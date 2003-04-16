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Что необходимо чтобы продавать ножи в интернете
16/04/2003
Эх... ну что вы разводите человека? Поимейте совесть! Да не нужен интернет-магазин для продвижения этого продукта. Более того, интернет-магазин в данном случае вреден. Никто не "положит" нож в корзину и не заполнит форму. Надо делать обычный презентационный сайт с подробным описанием, фотографиями моделей, координатами производителя, формой обратной связи, телефоном, диспетчером на телефоне, и предусмотренную возможность отправлять товар заказчику по почте после оплаты Если вы сможете сделать так, что каждый кто интересуется этой тематикой попадет на ваш небольшой сайт со всем модельным рядом - будет вам счастье. А тендеры, интернет-магазины, движки, билинговые системы... ну не надо вам это пока. А научиться делать очень просто - купите учебник по хтмл и пройдитесь по форумам где обсуждают вопросы раскрутки применительно не к "интернет-магазинам" где за каждым словом идет подтекст "денег готовь много" а просто вопросы раскрутки. Т.е - "как грамотно сделать, чтобы достичь цели", а не "ск-ко будет стоить у ПРОФФИ"…. А если самостоятельно сделать не получится, обращайтесь в студию дизайна или к фрилансеру – но боже упаси завязываться с «серьезным программированием» - это, еще раз отмечаю, навредит. И тендеры тут не помогут. По ценам – в московской студии такая работа обойдется максимум в 500 енотов, в региональной 200 + перевод на ин. Языки. Вот и все тендеры.
П.С. Неправильно это, господа советчики, пользоваться тем, что человек не очень хорошо понимает специфику и-нет торговли и пудрить ему мозги
Эх... ну что вы разводите человека? Поимейте совесть! Да не нужен интернет-магазин для продвижения этого продукта. Более того, интернет-магазин в данном случае вреден. Никто не "положит" нож в корзину и не заполнит форму. Надо делать обычный презентационный сайт с подробным описанием, фотографиями моделей, координатами производителя, формой обратной связи, телефоном, диспетчером на телефоне, и предусмотренную возможность отправлять товар заказчику по почте после оплаты Если вы сможете сделать так, что каждый кто интересуется этой тематикой попадет на ваш небольшой сайт со всем модельным рядом - будет вам счастье. А тендеры, интернет-магазины, движки, билинговые системы... ну не надо вам это пока. А научиться делать очень просто - купите учебник по хтмл и пройдитесь по форумам где обсуждают вопросы раскрутки применительно не к "интернет-магазинам" где за каждым словом идет подтекст "денег готовь много" а просто вопросы раскрутки. Т.е - "как грамотно сделать, чтобы достичь цели", а не "ск-ко будет стоить у ПРОФФИ"…. А если самостоятельно сделать не получится, обращайтесь в студию дизайна или к фрилансеру – но боже упаси завязываться с «серьезным программированием» - это, еще раз отмечаю, навредит. И тендеры тут не помогут. По ценам – в московской студии такая работа обойдется максимум в 500 енотов, в региональной 200 + перевод на ин. Языки. Вот и все тендеры.
П.С. Неправильно это, господа советчики, пользоваться тем, что человек не очень хорошо понимает специфику и-нет торговли и пудрить ему мозги
16/04/2003
А.Р., я Вас полностью поддерживаю. Когда я читаю этот форум, просто диву даюсь как можно внаглую лить пули и грузить человека, который просто просит совета. Уже ему тут и маркетинг-план делают, и сайт с процессинговой системой, и собираются обучать его три года и, естественно, все это за огромные бабки.
Малчу, я отправил на твой имэйл конкретный совет. Если это липовый имэйл, напиши на мой имэйл и я тебе все объясню.
А.Р., я Вас полностью поддерживаю. Когда я читаю этот форум, просто диву даюсь как можно внаглую лить пули и грузить человека, который просто просит совета. Уже ему тут и маркетинг-план делают, и сайт с процессинговой системой, и собираются обучать его три года и, естественно, все это за огромные бабки.
Малчу, я отправил на твой имэйл конкретный совет. Если это липовый имэйл, напиши на мой имэйл и я тебе все объясню.
16/04/2003
АР, если ты не сечеч тему, то лучше расслабься и послушай.
1) Я на что хочешь спорю, что ты НЕ рыбак и НЕ охотник.
А я рыбак и охотник. Кроме того, я из казАков. У меня отношение к оружию - святое. И я отвечаю, что любой охотник и настоящий рыбак просто мечтает иметь свой Нож. Не просто хороший нож, а Нож, сделанный специально для НЕГО. Он и пол-года подождет, и денег заплатит, и из NY приедет.
Такой Нож - это как сын.
Если у тебя при виде оружия ничего не екает - отдыхай, развивай "е-комерсе" по CD или мобильникам. Вас там как грязи, одним больше - одним меньше...
Да проблема в том, что нету МАСТЕРОВ, что бы сделал ТО, что я хочу, и под мою руку! И вот они появились. Сеть дает уникальную возможность осуществить МЕЧТУ. (а не е-комерсе организовать).
Жаль, что Малчу не сам производитель, а лишь сбоку-припеку, это может сослужить плохую службу. Он будет либо "камни таскать", либо "деньги зарабатывать", а не "храм строить". А тут нужен как раз именно храм - товар больно специфичный и эксклюзивный.
А тендер, АР, это не кто меньше попросит. А кто лучше проект предложит. Тот, который создаст БРЭНД. Даже если это "тыщи" стоить будет. В конце концов, можно просто по аутсорсингу работать, за процент с заказа. Главное - что б работало!
АР, если ты не сечеч тему, то лучше расслабься и послушай.
1) Я на что хочешь спорю, что ты НЕ рыбак и НЕ охотник.
А я рыбак и охотник. Кроме того, я из казАков. У меня отношение к оружию - святое. И я отвечаю, что любой охотник и настоящий рыбак просто мечтает иметь свой Нож. Не просто хороший нож, а Нож, сделанный специально для НЕГО. Он и пол-года подождет, и денег заплатит, и из NY приедет.
Такой Нож - это как сын.
Если у тебя при виде оружия ничего не екает - отдыхай, развивай "е-комерсе" по CD или мобильникам. Вас там как грязи, одним больше - одним меньше...
Да проблема в том, что нету МАСТЕРОВ, что бы сделал ТО, что я хочу, и под мою руку! И вот они появились. Сеть дает уникальную возможность осуществить МЕЧТУ. (а не е-комерсе организовать).
Жаль, что Малчу не сам производитель, а лишь сбоку-припеку, это может сослужить плохую службу. Он будет либо "камни таскать", либо "деньги зарабатывать", а не "храм строить". А тут нужен как раз именно храм - товар больно специфичный и эксклюзивный.
А тендер, АР, это не кто меньше попросит. А кто лучше проект предложит. Тот, который создаст БРЭНД. Даже если это "тыщи" стоить будет. В конце концов, можно просто по аутсорсингу работать, за процент с заказа. Главное - что б работало!
16/04/2003
2 Константин.
По поводу споров - лучше не спорь - проспоришь:) А по поводу "храмов". Согласен. Нужен именно храм - т.е. презентационный сайт. И не важно кто его делает производитель или уполномоченый посредник - тут кто успел тот и съел. Собственно я про другое говорил-то... про то что не нужны никакие встроенные магазино-движки-корзины, а что-то в стиле например toyota.ru. Там и "Мечта" и "Лубок" про который ты в одном из топиков так красочно рассказывал.
А тендеры...пожалуй оставлю без комментариев:)
2 Константин.
По поводу споров - лучше не спорь - проспоришь:) А по поводу "храмов". Согласен. Нужен именно храм - т.е. презентационный сайт. И не важно кто его делает производитель или уполномоченый посредник - тут кто успел тот и съел. Собственно я про другое говорил-то... про то что не нужны никакие встроенные магазино-движки-корзины, а что-то в стиле например toyota.ru. Там и "Мечта" и "Лубок" про который ты в одном из топиков так красочно рассказывал.
А тендеры...пожалуй оставлю без комментариев:)
17/04/2003
Никто никого не грузит. Но, если человек не хочет понять, что на халяву ничего серьезного сделать нельзя, то это его проблемы. Он хочет продавать ножи в интернете (либо с его помощью). Ради бога - на здоровье. Но желает при этом зарабатывать на этом деньги. То же - на здоровье. И вот здесь мы опять приходим к самому интересному. Продажа ножей (и другого холодного оружия, неважно) - есть собственное дело (назовите бизнесом, как угодно). Значит требуется подойти к этому процессу со всей тщательностью (почему-то я сомневаюсь, что г-н Малчу этакий ветренный товарищ, которому и море "по колено" и все равно чемм заниматься). Он явно хочет создать надежное и "долгоиграющее" занятие, причем прибыльное. Значит ему просто необходимо составить и написать для самого себя маркетинг-план (или бизнес-план) где все свои действия и затраты он пересчитает в рублях. Я просто не пойму - почему некоторые этого так боятся (они хотят разориться через неделю или месяц - так это легко). Не веритет мне спросите в топике "Бизнес-план для СМИ" чего они так хотят этого самого БП. Прямо таки крик души. Ну чего там сложного, зарегистрировал газету, набрал материалов, напечатал и вперед, - подумаешь какой-то бизнес-план... Нет, и еще раз - НЕТ.
В данном случае речь идет про ножи (может что-то еще, но я не специалист). Я думаю, что ножи это уникальный объект продажи для Рунета. Такого я еще не видел. Тем более - ножи ручной работы. Это проект серьезный, сложный и довольно затратный (по большей части именно из-за своей уникальности). Стало быть и подход к его созданию иразвитию должен быть такой же. Я не говорю сейчас о дизайне сайта, корзине заказов, виде каталога, движке и пр. Я говорю о концепции бизнеса в целом. А уж про бренд я вообще молчу. Это такая дорогая тема, что мало не покажется. И в любом случае (рано или поздно) ему придется обращаться в профессионалам своего дела в разных областях - за помощью. А это всегда стоило немалых денег.
Если г-н Малчу хочет продавать ножи в интернете (либо с его помощью) пусть проникнется сложностью предстоящего дела и ответственностью, которую он на себя взваливает. Я его не пугаю, просто предупреждаю. Это поможет ему избежать определенных огорчений в процессе работы. Но если он сделает такой проект - это будет здорово. Я может потом тоже смогу купить себе нож (хоть я не рыбак и не охотник, но хороший нож - надежный спутник мужчины).
Никто никого не грузит. Но, если человек не хочет понять, что на халяву ничего серьезного сделать нельзя, то это его проблемы. Он хочет продавать ножи в интернете (либо с его помощью). Ради бога - на здоровье. Но желает при этом зарабатывать на этом деньги. То же - на здоровье. И вот здесь мы опять приходим к самому интересному. Продажа ножей (и другого холодного оружия, неважно) - есть собственное дело (назовите бизнесом, как угодно). Значит требуется подойти к этому процессу со всей тщательностью (почему-то я сомневаюсь, что г-н Малчу этакий ветренный товарищ, которому и море "по колено" и все равно чемм заниматься). Он явно хочет создать надежное и "долгоиграющее" занятие, причем прибыльное. Значит ему просто необходимо составить и написать для самого себя маркетинг-план (или бизнес-план) где все свои действия и затраты он пересчитает в рублях. Я просто не пойму - почему некоторые этого так боятся (они хотят разориться через неделю или месяц - так это легко). Не веритет мне спросите в топике "Бизнес-план для СМИ" чего они так хотят этого самого БП. Прямо таки крик души. Ну чего там сложного, зарегистрировал газету, набрал материалов, напечатал и вперед, - подумаешь какой-то бизнес-план... Нет, и еще раз - НЕТ.
В данном случае речь идет про ножи (может что-то еще, но я не специалист). Я думаю, что ножи это уникальный объект продажи для Рунета. Такого я еще не видел. Тем более - ножи ручной работы. Это проект серьезный, сложный и довольно затратный (по большей части именно из-за своей уникальности). Стало быть и подход к его созданию иразвитию должен быть такой же. Я не говорю сейчас о дизайне сайта, корзине заказов, виде каталога, движке и пр. Я говорю о концепции бизнеса в целом. А уж про бренд я вообще молчу. Это такая дорогая тема, что мало не покажется. И в любом случае (рано или поздно) ему придется обращаться в профессионалам своего дела в разных областях - за помощью. А это всегда стоило немалых денег.
Если г-н Малчу хочет продавать ножи в интернете (либо с его помощью) пусть проникнется сложностью предстоящего дела и ответственностью, которую он на себя взваливает. Я его не пугаю, просто предупреждаю. Это поможет ему избежать определенных огорчений в процессе работы. Но если он сделает такой проект - это будет здорово. Я может потом тоже смогу купить себе нож (хоть я не рыбак и не охотник, но хороший нож - надежный спутник мужчины).
17/04/2003
Вот тут я АР с тобой согласен. Тут никакие стандартные движки и презентации просто не пляшут.
Только "храм". Система заказов индивидуального хоролного оружия. Вплоть до того, что заказчик может прислать гипсовый слепок удобной для него рукояти и пр. фичи.
Помните Рэмбо-первая кровь? Сказочка, конечно, но Голливуд мастер на такие штуки. Немалую роль в этом фильме играет и нож этого Рэмбо.
Так и здесь. Нож на заказ - вещь совершенно эксклюзивная. Любой мужчина хотел бы иметь такой. Это вещь, которая "передается по наследству". Вслушайтесь в слова - "отцовский нож".
Это очень продавабельный товар.
Малчу! Ты то хоть понимаешь, какой "брильянт неограненый" в твоих руках? А ты не нем учиться собрался. Учись на чем попроще, а! ЭТО - слишком серьезно и серьезный бизнес. А там где серьезный бизнес - либо ты делаешь сам - если умеешь, либо нанимаешь специалистов. И забудь слово "бесплатно". В бизнес-словаре такого слова нет. Есть "алл-инклюзив" - все включено. "бесплатно, потому что уже уплочено".
Вот тут я АР с тобой согласен. Тут никакие стандартные движки и презентации просто не пляшут.
Только "храм". Система заказов индивидуального хоролного оружия. Вплоть до того, что заказчик может прислать гипсовый слепок удобной для него рукояти и пр. фичи.
Помните Рэмбо-первая кровь? Сказочка, конечно, но Голливуд мастер на такие штуки. Немалую роль в этом фильме играет и нож этого Рэмбо.
Так и здесь. Нож на заказ - вещь совершенно эксклюзивная. Любой мужчина хотел бы иметь такой. Это вещь, которая "передается по наследству". Вслушайтесь в слова - "отцовский нож".
Это очень продавабельный товар.
Малчу! Ты то хоть понимаешь, какой "брильянт неограненый" в твоих руках? А ты не нем учиться собрался. Учись на чем попроще, а! ЭТО - слишком серьезно и серьезный бизнес. А там где серьезный бизнес - либо ты делаешь сам - если умеешь, либо нанимаешь специалистов. И забудь слово "бесплатно". В бизнес-словаре такого слова нет. Есть "алл-инклюзив" - все включено. "бесплатно, потому что уже уплочено".
17/04/2003
Хочу поблагодарить Вас за советы. По поводу бизнес плана могу сказать, что в интернет торговлю пошел не с производства лаптей дедовским способом!.. Порядки и последовательность продвижения идеи знаю!
По поводу храма: да это должно быть что-то в этом роде. Чтобы люди могли не только что-то купить как на Озоне или другом ИМ, здесь человек (мужчины в большенстве своем) должен почувствовать свои древние корни. Свою первобытную страсть к оружию. тобы на этом сайте он мог ощютить себя войном и добычиком. Оружие, доспехи помогут этому.
А все заказы вообще думал обрабатывать онлайн продавцом-консультантом, так же разработать форму заявки.. В общем вы кончено профи, но мы тоже не пальцем деланы!
Хочу поблагодарить Вас за советы. По поводу бизнес плана могу сказать, что в интернет торговлю пошел не с производства лаптей дедовским способом!.. Порядки и последовательность продвижения идеи знаю!
По поводу храма: да это должно быть что-то в этом роде. Чтобы люди могли не только что-то купить как на Озоне или другом ИМ, здесь человек (мужчины в большенстве своем) должен почувствовать свои древние корни. Свою первобытную страсть к оружию. тобы на этом сайте он мог ощютить себя войном и добычиком. Оружие, доспехи помогут этому.
А все заказы вообще думал обрабатывать онлайн продавцом-консультантом, так же разработать форму заявки.. В общем вы кончено профи, но мы тоже не пальцем деланы!
17/04/2003
Удачи тебе, Малчу!
Хотя мне кажется, ты так ничего и не понял.
Не "ощютить" себя дикарем, а приобрести ВЕЩЬ, сделать вложение.
Не "купить, как на Озоне", а приобщиться к некоему кругу избранных. Люди покупают "Хеннеси" не для того, что бы нажраться. А что бы войти в определенный круг, который может себе позволить пить Хеннеси.
Так и тебя. Ты должен своего посетителя убедить в том, что это не фуфло китайское и не штамповка заводская. Что его не надувают. Собственно магазин в этом проекте - 5% работы.
А ты - "разработать форму заявки".
Успехов!
Удачи тебе, Малчу!
Хотя мне кажется, ты так ничего и не понял.
Не "ощютить" себя дикарем, а приобрести ВЕЩЬ, сделать вложение.
Не "купить, как на Озоне", а приобщиться к некоему кругу избранных. Люди покупают "Хеннеси" не для того, что бы нажраться. А что бы войти в определенный круг, который может себе позволить пить Хеннеси.
Так и тебя. Ты должен своего посетителя убедить в том, что это не фуфло китайское и не штамповка заводская. Что его не надувают. Собственно магазин в этом проекте - 5% работы.
А ты - "разработать форму заявки".
Успехов!
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