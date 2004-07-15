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Если курьер - дебил



Ссылка на сообщение Oxana S.
15/07/2004

2Хлюстов



Зря Вы так про людей. Как можно работать с людьми, считая их "полуопустившимися"? Видимо, они чувствуют Ваше к ним отношение, и ведут себя соответственно.



Ссылка на сообщение Хлюстов К.В.
15/07/2004

Про Ваше отношение уже много написано. Думаю не стоит переходить на личности.



Ссылка на сообщение Oxana S.
15/07/2004

Написано про МОЕ отношение к курьерам?:)))



Действительно, не стоит переходить на личности.



В общем-то, я говорила больше о курьерах, чем о Вас...



Ссылка на сообщение Модератор
15/07/2004

Оксана, просьба не переходить на личности. Форум не для флейма.



Ссылка на сообщение Oxana S.
15/07/2004

Ну, оно и понятно.



Посмотрите на название топика. Человек вышел на форум и обозвал своих сотрудников, пусть даже низшего звена, - дебилом. Все дружно ему посочувствовали, что курьеры вообще, в основной своей массе - дебилы. У меня вопрос № 1 - зачем тогда принимать таких на работу? Неужели менеджер по кадрам не может отличить дебила от нормального человека? А если "дебил" - это просто пренебрежительное отношение к тем, кто работает - то именно об этом я и говорю.



То есть, еще проще: если вы приняли на работу "не того" человека, то виноват в этом тот, кто принимал, а не тот, кто таковым является.



Я много заказываю в интернет-магазинах, и сама прекрасно знаю, как неприятно бывает, когда он курьера несет перегаром или он одет кое-как. Больше услугами этого магазина пользоваться не хочется. За внешним видом и внутренним состоянием своих курьеров я слежу, но даже давно работающие иной раз выкидывают фортели. Так что тема понятна.



Что можно посоветовать тому, кто недоволен своими курьерами? - либо искать других, либо более придирчиво относиться к приему на работу.



В чем флейм?



Ссылка на сообщение Светлана Морозова.
15/07/2004

Владимир,

"я считаю если дать небольшой процент от заказа курьеру"



Вы представьте что будет с курьерами, когда заказы разной стоимости?!



Ссылка на сообщение Сергей
16/07/2004

Максим ты попробуй заказать у нас что нибудь Политика компании то что почти все курьеры 90-60-90 женского пола с ногами до потолка :-)

а скорость доставки у нас самая быстрая от 2 часов до 8



(хе-хе как я прорекламил) :-)))))))



Ссылка на сообщение Бьянка
16/07/2004

2Сергей

Не страшно работать с курьерами женского пола? Или они у вас обучены приемам самбо, дзюдо и борьбы сумо?-))



Ссылка на сообщение Константин
16/07/2004

Серега, с 2 ночи и до 8 утра? Супер!

Правда был на сайте - фоток курьерок не нашёл :((((



Ссылка на сообщение ОлКоНавт
17/07/2004

2Сергей

У Вас, пардон, ошибочка в контенте. Поправьте. ДиктОфон.

>Цифровой Диктафон DaiNet >RVR-R3650



>Цифровой Диктафон DaiNet >RVR-R3650

>Длительность записи DaiNet >RVR-R3650: HQ: 12 ч./ SP: >16 мин/ LP: 34 ч.



Ссылка на сообщение ОлКоНавт
17/07/2004

Покажите мне идеальных курьеров. Ну покажите. Я хочу посмотреть на это чудо природы. "Чтоб не пил, не курил, чтоб цветы всегда дарил" и пр., и пр.

Или покажите мне того ешопщика, кто был бы целиком и полностью доволен своими курьерами. О сторонних службах доставки речь пока не веду...


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