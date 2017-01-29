Поиск Яндекс органик ужасный и нерелевантный! Что случилось? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Поисковое продвижение и сбытовая реклама
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Поиск Яндекс органик ужасный и нерелевантный! Что случилось?
СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.4
голосов: 12
Дата: 23:35, Вс., 29 Янв. 17
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Shurupov, про Апорт вопросов нет. Вопрос в том, как СотМаркет разорившийся магазин, который продаёт ссылки со своих страниц и Связной, который не продаёт аккумуляторы для ноутбука, стоят в выдаче Яндекса выше этих двух магазинов? Кстати говоря, до недавнего времени эти два магазина, которые я привёл в пример, были достаточно богатыми предприятиями и вкладывали большие деньги в СЕО, в Аласе например был свой IT-отдел, не думаю, что у них не прописаны, какие-либо нужные тэги.
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Мой блог: Эксперт-Report

СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.4
голосов: 19
Дата: 23:43, Вс., 29 Янв. 17
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qualified :
Аласе например был свой IT-отдел, не думаю, что у них не прописаны, какие-либо нужные тэги.


Так, халтурщики. Все что надо прописано, но сделано на "отвяжись", тексты очень плохие.

Но, если верить Яндексу, с учетом его нейронных сетей, это не должно влиять, так как он смотрит в корень и понимает что нужно покупателю.

Впрочем, пока лишь очевидно что он понимает как заставить нормальный магазин платить деньги - забить выдачу отстоем, с которого ничего уже не возьмешь.


qualified :
СотМаркет разорившийся магазин, который продаёт ссылки со своих страниц и Связной, который не продаёт аккумуляторы для ноутбука,


У меня ровно такая же картина - в ТОПе тупые СЕО-статьи и магазины, продающие мой товар так, прицепом с сотням других.
_________________
Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
СообщениеАвтор: serzh 
Дата: 10:19, Пн., 30 Янв. 17
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У меня ровно такая же картина - в ТОПе тупые СЕО-статьи и магазины, продающие мой товар так, прицепом с сотням других.
Следовательно, ваш сайт менее релевантен, чем эти "тупые" статьи и магазины.
Для начала проверьте те 200 факторов ранжирования, которые более-менее известны из 1000+ всех факторов, используемых ПС.
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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Поисковое продвижение и сбытовая реклама
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