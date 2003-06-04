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ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ С НУЛЯ
04/06/2003
Мониторы излучают и вперед и назад. Иначе бы защитные экраны продавали в виде кожуха или колпака для монитора. Самое вредное излучение идет от экраны на пользователя. Причем это совершенно не имеет разницы какой монитор - ЭЛТ или ТФТ. Излучают оба.
Проверял на себе. Сначала не было ЗУ, были определенные недомогания и болезненные ощущения. Поставил ЗУ - часть проблем ушло.
Кроме того, есть отличные индикаторы: рамка и ИГА-1 (индикатор геофизических аномалий). Они не замеряют, они просто показывают есть или нет данное явление.
Защититься от излучений можно, надо только знать как.
По поводу Ротана и нейтроника читайте сами:
www.rotan.ru
www.neitronik.ru
Может тогда и вопросов глупых меньше будет.
По поводу кошки. Они вообще уникальные животные. Рядом с телевизором (или монитором) их никогда рядом не будет. А вот геопатогенные зоны просто обожают и ложатся спать именно на них. Это для них как источник энергии, ГПЗ "подзаряжают" кошек. Насчет того, что юбит спать на вашей шее - тут все просто. Она вас пытается защитить от излучения и снять раздражение и болевые синдромы шейного отдела позвоночника. Между прочим, кошки - природные целители (ну уж это вы должны знать).
Мониторы излучают и вперед и назад. Иначе бы защитные экраны продавали в виде кожуха или колпака для монитора. Самое вредное излучение идет от экраны на пользователя. Причем это совершенно не имеет разницы какой монитор - ЭЛТ или ТФТ. Излучают оба.
Проверял на себе. Сначала не было ЗУ, были определенные недомогания и болезненные ощущения. Поставил ЗУ - часть проблем ушло.
Кроме того, есть отличные индикаторы: рамка и ИГА-1 (индикатор геофизических аномалий). Они не замеряют, они просто показывают есть или нет данное явление.
Защититься от излучений можно, надо только знать как.
По поводу Ротана и нейтроника читайте сами:
www.rotan.ru
www.neitronik.ru
Может тогда и вопросов глупых меньше будет.
По поводу кошки. Они вообще уникальные животные. Рядом с телевизором (или монитором) их никогда рядом не будет. А вот геопатогенные зоны просто обожают и ложатся спать именно на них. Это для них как источник энергии, ГПЗ "подзаряжают" кошек. Насчет того, что юбит спать на вашей шее - тут все просто. Она вас пытается защитить от излучения и снять раздражение и болевые синдромы шейного отдела позвоночника. Между прочим, кошки - природные целители (ну уж это вы должны знать).
04/06/2003
"Проверял на себе. Сначала не было ЗУ, были определенные недомогания и болезненные ощущения. Поставил ЗУ - часть проблем ушло."
Эффект плацебо. Вы человек мнительный и с расшатаными нервами (работа такая). Верите в приметы. На вас и "действует".
А я в силу работы сижу за монитором с 8 до 22-23 - и ничего. Только когда купил TFT зрение лучше стало. С ЭЛТ иногда "мальчики кровавые в глазахююю" были, но редко. А с TFT - супер - он не мерщает.
"рамка", "лоза" - это серьезные научные приборы. В опытных руках. Проходили, когда скважину рыл на даче. А потом плюнул и поехал к геологам. У них атласы есть, бурением составленные. :)
www.rotan.ru
www.neitronik.ru
Это просто СУПЕР! Хохотал до икоты :-)))Особенно нейтроник с фальшивым номером патента :-)))
радиус действия, м не менее 2,0 м
источник питания нет
срок службы, лет до 5
А что "срок службы такой маленький? Изнашивается сильно? :-)))
И главное:
"Впервые в мире российской фирмой “Компания РОТАН” "
Ребята, да колдунам лет 5000 в обед! "впервые..." Стрелять вас не перестрелять :-)))
Про кошек - все знаю, потому и держу. Вот только ГПЗ они избегают тщательно.
"Проверял на себе. Сначала не было ЗУ, были определенные недомогания и болезненные ощущения. Поставил ЗУ - часть проблем ушло."
Эффект плацебо. Вы человек мнительный и с расшатаными нервами (работа такая). Верите в приметы. На вас и "действует".
А я в силу работы сижу за монитором с 8 до 22-23 - и ничего. Только когда купил TFT зрение лучше стало. С ЭЛТ иногда "мальчики кровавые в глазахююю" были, но редко. А с TFT - супер - он не мерщает.
"рамка", "лоза" - это серьезные научные приборы. В опытных руках. Проходили, когда скважину рыл на даче. А потом плюнул и поехал к геологам. У них атласы есть, бурением составленные. :)
www.rotan.ru
www.neitronik.ru
Это просто СУПЕР! Хохотал до икоты :-)))Особенно нейтроник с фальшивым номером патента :-)))
радиус действия, м не менее 2,0 м
источник питания нет
срок службы, лет до 5
А что "срок службы такой маленький? Изнашивается сильно? :-)))
И главное:
"Впервые в мире российской фирмой “Компания РОТАН” "
Ребята, да колдунам лет 5000 в обед! "впервые..." Стрелять вас не перестрелять :-)))
Про кошек - все знаю, потому и держу. Вот только ГПЗ они избегают тщательно.
04/06/2003
Константин, что ты накинулся на нейтроники-ротаны! Если их покупают - значит они нужны гражданам... в конце-концов открой например "7-дней" - объявления - там через одно "Потомственная ясновидящая и колдунья в третьем колене баба Маша предлагает... гарантия 100 проц... рекомендовано патентным бюро и институтом питания...и т.д." есть спрос - есть предложение - есть пока еще ниша... так-что почему бы и нет? :)
Константин, что ты накинулся на нейтроники-ротаны! Если их покупают - значит они нужны гражданам... в конце-концов открой например "7-дней" - объявления - там через одно "Потомственная ясновидящая и колдунья в третьем колене баба Маша предлагает... гарантия 100 проц... рекомендовано патентным бюро и институтом питания...и т.д." есть спрос - есть предложение - есть пока еще ниша... так-что почему бы и нет? :)
04/06/2003
А я как истинный христианин должен как минимум попытаться эти бесовскме козни рассеять. Доберемся и до "потомственных". Хотя есть там и действительно знахари и народные психотерапевты. Но они человека лечут, а "чудеса" продают.
А теперь, г-н "СНУЛЬ" оттветьте мне на пару вопросов.
1) Раз Вы знаете, что "мониторы, телефоны излучают", (и это есть истина), то это излучение было чем-то обнаружено и измерено. Т.е. есть какие то объективные цифры. И приборы есть :)
Что мешает этим конторкам провести нормальные исследования с объективными показателями, что и на сколько они уменьшают. А не "рамочкой по Фоллю". :)
2) А давайте мы из этого чудо-материала сошьем скафандр, и директор этой конторы его оденет и залезет на часок скажем в Чернобыльский саркофаг. А когда вылезет - я у него этот скафандр куплю за .... ну скажем $20.000
Как? подпишем контрактик?
А я как истинный христианин должен как минимум попытаться эти бесовскме козни рассеять. Доберемся и до "потомственных". Хотя есть там и действительно знахари и народные психотерапевты. Но они человека лечут, а "чудеса" продают.
А теперь, г-н "СНУЛЬ" оттветьте мне на пару вопросов.
1) Раз Вы знаете, что "мониторы, телефоны излучают", (и это есть истина), то это излучение было чем-то обнаружено и измерено. Т.е. есть какие то объективные цифры. И приборы есть :)
Что мешает этим конторкам провести нормальные исследования с объективными показателями, что и на сколько они уменьшают. А не "рамочкой по Фоллю". :)
2) А давайте мы из этого чудо-материала сошьем скафандр, и директор этой конторы его оденет и залезет на часок скажем в Чернобыльский саркофаг. А когда вылезет - я у него этот скафандр куплю за .... ну скажем $20.000
Как? подпишем контрактик?
05/06/2003
Константин, вы как истинный христианин видимо ни физики, ни химии, ни даже истории не знаете. Такие скафандры уже давно существуют и находиться в них можно до 5 часов. Далее истинные христиане верят в чудо, как Христос завещал.
Рамка а равно как и лоза давным-давно признаны православной церковью и объясняются божьим провидением. Поэтому они работают и приносят людям пользу.
Далее по излучению я уже приводил СанПиН от этого года. Найдите и там все написано: что, как и чем измерялось.
Далее кошки избегают работающих мониторов, телевизоров. А на выключенном они могут сколько угодно находиться. Физику учить надо г-н кошатник.
И потом я ожидал вопросов совсем по другой теме - по теме нового (еще не открытого) проекта. Ну раз нет, буду отвечать на другие.
Константин, вы как истинный христианин видимо ни физики, ни химии, ни даже истории не знаете. Такие скафандры уже давно существуют и находиться в них можно до 5 часов. Далее истинные христиане верят в чудо, как Христос завещал.
Рамка а равно как и лоза давным-давно признаны православной церковью и объясняются божьим провидением. Поэтому они работают и приносят людям пользу.
Далее по излучению я уже приводил СанПиН от этого года. Найдите и там все написано: что, как и чем измерялось.
Далее кошки избегают работающих мониторов, телевизоров. А на выключенном они могут сколько угодно находиться. Физику учить надо г-н кошатник.
И потом я ожидал вопросов совсем по другой теме - по теме нового (еще не открытого) проекта. Ну раз нет, буду отвечать на другие.
05/06/2003
2 Олег:
Мониторы, как и кинескопы телевизоров, излучают в небольшом количестве различные виды радиоактивного излучения. При этом, альфа-частицы практически безвредны, поскольку до человека не долетают (их полет в воздухе способен полностью остановить лист обычной бумаги, а тем более - стекло монитора ), бета-частицы также не представляют большой опасности для человека (невелика их интенсивность, они способны поглощаться поверхностью человеческого тела и не нарушают функции внутренних органов человека, а главное, они представляют собой поток заряженных частиц - электронов, поэтому их можно легко отклонить в сторону от лица оператора, что, надеюсь, используют конструкторы мониторов).
Хуже обстоит дело с жестким, проникающим излучением, таким как рентгеновские и гамма-лучи. Конструкция современных мониторов такова, что бОльшая часть этого излучения направляется в стороны, противоположные оператору. Но 100% гарантию не дает ни одна фирма.
Следует отметить, что одной из основных особенностей рентгена и гамма является отсутствие заряда у этих квантов энергии. По сути своей они подобны квантам видимого нами света, только имеют бОльшую энергию. В силу отсутствия заряда рентген и гамма не отклоняются ни магнитным, ни электрическим полем и всегда распространяются строго прямолинейно, пока на их пути не окажется реальное физическое препятствие (твердое тело или жидкость). Но пряпятствие - обязательно строго на пути лучей, ни в коем случае не рядом.
Если Вы, Олег, уж так верите во всемогущество примониторных талисманов, попробуйте в абсолютно темной комнате включить карманный фонарик, вблизи его луча расположить все пропагандируемые Вами предметы и убедитесь, что путь луча света не изменится.
Поскольку рентген и гамма имеют идентичную природу, что и видимый свет, то эффект талисманов будет такой же.
Но если бы Вам удалось показать на опыте, что существует вещество, которое будучи расположенным ВБЛИЗИ луча квантов электромагнитной энергии (напр., света) искривляет траекторию этого луча или как-то еще "запутывает" или "затягивает" излучение, то Вам обеспечены все Нобелевские премии на 10 лет вперед.
На мой взгляд, Олег, Ваши рассуждения в части, касающейся амулетов у монитора как защиты от радиации, находятся под уровнем данного форума.
P.S. В смысле радиационной безопасности TFT-мониторы имеют преимущества.
2 Олег:
Мониторы, как и кинескопы телевизоров, излучают в небольшом количестве различные виды радиоактивного излучения. При этом, альфа-частицы практически безвредны, поскольку до человека не долетают (их полет в воздухе способен полностью остановить лист обычной бумаги, а тем более - стекло монитора ), бета-частицы также не представляют большой опасности для человека (невелика их интенсивность, они способны поглощаться поверхностью человеческого тела и не нарушают функции внутренних органов человека, а главное, они представляют собой поток заряженных частиц - электронов, поэтому их можно легко отклонить в сторону от лица оператора, что, надеюсь, используют конструкторы мониторов).
Хуже обстоит дело с жестким, проникающим излучением, таким как рентгеновские и гамма-лучи. Конструкция современных мониторов такова, что бОльшая часть этого излучения направляется в стороны, противоположные оператору. Но 100% гарантию не дает ни одна фирма.
Следует отметить, что одной из основных особенностей рентгена и гамма является отсутствие заряда у этих квантов энергии. По сути своей они подобны квантам видимого нами света, только имеют бОльшую энергию. В силу отсутствия заряда рентген и гамма не отклоняются ни магнитным, ни электрическим полем и всегда распространяются строго прямолинейно, пока на их пути не окажется реальное физическое препятствие (твердое тело или жидкость). Но пряпятствие - обязательно строго на пути лучей, ни в коем случае не рядом.
Если Вы, Олег, уж так верите во всемогущество примониторных талисманов, попробуйте в абсолютно темной комнате включить карманный фонарик, вблизи его луча расположить все пропагандируемые Вами предметы и убедитесь, что путь луча света не изменится.
Поскольку рентген и гамма имеют идентичную природу, что и видимый свет, то эффект талисманов будет такой же.
Но если бы Вам удалось показать на опыте, что существует вещество, которое будучи расположенным ВБЛИЗИ луча квантов электромагнитной энергии (напр., света) искривляет траекторию этого луча или как-то еще "запутывает" или "затягивает" излучение, то Вам обеспечены все Нобелевские премии на 10 лет вперед.
На мой взгляд, Олег, Ваши рассуждения в части, касающейся амулетов у монитора как защиты от радиации, находятся под уровнем данного форума.
P.S. В смысле радиационной безопасности TFT-мониторы имеют преимущества.
05/06/2003
"рентген и гамма не отклоняются ни магнитным, ни электрическим полем и всегда распространяются строго прямолинейно, пока на их пути не окажется реальное физическое препятствие (твердое тело или жидкость). Но пряпятствие - обязательно строго на пути лучей, ни в коем случае не рядом."
СНУЛЬ, вы хоть поняли ЭТО?
А вы своими самоклеящимися наклейками с логотипом "Меня обул РОТАН" пытаетесь "защититься".
Вас вообще-то запросто "привлечь" можною За недостоверную рекламу. Пожалуй, займусь этим делом. Куплю 1 экз. найду изначально больного лейкемией, и выставлю ребятишек и вас на бабки. Согласно ГК, платить будете пенсию ПОЖИЗНЕННО. То-то будет хохма. По телику покажут.
Ну а как насчет конракта? вы не ответили.
"рентген и гамма не отклоняются ни магнитным, ни электрическим полем и всегда распространяются строго прямолинейно, пока на их пути не окажется реальное физическое препятствие (твердое тело или жидкость). Но пряпятствие - обязательно строго на пути лучей, ни в коем случае не рядом."
СНУЛЬ, вы хоть поняли ЭТО?
А вы своими самоклеящимися наклейками с логотипом "Меня обул РОТАН" пытаетесь "защититься".
Вас вообще-то запросто "привлечь" можною За недостоверную рекламу. Пожалуй, займусь этим делом. Куплю 1 экз. найду изначально больного лейкемией, и выставлю ребятишек и вас на бабки. Согласно ГК, платить будете пенсию ПОЖИЗНЕННО. То-то будет хохма. По телику покажут.
Ну а как насчет конракта? вы не ответили.
06/06/2003
Мне ничего не объяснили и не доказали. Потому что не было приведено ни одного стоящего довода. Обычно это происходит тогда, когда:
1. не знают, поэтому не говорят
2. знают, но именно поэтому говорят не все
Видимо г-н физик просто не знает о реальных иследованиях, и реальных конструкциях мониторов. Хотя он все же признал, что "100%: гарантию не дает ни одна фирма". Далее, если все излучение так безопасно, чтож мы не обмотали бумагой Чернобыль и не вылечили всех ликвидаторов простым пребыванием на свежем воздухе? Что-то не вяжется с утверждениями о безвредности излучения.
Еще дальше. Почему существует совершено четкий медицинский запрет на работу с ПК беременных женщин? Ведь радиация так безвредна, да и прочего излучения от монитора быть не может.
Почему в санитарных нормах (юридический документ имеющий силу на всей территории России) требуют работать с монитором не ближе 50 см, но лучше на расстоянии от него в 60-70 см. Достаточно просто листа бумаги и карманного фонарика, чтобы все было хорошо.
И наконец, простая логика - почему существуют шведские стандарты на излучения от мониторов? Почему в России приняты санитарный нормы и правила к видеодисплейным терминалам и мониторам? Мониторы это же такие безвредные устройства, что их даже кошки любят. Денис ваш кот либо аномалия, либо там что-то другое. Надо изучать, тогда будет ответ. Хотя я в принципе догадываюсь в чем дело.
Константин - по поводу контракта не ко мне, а в ракетно-космическую корпорацию Энергия. Вот с ними и заключайте договор - я скафандрами не торгую.
А насчет фонарика в темной комнате (или луч света в темном царстве)... - мы уже проходили. 70 лет нам дурили головы таким же образом и до чего мы докатились? А все почему? Потому что?
1. не знали, но делали вид что знают и говорили
2. знали, но именно поэтому говорили не все.
Однако логика и философия - сильные вещи.
P.S. И кстати паненты настоящие. У нас один клиент уже проверил. Пошел в ЦНТИ, заказал справку, оплатил пошлину и получил ответ. Я ее читал - номера патентов настоящие. После этого он купил у нас 7 штук ЗУ.
Мне ничего не объяснили и не доказали. Потому что не было приведено ни одного стоящего довода. Обычно это происходит тогда, когда:
1. не знают, поэтому не говорят
2. знают, но именно поэтому говорят не все
Видимо г-н физик просто не знает о реальных иследованиях, и реальных конструкциях мониторов. Хотя он все же признал, что "100%: гарантию не дает ни одна фирма". Далее, если все излучение так безопасно, чтож мы не обмотали бумагой Чернобыль и не вылечили всех ликвидаторов простым пребыванием на свежем воздухе? Что-то не вяжется с утверждениями о безвредности излучения.
Еще дальше. Почему существует совершено четкий медицинский запрет на работу с ПК беременных женщин? Ведь радиация так безвредна, да и прочего излучения от монитора быть не может.
Почему в санитарных нормах (юридический документ имеющий силу на всей территории России) требуют работать с монитором не ближе 50 см, но лучше на расстоянии от него в 60-70 см. Достаточно просто листа бумаги и карманного фонарика, чтобы все было хорошо.
И наконец, простая логика - почему существуют шведские стандарты на излучения от мониторов? Почему в России приняты санитарный нормы и правила к видеодисплейным терминалам и мониторам? Мониторы это же такие безвредные устройства, что их даже кошки любят. Денис ваш кот либо аномалия, либо там что-то другое. Надо изучать, тогда будет ответ. Хотя я в принципе догадываюсь в чем дело.
Константин - по поводу контракта не ко мне, а в ракетно-космическую корпорацию Энергия. Вот с ними и заключайте договор - я скафандрами не торгую.
А насчет фонарика в темной комнате (или луч света в темном царстве)... - мы уже проходили. 70 лет нам дурили головы таким же образом и до чего мы докатились? А все почему? Потому что?
1. не знали, но делали вид что знают и говорили
2. знали, но именно поэтому говорили не все.
Однако логика и философия - сильные вещи.
P.S. И кстати паненты настоящие. У нас один клиент уже проверил. Пошел в ЦНТИ, заказал справку, оплатил пошлину и получил ответ. Я ее читал - номера патентов настоящие. После этого он купил у нас 7 штук ЗУ.
06/06/2003
Да-а-а-а... по-моему, это клиника... "Мне ничего не объяснили и не доказали..."
Олег, как вы стрелочки перевели со своих ЗУ на мониторы здорово.
Никто не говорит, что они безвредные. Но не настолько вредны, как вы представляете.
Но речь то о ваших ЗУ. А не о мониторах.
Ну да Господь вам судья...
А "Энергия" - не гарант от жуликов и охочих до легких денег. Как и патент. "На свете есть много вещей. которые мне не нужны" (Сократ, кажется).
У одного знакомого есть патент на устройство, увеличивающее эротическое наслаждение у женцин (в разряде патентов - "жизненно необходимые", кстати). Смысл феньки - 2 резиновых мешочка, один больше - другой меньше, трубочкой связаны. Тот, что побольше - кладется на живот, тот что поменьше - в вагину. Мужчина маленький мешочек проталкивает еще глубже. А потом, когда своим животом давит на тот что снаружи, воздух (или жидкость) перетекает в тот, что внутри и радувает его. Ну и женщина получает "дополнительное" наслаждение.
Тоже "патент" настоящий. И даже производился мелкой серией. Но 99.9% он не нужен. Только любители экспериментов повелись.
Да-а-а-а... по-моему, это клиника... "Мне ничего не объяснили и не доказали..."
Олег, как вы стрелочки перевели со своих ЗУ на мониторы здорово.
Никто не говорит, что они безвредные. Но не настолько вредны, как вы представляете.
Но речь то о ваших ЗУ. А не о мониторах.
Ну да Господь вам судья...
А "Энергия" - не гарант от жуликов и охочих до легких денег. Как и патент. "На свете есть много вещей. которые мне не нужны" (Сократ, кажется).
У одного знакомого есть патент на устройство, увеличивающее эротическое наслаждение у женцин (в разряде патентов - "жизненно необходимые", кстати). Смысл феньки - 2 резиновых мешочка, один больше - другой меньше, трубочкой связаны. Тот, что побольше - кладется на живот, тот что поменьше - в вагину. Мужчина маленький мешочек проталкивает еще глубже. А потом, когда своим животом давит на тот что снаружи, воздух (или жидкость) перетекает в тот, что внутри и радувает его. Ну и женщина получает "дополнительное" наслаждение.
Тоже "патент" настоящий. И даже производился мелкой серией. Но 99.9% он не нужен. Только любители экспериментов повелись.
06/06/2003
:) Если бы я был потенциальным покупателем нейтроника-ротана, прочитав эту дискуссию - отказался бы в пользу кошки или кактуса... Олег, имхо, твои позиции разбиты в пух и прах прогрессивным человечеством в лице Константина и Доцента...
Так имхо остается использовать пункт 12 правил ведения полемики.
http://oper.ru/torture/read.php?t=999940582
"12. Jubilare (торжествовать - лат.).
Это один из наиболее важных приемов, и состоит он в том, что поле боя всегда нужно покидать с видом победителя. Искушенный полемист никогда не бывает побежден. Потерпевшим поражение всегда оказывается его противник, которого сумели "убедить" и с которым "покончено". Этим-то и отличается полемика от любого иного вида спорта. Борец на ковре честно признает себя побежденным; но, кажется, ни одна еще полемика не кончалась словами: "Вашу руку, вы меня убедили". "
:) Если бы я был потенциальным покупателем нейтроника-ротана, прочитав эту дискуссию - отказался бы в пользу кошки или кактуса... Олег, имхо, твои позиции разбиты в пух и прах прогрессивным человечеством в лице Константина и Доцента...
Так имхо остается использовать пункт 12 правил ведения полемики.
http://oper.ru/torture/read.php?t=999940582
"12. Jubilare (торжествовать - лат.).
Это один из наиболее важных приемов, и состоит он в том, что поле боя всегда нужно покидать с видом победителя. Искушенный полемист никогда не бывает побежден. Потерпевшим поражение всегда оказывается его противник, которого сумели "убедить" и с которым "покончено". Этим-то и отличается полемика от любого иного вида спорта. Борец на ковре честно признает себя побежденным; но, кажется, ни одна еще полемика не кончалась словами: "Вашу руку, вы меня убедили". "
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