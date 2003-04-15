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Что необходимо чтобы продавать ножи в интернете
15/04/2003
Малчу, небольшой тест:
когда у тебя зуб болит, ты что делаешь
а) Иду к врачу, плачу денежки и он мне его лечит или вырывает - 10 баллов.
б) Зубы у меня не болят, потому что я их регулярно чищу и проверяюсь у стоматолога - 5 баллов.
в) Иду на интернет-форум стоматологов и распрашиваю про "подводные камни" которые меня могут подстерегать, если я буду больной зуб сам себе гвоздиком ковырять - 0 баллов.
Расшифровка результатов.
Если вы набрали:
10 баллов - вы нормальный здравомыслящий человек, понимающий, что ДЕЛОМ должен заниматься специалист.
5 баллов - Еще не все потеряно. По крайней мере, вы занимаетесь профилактикой и консультируетесь у специалистов.
0 баллов - Либо вы студент 1-го курса стоматологического факультета (срок обучения - много лет). Либо мазохист.
А если серьезно.
Ну какой бизнес-план, если у тебя еще даже нет средств производства и ты не знаешь какие они будут?
Подводные камни - пожалуйста:
- через сеть смогут продаваться только эксклюзивные ножи. Особенные. Либо экскл. по изготовлению (ручная работа, булат, ковка, с инкрустацией и пр.) либо спец. назначения (напр. НРС-2б - нож разведчика стреляющий, бесшумный). А если китайскими или "швейцарскими" с большой скидкой - отдыхай.
- Лицензия на торговлю - ОБЯЗАТЕЛЬНО. Что б не пошили.
- Клиентура. Ну скольким людям нужны будут твои ножи? Товар очень спицефический (это к камню 1 довесок. У тебя будут 1-2-5 продажи в месяц - будет это тебя "кормить"? Или это будет хобби?
- Ты хочешь "продавать ножи" или самом стать специалистом в интернет-продажах? Учиться долго, трудно и с шишками...И за деньги.
Малчу, небольшой тест:
когда у тебя зуб болит, ты что делаешь
а) Иду к врачу, плачу денежки и он мне его лечит или вырывает - 10 баллов.
б) Зубы у меня не болят, потому что я их регулярно чищу и проверяюсь у стоматолога - 5 баллов.
в) Иду на интернет-форум стоматологов и распрашиваю про "подводные камни" которые меня могут подстерегать, если я буду больной зуб сам себе гвоздиком ковырять - 0 баллов.
Расшифровка результатов.
Если вы набрали:
10 баллов - вы нормальный здравомыслящий человек, понимающий, что ДЕЛОМ должен заниматься специалист.
5 баллов - Еще не все потеряно. По крайней мере, вы занимаетесь профилактикой и консультируетесь у специалистов.
0 баллов - Либо вы студент 1-го курса стоматологического факультета (срок обучения - много лет). Либо мазохист.
А если серьезно.
Ну какой бизнес-план, если у тебя еще даже нет средств производства и ты не знаешь какие они будут?
Подводные камни - пожалуйста:
- через сеть смогут продаваться только эксклюзивные ножи. Особенные. Либо экскл. по изготовлению (ручная работа, булат, ковка, с инкрустацией и пр.) либо спец. назначения (напр. НРС-2б - нож разведчика стреляющий, бесшумный). А если китайскими или "швейцарскими" с большой скидкой - отдыхай.
- Лицензия на торговлю - ОБЯЗАТЕЛЬНО. Что б не пошили.
- Клиентура. Ну скольким людям нужны будут твои ножи? Товар очень спицефический (это к камню 1 довесок. У тебя будут 1-2-5 продажи в месяц - будет это тебя "кормить"? Или это будет хобби?
- Ты хочешь "продавать ножи" или самом стать специалистом в интернет-продажах? Учиться долго, трудно и с шишками...И за деньги.
15/04/2003
Малчу, под средствами производства я подразумевал ИМ. Если ты сам производитель ножей, тем более, которые "занимает престижные места на международных выставках" - это ОТЛИЧНО. Значит товар ПРОДАВАБЕЛЬНЫЙ. эксклюзивный.
Значит шансы на успех у ИМ ножей весьма велики. (Порог №1 проплыли удачно).
Раз занимают что то там на выставках, значит и с лицензиями скорее всего нормально (иначе бы тебя давно пошили :)) (т.е. проплыли порог №2).
Теперь вопросы по существу:
- как планируешь осуществлять доставку (почта разрешает? или нелегально?) Курьером?
- планируешь ли торговать на заграницу?
- Как планируешь принимать платежи (наложенным, предоплата, с курьером)
- каждый нож эксклюзивен? (или серия, пусть и маленькая)
- предназначение ножей (охотничьи, специальные, любые)?
- изготавливаешь ли на заказ?
(форма, материал, особые требования)
- Какая технология ( это качественные ножи заводского производства или штучные ручного?
- диапазон цен (от-до)
И главный вопрос. Тебе нужен просто работающий и продающий ИМ ?
Или ты хочешь научиться ДЕЛАТЬ таким магазины?
Если первое - то лучше найми специалиста по ИМ. Объяви тендер на конкурс проектов и выбери, который понравится и который очевидно будет "рабочим".
Сам посуди, если кто то закажет у тебя нож и будет при этом советы тебе давать, ты ему скажешь, знаешь что, я в этом разбираюсь лучше тебя, отойди и не мешайся. Дуракам пол-работы не показывают.
Кстати, то же относится и ИМ. Если "мастер" будет с тобой соглашаться, это означает, что он хочет твоих бабок и ничего больше. Потому что нормальный Мастер тебе скажет точно так же - отойди и не мешай. Закончу - покажу.
Вот Андрей Сергеич - он НЕ мастер...
Малчу, под средствами производства я подразумевал ИМ. Если ты сам производитель ножей, тем более, которые "занимает престижные места на международных выставках" - это ОТЛИЧНО. Значит товар ПРОДАВАБЕЛЬНЫЙ. эксклюзивный.
Значит шансы на успех у ИМ ножей весьма велики. (Порог №1 проплыли удачно).
Раз занимают что то там на выставках, значит и с лицензиями скорее всего нормально (иначе бы тебя давно пошили :)) (т.е. проплыли порог №2).
Теперь вопросы по существу:
- как планируешь осуществлять доставку (почта разрешает? или нелегально?) Курьером?
- планируешь ли торговать на заграницу?
- Как планируешь принимать платежи (наложенным, предоплата, с курьером)
- каждый нож эксклюзивен? (или серия, пусть и маленькая)
- предназначение ножей (охотничьи, специальные, любые)?
- изготавливаешь ли на заказ?
(форма, материал, особые требования)
- Какая технология ( это качественные ножи заводского производства или штучные ручного?
- диапазон цен (от-до)
И главный вопрос. Тебе нужен просто работающий и продающий ИМ ?
Или ты хочешь научиться ДЕЛАТЬ таким магазины?
Если первое - то лучше найми специалиста по ИМ. Объяви тендер на конкурс проектов и выбери, который понравится и который очевидно будет "рабочим".
Сам посуди, если кто то закажет у тебя нож и будет при этом советы тебе давать, ты ему скажешь, знаешь что, я в этом разбираюсь лучше тебя, отойди и не мешайся. Дуракам пол-работы не показывают.
Кстати, то же относится и ИМ. Если "мастер" будет с тобой соглашаться, это означает, что он хочет твоих бабок и ничего больше. Потому что нормальный Мастер тебе скажет точно так же - отойди и не мешай. Закончу - покажу.
Вот Андрей Сергеич - он НЕ мастер...
15/04/2003
Спасибо, за то, что откликнулись. Ну значит по порядку:
Теперь вопросы по существу:
- как планируешь осуществлять доставку (почта разрешает? или нелегально?) Курьером?
...на этот ворос я ищу ответ
- планируешь ли торговать на заграницу?
...и по россии и за границу, кто возьмет.
- Как планируешь принимать платежи (наложенным, предоплата, с курьером)
...вообще лучше всего использовать инетовские системы платежей, но другие варианты отбраывать нельзя. Отбросив их отбросишь и потенциально возможные бабки!
- каждый нож эксклюзивен? (или серия, пусть и маленькая)
...по этому поводу можно сказать, что да. Хотя некое подобие может встречаться. Сходство форм, ручки и тд. А вообще то за эксклюзив надо платить большие бабки. Это ведь сделал один раз и больше по этой схеме ничего делать нельзя!
- предназначение ножей (охотничьи, специальные, любые)?
...изготовить можно любые, но специализация будет на охотничьих. Хотя можно и кухонные с крутой ручкой и любые другие! Покупательб будетм заполнять анкету, по ней матер будет делать нож.
- изготавливаешь ли на заказ?
(форма, материал, особые требования)
...работа скорее всего будет происходить именно под заказ. Это связанно с тем, что каждый захочет что-то свое в ноже (то цену, то форма ручки и тд - тема обширна). Но возможно производить наиболее удачные модели впрок.
- Какая технология ( это качественные ножи заводского производства или штучные ручного?
...производство ручное штучное. Никаких заводов. У нас кузница!
- диапазон цен (от-до)
...пока разброс от 140 - 2200 $. Но цена еще будет корректирваьтся
Спасибо, за то, что откликнулись. Ну значит по порядку:
Теперь вопросы по существу:
- как планируешь осуществлять доставку (почта разрешает? или нелегально?) Курьером?
...на этот ворос я ищу ответ
- планируешь ли торговать на заграницу?
...и по россии и за границу, кто возьмет.
- Как планируешь принимать платежи (наложенным, предоплата, с курьером)
...вообще лучше всего использовать инетовские системы платежей, но другие варианты отбраывать нельзя. Отбросив их отбросишь и потенциально возможные бабки!
- каждый нож эксклюзивен? (или серия, пусть и маленькая)
...по этому поводу можно сказать, что да. Хотя некое подобие может встречаться. Сходство форм, ручки и тд. А вообще то за эксклюзив надо платить большие бабки. Это ведь сделал один раз и больше по этой схеме ничего делать нельзя!
- предназначение ножей (охотничьи, специальные, любые)?
...изготовить можно любые, но специализация будет на охотничьих. Хотя можно и кухонные с крутой ручкой и любые другие! Покупательб будетм заполнять анкету, по ней матер будет делать нож.
- изготавливаешь ли на заказ?
(форма, материал, особые требования)
...работа скорее всего будет происходить именно под заказ. Это связанно с тем, что каждый захочет что-то свое в ноже (то цену, то форма ручки и тд - тема обширна). Но возможно производить наиболее удачные модели впрок.
- Какая технология ( это качественные ножи заводского производства или штучные ручного?
...производство ручное штучное. Никаких заводов. У нас кузница!
- диапазон цен (от-до)
...пока разброс от 140 - 2200 $. Но цена еще будет корректирваьтся
15/04/2003
Малчу, написал длинный ответ - клин! глякнула тутошная база!
Второй раз писать лениво.
Кратенько.
Если надо торговать - проект очень живучий и перспективный. Особенно если ты вхож к производителю напрямую. Можешь объявлять тендер. Может поучаствую. :)
По поводу обучения - конечно не в кассу. Учить тебя задаром никто тут не будет. Кроме того, процесс этот очень длительный, годы. Потому что главное - опыт, навык, знание рынка, связи. Научмться этому нельзя. Это можно только наработать.
Как в кузне. Сначала кочерга, а ножи для выставки - лет через 5. При ежедневных упражнениях. Да еще чтоб еще и любить это дело.
Малчу, написал длинный ответ - клин! глякнула тутошная база!
Второй раз писать лениво.
Кратенько.
Если надо торговать - проект очень живучий и перспективный. Особенно если ты вхож к производителю напрямую. Можешь объявлять тендер. Может поучаствую. :)
По поводу обучения - конечно не в кассу. Учить тебя задаром никто тут не будет. Кроме того, процесс этот очень длительный, годы. Потому что главное - опыт, навык, знание рынка, связи. Научмться этому нельзя. Это можно только наработать.
Как в кузне. Сначала кочерга, а ножи для выставки - лет через 5. При ежедневных упражнениях. Да еще чтоб еще и любить это дело.
15/04/2003
цитата:
"Кроме того, процесс этот очень длительный, годы."
извинте за пямоту, но что это за чушь такая! какие годы!
научится екоммерс можно за несколько месяцев. например месяц назад я не знал что такое конверсия и оптимизация страниц, сейчас моя конверсия 1:50 и страницы на первых местах.
а по поводу ножей:
не уверен, что в Рунете будет большой спрос. вот буржуи полюбят конкретно. А Рунет это
в большинстве своем всякая лажа типа рефератов, анекдотов, масяни и порнухи
цитата:
"Кроме того, процесс этот очень длительный, годы."
извинте за пямоту, но что это за чушь такая! какие годы!
научится екоммерс можно за несколько месяцев. например месяц назад я не знал что такое конверсия и оптимизация страниц, сейчас моя конверсия 1:50 и страницы на первых местах.
а по поводу ножей:
не уверен, что в Рунете будет большой спрос. вот буржуи полюбят конкретно. А Рунет это
в большинстве своем всякая лажа типа рефератов, анекдотов, масяни и порнухи
15/04/2003
Проект действительно может интересный получиться.
В отношении тендера - это тоже правильное предложение.
Очень важный момент, выясни, что тебе необходимо для получения разрешения на экспорт и какие требования для этого нужно соблюсти.
Если решится вопрос по экспорту, тогда нужно думать о многоязычном сайте и магазине.
Как я правильно понял, товар эксклюзивный и дорогой, поэтому уровень сайта должен соответствовать представляемому товару, как по возможностям, так и по дизайну. (Сейчас Костя материться начнет :) )
Поэтому, если намерения серьезные, не расчитывай, что сделаешь сайт на коленке. Придется таки на него потратиться. На сайте Васи Пупкина, дорогие товары народ не покупает.
Прикинь бюджет (возможности), и вперед. Хотя особо не спеши, лучше потратить время на подготовительном этапе, чем потом переделывать.
Проект действительно может интересный получиться.
В отношении тендера - это тоже правильное предложение.
Очень важный момент, выясни, что тебе необходимо для получения разрешения на экспорт и какие требования для этого нужно соблюсти.
Если решится вопрос по экспорту, тогда нужно думать о многоязычном сайте и магазине.
Как я правильно понял, товар эксклюзивный и дорогой, поэтому уровень сайта должен соответствовать представляемому товару, как по возможностям, так и по дизайну. (Сейчас Костя материться начнет :) )
Поэтому, если намерения серьезные, не расчитывай, что сделаешь сайт на коленке. Придется таки на него потратиться. На сайте Васи Пупкина, дорогие товары народ не покупает.
Прикинь бюджет (возможности), и вперед. Хотя особо не спеши, лучше потратить время на подготовительном этапе, чем потом переделывать.
15/04/2003
Малчу!
Если Вы производите ножи, то Вы должны понимать, что такое НОЖ для охотника... Я думаю, что даже если Вы распишете все, вплоть до мельчайших деталей, предоставите кучу фото в разных ракурсах - реальных покупателей на этот товар не будет. Тем более при таких ценах. Нож, как и женщину, нужно держать в руках, чтобы понять что это именно то, что тебе нужно... Возможно коллекционеры, но и это не факт. Первая же попытка легальной отправки проданного изделия за рубеж отобьет все желание этим заниматься. Контролирующих органов, навскидку - три (МВД, Территориальный орган Мин. Культуры, ну и любимая таможня). Плюс Курьерские службы доставки с утвержденными правилами что можно отправлять, а что нельзя. Каждый нож (Вы говорите - эксклюзив!! Я рад за Вас и Ваше творчество (без иронии)!! Дальше проза - сертификация каждого изделия В МВД http://exporu.webzone.ru/Swords/Law/Lindex.html). Если Вы надумаете отправить за границу - таможня не выпустит без разрешения на вывоз от МинКультуры. Даже если на ноже будет стоять дата изготовления. Не дай бог, какой нибудь камешек будет сверкать в рукоятке -замордуют. Сложите все сроки от начала изготовления до получения готового ножа Вашим покупателем. Я думаю, что Вы вряд ли согласитесь ожидать столь долго, если поставите себя на его место. Вы выбрали, вероятно, самую тяжелую товарную позицию после антиквариата для ИМ. Используйте ИМ как рекламную площадь для своей продукции. Пусть ее уровень, качество и известность заставляют людей ехать в Ваш реальный магазин.
Малчу!
Если Вы производите ножи, то Вы должны понимать, что такое НОЖ для охотника... Я думаю, что даже если Вы распишете все, вплоть до мельчайших деталей, предоставите кучу фото в разных ракурсах - реальных покупателей на этот товар не будет. Тем более при таких ценах. Нож, как и женщину, нужно держать в руках, чтобы понять что это именно то, что тебе нужно... Возможно коллекционеры, но и это не факт. Первая же попытка легальной отправки проданного изделия за рубеж отобьет все желание этим заниматься. Контролирующих органов, навскидку - три (МВД, Территориальный орган Мин. Культуры, ну и любимая таможня). Плюс Курьерские службы доставки с утвержденными правилами что можно отправлять, а что нельзя. Каждый нож (Вы говорите - эксклюзив!! Я рад за Вас и Ваше творчество (без иронии)!! Дальше проза - сертификация каждого изделия В МВД http://exporu.webzone.ru/Swords/Law/Lindex.html). Если Вы надумаете отправить за границу - таможня не выпустит без разрешения на вывоз от МинКультуры. Даже если на ноже будет стоять дата изготовления. Не дай бог, какой нибудь камешек будет сверкать в рукоятке -замордуют. Сложите все сроки от начала изготовления до получения готового ножа Вашим покупателем. Я думаю, что Вы вряд ли согласитесь ожидать столь долго, если поставите себя на его место. Вы выбрали, вероятно, самую тяжелую товарную позицию после антиквариата для ИМ. Используйте ИМ как рекламную площадь для своей продукции. Пусть ее уровень, качество и известность заставляют людей ехать в Ваш реальный магазин.
16/04/2003
Вчера писал ответь, жаль что не дошел - что-то с базой было.
Поэтому просто отмечу, что считать надо весь проект изначально (затраты и прочие издержки), желательно в рублях (или в какой другой валюте). А потом провести расчет прибыли от этого проекта. И тогда видно будет стоит им заниматься или нет.
Хотя меня тоже берет некторое сомнение, что заказчик из Нью-Йорка поедет заказывать себе нож в Тьмутаракань (да хоть бы и в Москву). В Америке своих ножей хватает. Просто повторю, прежде чем браться за такой проект необходимо провести маркетинговое исследование, тогда и ясно будет что дальше делать. Хотя сама по себе тема достаточно редкая и интересная.
Вчера писал ответь, жаль что не дошел - что-то с базой было.
Поэтому просто отмечу, что считать надо весь проект изначально (затраты и прочие издержки), желательно в рублях (или в какой другой валюте). А потом провести расчет прибыли от этого проекта. И тогда видно будет стоит им заниматься или нет.
Хотя меня тоже берет некторое сомнение, что заказчик из Нью-Йорка поедет заказывать себе нож в Тьмутаракань (да хоть бы и в Москву). В Америке своих ножей хватает. Просто повторю, прежде чем браться за такой проект необходимо провести маркетинговое исследование, тогда и ясно будет что дальше делать. Хотя сама по себе тема достаточно редкая и интересная.
16/04/2003
А кстати некоторые экземпляры ножечков можете посмотреть тут:
http://makon.ru:8080/images/knives/
Посмотрите, может что-то проблеснет? Поможет составвить представление о мастерской в целом. Онги то ведь могут делать мечи, сабли, доспехи - рыцарские и тд.
А главное все своими руками!
А кстати некоторые экземпляры ножечков можете посмотреть тут:
http://makon.ru:8080/images/knives/
Посмотрите, может что-то проблеснет? Поможет составвить представление о мастерской в целом. Онги то ведь могут делать мечи, сабли, доспехи - рыцарские и тд.
А главное все своими руками!
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