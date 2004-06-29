Если курьер - дебил
29/06/2004
Добрый день, Ирина зайдите на сайт www.zest.ru Мы берем денежные средства в регионах с получателя.
Добрый день, Ирина зайдите на сайт www.zest.ru Мы берем денежные средства в регионах с получателя.
29/06/2004
Курьеры - люди разные. Ко мне один раз такой оригинал приехал, что я подумал брежу. Дедок лет 60 в бриджах, баскетбольной майке и в горнолыжных очках. Но очень вежливый и притный в общении.
А зарплата у курьера уже давно не 100, а в среднем 200-250 долларов. 100 было в 98-01 годах примерно.
потом проезд, мобильник им оплачивают, мы еще и обедом кормим, дни рождения отмечаем. А вообще конечно текучка сильная - то учиться, то на пьянку на какую надо, то на стоянке сторожем начинают подробатывать начинают - потом весь день спят. Сложный народ.
Курьеры - люди разные. Ко мне один раз такой оригинал приехал, что я подумал брежу. Дедок лет 60 в бриджах, баскетбольной майке и в горнолыжных очках. Но очень вежливый и притный в общении.
А зарплата у курьера уже давно не 100, а в среднем 200-250 долларов. 100 было в 98-01 годах примерно.
потом проезд, мобильник им оплачивают, мы еще и обедом кормим, дни рождения отмечаем. А вообще конечно текучка сильная - то учиться, то на пьянку на какую надо, то на стоянке сторожем начинают подробатывать начинают - потом весь день спят. Сложный народ.
10/07/2004
2Максим:
То, что курьер выпрашивает позвонить, чаевые и т.д. - это недостаток воспитания конкретного человека, и Вам просто не повезло, что именно к Вам приезжают такие.
В основном, в курьеры идет молодежь, которая учится или у кого не очень большие запросы (на данный момент или вообще). В основном, это не выпускники МГУ, народ часто, довольно простой. Ну и платят им немного. Мы платим 100р за ходку.
Что касается времени прибытия курьера, то по опыту скажу, что из-за того, что заказы хотя бы минимально аккумулируются, то курьер едет по определенному маршруту. Если вы в этой цепочке первый, то оператор может вам хоть как-то прогарантиовать время прибытия +/- 20-30 минут. Если же вы второй и т.д., то в пути часто возникает много ньюансов: дорога до предыдущих заказчиков (ожидание транспорта, не "5 минут от метро всего", а реально 15 минут :), подождать, пока клиент освободится, все проверит (время практически неограничено :), выберет аксесуары). В итоге, набегает +/- 1-2 часа. Поэтому мы стараемся выяснять, до какого времени клиент будет на работе, например. Если клиенту нужно срочно, мы предлагаем приехать к нам.
Поэтому чтобы курьер приехал к Вам точно в 14-30, нужно чтобы на каждого (или почти на каждого) покупателя было по курьеру или же, что более реально, но менее эффективно, курьеров было больше чем заказов. Но это невыгодно при зарплате нам, при сдельной работе курьерам.
2Максим:
То, что курьер выпрашивает позвонить, чаевые и т.д. - это недостаток воспитания конкретного человека, и Вам просто не повезло, что именно к Вам приезжают такие.
В основном, в курьеры идет молодежь, которая учится или у кого не очень большие запросы (на данный момент или вообще). В основном, это не выпускники МГУ, народ часто, довольно простой. Ну и платят им немного. Мы платим 100р за ходку.
Что касается времени прибытия курьера, то по опыту скажу, что из-за того, что заказы хотя бы минимально аккумулируются, то курьер едет по определенному маршруту. Если вы в этой цепочке первый, то оператор может вам хоть как-то прогарантиовать время прибытия +/- 20-30 минут. Если же вы второй и т.д., то в пути часто возникает много ньюансов: дорога до предыдущих заказчиков (ожидание транспорта, не "5 минут от метро всего", а реально 15 минут :), подождать, пока клиент освободится, все проверит (время практически неограничено :), выберет аксесуары). В итоге, набегает +/- 1-2 часа. Поэтому мы стараемся выяснять, до какого времени клиент будет на работе, например. Если клиенту нужно срочно, мы предлагаем приехать к нам.
Поэтому чтобы курьер приехал к Вам точно в 14-30, нужно чтобы на каждого (или почти на каждого) покупателя было по курьеру или же, что более реально, но менее эффективно, курьеров было больше чем заказов. Но это невыгодно при зарплате нам, при сдельной работе курьерам.
10/07/2004
Действительно, вопрос работы с курьерами - очень непростой вопрос. Самые очевидные сложности, это: 1. сезонность работы - подрабатывающие студенты, закончившие школу юноши и девушки, ожидающие более подходящей работы люди.
2. Текучка - достаточно один раз оштрафовать курьера за какую-либо оплошность, и вы можете быть уверены, что он начнет подыскивать другую работу.
3. Внешний вид - вследствие своего образа жизни многие курьеры выглядят, мягко выражаясь, несколько неподходяще для работы.
4. Особенности мышления.
В данный момент я располагаю уже достаточно обширной выборкой, и могу сделать следующие наблюдения: из наших курьеров 17 человек имеют незаконченное высшее образование (подрабатывают, будучи студентами), 8 человек имеют высшее образование, 4 человека не имеют московской регистрации (приняты на работу по рекомендации уже работающих сотрудников), количество мужчин и женщин примерно одинаковое, возраст - от 16 до 54 лет, семейное положение - в основном бессемейные (правда, работала одна семейная пара, к сожалению, жена находится сейчас в больнице и они временно не работают), 5 человек имеют среднее образование (закончили школу в этом году).
Нашим курьерам запрещено намекать на чаевые (наоброт, как правило, мы требуем брать с собой деньги на сдачу). Время прибытия курьера обычно соблюдаем практически точно, задержка составляет не более получаса.
Проезд, мобильник, обеды, дни рождения, уходы в отпуск и т.д. - обязательно. Кстати, многие курьеры в течение дня не обедают - сначала меня это удивляло, теперь привыкла.
Могу поделиться еще одним наблюдением, если не выдадите меня:):). Курьеры более охотно идут работать в те фирмы, офис которых выглядит солидно. Поэтому полуподвальные помещения привлекают обычно соответственный уровень курьеров. Имейте это в виду, господа владельцы интернет-магазинов, располагающие свои офисы на окраинах и в тесных полуподвальных комнатках.:)
Еще по поводу текучки и всего, с ней связанного - мы сотрудничаем с биржами труда нескольких районов г.Москвы, это, правда, несколько усложняет жизнь нашим менеджерам, так как в день приходится ответить на 5-7 "холостых" звонков от потенциальных курьеров, и провести 3-4 собеседования. Но такой способ поиска курьеров дает возможность выбирать из их массы наиболее подходящих сотрудников.
Из пришедших к нам на работу курьерами 4 человека получили более высокую должность, проработав некоторое время курьером.
Действительно, вопрос работы с курьерами - очень непростой вопрос. Самые очевидные сложности, это: 1. сезонность работы - подрабатывающие студенты, закончившие школу юноши и девушки, ожидающие более подходящей работы люди.
2. Текучка - достаточно один раз оштрафовать курьера за какую-либо оплошность, и вы можете быть уверены, что он начнет подыскивать другую работу.
3. Внешний вид - вследствие своего образа жизни многие курьеры выглядят, мягко выражаясь, несколько неподходяще для работы.
4. Особенности мышления.
В данный момент я располагаю уже достаточно обширной выборкой, и могу сделать следующие наблюдения: из наших курьеров 17 человек имеют незаконченное высшее образование (подрабатывают, будучи студентами), 8 человек имеют высшее образование, 4 человека не имеют московской регистрации (приняты на работу по рекомендации уже работающих сотрудников), количество мужчин и женщин примерно одинаковое, возраст - от 16 до 54 лет, семейное положение - в основном бессемейные (правда, работала одна семейная пара, к сожалению, жена находится сейчас в больнице и они временно не работают), 5 человек имеют среднее образование (закончили школу в этом году).
Нашим курьерам запрещено намекать на чаевые (наоброт, как правило, мы требуем брать с собой деньги на сдачу). Время прибытия курьера обычно соблюдаем практически точно, задержка составляет не более получаса.
Проезд, мобильник, обеды, дни рождения, уходы в отпуск и т.д. - обязательно. Кстати, многие курьеры в течение дня не обедают - сначала меня это удивляло, теперь привыкла.
Могу поделиться еще одним наблюдением, если не выдадите меня:):). Курьеры более охотно идут работать в те фирмы, офис которых выглядит солидно. Поэтому полуподвальные помещения привлекают обычно соответственный уровень курьеров. Имейте это в виду, господа владельцы интернет-магазинов, располагающие свои офисы на окраинах и в тесных полуподвальных комнатках.:)
Еще по поводу текучки и всего, с ней связанного - мы сотрудничаем с биржами труда нескольких районов г.Москвы, это, правда, несколько усложняет жизнь нашим менеджерам, так как в день приходится ответить на 5-7 "холостых" звонков от потенциальных курьеров, и провести 3-4 собеседования. Но такой способ поиска курьеров дает возможность выбирать из их массы наиболее подходящих сотрудников.
Из пришедших к нам на работу курьерами 4 человека получили более высокую должность, проработав некоторое время курьером.
13/07/2004
Георгий день добрый!
Опишу Вам ситуацию - курьер ждет клиента - того нет на месте,курьер почти опаздывает на следующий заказ,однако из-за предыдущего курьеза не успевает совсем еще на 3 доставки.
Действия курьера-дебила - А МЕНЯ ЭТО НЕ ВОЛНУЕТ свалю на 1-го клиента и потом как-нибудь разберемся.
Действия ответственного курьера - Надо бы связаться с КЛИЕНТАМИ предупредить, что задерживаюсь или перенести доставку если это так им удобнее!
Ваши ДЕЙСТВИЯ как клиента 2?
Стоит ли порой винить курьера если рабочая ситуация сложилась не по плану.
Вы пробовали ездить по расписанию в автобусе?
Рабочий день непредсказуем. Труд курьеров надо уважать они молодцы! Кроме того на 1 недовольного могу привести 5 примеров благодарностей.
С уважением,
нач.кур.службы интернет-магазина
Георгий день добрый!
Опишу Вам ситуацию - курьер ждет клиента - того нет на месте,курьер почти опаздывает на следующий заказ,однако из-за предыдущего курьеза не успевает совсем еще на 3 доставки.
Действия курьера-дебила - А МЕНЯ ЭТО НЕ ВОЛНУЕТ свалю на 1-го клиента и потом как-нибудь разберемся.
Действия ответственного курьера - Надо бы связаться с КЛИЕНТАМИ предупредить, что задерживаюсь или перенести доставку если это так им удобнее!
Ваши ДЕЙСТВИЯ как клиента 2?
Стоит ли порой винить курьера если рабочая ситуация сложилась не по плану.
Вы пробовали ездить по расписанию в автобусе?
Рабочий день непредсказуем. Труд курьеров надо уважать они молодцы! Кроме того на 1 недовольного могу привести 5 примеров благодарностей.
С уважением,
нач.кур.службы интернет-магазина
14/07/2004
Ко мне супер курьер недавно приезжал. Из магазина фаншоп или типа того... В дупелину пьяный в грязной бейсболке с надписью типа спартак чемпион, в трениках растянутых, и тп бомж бомжом. Долго рылся в сумке, безрезультатно, после чего кинул её мне и сказал чтобы я сам выбрал то что мне надо. После чего ударившись пару раз о косяки удалился;)
Ко мне супер курьер недавно приезжал. Из магазина фаншоп или типа того... В дупелину пьяный в грязной бейсболке с надписью типа спартак чемпион, в трениках растянутых, и тп бомж бомжом. Долго рылся в сумке, безрезультатно, после чего кинул её мне и сказал чтобы я сам выбрал то что мне надо. После чего ударившись пару раз о косяки удалился;)
14/07/2004
Denis - к сожалению бывает и такое. И что самое интересное было такое у нас, курьер, ранее впоне нормально работающий уехал на заказ совершенно трезвый, через час звонок от клиента - Ваш курьер пьяный.Пришлось извениться перед клиентом, сделать приятную скидку, а курьера по прибытии уволить. Как уже не раз писАли, курьер - как правило либо студенты, не всегда понимающие как надо работать, либо просто своего рода неудачники. Ну кто пойдет за 250 грина работать? Только если припрет, но как правило это полуопустившиеся и плюнувшие на себя и на свое место в жизни люди.
И как ни стараемся, но периодически какие-то казусы с ними случаются. Содержание же более приличных курьеров к сожалению экономически как правило просто не оправдано. Я понимаю, что кто-то запросто заплатит за опрятного, грамотного курьера, но это еденицы, большинство же желает получать быстро(в идеале немедленно), и дешево(в идеале чтобы мы еще и доплатили :-) ). И получается, что VIP доставка как-то получается посути невостребована.
Denis - к сожалению бывает и такое. И что самое интересное было такое у нас, курьер, ранее впоне нормально работающий уехал на заказ совершенно трезвый, через час звонок от клиента - Ваш курьер пьяный.Пришлось извениться перед клиентом, сделать приятную скидку, а курьера по прибытии уволить. Как уже не раз писАли, курьер - как правило либо студенты, не всегда понимающие как надо работать, либо просто своего рода неудачники. Ну кто пойдет за 250 грина работать? Только если припрет, но как правило это полуопустившиеся и плюнувшие на себя и на свое место в жизни люди.
И как ни стараемся, но периодически какие-то казусы с ними случаются. Содержание же более приличных курьеров к сожалению экономически как правило просто не оправдано. Я понимаю, что кто-то запросто заплатит за опрятного, грамотного курьера, но это еденицы, большинство же желает получать быстро(в идеале немедленно), и дешево(в идеале чтобы мы еще и доплатили :-) ). И получается, что VIP доставка как-то получается посути невостребована.
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