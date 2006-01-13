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Господа, что скажете об этом...?
13/01/2006
Я не имею отношения к 1ps, но зарегистрировал через него 10 сайтов.
1PS.ru самый эффективный автоматический регистратор в Рунете :регистратура и Сабмиттер полная фигня: У первого мало каталогов , а второй регистрирует в основном на своих сайтах.
1ps нужен на первом этапе раскрутки и может дать первичную посещаемость 5-15 человек в день. при хорошем контенте ничего не делать от 3-4 месяца можно получить 40-45 это максимум!
В основных поисковых система лучше регистрироваться в ручную.
Кнопки на сайт лучше кроме счетчика не ставить! Можно вызвать гнев Yandex
Я не имею отношения к 1ps, но зарегистрировал через него 10 сайтов.
1PS.ru самый эффективный автоматический регистратор в Рунете :регистратура и Сабмиттер полная фигня: У первого мало каталогов , а второй регистрирует в основном на своих сайтах.
1ps нужен на первом этапе раскрутки и может дать первичную посещаемость 5-15 человек в день. при хорошем контенте ничего не делать от 3-4 месяца можно получить 40-45 это максимум!
В основных поисковых система лучше регистрироваться в ручную.
Кнопки на сайт лучше кроме счетчика не ставить! Можно вызвать гнев Yandex
13/01/2006
To Алексей:
Первое не исключает второго
1ps нужен для обеспечения минимальной посещаемости, да и 10 (самостоятельно) или 20 у.е. за их работу это небольшие деньги!
Платное размещение безответных ссылок с тематических сайтов
(Это второй этап требующий гораздо больше времени)
Интересно как же Яндекс гневается (Банит сайт за линкопомойки!)
To Алексей:
Первое не исключает второго
1ps нужен для обеспечения минимальной посещаемости, да и 10 (самостоятельно) или 20 у.е. за их работу это небольшие деньги!
Платное размещение безответных ссылок с тематических сайтов
(Это второй этап требующий гораздо больше времени)
Интересно как же Яндекс гневается (Банит сайт за линкопомойки!)
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