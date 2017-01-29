Поиск Яндекс органик ужасный и нерелевантный! Что случилось?

qualified : Аласе например был свой IT-отдел, не думаю, что у них не прописаны, какие-либо нужные тэги.



Так, халтурщики. Все что надо прописано, но сделано на "отвяжись", тексты очень плохие.



Но, если верить Яндексу, с учетом его нейронных сетей, это не должно влиять, так как он смотрит в корень и понимает что нужно покупателю.



Впрочем, пока лишь очевидно что он понимает как заставить нормальный магазин платить деньги - забить выдачу отстоем, с которого ничего уже не возьмешь.





qualified : СотМаркет разорившийся магазин, который продаёт ссылки со своих страниц и Связной, который не продаёт аккумуляторы для ноутбука,



У меня ровно такая же картина - в ТОПе тупые СЕО-статьи и магазины, продающие мой товар так, прицепом с сотням других.

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