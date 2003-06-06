/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2 3 4
Ответить

ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ С НУЛЯ



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
06/06/2003

:) Воистину, в любом споре "один негодяй, потому что ЗНАЕТ - и спорит, другой дурак, потому что НЕ ЗНАЕТ, и спорит". Тут - я негодяй :)



Ссылка на сообщение А.Р.
06/06/2003

Аминь..:)



Ссылка на сообщение Alex56
06/06/2003

Прочитал... По-моему Олег просто ведет раскрутку ресурса. Неужели он всерьез верит в это? А если верит... Ну не знаю, это средневековье какое-то... Кстати, о котах. Не пробовал кто-нибудь оценить перспективность оценки вариантов дизайна сайта, путем распечатывания главной страницы на принтере и последующих попыток предложить коту выбрать, на каких он согласится поспать? Имхо это может оказаться весьма перспективным методом объективной оценки дизайна сайта, во всяком случае его надежность будет не ниже вышеупомянутой защиты...



Ссылка на сообщение Олег
07/06/2003

Да о раскрутке ресурса и речи быть не может, потому как самого ресурса еще нет. Я хотел обсудить некоторые параметры его заранее, чтобы потом не сделать ошибки. Считал, то разговариваю с профессионалами электронного бизнеса, которые заявляют что могут раскрутить "все что угодно" и через интернет продается абсолютно все. Моя задача была не обсуждать ЗУ, а методы ведения бизнеса через интернет.

А по поводу этих самых ЗУ... ну не доросли вы еще до понимания многих вещей. Вам простительно, что вы не знаете. Убедить может тот, кто знает, а списать 4 абзаца с учебника физики 9 класса - это не убеждение. Потому что фиика за последние 20 лет сильно изменилась, а учебники пишут по старой научной базе 30 летней давности.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
09/06/2003

На ловца зверь сам бежит...

Токма шта опубликовали -

http://statya.ru/1667

Для упертых.



Олег, вот вы в других топиках ратуете за "Щастье", мечтаете.

Неужели вы и впрямь не понимаете, что ваши ЗУ (иже сайт, посвященный их впариванию) и "Щастье" - это звенья одной цепочки? И то, что делали предки наши, деды-прадеды - это тоже звенья той же цепочки? Что ТО, что творится - это расплата за то, что содеяли предки наши? Действительно не понимаете? Чакры в глухом запоре?



Ссылка на сообщение Олег
10/06/2003

Наши предки отлично доверяли лозе, рамке при поиске воды, подземных пустот и пр. Говорили - это рука божья лозой управляет. А мы такие просвещенные христиане - говорим что это все ерунда, вот Господь нас накажет за это и прочие грехи... Читать смешно такую ерунду.

Или то, что мы 70 лет строили коммунизм это тоже наши предки виноваты? Ага, и бомбы на хиросиму тоже наши предки сбросили. Может стоит историю почитать да сесть хорошо подумать, чем выставлять себя просвещенным христианином (кстати что это такое?).

Если я знаю, почему мы сейчас плохо живем и могу это объяснить, то это действительно так. И помечтать могу, потому что знаю о чем мечтать.

А сидеть кивать головйь на предков это мол они виноваты - это батенька вам либо в Кащенко, либо священную книгу перепутали. Проблематика вечной вины за предков рассматривается в Коране.

А вот русичи никогда таким заболеванием не страдали.

Поэтому и были счастливы.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
10/06/2003

Это когда же русичи были счастливы? Да вы наверное сказок А.Роу насмотрелись... Ну там "Варвара краса - длинная коса". Вот там - вселенское Щастье.. :)

Почитайте историю Руси и России. Только не школьные учебники.

Олег, вы просто жертва пропаганды. Спор достаточно бессмысленен, потому что каждый выбирает жизнь для себя. Только совет. Хотите что бы у ваших внуков было море проблем? - Торгуйте ЗУ, циркониевыми браслетами, космодисками...

Причем количество денег никак не связано с проблемами.



Ссылка на сообщение Акакий Акакиевич
11/06/2003

На www.statya.ru/1667/ прочел статью "Кактус перед монитором".

Может мне кто-либо посоветовать, как продать обратно дилеру околомониторный шаманский инвентарь хотя бы за полцены?



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
11/06/2003

:) Через суд. Факты мошенничества, недостоверности рекламы - налицо. И не за пол-цены. а за 100% + моральный и физический вред им впаяйте. Вот пусть они в суде своими хворостинами-лозами-рамками машут. Себе по Фоллю.



Ссылка на сообщение Noone
11/06/2003

Вот интересно - ежели бы в газете скажем ВЕДОМОСТИ - опубликовали такое объявление



"Начинаем новый проект по НЕФРЕГАЗОДОБЫЧЕ. И каковы будут ваши предложения? Может есть реальные примеры? Пишите - рассмотрим их?"



Как бы отрегировала АУДИТОРИЯ?



Ссылка на сообщение Олег
12/06/2003

По поводу кактусов. Я нигде не говорил о том, что кактусы - это лучшее ЗУ. Но вот от продажи его я бы отказался. И вот почему.

Кактус хорошо переносит большую радиацию, поэтому возле монитора только он и может выжить в отличие от других растений. Не верите можете в этом убедиться. Поставьте рядом с монитором кактус и какую-нибудь фиалку, георгины и пр. Чекрез 5-6 месяцев (в зависимости от растения) все растения кроме кактуса погибнут (это к вопросу о безвредности монитора. Растения физику не знают, но реально чувствуют и реагируют на это совершенно естественным образом). А кактус останется жив. И потом это все-таки растение, поэтому насыщение воздуха кислородом кактус тоже делает. А это весьма полезно для человеческого организма. Да и вообще в комнате с компьютерами полезно держать много растений (только не рядом с монитором, а в отдалении 1,5-2 метров) - лучше работается. Надеюсь по растениям у просвещенных христиан и физиков вопросов не возникнет.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
12/06/2003

К вопросу о "вредности".

Возле монитора - всегда полумрак (на солнце не в кайф в монитор смотреть).

+ отсутсвие полива у забывчивых.

Поставьте хорошую лампу, поливайте регулярно - и будут расти и фиалки и тюльпаны.

Баобабы и секвойи тоже у монитора не растут. Но не потому что вредно. Просто не помещаются.

Вы, Олег, от обратного идите. Поставьте монитор на лужайку и врубите на 6 месяцев. Через 6 месяцев трава пожухнет. Потому что осень наступила. Но вы всем говорите, что из-за вредности излучения.


Ответить
Предыдущая 1 2 3 4




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены