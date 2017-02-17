Тема: При доставке нет частичного выкупа. Вопрос.



Коллеги, как вы считаете, отсутствие частичного выкупа - это уже прошлый век? Остался ли кто нибудет еще, кто не предоставляет такую услугу? Или выкупаешь весь заказ или от всего заказа отказываешься. Я про Москву и Питер

Автор: alive

голосов : 6

Дата: 2:12, Пт., 17 Фев. 17

2:12, Пт., 17 Фев. 17

Не предоставляю и не собираюсь.

lena.sal : Или выкупаешь весь заказ или от всего заказа отказываешься. Я про Москву и Питер

Именно так.

_________________

pecunia pecuniam non parit Именно так._________________pecunia pecuniam non parit

Автор: anstrem

голосов : 7

Дата: 8:37, Пт., 17 Фев. 17

8:37, Пт., 17 Фев. 17

alive : Не предоставляю и не собираюсь.



А чем торгуете ?



В сегменте одежды и обуви например (особенно детской) без выбора, в столицах - можно сразу закрываться... А чем торгуете ?В сегменте одежды и обуви например (особенно детской) без выбора, в столицах - можно сразу закрываться...

Автор: Фролик

голосов : 10

Дата: 8:54, Пт., 17 Фев. 17

8:54, Пт., 17 Фев. 17

Одежда и обучь это отдельный специфический сегмент продаж. Стоит так же учитывать стоимость такого возврата, клиент за него платить не должен, а вот стимулировать снижение отказов нужно, как это делает wb.

alive : Не предоставляю и не собираюсь.

А ваши конкуренты предоставляют возможность частичного выбора? А ваши конкуренты предоставляют возможность частичного выбора?

Автор: activity

голосов : 1

Дата: 9:38, Пт., 17 Фев. 17

9:38, Пт., 17 Фев. 17

В моем магазине можно оформить частичную доставку, в процентном отношении это, наверно, около 10% заказов. Да, стоимость возврата оплачивает магазин, и она равна у меня около 1/3 или почти половина стоимости доставки.

activity : и она равна у меня около 1/3 или почти половина стоимости доставки.

возможно равна половине или трети стоимости заказа? возможно равна половине или трети стоимости заказа?

activity : и она равна у меня около 1/3 или почти половина стоимости доставки.

возможно равна половине или трети стоимости заказа? возможно равна половине или трети стоимости заказа?

Автор: activity

голосов : 1

Дата: 16:05, Пт., 17 Фев. 17

16:05, Пт., 17 Фев. 17

lena.sal : возможно равна половине или трети стоимости заказа?



Нет, предположим стоимость товара 4000р - доставка 220 самовывоз и 280 курьер в своем городе. Примерка - бесплатная.

С меня возьмут за возврат посылки около 70р в первом случае и около 120р во втором. Я отправляю, и полного отказа еще не было. Ну заплачу я лишние 70-120р, ну ладно... Единственный минус, товар зависает на неделю. Нет, предположим стоимость товара 4000р - доставка 220 самовывоз и 280 курьер в своем городе. Примерка - бесплатная.С меня возьмут за возврат посылки около 70р в первом случае и около 120р во втором. Я отправляю, и полного отказа еще не было. Ну заплачу я лишние 70-120р, ну ладно... Единственный минус, товар зависает на неделю.

Автор: levidaniil

голосов : 2

Дата: 16:43, Пт., 17 Фев. 17

16:43, Пт., 17 Фев. 17

lena.sal : Коллеги, как вы считаете, отсутствие частичного выкупа - это уже прошлый век? Остался ли кто нибудет еще, кто не предоставляет такую услугу? Или выкупаешь весь заказ или от всего заказа отказываешься. Я про Москву и Питер



Единственный сегмент, где, кмк, необходима частичка - это одежда.



Внедрение частички это не только увеличение расходов на доставку, но и 1) увеличение сроков оборота склада (если торгуем своим товаром) 2) увеличение риска потери товарного вида (кривые ручки курьера или получателя).



По-моему, фактор наличия частички в иных (кроме одежды) сегментах не является ключевым при выборе магазина для покупки. Единственный сегмент, где, кмк, необходима частичка - это одежда.Внедрение частички это не только увеличение расходов на доставку, но и 1) увеличение сроков оборота склада (если торгуем своим товаром) 2) увеличение риска потери товарного вида (кривые ручки курьера или получателя).По-моему, фактор наличия частички в иных (кроме одежды) сегментах не является ключевым при выборе магазина для покупки.

lena.sal : это уже прошлый век?



Скорее всего это текущий век. Потому что многие магазины не предоставляют такую услугу.



alive : Не предоставляю и не собираюсь.



Тоже был в этой позе, но потом прогнулся под желания клиентов, т.к. оффлайн точек у меня нет и никогда не будет и я должен предложить людям хоть какую-то возможность посмотреть вживую перед покупкой.



Забавный факт, что на сайте я никогда не писал и не будут писать про частичный выкуп. Люди сами спрашивают. Поэтому, кто спрашивает, тому предоставляю, кто не спрашивает, тому нет) Но я всегда буду на стороне клиента в мелких просьбах))



anstrem : В сегменте одежды и обуви например (особенно детской) без выбора, в столицах - можно сразу закрываться...



А лучше в данном сегменте даже не открываться. Время и деньги на ветер, ИМХО.



Фролик : как это делает wb



Т.к. несколько раз там был, то я чего-то не заметил стимулирования... Не поделитесь, как они стимулируют? Т.к. несколько раз там был, то я чего-то не заметил стимулирования... Не поделитесь, как они стимулируют?

У нас при сумме заказа 5000 рублей вполне можно набрать корзину на 40 позиций, я даже не представляю во что нам бы вылился частичный отказ, но клиенты спрашивают. И отсюда также вытекает проблема, что когда клиент даже просто просматривает эти 40 позиций, типа Марья Ивановна с Дарьей Петровной из бухгалтерии, то у курьера превышает время ожидания и мы попадаем на двойную доставку. Это конечно не массово, но процентов 7-10 попадают.

Автор: alive

голосов : 6

Дата: 18:32, Пт., 17 Фев. 17

18:32, Пт., 17 Фев. 17

Anton Shishkin : Тоже был в этой позе, но потом прогнулся под желания клиентов, т.к. оффлайн точек у меня нет и никогда не будет и я должен предложить людям хоть какую-то возможность посмотреть вживую перед покупкой.

Ну звонит 1 в месяц, хочет "посмотреть", в принципе там уже понятно что будет геморой с клиентом. А обычно всё решается по телефону какой товар везти даже если изначально хотели на выбор, и да, в случае отказа у меня за доставку платить не нужно, товар перед оплатой можно вскрыть и проверить. Но у меня не одежда, а аксессуары, в одежде то понятно без этого никуда.

_________________

pecunia pecuniam non parit Ну звонит 1 в месяц, хочет "посмотреть", в принципе там уже понятно что будет геморой с клиентом. А обычно всё решается по телефону какой товар везти даже если изначально хотели на выбор, и да, в случае отказа у меня за доставку платить не нужно, товар перед оплатой можно вскрыть и проверить. Но у меня не одежда, а аксессуары, в одежде то понятно без этого никуда._________________pecunia pecuniam non parit





PS: Как раз сейчас на нашей точке самовывоза при офисе клиентка уже 20 минут выбирает какой парик взять из 8!!! париков, при этом только один вид париков у нас можно мерить, все остальное можно открыть и визуально убедиться в качестве товара. Спасибо, приняли решение не вводить частичный отказ при доставке.PS: Как раз сейчас на нашей точке самовывоза при офисе клиентка уже 20 минут выбирает какой парик взять из 8!!! париков, при этом только один вид париков у нас можно мерить, все остальное можно открыть и визуально убедиться в качестве товара.