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Господа, что скажете об этом...?
06/01/2004
> Кстати, на clx.ru модератор шибко сурьезный? Пока у меня 20 посетителей в сутки и ТИЦ ниже 10, можно не суваться?
Смотря что за проект, магазин, думаю, пройдет. Хотя, учитывая, что сайты предназначены для открутки рекламы (что там оплачивается - другой вопрос), - количество посетителей играет заметную роль.
А магазины в кликсе лучше рекламировать:)
> Кстати, на clx.ru модератор шибко сурьезный? Пока у меня 20 посетителей в сутки и ТИЦ ниже 10, можно не суваться?
Смотря что за проект, магазин, думаю, пройдет. Хотя, учитывая, что сайты предназначены для открутки рекламы (что там оплачивается - другой вопрос), - количество посетителей играет заметную роль.
А магазины в кликсе лучше рекламировать:)
07/01/2004
по поводу системы раскрутки 1пс.ру...
Я почти полтора года назад зарегистрировал сайт в их системе. Честног говоря никакой отдачи не получил. Пытался понять - почему? И единственное к чему пришел, что:
1. регистрировать лучше руками, а не автоматом
2. не все каталоги одинаково полезны
3. стрелять из пушки по воробьям - бесполезно. Рассредоточить свои ссылки в большом количестве каталогов (сайтов и пр.) никакого толку не дает.
Поэтому я отказался от этой системы
по поводу системы раскрутки 1пс.ру...
Я почти полтора года назад зарегистрировал сайт в их системе. Честног говоря никакой отдачи не получил. Пытался понять - почему? И единственное к чему пришел, что:
1. регистрировать лучше руками, а не автоматом
2. не все каталоги одинаково полезны
3. стрелять из пушки по воробьям - бесполезно. Рассредоточить свои ссылки в большом количестве каталогов (сайтов и пр.) никакого толку не дает.
Поэтому я отказался от этой системы
07/01/2004
>O.K. Черкну целую статью, как на халяву, за 10 у.е. в месяц (аренда Двидка), без помощи профи-оптимизаторов и прочих можно в Рунете красиво жить
Я рад за ваш оптимизм, хотя абсолютно его не разделяю. 10$ в месяц - это откровенный демпинг. Соотв-но и качество услуги будет таким же по определению. Совершенно естественно, когда студент покупает себе за 10$ хостинг под домашние странички. Но когда это делает владелец ИМ, торгующий цифровой техникой...
Скажу, что на мой субьективный взгляд вы уже ошиблись в выборе хостинг-провайдера вашего сайта.
>O.K. Черкну целую статью, как на халяву, за 10 у.е. в месяц (аренда Двидка), без помощи профи-оптимизаторов и прочих можно в Рунете красиво жить
Я рад за ваш оптимизм, хотя абсолютно его не разделяю. 10$ в месяц - это откровенный демпинг. Соотв-но и качество услуги будет таким же по определению. Совершенно естественно, когда студент покупает себе за 10$ хостинг под домашние странички. Но когда это делает владелец ИМ, торгующий цифровой техникой...
Скажу, что на мой субьективный взгляд вы уже ошиблись в выборе хостинг-провайдера вашего сайта.
07/01/2004
2Edward, пока другие думают о хостинге и движках, я уже несколько телеков продал.
В процессе работы пытаюсь вникнуть в суть этих-всяких PHP,ASP и пр. Когда начну что-либо понимать, закажу новый маг. и хост, по крайней мере смогу обьяснить что мне нужно. Это нормальный стиль работы: очень многие покупают для начала "Девятку", а уже потом "Мерс". Хотя камазистам этого не понять :-)
2Edward, пока другие думают о хостинге и движках, я уже несколько телеков продал.
В процессе работы пытаюсь вникнуть в суть этих-всяких PHP,ASP и пр. Когда начну что-либо понимать, закажу новый маг. и хост, по крайней мере смогу обьяснить что мне нужно. Это нормальный стиль работы: очень многие покупают для начала "Девятку", а уже потом "Мерс". Хотя камазистам этого не понять :-)
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