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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Бесплатная реклама



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
28/01/2003

Партнерская программа для начинающего магазина вещь совершенно необходимая. Минимум вложений (единовременно за программу), а потом только заказы приримай :-)) Более целевых заходов чем по партнерке не найти ни в каком виде рекламы.



Ссылка на сообщение Marinaamf
03/02/2003

Партнерка, это прикольная штука, кто сталкиваллся, подтвердит.



Ссылка на сообщение Прохожий
30/03/2004

Цитата: "Пока живут на свете дураки, обманывать нам стало быть с руки..."



А неужели можно продавать лимонад не рекламируя его по телевизору? А я думал, что лимонад продается только благодаря передаче "магазин на диване"...



Что за детский сад?



Давайте работать над сознанием людей :о))))

Ну что за детский сад!

Или еще не все знают ЧТО ТАКОЕ Кашпировский и его компания!



А еще можно бесплатно рекламироваться на СВОЕМ втором сайте, если написать черным по белому красными буквами в левом верхнем углу (эту надпись считать бесплатной рекламой)... А еще бесплатно можно рассказать друзьям, что такой сайтец забацал, зайдите, гляньте...



Дорогая редакция, а что такое баннер? Баннер это рекламный квадратик прямоугольной формы... А сколько клеточек поля?



Господа! "Жи" и "Ши" пишутся через буквы "Ж" и "Ш"... платите только за чернила...



Ссылка на сообщение Вадим
23/05/2004

Скоро многие интернет магазины

закроются всвязи с тем, что лишь перепродают товары.

Крупные фирмы откроют свои магазины на базе своих товаров

с более эффективной доставкой.

Так что заниматься интернет магазинами плотненько не стоит. А раскрутить можно все что угодно! Да же пустую страничку! Белый квадрат - на белом фоне! Масло, кисть, Каскевич!



Ссылка на сообщение humbert
09/03/2006

Имхо банальная перепродажа будет заменена сервисом по обслуживанию клиента. Т.е. сам товар возможно уже и не будет актуален, будет интересен сервис, т.е. доставка и т.д. Ну плюс еще простая привычка отовариваться в одном и том же магазине.



Ссылка на сообщение Упс
10/03/2006

Банальная перепродажа существует уже несколько тысяч лет и ничто ее не уничтожило.

Неужели Вы думаете, что появление очередного нового канала взаимодействия в виде интернета убьет перепродажу?

Очнитесь! ;)



Ссылка на сообщение Не-язва
10/03/2006

Мои наблюдения:

-Маркет если не компьютеры и не быттехника дает неплохую отдачу 30-50 чел с нормальной конверсией

-Оптимизация в поисковиках неплохо, но нужно много труда или много денег

-clx(текстовые ссылки за клики, дает неплохую посещаемость , но не очень хорошую конверсию, зато дешево 50-100 в месяц

-MixMarket.biz включил на два проекта , на одном работает хорошо 30-35 целевых чел, на другом 3-5 чел

-Бегун проверено на 3 разных тематиках можно получить 200 чел в день за 50 у.е.

-lbx (типо clx, но хуже управление, мало проектов )

- link (Хотлоговская система, конкурент бегуна за 2 недели 30 кликов, когда с бегуна по тому же объявлению 30 в день)

- Директ неплохая система, но дорого



Ссылка на сообщение qq
10/03/2006

а нафиг баннеры? и каталоги? есть полезные штуки типа Яндекс-Маркета



Ссылка на сообщение Вячеслав
10/03/2006

Господа,я думаю еще надо учитывать, чтоб метод раскрутки не повлиял на репутацию. Если Вы, конечно, хотите создавать долгосрочный бренд.



Т. е. спам недопустим. Недопустимы также баннеры баннерных сетей, всякие бегуны и пр.



Ссылка на сообщение Не-язва
10/03/2006

то Вячеслав чем Вам бегун не угодил, это абсолютная легальная система !Или Вы вообще не понимаете ничего в рекламе?



Ссылка на сообщение Евгений (Ruseller.com)
12/03/2006

Ещё добавил бы один из способов раскрутки - вирусный маркетинг. т.е. создаётся нечто ценное, внутрь вставляется реклама, а затем это творение выкладывается в бесплатный доступ. ВСё...

вирус пошёл в сеть...



Ссылка на сообщение Константин
12/03/2006

Бегун всем хорош, пока вы рекламная площадь, а у рекламодателей деньги тырит нрещадно, особенно под праздники.



Ссылка на сообщение www.askkt.ru
12/03/2006

Да насчет бегуна тоже есть свои подозрения... Не в плане стыривания денег, а в эффективности этого проекта. Из личного опыта что с бегуном что без коль-во заказов такое же...



Ссылка на сообщение Богдан
21/05/2006

Не в поряке рекламы - но из рекламы в инете самое действенное пока для меня бегун, так нещадно ругаемый :-) Ищу хотя бы что-то сопоставимое по эффективности.



Ссылка на сообщение qq
24/05/2006

Богдан, Директ и Адсенс пробовали? :)


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