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Алибаба ком



Ссылка на сообщение garik25
09/01/2011

всем привет.ребята на alibaba 90% кидалово.Я сам брал там,товар прибыл но качество никакое.И везде где написано производство Fujian это 100 пудов лохотрон,вот чел выставил сайтики кидальщиков http://aalfa.ru/scammer-china.htm Мне они помогают.Многих там встретил у кого хотел купить.Даже с (глобала там тоже встречал"продавцов") А район(фуджиан)там ни каких фабрик нет,там полу развалюхи везде стоят,вот они там весь левак и лепят



Ссылка на сообщение ritmz
17/01/2011

100% фейк.



Ссылка на сообщение bukka
18/12/2011

Такое впечатление, что народ тут никогда с Китаем не работал :lol: Скорее всего, так и есть. Народ, китайские фабрики нифига не будут напрягаться из-за заказа в 20 штук. Они не особенно будут напрягаться и из-за заказа в 2000 штук, они не особо напрягаются даже по отношению к постоянным партнерам, которые их не контролируют. Поэтому те, кто постоянно работает с Китаем, имеет на местах своего представителя, который контролирует качество каждой партии товара и сроки отгрузки. Есть также множество китайских посреднических фирм, которые работают непосредственно с фабриками и контролируют все процессы. Однако фирмы эти, хоть и берут дорого, но тоже нуждаются в постоянном контроле со стороны заказчика.



Ссылка на сообщение riano2010
19/12/2011

Если интересует 10 единиц, то думаю лучше подойдет Taobao.com



Ссылка на сообщение Dmitry I
21/03/2012

Не советую связываться с торгашами из Китая. Нет гарантий - есть риск. Особенно при суммах более 10$.
Сам стал жертвой. 7-й месяц ни товара, ни денег! :(
Очередная замануха и кидалово!!!



Ссылка на сообщение Trufaldino
20/05/2012

Почитал про Али-бабу... Насторожили! Хотя, честно говоря я там покупал оптику для своего прицепа - всё пришло!



Ссылка на сообщение Фролик
12/09/2012

Мошенники есть везде, особенно на популярных в России ресурсах типа алибабы. Китайцы уже давно словили фишку, что русских можно нагреть, а русские свое не упустят. Китайцы постепенно отказываются от paypal, т.к. русский народ начинает их пресовать открытием споров о недоставке и вообще о подделках, в итоге китайцы теряют деньги.

Я тоже потерял и не раз и теперь решил так: с любым поставщиком нужно быть жестким и контролировать доставку каждой партии.



Ссылка на сообщение Платон Разумчик
20/03/2013

На Алибаба обращайтесь и работайте только с крупными поставщиками, а в идеале с производителями. Никогда не ориентируйтесь на рейтинги, отзывы, как правило заказные.



Ссылка на сообщение vitadoctor
02/05/2014

мы заказывали на алибабе гиалуроновую кислоту 22 марта 2014 года.

поставщик ZhongqingLi
проблема была в том, что в результате мы не получили товара, а деньги которые снимали через ПайПал нам вернули за минусом поставки, то есть украли 30 долларов.
мы неоднократно обращались в службу поддержки алибабы с жалобой на поставщика и не получили никакого ответа.



Ссылка на сообщение Roman Matveev,
Директор ИП
10/08/2017

Народ если кто вздумает заказать на алибабе разблокированные айфоны, несколько раз подумайте. Сделали мы с товарищем один такой заказ. Казалось бы отличные условия, покупаешь два айфона 7 за 310 долларов и третий получаешь бесплатно, оплата идет только через вестерн юнион, paypal как правило такие поставщики принимать отказываются. Заказывали из Турции, носудя по проверенным мной поставщикам этого товара, какую страну не выбери, все сводится именно к Турции. Перевели мы деньги через вестерн юнион и дальше началось самое интересное, Спустя день поставщик пишет нам что они якобы по ошибке вместо нашего заказа отправили нам 50 телефонов общей стоимостью 15 тысяч долларов. Послыку отправили нам , как они сказали для экономии, частную транспортную компанию http://www.greaterexplogs.com. По номеру для отслеживания на этом сайте нам показало что наша посылка удержана таможней Казахстана для уплаты пошлины, после чего поставщик начал требовать с нас еще 3000 долларов для ее уплаты, после наших долгих и упорных споров и снижения суммы уже до 500 долларов нам сказали что мы не получим не наши деньги обратно не наш товар. Поискав в интернете мы наткнулись на такой же случай еще с одним человеком, прочитать о нем вы можете тут https://www.complaintboard.in/complaint ... 48602.html В итоге выяснилось что все это развод, и даже сайт транспортной компании которой якобы они воспользовались тоже оказался липовым и принадлежит им. Не в коем случае не связывайтесь с данным поставщиком , их магазин в интернете Baylan app store!!!



Ссылка на сообщение Aleksei Shirik,
Директор shirik
09:46

Здравствуйте! У меня примерная ситуация, но только из Китая товар. Оплатил через WU, отправили той же компанией и все..........Не обращались в правоохранительные органы? Результат есть?)


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