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Если курьер - дебил
15/07/2004
2Хлюстов
Зря Вы так про людей. Как можно работать с людьми, считая их "полуопустившимися"? Видимо, они чувствуют Ваше к ним отношение, и ведут себя соответственно.
2Хлюстов
Зря Вы так про людей. Как можно работать с людьми, считая их "полуопустившимися"? Видимо, они чувствуют Ваше к ним отношение, и ведут себя соответственно.
15/07/2004
Ну, оно и понятно.
Посмотрите на название топика. Человек вышел на форум и обозвал своих сотрудников, пусть даже низшего звена, - дебилом. Все дружно ему посочувствовали, что курьеры вообще, в основной своей массе - дебилы. У меня вопрос № 1 - зачем тогда принимать таких на работу? Неужели менеджер по кадрам не может отличить дебила от нормального человека? А если "дебил" - это просто пренебрежительное отношение к тем, кто работает - то именно об этом я и говорю.
То есть, еще проще: если вы приняли на работу "не того" человека, то виноват в этом тот, кто принимал, а не тот, кто таковым является.
Я много заказываю в интернет-магазинах, и сама прекрасно знаю, как неприятно бывает, когда он курьера несет перегаром или он одет кое-как. Больше услугами этого магазина пользоваться не хочется. За внешним видом и внутренним состоянием своих курьеров я слежу, но даже давно работающие иной раз выкидывают фортели. Так что тема понятна.
Что можно посоветовать тому, кто недоволен своими курьерами? - либо искать других, либо более придирчиво относиться к приему на работу.
В чем флейм?
Ну, оно и понятно.
Посмотрите на название топика. Человек вышел на форум и обозвал своих сотрудников, пусть даже низшего звена, - дебилом. Все дружно ему посочувствовали, что курьеры вообще, в основной своей массе - дебилы. У меня вопрос № 1 - зачем тогда принимать таких на работу? Неужели менеджер по кадрам не может отличить дебила от нормального человека? А если "дебил" - это просто пренебрежительное отношение к тем, кто работает - то именно об этом я и говорю.
То есть, еще проще: если вы приняли на работу "не того" человека, то виноват в этом тот, кто принимал, а не тот, кто таковым является.
Я много заказываю в интернет-магазинах, и сама прекрасно знаю, как неприятно бывает, когда он курьера несет перегаром или он одет кое-как. Больше услугами этого магазина пользоваться не хочется. За внешним видом и внутренним состоянием своих курьеров я слежу, но даже давно работающие иной раз выкидывают фортели. Так что тема понятна.
Что можно посоветовать тому, кто недоволен своими курьерами? - либо искать других, либо более придирчиво относиться к приему на работу.
В чем флейм?
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