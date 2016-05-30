И нам посоветуйте CRM

B2B отдел.
Менеджер + руководитель
Входящие - чат Jivosite, звонки Mango Office, почта с вопросами и заказами с сайта
Исходящие - обзвон
Счета выставляем в 1С
Идет реклама, желательно подключить метрики и считать воронку уже на входе
Основные клиенты - постоянные, нужно не забывать обзванивать и делать рассылки
Другой B2B отдел
Тоже самое, но менеджера 4, из них 3 в разъездах 80% времени
B2C Интернет-магазин
3 человека. Тот же чат, телефония, почта. 1С
Хотелось бы быстрой и недорогой интеграции со всем перечисленным.
Смотрел amoCrm, bitrix24, мегаплан, terrasoft.
В amoCrm в тестовом режиме быстро подключил все, кроме 1С. Огорчило отстуствие инструментов работы с постоянными клиентами, воронка заточена на разовые продажи. Либо я не понял концепцию
В мегаплане путанный интерфейс, целый ряд платных интеграций
Битрикс24 это битрикс, чье CMS - выжималово денег за сомнительный сервис. Шокировала привязка к одному ящику всей компании. По интеграциям толком не разобрался, как-то все громоздко и мутно, особенно в сравнениии с amoCrm
решение от terrasoft - врое все там есть, но менеджеры сказали, что мои хотелки относятся к трем продуктам - продажам, маркетингу и еще какому-то. И нужно брать три лицензии. Что интеграция с 1С будет капитальной. И вообще это кардинальный и дорогой переход.
В общем, не для 10 пользователей.
Так же смотрел retailCRM. Там все неплохо, но не нашел интеграции с JivoSiteом
В конечном итоге нахожусь во фрустрации. Что можете посоветовать?
А можно аргументировать? Я довольно подробно описал чего хотим и что останавливает.
Интересует вопрос с JivoSite-ом - сейчас он дает гораздо больше лидов, чем другие каналы.
Я заметил, что все эти CRM облачные? Точнее онлайн!
А не боитесь "слива" ваших клиентов!
И что будете делать, когда сервер упадет или инет отключат?
Присмотритесь к amocrm. Плюс подключите омнидеск и интегрируйте его. Чат можете сделать с помощью нового виджета от vk.
Я советую молодую https://salesap.ru
Все просто, удобно. интеграция с Манго.
Только с 1С интеграция - за доп. плату.
Я ушла с Битрикса - неудобно. Тут реально все летает и все очень гибко и легко. Аналитика источников, разные воронки. Живосайт обещали мне скоро сделать.
Да и еще - техподдержка обнимут как родного и все объяснят.