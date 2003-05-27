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ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ С НУЛЯ
27/05/2003
Вот так вот Константин... пи-пи-пи оказывается дольше писать...
Вот так вот Константин... пи-пи-пи оказывается дольше писать...
27/05/2003
Уважаемый А.Р.,
Приобретение ну очень неплохое.
Как развивать и раскручивать, тут есть над чем думать и есть чего делать.
В принципе, есть 2 пути:
1) попытаться побыстрому срубить бабок, например за размещение в каталоге.
2) сделать серьезный ресурс, включающий каталог магазинов, и все то, что будет полезно покупателю.
Покупатель должен получить исчерпывающую информацию по покупкам и как это делается в сети, а еще и дополнительно, рейтинг магазина. Только не по долбаным этим "кликам" и "хитам", а объективный рейтинг, возможно с тем, что тебе или твоим экспертам, лично придется знакомиться с конкретным магазином, его владельцами и уровнем обслуживания. Отсеется множество шелухи, но твое слово, будет стоить многого!
Воз за это и денежки заработать не грех!
Уважаемый А.Р.,
Приобретение ну очень неплохое.
Как развивать и раскручивать, тут есть над чем думать и есть чего делать.
В принципе, есть 2 пути:
1) попытаться побыстрому срубить бабок, например за размещение в каталоге.
2) сделать серьезный ресурс, включающий каталог магазинов, и все то, что будет полезно покупателю.
Покупатель должен получить исчерпывающую информацию по покупкам и как это делается в сети, а еще и дополнительно, рейтинг магазина. Только не по долбаным этим "кликам" и "хитам", а объективный рейтинг, возможно с тем, что тебе или твоим экспертам, лично придется знакомиться с конкретным магазином, его владельцами и уровнем обслуживания. Отсеется множество шелухи, но твое слово, будет стоить многого!
Воз за это и денежки заработать не грех!
28/05/2003
Предполагается продажа защитных устройств. Это такие как Нейтроник, РОТАН и пр. Я вот например пишу эти строки а на моем мониторе приклеено ЗУ "Нейтроник" - оно защищает меня от излучения монитора. Я постоянно ношу другое ЗУ "РОТАН". Оно защищает меня от вредных излучения (в том числе и геопатогенных).
Аудитория предполагается пока в Хабаровском крае - по исследованиям. Ну а продажа ЗУ - можно и по всей России.
Насчет заказчиков. Я тоже сначала думал, что будет немного. Но буквально немного личных усилий и сам нашел 3 заказа на исследования. Они же потом приобрели и защитные устройства. Вообще тема геопатогенных излучений весьма обширная. Например, к излучателям искусственного происхождения относятся телевизоры, радиоприемники, сотовые телефоны, компьютеры и пр. Поэтому на сайте будут и материалы для чтения, в том числе и нормативные документы, реклама и заключения сторонних экспертов. Наши отчеты по исследованиям различных помещений и пр. Это сайт хоть и корпоративный, но ориентирован на коммерцию.
Предполагается продажа защитных устройств. Это такие как Нейтроник, РОТАН и пр. Я вот например пишу эти строки а на моем мониторе приклеено ЗУ "Нейтроник" - оно защищает меня от излучения монитора. Я постоянно ношу другое ЗУ "РОТАН". Оно защищает меня от вредных излучения (в том числе и геопатогенных).
Аудитория предполагается пока в Хабаровском крае - по исследованиям. Ну а продажа ЗУ - можно и по всей России.
Насчет заказчиков. Я тоже сначала думал, что будет немного. Но буквально немного личных усилий и сам нашел 3 заказа на исследования. Они же потом приобрели и защитные устройства. Вообще тема геопатогенных излучений весьма обширная. Например, к излучателям искусственного происхождения относятся телевизоры, радиоприемники, сотовые телефоны, компьютеры и пр. Поэтому на сайте будут и материалы для чтения, в том числе и нормативные документы, реклама и заключения сторонних экспертов. Наши отчеты по исследованиям различных помещений и пр. Это сайт хоть и корпоративный, но ориентирован на коммерцию.
28/05/2003
"... оно защищает меня от излучения монитора. Я постоянно ношу другое ЗУ. Оно защищает меня от вредных излучения (в том числе и геопатогенных)..."
Супер! Олег, у сколько классов-то образование? Физику еще не начали изучать, судя по всему?
Они вас со всех сторон "защищают", или только со стороны спины и ниже.
И как там чакры, не открылись?
Звезды и Ж.Агузарова - за нас!
Успехов!
"... оно защищает меня от излучения монитора. Я постоянно ношу другое ЗУ. Оно защищает меня от вредных излучения (в том числе и геопатогенных)..."
Супер! Олег, у сколько классов-то образование? Физику еще не начали изучать, судя по всему?
Они вас со всех сторон "защищают", или только со стороны спины и ниже.
И как там чакры, не открылись?
Звезды и Ж.Агузарова - за нас!
Успехов!
28/05/2003
"немного личных усилий и сам нашел 3 заказа на исследования. Они же потом приобрели и защитные устройства."
Олег, совет по маркетингу.
Дураки имеют свойство кучковаться и собираться стаями. Как нащупаете такую поляну - косите всех без разбора не теряя времени. А то поумнеют.
ДА! советую еще включить в арсенал ЗУ разные кактусы и космодиски. Мне один знакомый программер все кактусы от излучения рекомендовал, мол, "на себя тянут". Рекомендовал-рекомендовал, пока не помер. Нет, не от лейкемии. Машиной задавило.
"немного личных усилий и сам нашел 3 заказа на исследования. Они же потом приобрели и защитные устройства."
Олег, совет по маркетингу.
Дураки имеют свойство кучковаться и собираться стаями. Как нащупаете такую поляну - косите всех без разбора не теряя времени. А то поумнеют.
ДА! советую еще включить в арсенал ЗУ разные кактусы и космодиски. Мне один знакомый программер все кактусы от излучения рекомендовал, мол, "на себя тянут". Рекомендовал-рекомендовал, пока не помер. Нет, не от лейкемии. Машиной задавило.
28/05/2003
Константин.
"Сурьезные прожекты"
Ты прям максималист:) Думаешь, что уж если есть домен, значит надо срочно придумать как из него деньги тянуть ну или сварганить на нем что-нить типа Яндекса для начала... Все должно делаться постепенно... сначала подумать, после реанимировать в том виде, что задумывался автором, добавить что-то свое...и т.д... а не понравится что получится - снести и заново сделать:) Вот на этап обдумывания можно воткнуть ПП.
Есть еще вариант - пока мыслей особо нет - перекинуть траффик на свои другие проекты, которые хостинг окупают:)
2 ФФР.
Спасибо. Идеи здравые. Сделал их Копи/Паст в ещедневник:)
Константин.
"Сурьезные прожекты"
Ты прям максималист:) Думаешь, что уж если есть домен, значит надо срочно придумать как из него деньги тянуть ну или сварганить на нем что-нить типа Яндекса для начала... Все должно делаться постепенно... сначала подумать, после реанимировать в том виде, что задумывался автором, добавить что-то свое...и т.д... а не понравится что получится - снести и заново сделать:) Вот на этап обдумывания можно воткнуть ПП.
Есть еще вариант - пока мыслей особо нет - перекинуть траффик на свои другие проекты, которые хостинг окупают:)
2 ФФР.
Спасибо. Идеи здравые. Сделал их Копи/Паст в ещедневник:)
29/05/2003
Насчет чакр - это зря, не стоит так шутить. Физику лучше читать, поэтому таких вопросов будет меньше.
Дураки на такие штуки не покупаются. А вот умные люди сразу понимают о чем идет речь. Заказывают исследование, а потом и ЗУ покупают.
Я не только прочел об этом литературу, но и сам на себе проверил и приборной диагностике доверяю.
Кактусы ничего не тянут на себя, они просто любят большое количество солнечной радиации. Но кактусы это не защитные устройства.
А вот ЖК-монитор лучше выкинуть. Это будет дешевле. Потому как он тоже излучает и довольно много. Это все равно что сказки про "безопасные" сотовые телефоны слушать. Какой же производитель будет рубить сук на котором он сидит. Вот поэтому они и не говорят всей правды. Излучение от сотовых не меньше чем от телевизора, но хуже в несколько раз. Потому что телефон ближе.
Нейтроник вполне реально помогает. Геопатогенные зоны есть. Уже даже в СНиП внесены изменения, где требуют учитывать геопатогенные зоны при строительстве и проектировании новых домов. Замечу, что СНиП - это такие консервативные документы, что просто так туда внести какие-либо новшества не получится.
А этот проект планирую осенью начать. Поэтому скоро буду готовиться.
Насчет чакр - это зря, не стоит так шутить. Физику лучше читать, поэтому таких вопросов будет меньше.
Дураки на такие штуки не покупаются. А вот умные люди сразу понимают о чем идет речь. Заказывают исследование, а потом и ЗУ покупают.
Я не только прочел об этом литературу, но и сам на себе проверил и приборной диагностике доверяю.
Кактусы ничего не тянут на себя, они просто любят большое количество солнечной радиации. Но кактусы это не защитные устройства.
А вот ЖК-монитор лучше выкинуть. Это будет дешевле. Потому как он тоже излучает и довольно много. Это все равно что сказки про "безопасные" сотовые телефоны слушать. Какой же производитель будет рубить сук на котором он сидит. Вот поэтому они и не говорят всей правды. Излучение от сотовых не меньше чем от телевизора, но хуже в несколько раз. Потому что телефон ближе.
Нейтроник вполне реально помогает. Геопатогенные зоны есть. Уже даже в СНиП внесены изменения, где требуют учитывать геопатогенные зоны при строительстве и проектировании новых домов. Замечу, что СНиП - это такие консервативные документы, что просто так туда внести какие-либо новшества не получится.
А этот проект планирую осенью начать. Поэтому скоро буду готовиться.
30/05/2003
Видел.
Вот перечень СНиП.
1. СНиП 3.01.03-84 - пп.2.4
2. СНиП 10-01-94 - пп.6,4, Прил Б
3. СНиП 11-02-96 - пп. 4,3; 4,22, п.8
4. СНиП 2.07.01-89 - пп 9,18
5. СНиП 22-01-95 пп. 4,2; 4,3; 4,4; Прил А
Есть и другие документы, например СанПиН (санитарные нормы и правила). Одни из последних - СанПиН 2.2.4.1191-03 от этого года. Называется документ "Электромагнитные поля в производственных условиях"
Вообще я сейчас веду работу по подборке нормативных материалов на эту тему. Вот закончу и познакомлю широкую общественность со всей нормативно-технической документацией по тематике геопатогенных зон и вредных излучений.
Видел.
Вот перечень СНиП.
1. СНиП 3.01.03-84 - пп.2.4
2. СНиП 10-01-94 - пп.6,4, Прил Б
3. СНиП 11-02-96 - пп. 4,3; 4,22, п.8
4. СНиП 2.07.01-89 - пп 9,18
5. СНиП 22-01-95 пп. 4,2; 4,3; 4,4; Прил А
Есть и другие документы, например СанПиН (санитарные нормы и правила). Одни из последних - СанПиН 2.2.4.1191-03 от этого года. Называется документ "Электромагнитные поля в производственных условиях"
Вообще я сейчас веду работу по подборке нормативных материалов на эту тему. Вот закончу и познакомлю широкую общественность со всей нормативно-технической документацией по тематике геопатогенных зон и вредных излучений.
30/05/2003
АР, ну зачем так... "максималист"... У меня самого проектов шиук 5 лежачих, руки не доходят, а закольцевать быстро не получается. Да и планы меняются.
Но и такой подход - вот купил, а что ЭТО и что с ним делать - не знаю. - тоже "веселый".
2Олег. Если Вы физику действительно изучали, то очевидно - на "твердую тройку".
Проблема на СНиП-ах, а в методах защиты. Хотите защиты? - Сидите в мелаллическом ящике. Или излучатель моместите в него. И так, что бы "на моиторе висит и меня защищает - блин, мракобесие, средневековая алхимия какая-то. Что бы искривлять поток частиц вам надо рядышком иметь этакую мини "черную дыру" иметь.
А иначе, всем этим альфа-бетта-гаммам, мезонам и пионам все ваши шаманские "диски", бубны, заклинания, ротаны и нейтроники, биокорректоры, волшебные посохи - совершенно по барабану. Как летели, так и летят.
То же и геопатогенными зонами. Да есть. Но их надо знать и избегать. А вот ЗАЩИТИТЬСЯ от них - увы вам...
Возвращаясь к истокам - вопрос поставлен так:
Можно ли лохам впаривать разные ЗУ с нулевым эффектом, за деньги.
Разумеется можно. Торговля амулетами, слезами и волосами святого Йоргена, гадание на картах и пр и др. всегда было и будет в обозримом будущем. Хотите стать продавцом Щастья? - становитесь. Только придет время, и Господь вам это напомнит. Еще никому его объегорить не удавалось.
АР, ну зачем так... "максималист"... У меня самого проектов шиук 5 лежачих, руки не доходят, а закольцевать быстро не получается. Да и планы меняются.
Но и такой подход - вот купил, а что ЭТО и что с ним делать - не знаю. - тоже "веселый".
2Олег. Если Вы физику действительно изучали, то очевидно - на "твердую тройку".
Проблема на СНиП-ах, а в методах защиты. Хотите защиты? - Сидите в мелаллическом ящике. Или излучатель моместите в него. И так, что бы "на моиторе висит и меня защищает - блин, мракобесие, средневековая алхимия какая-то. Что бы искривлять поток частиц вам надо рядышком иметь этакую мини "черную дыру" иметь.
А иначе, всем этим альфа-бетта-гаммам, мезонам и пионам все ваши шаманские "диски", бубны, заклинания, ротаны и нейтроники, биокорректоры, волшебные посохи - совершенно по барабану. Как летели, так и летят.
То же и геопатогенными зонами. Да есть. Но их надо знать и избегать. А вот ЗАЩИТИТЬСЯ от них - увы вам...
Возвращаясь к истокам - вопрос поставлен так:
Можно ли лохам впаривать разные ЗУ с нулевым эффектом, за деньги.
Разумеется можно. Торговля амулетами, слезами и волосами святого Йоргена, гадание на картах и пр и др. всегда было и будет в обозримом будущем. Хотите стать продавцом Щастья? - становитесь. Только придет время, и Господь вам это напомнит. Еще никому его объегорить не удавалось.
03/06/2003
Ах, увы и ах. Как все запущено.
Например защитные устройства действительно крепятся на монитор (рядом с экраном). Кстати по поводу мракобесия - это лучше адресовать производителям защитных экранов, которые производились и продавались десятками тысяч в начале-середине 90-х годов. Уж они от чего защищали в таком случае - вообще непонятно.
По поводу реальной пользы нейтроника и РОТАНа знаю не понаслышке - лично проверял. Например, До Нейтроника просиживая за монитором больше 12 часов в сутки часто болела голова и глаза. После его установки эти симптомы исчезли. А работаю по времени столько же.
Кстати о физике. Все эти альфа-бета-гаммы и пр. действительно летят, но... Их излучение по мощности невелико и дальность полета частиц тоже небольшая - в пределах 1 метра. Это все хорошо, если смотришь телевизор 3-4 часа в день. Но насколько я знаю монитор всегда находится ближе 1 метра, да и времени за ним проводим куда больше. Выводы господа делайте сами. Кстати если бы некторые знали физику хотя бы на три, то могли бы вспомнить устройство телевизора или монитора и тогда знали как и чем управляются летящие частицы и каким образом от них можно защититься (в приниципе). Я-то почему-то знаю, хотя физику в школе учил на 4.
Теперь о геопатогенных зонах. Существует 2 разновидности геопатогенных зон: очаговые и линейные. Линейные ГПЗ тоже делятся на несколько видом. Но например, среди них есть знаменитая сетка Хартманна-Курри, которая в приближении напонимает сетку меридианов и параллелей. Причем ячейка такой сетки может изменяться от 1,5 до 5 метров. Представьте, что вы сидите в квартире а сетка проходит через нее. Как вы будете ее избегать?
Очаговые вообще расположены как придется, и просто поверьте всех невозможно избежать. Какой вывод - нужна защита. И она есть. И достаточно хорошая.
А вот кому точно защита не нужна - так это лохам. Они в это не верят. А вот умные люди с удовольствием приглашают и покупают ЗУ. Потому что они тоже хотят знать где в их квартире (офисе, цехе...) расположены геопатогенные зоны, чтобы часть избежать а от другой защититься.
А Господь вообще-то никого не ждет, а спрашивает каждый день. А в конце ему разговаривать с тобой некогда. И слушать твои объяснения уже никто не будет - пойдешь куда направят. Поэтому живу по совести и другим того же желаю. Каждый отвечает за себя.
Ах, увы и ах. Как все запущено.
Например защитные устройства действительно крепятся на монитор (рядом с экраном). Кстати по поводу мракобесия - это лучше адресовать производителям защитных экранов, которые производились и продавались десятками тысяч в начале-середине 90-х годов. Уж они от чего защищали в таком случае - вообще непонятно.
По поводу реальной пользы нейтроника и РОТАНа знаю не понаслышке - лично проверял. Например, До Нейтроника просиживая за монитором больше 12 часов в сутки часто болела голова и глаза. После его установки эти симптомы исчезли. А работаю по времени столько же.
Кстати о физике. Все эти альфа-бета-гаммы и пр. действительно летят, но... Их излучение по мощности невелико и дальность полета частиц тоже небольшая - в пределах 1 метра. Это все хорошо, если смотришь телевизор 3-4 часа в день. Но насколько я знаю монитор всегда находится ближе 1 метра, да и времени за ним проводим куда больше. Выводы господа делайте сами. Кстати если бы некторые знали физику хотя бы на три, то могли бы вспомнить устройство телевизора или монитора и тогда знали как и чем управляются летящие частицы и каким образом от них можно защититься (в приниципе). Я-то почему-то знаю, хотя физику в школе учил на 4.
Теперь о геопатогенных зонах. Существует 2 разновидности геопатогенных зон: очаговые и линейные. Линейные ГПЗ тоже делятся на несколько видом. Но например, среди них есть знаменитая сетка Хартманна-Курри, которая в приближении напонимает сетку меридианов и параллелей. Причем ячейка такой сетки может изменяться от 1,5 до 5 метров. Представьте, что вы сидите в квартире а сетка проходит через нее. Как вы будете ее избегать?
Очаговые вообще расположены как придется, и просто поверьте всех невозможно избежать. Какой вывод - нужна защита. И она есть. И достаточно хорошая.
А вот кому точно защита не нужна - так это лохам. Они в это не верят. А вот умные люди с удовольствием приглашают и покупают ЗУ. Потому что они тоже хотят знать где в их квартире (офисе, цехе...) расположены геопатогенные зоны, чтобы часть избежать а от другой защититься.
А Господь вообще-то никого не ждет, а спрашивает каждый день. А в конце ему разговаривать с тобой некогда. И слушать твои объяснения уже никто не будет - пойдешь куда направят. Поэтому живу по совести и другим того же желаю. Каждый отвечает за себя.
03/06/2003
"защитных экранов... Уж они от чего защищали в таком случае - вообще непонятно."
:) Не знаю... Вообще то монитор излучает НАЗАД, вот туда идет рентгеновский поток. Сидеть ПЕРЕД монитором - не опасно, ЗА - вредно долго.
Вот меня всегда веселило "крутые решения крутых дизайнеров для офиса в американском стиле". Когда все сидят гуртом и мониторы у них попками смотрят на того, кто напротив.
И спрашиваешь этого "дезигнера" по интерьерам - парень, у тебя мозги вообще то как? есть?
Обижаются страшно!
А TFT имеют электромагнитное излучение, конечно. Как и лампочка. А моня на ЭЛТ - это жесткое рентгеновское излучение. Почувствуй разницу!
"По поводу реальной пользы нейтроника и РОТАНа знаю не понаслышке - лично проверял."
КАК! какими приборами ! Цыфорки давай!
"После его установки эти симптомы исчезли"
О-о-о-о! все понятно! "это письмо обошло землю 753 раза. Блюхер получил его и порвал. На следующий день его арестовали и растреляли. А Билл Гейтц переписал его 100 раз, нашел клад и с стало ему Щастье..." :-)))))))
"Теперь о геопатогенных зонах."
Вот об этом на статье аж все ломится от статей -
http://www.statya.ru/index.php?op=topic&id=139
Там все ваши друзья!
У меня индикатор - кошка. Причем защатиться нельзя. Можно знать и избегать.А защищаться КАК? на каком принципе основана защита? Каким способом воздействуют ГПЗ? Каими волнами? веществами?. Как можно защитится от того, чего сам не знаешь? Толь не надо втирать, что это "ноу-хау". Если ноу-хау - патентуйте и становитесь миллиардером. Но почему то всегда такие мировые "ноу-хау" у конторок без опопзнавательных знаков, однодневок, сидящий в подвале без вывесок. Вон у Интел- ноу-хау - так они самые богатые...
А вот Господь тебе припомнить твои ЗУ.. :-))))
"защитных экранов... Уж они от чего защищали в таком случае - вообще непонятно."
:) Не знаю... Вообще то монитор излучает НАЗАД, вот туда идет рентгеновский поток. Сидеть ПЕРЕД монитором - не опасно, ЗА - вредно долго.
Вот меня всегда веселило "крутые решения крутых дизайнеров для офиса в американском стиле". Когда все сидят гуртом и мониторы у них попками смотрят на того, кто напротив.
И спрашиваешь этого "дезигнера" по интерьерам - парень, у тебя мозги вообще то как? есть?
Обижаются страшно!
А TFT имеют электромагнитное излучение, конечно. Как и лампочка. А моня на ЭЛТ - это жесткое рентгеновское излучение. Почувствуй разницу!
"По поводу реальной пользы нейтроника и РОТАНа знаю не понаслышке - лично проверял."
КАК! какими приборами ! Цыфорки давай!
"После его установки эти симптомы исчезли"
О-о-о-о! все понятно! "это письмо обошло землю 753 раза. Блюхер получил его и порвал. На следующий день его арестовали и растреляли. А Билл Гейтц переписал его 100 раз, нашел клад и с стало ему Щастье..." :-)))))))
"Теперь о геопатогенных зонах."
Вот об этом на статье аж все ломится от статей -
http://www.statya.ru/index.php?op=topic&id=139
Там все ваши друзья!
У меня индикатор - кошка. Причем защатиться нельзя. Можно знать и избегать.А защищаться КАК? на каком принципе основана защита? Каким способом воздействуют ГПЗ? Каими волнами? веществами?. Как можно защитится от того, чего сам не знаешь? Толь не надо втирать, что это "ноу-хау". Если ноу-хау - патентуйте и становитесь миллиардером. Но почему то всегда такие мировые "ноу-хау" у конторок без опопзнавательных знаков, однодневок, сидящий в подвале без вывесок. Вон у Интел- ноу-хау - так они самые богатые...
А вот Господь тебе припомнить твои ЗУ.. :-))))
03/06/2003
PS. Кстати,Олег, моя кошка людит спать ЗА монитором (у меня ТFТ) или перед. Комп шуршит, ветерок теплый гонит. Она и дрыхнет. Или у меня на шее, когда я за компом сижу :).
Вот когда был ЭЛТ - она ко мне близко не подходила.
Вот тебе и "индикатор" (... а хотите, я его стукну, и он станет фиолэтовым...).
PS. Кстати,Олег, моя кошка людит спать ЗА монитором (у меня ТFТ) или перед. Комп шуршит, ветерок теплый гонит. Она и дрыхнет. Или у меня на шее, когда я за компом сижу :).
Вот когда был ЭЛТ - она ко мне близко не подходила.
Вот тебе и "индикатор" (... а хотите, я его стукну, и он станет фиолэтовым...).
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