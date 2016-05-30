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Форум CRM и взаимоотношения с клиентами
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И нам посоветуйте CRM



Ссылка на сообщение tdslava
30/05/2016

Наши запросы.

B2B отдел.
Менеджер + руководитель
Входящие - чат Jivosite, звонки Mango Office, почта с вопросами и заказами с сайта
Исходящие - обзвон
Счета выставляем в 1С
Идет реклама, желательно подключить метрики и считать воронку уже на входе
Основные клиенты - постоянные, нужно не забывать обзванивать и делать рассылки

Другой B2B отдел
Тоже самое, но менеджера 4, из них 3 в разъездах 80% времени

B2C Интернет-магазин
3 человека. Тот же чат, телефония, почта. 1С

Хотелось бы быстрой и недорогой интеграции со всем перечисленным.

Смотрел amoCrm, bitrix24, мегаплан, terrasoft.
В amoCrm в тестовом режиме быстро подключил все, кроме 1С. Огорчило отстуствие инструментов работы с постоянными клиентами, воронка заточена на разовые продажи. Либо я не понял концепцию

В мегаплане путанный интерфейс, целый ряд платных интеграций

Битрикс24 это битрикс, чье CMS - выжималово денег за сомнительный сервис. Шокировала привязка к одному ящику всей компании. По интеграциям толком не разобрался, как-то все громоздко и мутно, особенно в сравнениии с amoCrm

решение от terrasoft - врое все там есть, но менеджеры сказали, что мои хотелки относятся к трем продуктам - продажам, маркетингу и еще какому-то. И нужно брать три лицензии. Что интеграция с 1С будет капитальной. И вообще это кардинальный и дорогой переход.
В общем, не для 10 пользователей.

Так же смотрел retailCRM. Там все неплохо, но не нашел интеграции с JivoSiteом

В конечном итоге нахожусь во фрустрации. Что можете посоветовать?



Ссылка на сообщение tdslava
01/06/2016

А можно аргументировать? Я довольно подробно описал чего хотим и что останавливает.
Интересует вопрос с JivoSite-ом - сейчас он дает гораздо больше лидов, чем другие каналы.



Ссылка на сообщение krutik
01/06/2016

Я заметил, что все эти CRM облачные? Точнее онлайн!

А не боитесь "слива" ваших клиентов!
И что будете делать, когда сервер упадет или инет отключат?



Ссылка на сообщение Professor
06/09/2016

Присмотритесь к amocrm. Плюс подключите омнидеск и интегрируйте его. Чат можете сделать с помощью нового виджета от vk.



Ссылка на сообщение Роман Савельев,
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
1
19/04/2017

И все-таки битрикс24. Активно развивается. Буквально на днях вышел новый релиз. Jivosite думаю подключите без проблем.


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