальной одежды стиля Casual. Очень важно чтобы в любое время суток возможно было узнать о наличии на складе самой вещи и необходимого размера. Так же необходимы фотографии вещей.
Поставщик-супермэн пиши на iceinfinity@gmail.com
Необходимые бренды:Addict, Adidas, Boxfresh, Ben Sherman, Fila, Firetrap, Fly 53, Fred Perry, FCUK, Henri Lloyd, Lacoste, Lambretta, Le Coq Sportif, New Balance, Pepe, Pringle, Peter Werth, Lonsdale, Ralph Lauren, Rockport, Sergio Tacchini, Teddy Smith, Timberland, Tommy Hilfiger, Tom Tailor, Everlast, Levi's, Full Circle, K-Swiss, Pierre Addict, Adidas, Boxfresh, Ben Sherman, CP Company, Fila, Firetrap, Fly 53, Fred Perry, FCUK, Henri Lloyd, Lacoste, Lambretta, Le Coq Sportif, New Balance, Pepe, Pringle, Peter Werth, Lonsdale, Ralph Lauren, Rockport, Sergio Tacchini, Stone Island, Teddy Smith, Timberland, Tommy Hilfiger, Tom Tailor, Everlast, Levi's, Full Circle, K-Swiss, Pierre Cardin, Bench, Lyle and Scott, Fenchurch!
Добрый вечер!
Интернет магазин одежды ищет поставщика оригинальной одежды стиля Casual. Очень важно чтобы в любое время суток возможно было узнать о наличии на складе самой вещи и необходимого размера. Так же необходимы фотографии вещей.
Поставщик-супермэн пиши на iceinfinity@gmail.com
Необходимые бренды:Addict, Adidas, Boxfresh, Ben Sherman, Fila, Firetrap, Fly 53, Fred Perry, FCUK, Henri Lloyd, Lacoste, Lambretta, Le Coq Sportif, New Balance, Pepe, Pringle, Peter Werth, Lonsdale, Ralph Lauren, Rockport, Sergio Tacchini, Teddy Smith, Timberland, Tommy Hilfiger, Tom Tailor, Everlast, Levi's, Full Circle, K-Swiss, Pierre Addict, Adidas, Boxfresh, Ben Sherman, CP Company, Fila, Firetrap, Fly 53, Fred Perry, FCUK, Henri Lloyd, Lacoste, Lambretta, Le Coq Sportif, New Balance, Pepe, Pringle, Peter Werth, Lonsdale, Ralph Lauren, Rockport, Sergio Tacchini, Stone Island, Teddy Smith, Timberland, Tommy Hilfiger, Tom Tailor, Everlast, Levi's, Full Circle, K-Swiss, Pierre Cardin, Bench, Lyle and Scott, Fenchurch!
01/10/2016
Ищу поставщика качественной женской молодежной одежды для интернет магазина.условия и прайсы с фото присылать на электронный адрес a.shurova777@yandex.ru
Ищу поставщика качественной женской молодежной одежды для интернет магазина.условия и прайсы с фото присылать на электронный адрес a.shurova777@yandex.ru
03/11/2016
Добрый день!
Ищу поставщиков из Кореи!Женской и молодежной одежды. Пример одежды можно увидеть в инстаграм skitzyou, так называется шоурум. Подобная одежда меня интересует.
Условия сотрудничества и доставки прошу выслать на эл. почту, заранее спасибо.
9995695389@mail.ru
Добрый день!
Ищу поставщиков из Кореи!Женской и молодежной одежды. Пример одежды можно увидеть в инстаграм skitzyou, так называется шоурум. Подобная одежда меня интересует.
Условия сотрудничества и доставки прошу выслать на эл. почту, заранее спасибо.
9995695389@mail.ru
24/11/2016
Ищу поставщиков качественных реплик мужской и женской одежды,а также обуви,высылать прайс и фото на эл.адрес eufomina@mail.ru
Ищу поставщиков качественных реплик мужской и женской одежды,а также обуви,высылать прайс и фото на эл.адрес eufomina@mail.ru
22/01/2017
Добрый день! Ищу поставщика модной женской обуви, копии брендов. Интересует опт и мелкий опт.Желательно сотрудничество с самим произодителем. Все предложения прошу присылать сюда crazy-nt@mail.ru
Добрый день! Ищу поставщика модной женской обуви, копии брендов. Интересует опт и мелкий опт.Желательно сотрудничество с самим произодителем. Все предложения прошу присылать сюда crazy-nt@mail.ru
24/03/2017
Ищем поставщика копий брендовой одежды одежды и обуви. Пишите на почту brendershop@yandex.ru
Ищем поставщика копий брендовой одежды одежды и обуви. Пишите на почту brendershop@yandex.ru
Камила Майорова,
Камила Камила
Камила Камила
21/05/2017
Ищем поставщика копий брендовой одежды одежды для взрослых и детей. Пришлите, прайс, каталог и условия работы. visnuchka91@gmail.com
Ищем поставщика копий брендовой одежды одежды для взрослых и детей. Пришлите, прайс, каталог и условия работы. visnuchka91@gmail.com
Константин Коновалов,
Менеджер по работе с клиентами Константин
Менеджер по работе с клиентами Константин
14/07/2017
1st-GIRL:
Ищу поставщика для своего бизнеса. Планирую заниматься продажей одежды, преимущественно женской и детской. Также рассматриваю варианты с продажей аксессуаров, сумок и т.д. Планирую создание интернет-магазина.
Обращайтесь в ЛК. Высылайте прайсы и ссылки на свои ресурсы.
Спасибо.
Ищу поставщика для своего бизнеса. Планирую заниматься продажей одежды, преимущественно женской и детской. Также рассматриваю варианты с продажей аксессуаров, сумок и т.д. Планирую создание интернет-магазина.
Обращайтесь в ЛК. Высылайте прайсы и ссылки на свои ресурсы.
Спасибо.
Виолетта Купитман,
предприниматель "Каролина Black"
Tel-Aviv
предприниматель "Каролина Black"
Tel-Aviv
09/08/2017
Ищу поставщиков качественных реплик брендовой одежды, обуви , сумок, аксессуаров!Gucci,Dolce&Gabbana (D&G), Armani, Just Cavalli, Richmond, Moschino, Casadei,Ferre,Burberry, Chloe,Fendi, Louis Vuitton, Versace и другие. Одежда должна быть высокого качества, не ширпотреп. .Все каталоги, прайсы, предложения и условия сотрудничества присылайте на электронный адрес belovaya6969@gmail.com . Интересует дропшиппинг. С уважением, Виолетта!
Ищу поставщиков качественных реплик брендовой одежды, обуви , сумок, аксессуаров!Gucci,Dolce&Gabbana (D&G), Armani, Just Cavalli, Richmond, Moschino, Casadei,Ferre,Burberry, Chloe,Fendi, Louis Vuitton, Versace и другие. Одежда должна быть высокого качества, не ширпотреп. .Все каталоги, прайсы, предложения и условия сотрудничества присылайте на электронный адрес belovaya6969@gmail.com . Интересует дропшиппинг. С уважением, Виолетта!
14:23
Не совсем одежда и обувь, но для ассортимента важная позиция. Женские сумки, рюкзаки. Я для своей точки беру женские сумки оптом вот тут http://www.kupivsem.ru/collection/sumki-zhenskie. Цены приятные, большой ассортимент. А где заказываете вы?
Не совсем одежда и обувь, но для ассортимента важная позиция. Женские сумки, рюкзаки. Я для своей точки беру женские сумки оптом вот тут http://www.kupivsem.ru/collection/sumki-zhenskie. Цены приятные, большой ассортимент. А где заказываете вы?
14:23
Не совсем одежда и обувь, но для ассортимента важная позиция. Женские сумки, рюкзаки. Я для своей точки беру женские сумки оптом вот тут http://www.kupivsem.ru/collection/sumki-zhenskie. Цены приятные, большой ассортимент. А где заказываете вы?
Не совсем одежда и обувь, но для ассортимента важная позиция. Женские сумки, рюкзаки. Я для своей точки беру женские сумки оптом вот тут http://www.kupivsem.ru/collection/sumki-zhenskie. Цены приятные, большой ассортимент. А где заказываете вы?
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