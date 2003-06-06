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ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ С НУЛЯ
06/06/2003
:) Воистину, в любом споре "один негодяй, потому что ЗНАЕТ - и спорит, другой дурак, потому что НЕ ЗНАЕТ, и спорит". Тут - я негодяй :)
:) Воистину, в любом споре "один негодяй, потому что ЗНАЕТ - и спорит, другой дурак, потому что НЕ ЗНАЕТ, и спорит". Тут - я негодяй :)
06/06/2003
Прочитал... По-моему Олег просто ведет раскрутку ресурса. Неужели он всерьез верит в это? А если верит... Ну не знаю, это средневековье какое-то... Кстати, о котах. Не пробовал кто-нибудь оценить перспективность оценки вариантов дизайна сайта, путем распечатывания главной страницы на принтере и последующих попыток предложить коту выбрать, на каких он согласится поспать? Имхо это может оказаться весьма перспективным методом объективной оценки дизайна сайта, во всяком случае его надежность будет не ниже вышеупомянутой защиты...
Прочитал... По-моему Олег просто ведет раскрутку ресурса. Неужели он всерьез верит в это? А если верит... Ну не знаю, это средневековье какое-то... Кстати, о котах. Не пробовал кто-нибудь оценить перспективность оценки вариантов дизайна сайта, путем распечатывания главной страницы на принтере и последующих попыток предложить коту выбрать, на каких он согласится поспать? Имхо это может оказаться весьма перспективным методом объективной оценки дизайна сайта, во всяком случае его надежность будет не ниже вышеупомянутой защиты...
07/06/2003
Да о раскрутке ресурса и речи быть не может, потому как самого ресурса еще нет. Я хотел обсудить некоторые параметры его заранее, чтобы потом не сделать ошибки. Считал, то разговариваю с профессионалами электронного бизнеса, которые заявляют что могут раскрутить "все что угодно" и через интернет продается абсолютно все. Моя задача была не обсуждать ЗУ, а методы ведения бизнеса через интернет.
А по поводу этих самых ЗУ... ну не доросли вы еще до понимания многих вещей. Вам простительно, что вы не знаете. Убедить может тот, кто знает, а списать 4 абзаца с учебника физики 9 класса - это не убеждение. Потому что фиика за последние 20 лет сильно изменилась, а учебники пишут по старой научной базе 30 летней давности.
Да о раскрутке ресурса и речи быть не может, потому как самого ресурса еще нет. Я хотел обсудить некоторые параметры его заранее, чтобы потом не сделать ошибки. Считал, то разговариваю с профессионалами электронного бизнеса, которые заявляют что могут раскрутить "все что угодно" и через интернет продается абсолютно все. Моя задача была не обсуждать ЗУ, а методы ведения бизнеса через интернет.
А по поводу этих самых ЗУ... ну не доросли вы еще до понимания многих вещей. Вам простительно, что вы не знаете. Убедить может тот, кто знает, а списать 4 абзаца с учебника физики 9 класса - это не убеждение. Потому что фиика за последние 20 лет сильно изменилась, а учебники пишут по старой научной базе 30 летней давности.
09/06/2003
На ловца зверь сам бежит...
Токма шта опубликовали -
http://statya.ru/1667
Для упертых.
Олег, вот вы в других топиках ратуете за "Щастье", мечтаете.
Неужели вы и впрямь не понимаете, что ваши ЗУ (иже сайт, посвященный их впариванию) и "Щастье" - это звенья одной цепочки? И то, что делали предки наши, деды-прадеды - это тоже звенья той же цепочки? Что ТО, что творится - это расплата за то, что содеяли предки наши? Действительно не понимаете? Чакры в глухом запоре?
На ловца зверь сам бежит...
Токма шта опубликовали -
http://statya.ru/1667
Для упертых.
Олег, вот вы в других топиках ратуете за "Щастье", мечтаете.
Неужели вы и впрямь не понимаете, что ваши ЗУ (иже сайт, посвященный их впариванию) и "Щастье" - это звенья одной цепочки? И то, что делали предки наши, деды-прадеды - это тоже звенья той же цепочки? Что ТО, что творится - это расплата за то, что содеяли предки наши? Действительно не понимаете? Чакры в глухом запоре?
10/06/2003
Наши предки отлично доверяли лозе, рамке при поиске воды, подземных пустот и пр. Говорили - это рука божья лозой управляет. А мы такие просвещенные христиане - говорим что это все ерунда, вот Господь нас накажет за это и прочие грехи... Читать смешно такую ерунду.
Или то, что мы 70 лет строили коммунизм это тоже наши предки виноваты? Ага, и бомбы на хиросиму тоже наши предки сбросили. Может стоит историю почитать да сесть хорошо подумать, чем выставлять себя просвещенным христианином (кстати что это такое?).
Если я знаю, почему мы сейчас плохо живем и могу это объяснить, то это действительно так. И помечтать могу, потому что знаю о чем мечтать.
А сидеть кивать головйь на предков это мол они виноваты - это батенька вам либо в Кащенко, либо священную книгу перепутали. Проблематика вечной вины за предков рассматривается в Коране.
А вот русичи никогда таким заболеванием не страдали.
Поэтому и были счастливы.
Наши предки отлично доверяли лозе, рамке при поиске воды, подземных пустот и пр. Говорили - это рука божья лозой управляет. А мы такие просвещенные христиане - говорим что это все ерунда, вот Господь нас накажет за это и прочие грехи... Читать смешно такую ерунду.
Или то, что мы 70 лет строили коммунизм это тоже наши предки виноваты? Ага, и бомбы на хиросиму тоже наши предки сбросили. Может стоит историю почитать да сесть хорошо подумать, чем выставлять себя просвещенным христианином (кстати что это такое?).
Если я знаю, почему мы сейчас плохо живем и могу это объяснить, то это действительно так. И помечтать могу, потому что знаю о чем мечтать.
А сидеть кивать головйь на предков это мол они виноваты - это батенька вам либо в Кащенко, либо священную книгу перепутали. Проблематика вечной вины за предков рассматривается в Коране.
А вот русичи никогда таким заболеванием не страдали.
Поэтому и были счастливы.
10/06/2003
Это когда же русичи были счастливы? Да вы наверное сказок А.Роу насмотрелись... Ну там "Варвара краса - длинная коса". Вот там - вселенское Щастье.. :)
Почитайте историю Руси и России. Только не школьные учебники.
Олег, вы просто жертва пропаганды. Спор достаточно бессмысленен, потому что каждый выбирает жизнь для себя. Только совет. Хотите что бы у ваших внуков было море проблем? - Торгуйте ЗУ, циркониевыми браслетами, космодисками...
Причем количество денег никак не связано с проблемами.
Это когда же русичи были счастливы? Да вы наверное сказок А.Роу насмотрелись... Ну там "Варвара краса - длинная коса". Вот там - вселенское Щастье.. :)
Почитайте историю Руси и России. Только не школьные учебники.
Олег, вы просто жертва пропаганды. Спор достаточно бессмысленен, потому что каждый выбирает жизнь для себя. Только совет. Хотите что бы у ваших внуков было море проблем? - Торгуйте ЗУ, циркониевыми браслетами, космодисками...
Причем количество денег никак не связано с проблемами.
11/06/2003
На www.statya.ru/1667/ прочел статью "Кактус перед монитором".
Может мне кто-либо посоветовать, как продать обратно дилеру околомониторный шаманский инвентарь хотя бы за полцены?
На www.statya.ru/1667/ прочел статью "Кактус перед монитором".
Может мне кто-либо посоветовать, как продать обратно дилеру околомониторный шаманский инвентарь хотя бы за полцены?
12/06/2003
По поводу кактусов. Я нигде не говорил о том, что кактусы - это лучшее ЗУ. Но вот от продажи его я бы отказался. И вот почему.
Кактус хорошо переносит большую радиацию, поэтому возле монитора только он и может выжить в отличие от других растений. Не верите можете в этом убедиться. Поставьте рядом с монитором кактус и какую-нибудь фиалку, георгины и пр. Чекрез 5-6 месяцев (в зависимости от растения) все растения кроме кактуса погибнут (это к вопросу о безвредности монитора. Растения физику не знают, но реально чувствуют и реагируют на это совершенно естественным образом). А кактус останется жив. И потом это все-таки растение, поэтому насыщение воздуха кислородом кактус тоже делает. А это весьма полезно для человеческого организма. Да и вообще в комнате с компьютерами полезно держать много растений (только не рядом с монитором, а в отдалении 1,5-2 метров) - лучше работается. Надеюсь по растениям у просвещенных христиан и физиков вопросов не возникнет.
По поводу кактусов. Я нигде не говорил о том, что кактусы - это лучшее ЗУ. Но вот от продажи его я бы отказался. И вот почему.
Кактус хорошо переносит большую радиацию, поэтому возле монитора только он и может выжить в отличие от других растений. Не верите можете в этом убедиться. Поставьте рядом с монитором кактус и какую-нибудь фиалку, георгины и пр. Чекрез 5-6 месяцев (в зависимости от растения) все растения кроме кактуса погибнут (это к вопросу о безвредности монитора. Растения физику не знают, но реально чувствуют и реагируют на это совершенно естественным образом). А кактус останется жив. И потом это все-таки растение, поэтому насыщение воздуха кислородом кактус тоже делает. А это весьма полезно для человеческого организма. Да и вообще в комнате с компьютерами полезно держать много растений (только не рядом с монитором, а в отдалении 1,5-2 метров) - лучше работается. Надеюсь по растениям у просвещенных христиан и физиков вопросов не возникнет.
12/06/2003
К вопросу о "вредности".
Возле монитора - всегда полумрак (на солнце не в кайф в монитор смотреть).
+ отсутсвие полива у забывчивых.
Поставьте хорошую лампу, поливайте регулярно - и будут расти и фиалки и тюльпаны.
Баобабы и секвойи тоже у монитора не растут. Но не потому что вредно. Просто не помещаются.
Вы, Олег, от обратного идите. Поставьте монитор на лужайку и врубите на 6 месяцев. Через 6 месяцев трава пожухнет. Потому что осень наступила. Но вы всем говорите, что из-за вредности излучения.
К вопросу о "вредности".
Возле монитора - всегда полумрак (на солнце не в кайф в монитор смотреть).
+ отсутсвие полива у забывчивых.
Поставьте хорошую лампу, поливайте регулярно - и будут расти и фиалки и тюльпаны.
Баобабы и секвойи тоже у монитора не растут. Но не потому что вредно. Просто не помещаются.
Вы, Олег, от обратного идите. Поставьте монитор на лужайку и врубите на 6 месяцев. Через 6 месяцев трава пожухнет. Потому что осень наступила. Но вы всем говорите, что из-за вредности излучения.
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