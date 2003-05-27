/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2 3 4 Следующая
Ответить

ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ С НУЛЯ



Ссылка на сообщение Андрей Сергеич
27/05/2003

Вот так вот Константин... пи-пи-пи оказывается дольше писать...



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
27/05/2003

Ну и на кой ляд мне тут пыжиться, что то умное из себя выдавливать?



Ссылка на сообщение FFR
27/05/2003

Уважаемый А.Р.,

Приобретение ну очень неплохое.

Как развивать и раскручивать, тут есть над чем думать и есть чего делать.

В принципе, есть 2 пути:

1) попытаться побыстрому срубить бабок, например за размещение в каталоге.

2) сделать серьезный ресурс, включающий каталог магазинов, и все то, что будет полезно покупателю.

Покупатель должен получить исчерпывающую информацию по покупкам и как это делается в сети, а еще и дополнительно, рейтинг магазина. Только не по долбаным этим "кликам" и "хитам", а объективный рейтинг, возможно с тем, что тебе или твоим экспертам, лично придется знакомиться с конкретным магазином, его владельцами и уровнем обслуживания. Отсеется множество шелухи, но твое слово, будет стоить многого!

Воз за это и денежки заработать не грех!



Ссылка на сообщение Олег
28/05/2003

Предполагается продажа защитных устройств. Это такие как Нейтроник, РОТАН и пр. Я вот например пишу эти строки а на моем мониторе приклеено ЗУ "Нейтроник" - оно защищает меня от излучения монитора. Я постоянно ношу другое ЗУ "РОТАН". Оно защищает меня от вредных излучения (в том числе и геопатогенных).

Аудитория предполагается пока в Хабаровском крае - по исследованиям. Ну а продажа ЗУ - можно и по всей России.

Насчет заказчиков. Я тоже сначала думал, что будет немного. Но буквально немного личных усилий и сам нашел 3 заказа на исследования. Они же потом приобрели и защитные устройства. Вообще тема геопатогенных излучений весьма обширная. Например, к излучателям искусственного происхождения относятся телевизоры, радиоприемники, сотовые телефоны, компьютеры и пр. Поэтому на сайте будут и материалы для чтения, в том числе и нормативные документы, реклама и заключения сторонних экспертов. Наши отчеты по исследованиям различных помещений и пр. Это сайт хоть и корпоративный, но ориентирован на коммерцию.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
28/05/2003

"... оно защищает меня от излучения монитора. Я постоянно ношу другое ЗУ. Оно защищает меня от вредных излучения (в том числе и геопатогенных)..."

Супер! Олег, у сколько классов-то образование? Физику еще не начали изучать, судя по всему?

Они вас со всех сторон "защищают", или только со стороны спины и ниже.

И как там чакры, не открылись?

Звезды и Ж.Агузарова - за нас!

Успехов!



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
28/05/2003

"немного личных усилий и сам нашел 3 заказа на исследования. Они же потом приобрели и защитные устройства."

Олег, совет по маркетингу.

Дураки имеют свойство кучковаться и собираться стаями. Как нащупаете такую поляну - косите всех без разбора не теряя времени. А то поумнеют.

ДА! советую еще включить в арсенал ЗУ разные кактусы и космодиски. Мне один знакомый программер все кактусы от излучения рекомендовал, мол, "на себя тянут". Рекомендовал-рекомендовал, пока не помер. Нет, не от лейкемии. Машиной задавило.



Ссылка на сообщение А.Р.
28/05/2003

Константин.

"Сурьезные прожекты"

Ты прям максималист:) Думаешь, что уж если есть домен, значит надо срочно придумать как из него деньги тянуть ну или сварганить на нем что-нить типа Яндекса для начала... Все должно делаться постепенно... сначала подумать, после реанимировать в том виде, что задумывался автором, добавить что-то свое...и т.д... а не понравится что получится - снести и заново сделать:) Вот на этап обдумывания можно воткнуть ПП.

Есть еще вариант - пока мыслей особо нет - перекинуть траффик на свои другие проекты, которые хостинг окупают:)



2 ФФР.

Спасибо. Идеи здравые. Сделал их Копи/Паст в ещедневник:)



Ссылка на сообщение А.Р.
28/05/2003

2 Олег.

Купите себе ЖК-монитор и все будет хорошо:) А нейтроник выкиньте.



Ссылка на сообщение Олег
29/05/2003

Насчет чакр - это зря, не стоит так шутить. Физику лучше читать, поэтому таких вопросов будет меньше.

Дураки на такие штуки не покупаются. А вот умные люди сразу понимают о чем идет речь. Заказывают исследование, а потом и ЗУ покупают.

Я не только прочел об этом литературу, но и сам на себе проверил и приборной диагностике доверяю.

Кактусы ничего не тянут на себя, они просто любят большое количество солнечной радиации. Но кактусы это не защитные устройства.

А вот ЖК-монитор лучше выкинуть. Это будет дешевле. Потому как он тоже излучает и довольно много. Это все равно что сказки про "безопасные" сотовые телефоны слушать. Какой же производитель будет рубить сук на котором он сидит. Вот поэтому они и не говорят всей правды. Излучение от сотовых не меньше чем от телевизора, но хуже в несколько раз. Потому что телефон ближе.

Нейтроник вполне реально помогает. Геопатогенные зоны есть. Уже даже в СНиП внесены изменения, где требуют учитывать геопатогенные зоны при строительстве и проектировании новых домов. Замечу, что СНиП - это такие консервативные документы, что просто так туда внести какие-либо новшества не получится.

А этот проект планирую осенью начать. Поэтому скоро буду готовиться.



Ссылка на сообщение Виктор
29/05/2003

В СНиП внесены изменения, где требуют учитывать геопатогенные зоны? Вы это своими глазами видели?



Ссылка на сообщение Олег
30/05/2003

Видел.

Вот перечень СНиП.

1. СНиП 3.01.03-84 - пп.2.4

2. СНиП 10-01-94 - пп.6,4, Прил Б

3. СНиП 11-02-96 - пп. 4,3; 4,22, п.8

4. СНиП 2.07.01-89 - пп 9,18

5. СНиП 22-01-95 пп. 4,2; 4,3; 4,4; Прил А

Есть и другие документы, например СанПиН (санитарные нормы и правила). Одни из последних - СанПиН 2.2.4.1191-03 от этого года. Называется документ "Электромагнитные поля в производственных условиях"

Вообще я сейчас веду работу по подборке нормативных материалов на эту тему. Вот закончу и познакомлю широкую общественность со всей нормативно-технической документацией по тематике геопатогенных зон и вредных излучений.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
30/05/2003

АР, ну зачем так... "максималист"... У меня самого проектов шиук 5 лежачих, руки не доходят, а закольцевать быстро не получается. Да и планы меняются.

Но и такой подход - вот купил, а что ЭТО и что с ним делать - не знаю. - тоже "веселый".



2Олег. Если Вы физику действительно изучали, то очевидно - на "твердую тройку".

Проблема на СНиП-ах, а в методах защиты. Хотите защиты? - Сидите в мелаллическом ящике. Или излучатель моместите в него. И так, что бы "на моиторе висит и меня защищает - блин, мракобесие, средневековая алхимия какая-то. Что бы искривлять поток частиц вам надо рядышком иметь этакую мини "черную дыру" иметь.

А иначе, всем этим альфа-бетта-гаммам, мезонам и пионам все ваши шаманские "диски", бубны, заклинания, ротаны и нейтроники, биокорректоры, волшебные посохи - совершенно по барабану. Как летели, так и летят.

То же и геопатогенными зонами. Да есть. Но их надо знать и избегать. А вот ЗАЩИТИТЬСЯ от них - увы вам...



Возвращаясь к истокам - вопрос поставлен так:

Можно ли лохам впаривать разные ЗУ с нулевым эффектом, за деньги.

Разумеется можно. Торговля амулетами, слезами и волосами святого Йоргена, гадание на картах и пр и др. всегда было и будет в обозримом будущем. Хотите стать продавцом Щастья? - становитесь. Только придет время, и Господь вам это напомнит. Еще никому его объегорить не удавалось.



Ссылка на сообщение Олег
03/06/2003

Ах, увы и ах. Как все запущено.

Например защитные устройства действительно крепятся на монитор (рядом с экраном). Кстати по поводу мракобесия - это лучше адресовать производителям защитных экранов, которые производились и продавались десятками тысяч в начале-середине 90-х годов. Уж они от чего защищали в таком случае - вообще непонятно.

По поводу реальной пользы нейтроника и РОТАНа знаю не понаслышке - лично проверял. Например, До Нейтроника просиживая за монитором больше 12 часов в сутки часто болела голова и глаза. После его установки эти симптомы исчезли. А работаю по времени столько же.

Кстати о физике. Все эти альфа-бета-гаммы и пр. действительно летят, но... Их излучение по мощности невелико и дальность полета частиц тоже небольшая - в пределах 1 метра. Это все хорошо, если смотришь телевизор 3-4 часа в день. Но насколько я знаю монитор всегда находится ближе 1 метра, да и времени за ним проводим куда больше. Выводы господа делайте сами. Кстати если бы некторые знали физику хотя бы на три, то могли бы вспомнить устройство телевизора или монитора и тогда знали как и чем управляются летящие частицы и каким образом от них можно защититься (в приниципе). Я-то почему-то знаю, хотя физику в школе учил на 4.

Теперь о геопатогенных зонах. Существует 2 разновидности геопатогенных зон: очаговые и линейные. Линейные ГПЗ тоже делятся на несколько видом. Но например, среди них есть знаменитая сетка Хартманна-Курри, которая в приближении напонимает сетку меридианов и параллелей. Причем ячейка такой сетки может изменяться от 1,5 до 5 метров. Представьте, что вы сидите в квартире а сетка проходит через нее. Как вы будете ее избегать?

Очаговые вообще расположены как придется, и просто поверьте всех невозможно избежать. Какой вывод - нужна защита. И она есть. И достаточно хорошая.

А вот кому точно защита не нужна - так это лохам. Они в это не верят. А вот умные люди с удовольствием приглашают и покупают ЗУ. Потому что они тоже хотят знать где в их квартире (офисе, цехе...) расположены геопатогенные зоны, чтобы часть избежать а от другой защититься.

А Господь вообще-то никого не ждет, а спрашивает каждый день. А в конце ему разговаривать с тобой некогда. И слушать твои объяснения уже никто не будет - пойдешь куда направят. Поэтому живу по совести и другим того же желаю. Каждый отвечает за себя.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
03/06/2003

"защитных экранов... Уж они от чего защищали в таком случае - вообще непонятно."

:) Не знаю... Вообще то монитор излучает НАЗАД, вот туда идет рентгеновский поток. Сидеть ПЕРЕД монитором - не опасно, ЗА - вредно долго.

Вот меня всегда веселило "крутые решения крутых дизайнеров для офиса в американском стиле". Когда все сидят гуртом и мониторы у них попками смотрят на того, кто напротив.

И спрашиваешь этого "дезигнера" по интерьерам - парень, у тебя мозги вообще то как? есть?

Обижаются страшно!

А TFT имеют электромагнитное излучение, конечно. Как и лампочка. А моня на ЭЛТ - это жесткое рентгеновское излучение. Почувствуй разницу!



"По поводу реальной пользы нейтроника и РОТАНа знаю не понаслышке - лично проверял."

КАК! какими приборами ! Цыфорки давай!



"После его установки эти симптомы исчезли"

О-о-о-о! все понятно! "это письмо обошло землю 753 раза. Блюхер получил его и порвал. На следующий день его арестовали и растреляли. А Билл Гейтц переписал его 100 раз, нашел клад и с стало ему Щастье..." :-)))))))



"Теперь о геопатогенных зонах."

Вот об этом на статье аж все ломится от статей -

http://www.statya.ru/index.php?op=topic&id=139

Там все ваши друзья!

У меня индикатор - кошка. Причем защатиться нельзя. Можно знать и избегать.А защищаться КАК? на каком принципе основана защита? Каким способом воздействуют ГПЗ? Каими волнами? веществами?. Как можно защитится от того, чего сам не знаешь? Толь не надо втирать, что это "ноу-хау". Если ноу-хау - патентуйте и становитесь миллиардером. Но почему то всегда такие мировые "ноу-хау" у конторок без опопзнавательных знаков, однодневок, сидящий в подвале без вывесок. Вон у Интел- ноу-хау - так они самые богатые...

А вот Господь тебе припомнить твои ЗУ.. :-))))



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
03/06/2003

PS. Кстати,Олег, моя кошка людит спать ЗА монитором (у меня ТFТ) или перед. Комп шуршит, ветерок теплый гонит. Она и дрыхнет. Или у меня на шее, когда я за компом сижу :).

Вот когда был ЭЛТ - она ко мне близко не подходила.

Вот тебе и "индикатор" (... а хотите, я его стукну, и он станет фиолэтовым...).


Ответить
Предыдущая 1 2 3 4 Следующая




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены