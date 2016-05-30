И нам посоветуйте CRM





B2B отдел.

Менеджер + руководитель

Входящие - чат Jivosite, звонки Mango Office, почта с вопросами и заказами с сайта

Исходящие - обзвон

Счета выставляем в 1С

Идет реклама, желательно подключить метрики и считать воронку уже на входе

Основные клиенты - постоянные, нужно не забывать обзванивать и делать рассылки



Другой B2B отдел

Тоже самое, но менеджера 4, из них 3 в разъездах 80% времени



B2C Интернет-магазин

3 человека. Тот же чат, телефония, почта. 1С



Хотелось бы быстрой и недорогой интеграции со всем перечисленным.



Смотрел amoCrm, bitrix24, мегаплан, terrasoft.

В amoCrm в тестовом режиме быстро подключил все, кроме 1С. Огорчило отстуствие инструментов работы с постоянными клиентами, воронка заточена на разовые продажи. Либо я не понял концепцию



В мегаплане путанный интерфейс, целый ряд платных интеграций



Битрикс24 это битрикс, чье CMS - выжималово денег за сомнительный сервис. Шокировала привязка к одному ящику всей компании. По интеграциям толком не разобрался, как-то все громоздко и мутно, особенно в сравнениии с amoCrm



решение от terrasoft - врое все там есть, но менеджеры сказали, что мои хотелки относятся к трем продуктам - продажам, маркетингу и еще какому-то. И нужно брать три лицензии. Что интеграция с 1С будет капитальной. И вообще это кардинальный и дорогой переход.

В общем, не для 10 пользователей.



Так же смотрел retailCRM. Там все неплохо, но не нашел интеграции с JivoSiteом



В конечном итоге нахожусь во фрустрации. Что можете посоветовать? Наши запросы.B2B отдел.Менеджер + руководительВходящие - чат Jivosite, звонки Mango Office, почта с вопросами и заказами с сайтаИсходящие - обзвонСчета выставляем в 1СИдет реклама, желательно подключить метрики и считать воронку уже на входеОсновные клиенты - постоянные, нужно не забывать обзванивать и делать рассылкиДругой B2B отделТоже самое, но менеджера 4, из них 3 в разъездах 80% времениB2C Интернет-магазин3 человека. Тот же чат, телефония, почта. 1СХотелось бы быстрой и недорогой интеграции со всем перечисленным.Смотрел amoCrm, bitrix24, мегаплан, terrasoft.В amoCrm в тестовом режиме быстро подключил все, кроме 1С. Огорчило отстуствие инструментов работы с постоянными клиентами, воронка заточена на разовые продажи. Либо я не понял концепциюВ мегаплане путанный интерфейс, целый ряд платных интеграцийБитрикс24 это битрикс, чье CMS - выжималово денег за сомнительный сервис. Шокировала привязка к одному ящику всей компании. По интеграциям толком не разобрался, как-то все громоздко и мутно, особенно в сравнениии с amoCrmрешение от terrasoft - врое все там есть, но менеджеры сказали, что мои хотелки относятся к трем продуктам - продажам, маркетингу и еще какому-то. И нужно брать три лицензии. Что интеграция с 1С будет капитальной. И вообще это кардинальный и дорогой переход.В общем, не для 10 пользователей.Так же смотрел retailCRM. Там все неплохо, но не нашел интеграции с JivoSiteомВ конечном итоге нахожусь во фрустрации. Что можете посоветовать?