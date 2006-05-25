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25/05/2006
Евгений, разместил фотку бабы на сайтах знакомств.Модераторы ихненские меня замочили через 5 минут.НАРОД ТОЛЬКО ПОВАЛИЛ, А ТУТ НА ТЕБЕ...
Евгений, разместил фотку бабы на сайтах знакомств.Модераторы ихненские меня замочили через 5 минут.НАРОД ТОЛЬКО ПОВАЛИЛ, А ТУТ НА ТЕБЕ...
10/04/2011
старая тема, но на всякий случай скажу - www.ru больше не принимает сайты на регистрацию.
старая тема, но на всякий случай скажу - www.ru больше не принимает сайты на регистрацию.
19/09/2012
Баннеры глупо использовать для малого бизнеса в большинстве случаев. Это больше имиджевое решение и довольно дорогое удовольствие.
На старте начинайте с контекста + ЯндексМаркет + внутренняя оптимизация. Обязательно анализируйте все инструменты и источники трафика, подключайте партнёрские программы, работайте с показателем повторных продаж путём рассылок.
Оборот = Посещаемость х Конверсия х ЦЕНА х Средний чек + Повторные продажи - Отказы.
Посещаемость - самое дорогое и требующее больше всего усилий мероприятие. Не забывайте про конверсию и остальные показатели.
Успехов!
Баннеры глупо использовать для малого бизнеса в большинстве случаев. Это больше имиджевое решение и довольно дорогое удовольствие.
На старте начинайте с контекста + ЯндексМаркет + внутренняя оптимизация. Обязательно анализируйте все инструменты и источники трафика, подключайте партнёрские программы, работайте с показателем повторных продаж путём рассылок.
Оборот = Посещаемость х Конверсия х ЦЕНА х Средний чек + Повторные продажи - Отказы.
Посещаемость - самое дорогое и требующее больше всего усилий мероприятие. Не забывайте про конверсию и остальные показатели.
Успехов!
20/09/2012
Все зависит от конкретного товара и конкретного магазина. Для некоторых баннеры могут быть гораздо эффективнее, особенно если большие обороты и большое тотальное рекламное давление через баннеры на мордах почтовых интерфейсах и главных страницах поисковых систем. Кроме того, подобные системы обладают тонким тематическим таргетингом в зависимости от истории поисковых запросов пользователя на площадках.
Все зависит от конкретного товара и конкретного магазина. Для некоторых баннеры могут быть гораздо эффективнее, особенно если большие обороты и большое тотальное рекламное давление через баннеры на мордах почтовых интерфейсах и главных страницах поисковых систем. Кроме того, подобные системы обладают тонким тематическим таргетингом в зависимости от истории поисковых запросов пользователя на площадках.
18/11/2012
Бесплатные способы получению клиентов на сайт:
1. Собственная email расслка
2. Создание собсвенных сообществ в социальных сетях
3. Тематические форумы
4. Обзорные тематические статьи в интернете
5. Открытые каталоги типа желтых страниц
Отдельно отмечу, что всяческий спам на email или на тематическом форуме сыграет с вами злую шутку и вместо клиентов вы получите массу негатива, а в последсивии можете вылетить из индекса поисковых систем.
Бесплатные способы получению клиентов на сайт:
1. Собственная email расслка
2. Создание собсвенных сообществ в социальных сетях
3. Тематические форумы
4. Обзорные тематические статьи в интернете
5. Открытые каталоги типа желтых страниц
Отдельно отмечу, что всяческий спам на email или на тематическом форуме сыграет с вами злую шутку и вместо клиентов вы получите массу негатива, а в последсивии можете вылетить из индекса поисковых систем.
20/11/2012
Вообще идеально иметь хорошо развитую партнерскую сеть.
Считайте Вы платите только с заказа(С Оплаченного) это принципиально разница с Директом и подобным, где оплата за клик. Ведь клик могут и посмотреть просто и конкуренты и.т.д.
Ведь опять же размещая Ваши баннеры или текстовые ссылки по сути они и размещают те самые естественные ссылки, которые любят и Поисковые Системы.
Но разумеется с веб-мастерами нужно уметь работать, обилие форматов рекламы, синхронизация со многими популярными CMS и.т.д.
Вообще идеально иметь хорошо развитую партнерскую сеть.
Считайте Вы платите только с заказа(С Оплаченного) это принципиально разница с Директом и подобным, где оплата за клик. Ведь клик могут и посмотреть просто и конкуренты и.т.д.
Ведь опять же размещая Ваши баннеры или текстовые ссылки по сути они и размещают те самые естественные ссылки, которые любят и Поисковые Системы.
Но разумеется с веб-мастерами нужно уметь работать, обилие форматов рекламы, синхронизация со многими популярными CMS и.т.д.
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