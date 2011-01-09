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Алибаба ком
09/01/2011
всем привет.ребята на alibaba 90% кидалово.Я сам брал там,товар прибыл но качество никакое.И везде где написано производство Fujian это 100 пудов лохотрон,вот чел выставил сайтики кидальщиков http://aalfa.ru/scammer-china.htm Мне они помогают.Многих там встретил у кого хотел купить.Даже с (глобала там тоже встречал"продавцов") А район(фуджиан)там ни каких фабрик нет,там полу развалюхи везде стоят,вот они там весь левак и лепят
всем привет.ребята на alibaba 90% кидалово.Я сам брал там,товар прибыл но качество никакое.И везде где написано производство Fujian это 100 пудов лохотрон,вот чел выставил сайтики кидальщиков http://aalfa.ru/scammer-china.htm Мне они помогают.Многих там встретил у кого хотел купить.Даже с (глобала там тоже встречал"продавцов") А район(фуджиан)там ни каких фабрик нет,там полу развалюхи везде стоят,вот они там весь левак и лепят
18/12/2011
Такое впечатление, что народ тут никогда с Китаем не работал Скорее всего, так и есть. Народ, китайские фабрики нифига не будут напрягаться из-за заказа в 20 штук. Они не особенно будут напрягаться и из-за заказа в 2000 штук, они не особо напрягаются даже по отношению к постоянным партнерам, которые их не контролируют. Поэтому те, кто постоянно работает с Китаем, имеет на местах своего представителя, который контролирует качество каждой партии товара и сроки отгрузки. Есть также множество китайских посреднических фирм, которые работают непосредственно с фабриками и контролируют все процессы. Однако фирмы эти, хоть и берут дорого, но тоже нуждаются в постоянном контроле со стороны заказчика.
Такое впечатление, что народ тут никогда с Китаем не работал Скорее всего, так и есть. Народ, китайские фабрики нифига не будут напрягаться из-за заказа в 20 штук. Они не особенно будут напрягаться и из-за заказа в 2000 штук, они не особо напрягаются даже по отношению к постоянным партнерам, которые их не контролируют. Поэтому те, кто постоянно работает с Китаем, имеет на местах своего представителя, который контролирует качество каждой партии товара и сроки отгрузки. Есть также множество китайских посреднических фирм, которые работают непосредственно с фабриками и контролируют все процессы. Однако фирмы эти, хоть и берут дорого, но тоже нуждаются в постоянном контроле со стороны заказчика.
12/09/2012
Мошенники есть везде, особенно на популярных в России ресурсах типа алибабы. Китайцы уже давно словили фишку, что русских можно нагреть, а русские свое не упустят. Китайцы постепенно отказываются от paypal, т.к. русский народ начинает их пресовать открытием споров о недоставке и вообще о подделках, в итоге китайцы теряют деньги.
Я тоже потерял и не раз и теперь решил так: с любым поставщиком нужно быть жестким и контролировать доставку каждой партии.
Мошенники есть везде, особенно на популярных в России ресурсах типа алибабы. Китайцы уже давно словили фишку, что русских можно нагреть, а русские свое не упустят. Китайцы постепенно отказываются от paypal, т.к. русский народ начинает их пресовать открытием споров о недоставке и вообще о подделках, в итоге китайцы теряют деньги.
Я тоже потерял и не раз и теперь решил так: с любым поставщиком нужно быть жестким и контролировать доставку каждой партии.
02/05/2014
мы заказывали на алибабе гиалуроновую кислоту 22 марта 2014 года.
поставщик ZhongqingLi
проблема была в том, что в результате мы не получили товара, а деньги которые снимали через ПайПал нам вернули за минусом поставки, то есть украли 30 долларов.
мы неоднократно обращались в службу поддержки алибабы с жалобой на поставщика и не получили никакого ответа.
мы заказывали на алибабе гиалуроновую кислоту 22 марта 2014 года.
поставщик ZhongqingLi
проблема была в том, что в результате мы не получили товара, а деньги которые снимали через ПайПал нам вернули за минусом поставки, то есть украли 30 долларов.
мы неоднократно обращались в службу поддержки алибабы с жалобой на поставщика и не получили никакого ответа.
Roman Matveev,
Директор ИП
Директор ИП
10/08/2017
Народ если кто вздумает заказать на алибабе разблокированные айфоны, несколько раз подумайте. Сделали мы с товарищем один такой заказ. Казалось бы отличные условия, покупаешь два айфона 7 за 310 долларов и третий получаешь бесплатно, оплата идет только через вестерн юнион, paypal как правило такие поставщики принимать отказываются. Заказывали из Турции, носудя по проверенным мной поставщикам этого товара, какую страну не выбери, все сводится именно к Турции. Перевели мы деньги через вестерн юнион и дальше началось самое интересное, Спустя день поставщик пишет нам что они якобы по ошибке вместо нашего заказа отправили нам 50 телефонов общей стоимостью 15 тысяч долларов. Послыку отправили нам , как они сказали для экономии, частную транспортную компанию http://www.greaterexplogs.com. По номеру для отслеживания на этом сайте нам показало что наша посылка удержана таможней Казахстана для уплаты пошлины, после чего поставщик начал требовать с нас еще 3000 долларов для ее уплаты, после наших долгих и упорных споров и снижения суммы уже до 500 долларов нам сказали что мы не получим не наши деньги обратно не наш товар. Поискав в интернете мы наткнулись на такой же случай еще с одним человеком, прочитать о нем вы можете тут https://www.complaintboard.in/complaint ... 48602.html В итоге выяснилось что все это развод, и даже сайт транспортной компании которой якобы они воспользовались тоже оказался липовым и принадлежит им. Не в коем случае не связывайтесь с данным поставщиком , их магазин в интернете Baylan app store!!!
Народ если кто вздумает заказать на алибабе разблокированные айфоны, несколько раз подумайте. Сделали мы с товарищем один такой заказ. Казалось бы отличные условия, покупаешь два айфона 7 за 310 долларов и третий получаешь бесплатно, оплата идет только через вестерн юнион, paypal как правило такие поставщики принимать отказываются. Заказывали из Турции, носудя по проверенным мной поставщикам этого товара, какую страну не выбери, все сводится именно к Турции. Перевели мы деньги через вестерн юнион и дальше началось самое интересное, Спустя день поставщик пишет нам что они якобы по ошибке вместо нашего заказа отправили нам 50 телефонов общей стоимостью 15 тысяч долларов. Послыку отправили нам , как они сказали для экономии, частную транспортную компанию http://www.greaterexplogs.com. По номеру для отслеживания на этом сайте нам показало что наша посылка удержана таможней Казахстана для уплаты пошлины, после чего поставщик начал требовать с нас еще 3000 долларов для ее уплаты, после наших долгих и упорных споров и снижения суммы уже до 500 долларов нам сказали что мы не получим не наши деньги обратно не наш товар. Поискав в интернете мы наткнулись на такой же случай еще с одним человеком, прочитать о нем вы можете тут https://www.complaintboard.in/complaint ... 48602.html В итоге выяснилось что все это развод, и даже сайт транспортной компании которой якобы они воспользовались тоже оказался липовым и принадлежит им. Не в коем случае не связывайтесь с данным поставщиком , их магазин в интернете Baylan app store!!!
Aleksei Shirik,
Директор shirik
Директор shirik
09:46
Здравствуйте! У меня примерная ситуация, но только из Китая товар. Оплатил через WU, отправили той же компанией и все..........Не обращались в правоохранительные органы? Результат есть?)
Здравствуйте! У меня примерная ситуация, но только из Китая товар. Оплатил через WU, отправили той же компанией и все..........Не обращались в правоохранительные органы? Результат есть?)
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