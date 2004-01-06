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Господа, что скажете об этом...?



Ссылка на сообщение RaMan
06/01/2004

> Кстати, на clx.ru модератор шибко сурьезный? Пока у меня 20 посетителей в сутки и ТИЦ ниже 10, можно не суваться?



Смотря что за проект, магазин, думаю, пройдет. Хотя, учитывая, что сайты предназначены для открутки рекламы (что там оплачивается - другой вопрос), - количество посетителей играет заметную роль.



А магазины в кликсе лучше рекламировать:)



Ссылка на сообщение Константин
06/01/2004

Модератор на клх - зверюга! т.ч. тебе с 20 хостами лучше не соваться - помочит твои баннеры - "мама" не успеешь сказать...



Ссылка на сообщение b2
06/01/2004

Рекламироваться пока рано, хороша ложка к обеду.



Ссылка на сообщение b2
06/01/2004

Не знаю какая-такая зверюга на клх, но думаю на Ispam та еще...



Ссылка на сообщение RaMan
06/01/2004

2Константин:

"Наш тренер - просто зверюга. Скажет - как отрежет..."



Ссылка на сообщение Константин
06/01/2004

:):):):)...



Ссылка на сообщение Максим
06/01/2004

Моё мнение такое:

От каталогов толк есть, но не в поднятии ИЦ, а в том что по некоторым запросам ссылки с каталогов имеют большую релевантность нежели сам сайт.



Ссылка на сообщение Edward
06/01/2004

Имеется ввиду ссылочное ранжирование? Если так, то вряд ли. Это нужно думать и руками сайт прописывать, а не автоматом 200 за раз.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
07/01/2004

по поводу системы раскрутки 1пс.ру...

Я почти полтора года назад зарегистрировал сайт в их системе. Честног говоря никакой отдачи не получил. Пытался понять - почему? И единственное к чему пришел, что:

1. регистрировать лучше руками, а не автоматом

2. не все каталоги одинаково полезны

3. стрелять из пушки по воробьям - бесполезно. Рассредоточить свои ссылки в большом количестве каталогов (сайтов и пр.) никакого толку не дает.

Поэтому я отказался от этой системы



Ссылка на сообщение Edward
07/01/2004

>O.K. Черкну целую статью, как на халяву, за 10 у.е. в месяц (аренда Двидка), без помощи профи-оптимизаторов и прочих можно в Рунете красиво жить



Я рад за ваш оптимизм, хотя абсолютно его не разделяю. 10$ в месяц - это откровенный демпинг. Соотв-но и качество услуги будет таким же по определению. Совершенно естественно, когда студент покупает себе за 10$ хостинг под домашние странички. Но когда это делает владелец ИМ, торгующий цифровой техникой...

Скажу, что на мой субьективный взгляд вы уже ошиблись в выборе хостинг-провайдера вашего сайта.



Ссылка на сообщение Edward
07/01/2004

>2. не все каталоги одинаково полезны



я бы даже сказал их абсолютное большинство



Ссылка на сообщение Константин
07/01/2004

По части каталогов - прав Макс. Иногда ссылочное упоминание вашего сайта полезно. В этом плане Рефер удачен и полезен, почему то он все остальные каталоги побеждает, как правило.

Ну еще 2-3. Остальные - самоделки отстойные. Поэтому захламлять ихними кнопками себя резона нет никакого.



Ссылка на сообщение B2
07/01/2004

2Edward, пока другие думают о хостинге и движках, я уже несколько телеков продал.

В процессе работы пытаюсь вникнуть в суть этих-всяких PHP,ASP и пр. Когда начну что-либо понимать, закажу новый маг. и хост, по крайней мере смогу обьяснить что мне нужно. Это нормальный стиль работы: очень многие покупают для начала "Девятку", а уже потом "Мерс". Хотя камазистам этого не понять :-)



Ссылка на сообщение b2
11/01/2004

2Edward, кстати, на счет демпинга. Есть огромная масса софта - условно бесплатного. Берешь на пробу, понравится - купишь.

Может и ИМ перекочевали в эту категорию?



Ссылка на сообщение Armagedon
13/01/2006

B2

Про статью очень интересно, и не мог бы кто подсказать на ссчет программ для авто регистрации не знает кто нить где взять?


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