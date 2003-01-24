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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Бесплатная реклама



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
24/01/2003

Насчет класной девахи на фотке неплохо придумано, стоит попробовать :-)) Интерестно сколько подобная реклама даст заказчиков?



Евгения, а Вы сами пробовали такую рекламу, поделитесь впечатлениями подробнее. Заказчики были?



Ссылка на сообщение Andy
24/01/2003

Когда люди за девахами идут, им не до покупок ;)



Ссылка на сообщение bizzon@ukrpost.net
24/01/2003

Евгении



А не могли бы дать ссылочку, где вы размещали ваши фотки, чтобы поднять посещаемость сайта.



Заранее спасибо.



Ссылка на сообщение Stevv
25/01/2003

Vadim, посмотрел Ваш сайт с точки зрения "привлекательности для поисковиков" - ужасно!

Title, Keywords, и т.д надо переделывать, чем быстрее, тем лучше. Кроме того, при подготовке публикации контента сайта, надо соблюдать определенные правила.



Совет 1. - внимательно прочитайте описания работы поисковиков и учитывая их рекомендации внесите корректировку в свой сайт

Совет 2. - Если лень самому заниматься внесением изменений - обратитесь к специалистам. Но платите за конечный результат (100 - 130 человек с поисковиков)



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
26/01/2003

К советам Stevv могу добавить.

Совет 3. - набирите больше контента, на вашем сайте просто нечего индексировать.

Совет 4. - В интернет магазине к каждому товару надо сделать отдельное описание.

Совет 5. - Интернет-магазин в целом слабоват, возможно стоит использовать готовый движек, оптимизированный под хорошую индексацию.



Ссылка на сообщение massmailer
26/01/2003

СКЕ от банеров очень низкий, т.е. от 2500 показов одного банера по нему кликнет от 1 до 2 человек. Поисковики и каталоги значительно более мощный инструмент, чем банерные сети



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
26/01/2003

Коеффициент действия банера в первую очередь зависит от того где и как его показывать.

Во вторую очередь сам банер.



Если от показа банера в банерообменной сети действительно нет никакого проку, то от статического показа банера на тематических ресурсах, прок все же будет выше, но и стоить дороже.

Но вцелом согласен что банеры отстоялись и в современной рекламе уже не всчет.



Ссылка на сообщение Marinaamf
28/01/2003

Если хочешь раскрутить сайт, то необходимо, чтобы про него знали многие. Регистрируйся в форумах, на бесплатных досках объявлений, заведи себе Партнерку. Только смотри не переборщи.



Ссылка на сообщение Kostya
28/01/2003

От Партнерки много толку для интернет-магазина. Пример Амазон.ком"а не считается.



Ссылка на сообщение Ярик
28/01/2003

Можно но нужно много пахать.

Пиши обсудим.(на мыло)



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
28/01/2003

Партнерская программа для начинающего магазина вещь совершенно необходимая. Минимум вложений (единовременно за программу), а потом только заказы приримай :-)) Более целевых заходов чем по партнерке не найти ни в каком виде рекламы.



Ссылка на сообщение Marinaamf
03/02/2003

Партнерка, это прикольная штука, кто сталкиваллся, подтвердит.



Ссылка на сообщение Прохожий
30/03/2004

Цитата: "Пока живут на свете дураки, обманывать нам стало быть с руки..."



А неужели можно продавать лимонад не рекламируя его по телевизору? А я думал, что лимонад продается только благодаря передаче "магазин на диване"...



Что за детский сад?



Давайте работать над сознанием людей :о))))

Ну что за детский сад!

Или еще не все знают ЧТО ТАКОЕ Кашпировский и его компания!



А еще можно бесплатно рекламироваться на СВОЕМ втором сайте, если написать черным по белому красными буквами в левом верхнем углу (эту надпись считать бесплатной рекламой)... А еще бесплатно можно рассказать друзьям, что такой сайтец забацал, зайдите, гляньте...



Дорогая редакция, а что такое баннер? Баннер это рекламный квадратик прямоугольной формы... А сколько клеточек поля?



Господа! "Жи" и "Ши" пишутся через буквы "Ж" и "Ш"... платите только за чернила...



Ссылка на сообщение Вадим
23/05/2004

Скоро многие интернет магазины

закроются всвязи с тем, что лишь перепродают товары.

Крупные фирмы откроют свои магазины на базе своих товаров

с более эффективной доставкой.

Так что заниматься интернет магазинами плотненько не стоит. А раскрутить можно все что угодно! Да же пустую страничку! Белый квадрат - на белом фоне! Масло, кисть, Каскевич!



Ссылка на сообщение humbert
09/03/2006

Имхо банальная перепродажа будет заменена сервисом по обслуживанию клиента. Т.е. сам товар возможно уже и не будет актуален, будет интересен сервис, т.е. доставка и т.д. Ну плюс еще простая привычка отовариваться в одном и том же магазине.


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