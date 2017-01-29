Поиск Яндекс органик ужасный и нерелевантный! Что случилось?
Shurupov, про Апорт вопросов нет. Вопрос в том, как СотМаркет разорившийся магазин, который продаёт ссылки со своих страниц и Связной, который не продаёт аккумуляторы для ноутбука, стоят в выдаче Яндекса выше этих двух магазинов? Кстати говоря, до недавнего времени эти два магазина, которые я привёл в пример, были достаточно богатыми предприятиями и вкладывали большие деньги в СЕО, в Аласе например был свой IT-отдел, не думаю, что у них не прописаны, какие-либо нужные тэги. _________________ Мой блог:Эксперт-Report
qualified :
Аласе например был свой IT-отдел, не думаю, что у них не прописаны, какие-либо нужные тэги.
Так, халтурщики. Все что надо прописано, но сделано на "отвяжись", тексты очень плохие.
Но, если верить Яндексу, с учетом его нейронных сетей, это не должно влиять, так как он смотрит в корень и понимает что нужно покупателю.
Впрочем, пока лишь очевидно что он понимает как заставить нормальный магазин платить деньги - забить выдачу отстоем, с которого ничего уже не возьмешь.
qualified :
СотМаркет разорившийся магазин, который продаёт ссылки со своих страниц и Связной, который не продаёт аккумуляторы для ноутбука,
У меня ровно такая же картина - в ТОПе тупые СЕО-статьи и магазины, продающие мой товар так, прицепом с сотням других. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
У меня ровно такая же картина - в ТОПе тупые СЕО-статьи и магазины, продающие мой товар так, прицепом с сотням других.
Следовательно, ваш сайт менее релевантен, чем эти "тупые" статьи и магазины.
Для начала проверьте те 200 факторов ранжирования, которые более-менее известны из 1000+ всех факторов, используемых ПС.