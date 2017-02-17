При доставке нет частичного выкупа. Вопрос. - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Удержание клиентов >> CRM и взаимоотношения с клиентами
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При доставке нет частичного выкупа. Вопрос.
СообщениеАвтор: lena.sal  Репутация: 46.2Репутация: 46.2Репутация: 46.2Репутация: 46.2Репутация: 46.2
голосов: 1
Дата: 0:23, Пт., 17 Фев. 17
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Коллеги, как вы считаете, отсутствие частичного выкупа - это уже прошлый век? Остался ли кто нибудет еще, кто не предоставляет такую услугу? Или выкупаешь весь заказ или от всего заказа отказываешься. Я про Москву и Питер

СообщениеАвтор: alive  Репутация: 43.3Репутация: 43.3Репутация: 43.3Репутация: 43.3
голосов: 6
Дата: 2:12, Пт., 17 Фев. 17
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Не предоставляю и не собираюсь.
lena.sal :
Или выкупаешь весь заказ или от всего заказа отказываешься. Я про Москву и Питер

Именно так.
_________________
pecunia pecuniam non parit
СообщениеАвтор: anstrem 
голосов: 7
Дата: 8:37, Пт., 17 Фев. 17
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alive :
Не предоставляю и не собираюсь.


А чем торгуете ?

В сегменте одежды и обуви например (особенно детской) без выбора, в столицах - можно сразу закрываться...
СообщениеАвтор: Фролик  Репутация: 20.7Репутация: 20.7
голосов: 10
Дата: 8:54, Пт., 17 Фев. 17
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Одежда и обучь это отдельный специфический сегмент продаж. Стоит так же учитывать стоимость такого возврата, клиент за него платить не должен, а вот стимулировать снижение отказов нужно, как это делает wb.
СообщениеАвтор: lena.sal  Репутация: 46.2Репутация: 46.2Репутация: 46.2Репутация: 46.2Репутация: 46.2
голосов: 1
Дата: 8:58, Пт., 17 Фев. 17
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alive :
Не предоставляю и не собираюсь.

А ваши конкуренты предоставляют возможность частичного выбора?
СообщениеАвтор: activity  Репутация: 2.5Репутация: 2.5
голосов: 1
Дата: 9:38, Пт., 17 Фев. 17
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В моем магазине можно оформить частичную доставку, в процентном отношении это, наверно, около 10% заказов. Да, стоимость возврата оплачивает магазин, и она равна у меня около 1/3 или почти половина стоимости доставки.
СообщениеАвтор: lena.sal  Репутация: 46.2Репутация: 46.2Репутация: 46.2Репутация: 46.2Репутация: 46.2
голосов: 1
Дата: 15:06, Пт., 17 Фев. 17
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activity :
и она равна у меня около 1/3 или почти половина стоимости доставки.

возможно равна половине или трети стоимости заказа?
СообщениеАвтор: lena.sal  Репутация: 46.2Репутация: 46.2Репутация: 46.2Репутация: 46.2Репутация: 46.2
голосов: 1
Дата: 15:22, Пт., 17 Фев. 17
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activity :
и она равна у меня около 1/3 или почти половина стоимости доставки.

возможно равна половине или трети стоимости заказа?
СообщениеАвтор: activity  Репутация: 2.5Репутация: 2.5
голосов: 1
Дата: 16:05, Пт., 17 Фев. 17
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lena.sal :
возможно равна половине или трети стоимости заказа?


Нет, предположим стоимость товара 4000р - доставка 220 самовывоз и 280 курьер в своем городе. Примерка - бесплатная.
С меня возьмут за возврат посылки около 70р в первом случае и около 120р во втором. Я отправляю, и полного отказа еще не было. Ну заплачу я лишние 70-120р, ну ладно... Единственный минус, товар зависает на неделю.
СообщениеАвтор: levidaniil 
голосов: 2
Дата: 16:43, Пт., 17 Фев. 17
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lena.sal :
Коллеги, как вы считаете, отсутствие частичного выкупа - это уже прошлый век? Остался ли кто нибудет еще, кто не предоставляет такую услугу? Или выкупаешь весь заказ или от всего заказа отказываешься. Я про Москву и Питер


Единственный сегмент, где, кмк, необходима частичка - это одежда.

Внедрение частички это не только увеличение расходов на доставку, но и 1) увеличение сроков оборота склада (если торгуем своим товаром) 2) увеличение риска потери товарного вида (кривые ручки курьера или получателя).

По-моему, фактор наличия частички в иных (кроме одежды) сегментах не является ключевым при выборе магазина для покупки.
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.7
голосов: 8
Дата: 17:34, Пт., 17 Фев. 17
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lena.sal :
это уже прошлый век?


Скорее всего это текущий век. Потому что многие магазины не предоставляют такую услугу.

alive :
Не предоставляю и не собираюсь.


Тоже был в этой позе, но потом прогнулся под желания клиентов, т.к. оффлайн точек у меня нет и никогда не будет и я должен предложить людям хоть какую-то возможность посмотреть вживую перед покупкой.

Забавный факт, что на сайте я никогда не писал и не будут писать про частичный выкуп. Люди сами спрашивают. Поэтому, кто спрашивает, тому предоставляю, кто не спрашивает, тому нет) Но я всегда буду на стороне клиента в мелких просьбах))

anstrem :
В сегменте одежды и обуви например (особенно детской) без выбора, в столицах - можно сразу закрываться...


А лучше в данном сегменте даже не открываться. Время и деньги на ветер, ИМХО.

Фролик :
как это делает wb


Т.к. несколько раз там был, то я чего-то не заметил стимулирования... Не поделитесь, как они стимулируют? Shocked
СообщениеАвтор: lena.sal  Репутация: 46.2Репутация: 46.2Репутация: 46.2Репутация: 46.2Репутация: 46.2
голосов: 1
Дата: 17:55, Пт., 17 Фев. 17
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У нас при сумме заказа 5000 рублей вполне можно набрать корзину на 40 позиций, я даже не представляю во что нам бы вылился частичный отказ, но клиенты спрашивают. И отсюда также вытекает проблема, что когда клиент даже просто просматривает эти 40 позиций, типа Марья Ивановна с Дарьей Петровной из бухгалтерии, то у курьера превышает время ожидания и мы попадаем на двойную доставку. Это конечно не массово, но процентов 7-10 попадают.
СообщениеАвтор: alive  Репутация: 43.3Репутация: 43.3Репутация: 43.3Репутация: 43.3
голосов: 6
Дата: 18:32, Пт., 17 Фев. 17
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Anton Shishkin :
Тоже был в этой позе, но потом прогнулся под желания клиентов, т.к. оффлайн точек у меня нет и никогда не будет и я должен предложить людям хоть какую-то возможность посмотреть вживую перед покупкой.

Ну звонит 1 в месяц, хочет "посмотреть", в принципе там уже понятно что будет геморой с клиентом. А обычно всё решается по телефону какой товар везти даже если изначально хотели на выбор, и да, в случае отказа у меня за доставку платить не нужно, товар перед оплатой можно вскрыть и проверить. Но у меня не одежда, а аксессуары, в одежде то понятно без этого никуда.
_________________
pecunia pecuniam non parit
СообщениеАвтор: lena.sal  Репутация: 46.2Репутация: 46.2Репутация: 46.2Репутация: 46.2Репутация: 46.2
голосов: 1
Дата: 19:02, Пт., 17 Фев. 17
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Спасибо, приняли решение не вводить частичный отказ при доставке.

PS: Как раз сейчас на нашей точке самовывоза при офисе клиентка уже 20 минут выбирает какой парик взять из 8!!! париков, при этом только один вид париков у нас можно мерить, все остальное можно открыть и визуально убедиться в качестве товара.
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Главная >> Форумы >> Удержание клиентов >> CRM и взаимоотношения с клиентами
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