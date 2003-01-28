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Бесплатная реклама
28/01/2003
Партнерская программа для начинающего магазина вещь совершенно необходимая. Минимум вложений (единовременно за программу), а потом только заказы приримай :-)) Более целевых заходов чем по партнерке не найти ни в каком виде рекламы.
Партнерская программа для начинающего магазина вещь совершенно необходимая. Минимум вложений (единовременно за программу), а потом только заказы приримай :-)) Более целевых заходов чем по партнерке не найти ни в каком виде рекламы.
30/03/2004
Цитата: "Пока живут на свете дураки, обманывать нам стало быть с руки..."
А неужели можно продавать лимонад не рекламируя его по телевизору? А я думал, что лимонад продается только благодаря передаче "магазин на диване"...
Что за детский сад?
Давайте работать над сознанием людей :о))))
Ну что за детский сад!
Или еще не все знают ЧТО ТАКОЕ Кашпировский и его компания!
А еще можно бесплатно рекламироваться на СВОЕМ втором сайте, если написать черным по белому красными буквами в левом верхнем углу (эту надпись считать бесплатной рекламой)... А еще бесплатно можно рассказать друзьям, что такой сайтец забацал, зайдите, гляньте...
Дорогая редакция, а что такое баннер? Баннер это рекламный квадратик прямоугольной формы... А сколько клеточек поля?
Господа! "Жи" и "Ши" пишутся через буквы "Ж" и "Ш"... платите только за чернила...
Цитата: "Пока живут на свете дураки, обманывать нам стало быть с руки..."
А неужели можно продавать лимонад не рекламируя его по телевизору? А я думал, что лимонад продается только благодаря передаче "магазин на диване"...
Что за детский сад?
Давайте работать над сознанием людей :о))))
Ну что за детский сад!
Или еще не все знают ЧТО ТАКОЕ Кашпировский и его компания!
А еще можно бесплатно рекламироваться на СВОЕМ втором сайте, если написать черным по белому красными буквами в левом верхнем углу (эту надпись считать бесплатной рекламой)... А еще бесплатно можно рассказать друзьям, что такой сайтец забацал, зайдите, гляньте...
Дорогая редакция, а что такое баннер? Баннер это рекламный квадратик прямоугольной формы... А сколько клеточек поля?
Господа! "Жи" и "Ши" пишутся через буквы "Ж" и "Ш"... платите только за чернила...
23/05/2004
Скоро многие интернет магазины
закроются всвязи с тем, что лишь перепродают товары.
Крупные фирмы откроют свои магазины на базе своих товаров
с более эффективной доставкой.
Так что заниматься интернет магазинами плотненько не стоит. А раскрутить можно все что угодно! Да же пустую страничку! Белый квадрат - на белом фоне! Масло, кисть, Каскевич!
Скоро многие интернет магазины
закроются всвязи с тем, что лишь перепродают товары.
Крупные фирмы откроют свои магазины на базе своих товаров
с более эффективной доставкой.
Так что заниматься интернет магазинами плотненько не стоит. А раскрутить можно все что угодно! Да же пустую страничку! Белый квадрат - на белом фоне! Масло, кисть, Каскевич!
10/03/2006
Мои наблюдения:
-Маркет если не компьютеры и не быттехника дает неплохую отдачу 30-50 чел с нормальной конверсией
-Оптимизация в поисковиках неплохо, но нужно много труда или много денег
-clx(текстовые ссылки за клики, дает неплохую посещаемость , но не очень хорошую конверсию, зато дешево 50-100 в месяц
-MixMarket.biz включил на два проекта , на одном работает хорошо 30-35 целевых чел, на другом 3-5 чел
-Бегун проверено на 3 разных тематиках можно получить 200 чел в день за 50 у.е.
-lbx (типо clx, но хуже управление, мало проектов )
- link (Хотлоговская система, конкурент бегуна за 2 недели 30 кликов, когда с бегуна по тому же объявлению 30 в день)
- Директ неплохая система, но дорого
Мои наблюдения:
-Маркет если не компьютеры и не быттехника дает неплохую отдачу 30-50 чел с нормальной конверсией
-Оптимизация в поисковиках неплохо, но нужно много труда или много денег
-clx(текстовые ссылки за клики, дает неплохую посещаемость , но не очень хорошую конверсию, зато дешево 50-100 в месяц
-MixMarket.biz включил на два проекта , на одном работает хорошо 30-35 целевых чел, на другом 3-5 чел
-Бегун проверено на 3 разных тематиках можно получить 200 чел в день за 50 у.е.
-lbx (типо clx, но хуже управление, мало проектов )
- link (Хотлоговская система, конкурент бегуна за 2 недели 30 кликов, когда с бегуна по тому же объявлению 30 в день)
- Директ неплохая система, но дорого
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