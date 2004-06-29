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Если курьер - дебил



Ссылка на сообщение Виталий
29/06/2004

Добрый день, Ирина зайдите на сайт www.zest.ru Мы берем денежные средства в регионах с получателя.



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
29/06/2004

Виталий, до сих пор непонятна законодательная сторона данного вопроса!



Ссылка на сообщение Артем Ермаков
29/06/2004

Курьеры - люди разные. Ко мне один раз такой оригинал приехал, что я подумал брежу. Дедок лет 60 в бриджах, баскетбольной майке и в горнолыжных очках. Но очень вежливый и притный в общении.

А зарплата у курьера уже давно не 100, а в среднем 200-250 долларов. 100 было в 98-01 годах примерно.

потом проезд, мобильник им оплачивают, мы еще и обедом кормим, дни рождения отмечаем. А вообще конечно текучка сильная - то учиться, то на пьянку на какую надо, то на стоянке сторожем начинают подробатывать начинают - потом весь день спят. Сложный народ.



Ссылка на сообщение Антон
10/07/2004

2Максим:

То, что курьер выпрашивает позвонить, чаевые и т.д. - это недостаток воспитания конкретного человека, и Вам просто не повезло, что именно к Вам приезжают такие.

В основном, в курьеры идет молодежь, которая учится или у кого не очень большие запросы (на данный момент или вообще). В основном, это не выпускники МГУ, народ часто, довольно простой. Ну и платят им немного. Мы платим 100р за ходку.

Что касается времени прибытия курьера, то по опыту скажу, что из-за того, что заказы хотя бы минимально аккумулируются, то курьер едет по определенному маршруту. Если вы в этой цепочке первый, то оператор может вам хоть как-то прогарантиовать время прибытия +/- 20-30 минут. Если же вы второй и т.д., то в пути часто возникает много ньюансов: дорога до предыдущих заказчиков (ожидание транспорта, не "5 минут от метро всего", а реально 15 минут :), подождать, пока клиент освободится, все проверит (время практически неограничено :), выберет аксесуары). В итоге, набегает +/- 1-2 часа. Поэтому мы стараемся выяснять, до какого времени клиент будет на работе, например. Если клиенту нужно срочно, мы предлагаем приехать к нам.

Поэтому чтобы курьер приехал к Вам точно в 14-30, нужно чтобы на каждого (или почти на каждого) покупателя было по курьеру или же, что более реально, но менее эффективно, курьеров было больше чем заказов. Но это невыгодно при зарплате нам, при сдельной работе курьерам.



Ссылка на сообщение Oxana S.
10/07/2004

Действительно, вопрос работы с курьерами - очень непростой вопрос. Самые очевидные сложности, это: 1. сезонность работы - подрабатывающие студенты, закончившие школу юноши и девушки, ожидающие более подходящей работы люди.

2. Текучка - достаточно один раз оштрафовать курьера за какую-либо оплошность, и вы можете быть уверены, что он начнет подыскивать другую работу.

3. Внешний вид - вследствие своего образа жизни многие курьеры выглядят, мягко выражаясь, несколько неподходяще для работы.

4. Особенности мышления.



В данный момент я располагаю уже достаточно обширной выборкой, и могу сделать следующие наблюдения: из наших курьеров 17 человек имеют незаконченное высшее образование (подрабатывают, будучи студентами), 8 человек имеют высшее образование, 4 человека не имеют московской регистрации (приняты на работу по рекомендации уже работающих сотрудников), количество мужчин и женщин примерно одинаковое, возраст - от 16 до 54 лет, семейное положение - в основном бессемейные (правда, работала одна семейная пара, к сожалению, жена находится сейчас в больнице и они временно не работают), 5 человек имеют среднее образование (закончили школу в этом году).



Нашим курьерам запрещено намекать на чаевые (наоброт, как правило, мы требуем брать с собой деньги на сдачу). Время прибытия курьера обычно соблюдаем практически точно, задержка составляет не более получаса.



Проезд, мобильник, обеды, дни рождения, уходы в отпуск и т.д. - обязательно. Кстати, многие курьеры в течение дня не обедают - сначала меня это удивляло, теперь привыкла.



Могу поделиться еще одним наблюдением, если не выдадите меня:):). Курьеры более охотно идут работать в те фирмы, офис которых выглядит солидно. Поэтому полуподвальные помещения привлекают обычно соответственный уровень курьеров. Имейте это в виду, господа владельцы интернет-магазинов, располагающие свои офисы на окраинах и в тесных полуподвальных комнатках.:)



Еще по поводу текучки и всего, с ней связанного - мы сотрудничаем с биржами труда нескольких районов г.Москвы, это, правда, несколько усложняет жизнь нашим менеджерам, так как в день приходится ответить на 5-7 "холостых" звонков от потенциальных курьеров, и провести 3-4 собеседования. Но такой способ поиска курьеров дает возможность выбирать из их массы наиболее подходящих сотрудников.



Из пришедших к нам на работу курьерами 4 человека получили более высокую должность, проработав некоторое время курьером.



Ссылка на сообщение Andre
10/07/2004

Вот! Ну наконец-то приходит понимание: если не ставить во главу угла "обувание" клиентов и отъем денег у сами-знаете -кого, то вполне можно организовать неплохой и даже безубыточный бизнес. Успехов Вам и Вашим клиентам.



Ссылка на сообщение Oxana S.
10/07/2004

Не поняла.



Андре, это Вы в ответ на мое сообщение, или так, общий разговор поддержать?..



Ссылка на сообщение Andre
10/07/2004

Для Вас, душа моя, но, возможно, в другой топик надо было.

А то смотрю на свои высказывания 2 годичной давности и ностальгия гложет :)

Тогла я был просто Андрей...



Ссылка на сообщение Oxana S.
11/07/2004

А, вот теперь понятно.



Жаль, что даже таких здравомыслящих людей, как Вы, сбивают с толку "происки агрессоров" :) :) :).



Ссылка на сообщение Коробко Я.О.
13/07/2004

Выход один:

Обратится в местную курьерскую службу с хорошим авторитетом. Своих курьеров держать не выгодно, да и народ у нас ленивы, все хотят урвать всё и очень быстро, а курьером золотых гор не урвёшь, ну разве нарко....



Ссылка на сообщение Владимир
13/07/2004

я считаю если дать небольшой процент от заказа курьеру, то качество доставки будет лучше.

Давайте лучше не курьеров ругать, а себя.

Недавно заказал монитор , 2 дня ждал доставки так и не дождался.

Давайте научимся платить нормальные деньги за нормальное качество работы



Ссылка на сообщение Alkari
13/07/2004

Георгий день добрый!

Опишу Вам ситуацию - курьер ждет клиента - того нет на месте,курьер почти опаздывает на следующий заказ,однако из-за предыдущего курьеза не успевает совсем еще на 3 доставки.

Действия курьера-дебила - А МЕНЯ ЭТО НЕ ВОЛНУЕТ свалю на 1-го клиента и потом как-нибудь разберемся.

Действия ответственного курьера - Надо бы связаться с КЛИЕНТАМИ предупредить, что задерживаюсь или перенести доставку если это так им удобнее!

Ваши ДЕЙСТВИЯ как клиента 2?

Стоит ли порой винить курьера если рабочая ситуация сложилась не по плану.

Вы пробовали ездить по расписанию в автобусе?

Рабочий день непредсказуем. Труд курьеров надо уважать они молодцы! Кроме того на 1 недовольного могу привести 5 примеров благодарностей.



С уважением,

нач.кур.службы интернет-магазина



Ссылка на сообщение Свешников Виталий
14/07/2004

Заключается Агентское Соглашение на основании которого мы можем брать денежные средства с получателя и передавать их заказчику....



Ссылка на сообщение Denis
14/07/2004

Ко мне супер курьер недавно приезжал. Из магазина фаншоп или типа того... В дупелину пьяный в грязной бейсболке с надписью типа спартак чемпион, в трениках растянутых, и тп бомж бомжом. Долго рылся в сумке, безрезультатно, после чего кинул её мне и сказал чтобы я сам выбрал то что мне надо. После чего ударившись пару раз о косяки удалился;)



Ссылка на сообщение Хлюстов К.В.
14/07/2004

Denis - к сожалению бывает и такое. И что самое интересное было такое у нас, курьер, ранее впоне нормально работающий уехал на заказ совершенно трезвый, через час звонок от клиента - Ваш курьер пьяный.Пришлось извениться перед клиентом, сделать приятную скидку, а курьера по прибытии уволить. Как уже не раз писАли, курьер - как правило либо студенты, не всегда понимающие как надо работать, либо просто своего рода неудачники. Ну кто пойдет за 250 грина работать? Только если припрет, но как правило это полуопустившиеся и плюнувшие на себя и на свое место в жизни люди.

И как ни стараемся, но периодически какие-то казусы с ними случаются. Содержание же более приличных курьеров к сожалению экономически как правило просто не оправдано. Я понимаю, что кто-то запросто заплатит за опрятного, грамотного курьера, но это еденицы, большинство же желает получать быстро(в идеале немедленно), и дешево(в идеале чтобы мы еще и доплатили :-) ). И получается, что VIP доставка как-то получается посути невостребована.


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