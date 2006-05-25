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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Ссылка на сообщение Андрей
25/05/2006

Евгений, разместил фотку бабы на сайтах знакомств.Модераторы ихненские меня замочили через 5 минут.НАРОД ТОЛЬКО ПОВАЛИЛ, А ТУТ НА ТЕБЕ...



Ссылка на сообщение cyberpostman
10/04/2011

старая тема, но на всякий случай скажу - www.ru больше не принимает сайты на регистрацию.



Ссылка на сообщение Supermarketvinternete
15/08/2012

Бесплатный сыр только в мышеловке))



Ссылка на сообщение Дмитрий Скуридин
19/09/2012

Баннеры глупо использовать для малого бизнеса в большинстве случаев. Это больше имиджевое решение и довольно дорогое удовольствие.

На старте начинайте с контекста + ЯндексМаркет + внутренняя оптимизация. Обязательно анализируйте все инструменты и источники трафика, подключайте партнёрские программы, работайте с показателем повторных продаж путём рассылок.

Оборот = Посещаемость х Конверсия х ЦЕНА х Средний чек + Повторные продажи - Отказы.

Посещаемость - самое дорогое и требующее больше всего усилий мероприятие. Не забывайте про конверсию и остальные показатели.
Успехов!



Ссылка на сообщение Дмитрий Осипов
20/09/2012

Все зависит от конкретного товара и конкретного магазина. Для некоторых баннеры могут быть гораздо эффективнее, особенно если большие обороты и большое тотальное рекламное давление через баннеры на мордах почтовых интерфейсах и главных страницах поисковых систем. Кроме того, подобные системы обладают тонким тематическим таргетингом в зависимости от истории поисковых запросов пользователя на площадках.



Ссылка на сообщение emkon
30/09/2012

Андрей:

Для магазина кстати приход с поисковиков обладает самым высоким коэф.конверсии.


а у меня наоборот



Ссылка на сообщение wayfarer
30/09/2012

Цитата:

а у меня наоборот
+1 с поиска одна из самых отвратных конверсий

самый высокий это повторники



Ссылка на сообщение Александр Милютин
01/10/2012

Посетители играют значительну роль,этож сарафанное радио))) :D Так что надо надо добиваться большого количества любдей!



Ссылка на сообщение Александр Копылов
09/10/2012

Поисковики, социальные сети. А если экономите на баннерах, можно в баннерообмен войти)



Ссылка на сообщение Gnev88
29/10/2012

SEO, контекст, медийка, тизерка, интеграторы, вот основа продаж.



Ссылка на сообщение NoySteM
18/11/2012

Бесплатные способы получению клиентов на сайт:
1. Собственная email расслка
2. Создание собсвенных сообществ в социальных сетях
3. Тематические форумы
4. Обзорные тематические статьи в интернете
5. Открытые каталоги типа желтых страниц

Отдельно отмечу, что всяческий спам на email или на тематическом форуме сыграет с вами злую шутку и вместо клиентов вы получите массу негатива, а в последсивии можете вылетить из индекса поисковых систем.



Ссылка на сообщение Qlory77
20/11/2012

Вообще идеально иметь хорошо развитую партнерскую сеть.
Считайте Вы платите только с заказа(С Оплаченного) это принципиально разница с Директом и подобным, где оплата за клик. Ведь клик могут и посмотреть просто и конкуренты и.т.д.

Ведь опять же размещая Ваши баннеры или текстовые ссылки по сути они и размещают те самые естественные ссылки, которые любят и Поисковые Системы.

Но разумеется с веб-мастерами нужно уметь работать, обилие форматов рекламы, синхронизация со многими популярными CMS и.т.д.


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