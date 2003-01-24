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Бесплатная реклама
24/01/2003
Насчет класной девахи на фотке неплохо придумано, стоит попробовать :-)) Интерестно сколько подобная реклама даст заказчиков?
Евгения, а Вы сами пробовали такую рекламу, поделитесь впечатлениями подробнее. Заказчики были?
Насчет класной девахи на фотке неплохо придумано, стоит попробовать :-)) Интерестно сколько подобная реклама даст заказчиков?
Евгения, а Вы сами пробовали такую рекламу, поделитесь впечатлениями подробнее. Заказчики были?
25/01/2003
Vadim, посмотрел Ваш сайт с точки зрения "привлекательности для поисковиков" - ужасно!
Title, Keywords, и т.д надо переделывать, чем быстрее, тем лучше. Кроме того, при подготовке публикации контента сайта, надо соблюдать определенные правила.
Совет 1. - внимательно прочитайте описания работы поисковиков и учитывая их рекомендации внесите корректировку в свой сайт
Совет 2. - Если лень самому заниматься внесением изменений - обратитесь к специалистам. Но платите за конечный результат (100 - 130 человек с поисковиков)
Vadim, посмотрел Ваш сайт с точки зрения "привлекательности для поисковиков" - ужасно!
Title, Keywords, и т.д надо переделывать, чем быстрее, тем лучше. Кроме того, при подготовке публикации контента сайта, надо соблюдать определенные правила.
Совет 1. - внимательно прочитайте описания работы поисковиков и учитывая их рекомендации внесите корректировку в свой сайт
Совет 2. - Если лень самому заниматься внесением изменений - обратитесь к специалистам. Но платите за конечный результат (100 - 130 человек с поисковиков)
26/01/2003
К советам Stevv могу добавить.
Совет 3. - набирите больше контента, на вашем сайте просто нечего индексировать.
Совет 4. - В интернет магазине к каждому товару надо сделать отдельное описание.
Совет 5. - Интернет-магазин в целом слабоват, возможно стоит использовать готовый движек, оптимизированный под хорошую индексацию.
К советам Stevv могу добавить.
Совет 3. - набирите больше контента, на вашем сайте просто нечего индексировать.
Совет 4. - В интернет магазине к каждому товару надо сделать отдельное описание.
Совет 5. - Интернет-магазин в целом слабоват, возможно стоит использовать готовый движек, оптимизированный под хорошую индексацию.
26/01/2003
Коеффициент действия банера в первую очередь зависит от того где и как его показывать.
Во вторую очередь сам банер.
Если от показа банера в банерообменной сети действительно нет никакого проку, то от статического показа банера на тематических ресурсах, прок все же будет выше, но и стоить дороже.
Но вцелом согласен что банеры отстоялись и в современной рекламе уже не всчет.
Коеффициент действия банера в первую очередь зависит от того где и как его показывать.
Во вторую очередь сам банер.
Если от показа банера в банерообменной сети действительно нет никакого проку, то от статического показа банера на тематических ресурсах, прок все же будет выше, но и стоить дороже.
Но вцелом согласен что банеры отстоялись и в современной рекламе уже не всчет.
30/03/2004
Цитата: "Пока живут на свете дураки, обманывать нам стало быть с руки..."
А неужели можно продавать лимонад не рекламируя его по телевизору? А я думал, что лимонад продается только благодаря передаче "магазин на диване"...
Что за детский сад?
Давайте работать над сознанием людей :о))))
Ну что за детский сад!
Или еще не все знают ЧТО ТАКОЕ Кашпировский и его компания!
А еще можно бесплатно рекламироваться на СВОЕМ втором сайте, если написать черным по белому красными буквами в левом верхнем углу (эту надпись считать бесплатной рекламой)... А еще бесплатно можно рассказать друзьям, что такой сайтец забацал, зайдите, гляньте...
Дорогая редакция, а что такое баннер? Баннер это рекламный квадратик прямоугольной формы... А сколько клеточек поля?
Господа! "Жи" и "Ши" пишутся через буквы "Ж" и "Ш"... платите только за чернила...
Цитата: "Пока живут на свете дураки, обманывать нам стало быть с руки..."
А неужели можно продавать лимонад не рекламируя его по телевизору? А я думал, что лимонад продается только благодаря передаче "магазин на диване"...
Что за детский сад?
Давайте работать над сознанием людей :о))))
Ну что за детский сад!
Или еще не все знают ЧТО ТАКОЕ Кашпировский и его компания!
А еще можно бесплатно рекламироваться на СВОЕМ втором сайте, если написать черным по белому красными буквами в левом верхнем углу (эту надпись считать бесплатной рекламой)... А еще бесплатно можно рассказать друзьям, что такой сайтец забацал, зайдите, гляньте...
Дорогая редакция, а что такое баннер? Баннер это рекламный квадратик прямоугольной формы... А сколько клеточек поля?
Господа! "Жи" и "Ши" пишутся через буквы "Ж" и "Ш"... платите только за чернила...
23/05/2004
Скоро многие интернет магазины
закроются всвязи с тем, что лишь перепродают товары.
Крупные фирмы откроют свои магазины на базе своих товаров
с более эффективной доставкой.
Так что заниматься интернет магазинами плотненько не стоит. А раскрутить можно все что угодно! Да же пустую страничку! Белый квадрат - на белом фоне! Масло, кисть, Каскевич!
Скоро многие интернет магазины
закроются всвязи с тем, что лишь перепродают товары.
Крупные фирмы откроют свои магазины на базе своих товаров
с более эффективной доставкой.
Так что заниматься интернет магазинами плотненько не стоит. А раскрутить можно все что угодно! Да же пустую страничку! Белый квадрат - на белом фоне! Масло, кисть, Каскевич!
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