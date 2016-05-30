И нам посоветуйте CRM
30/05/2016
Наши запросы.
B2B отдел.
Менеджер + руководитель
Входящие - чат Jivosite, звонки Mango Office, почта с вопросами и заказами с сайта
Исходящие - обзвон
Счета выставляем в 1С
Идет реклама, желательно подключить метрики и считать воронку уже на входе
Основные клиенты - постоянные, нужно не забывать обзванивать и делать рассылки
Другой B2B отдел
Тоже самое, но менеджера 4, из них 3 в разъездах 80% времени
B2C Интернет-магазин
3 человека. Тот же чат, телефония, почта. 1С
Хотелось бы быстрой и недорогой интеграции со всем перечисленным.
Смотрел amoCrm, bitrix24, мегаплан, terrasoft.
В amoCrm в тестовом режиме быстро подключил все, кроме 1С. Огорчило отстуствие инструментов работы с постоянными клиентами, воронка заточена на разовые продажи. Либо я не понял концепцию
В мегаплане путанный интерфейс, целый ряд платных интеграций
Битрикс24 это битрикс, чье CMS - выжималово денег за сомнительный сервис. Шокировала привязка к одному ящику всей компании. По интеграциям толком не разобрался, как-то все громоздко и мутно, особенно в сравнениии с amoCrm
решение от terrasoft - врое все там есть, но менеджеры сказали, что мои хотелки относятся к трем продуктам - продажам, маркетингу и еще какому-то. И нужно брать три лицензии. Что интеграция с 1С будет капитальной. И вообще это кардинальный и дорогой переход.
В общем, не для 10 пользователей.
Так же смотрел retailCRM. Там все неплохо, но не нашел интеграции с JivoSiteом
В конечном итоге нахожусь во фрустрации. Что можете посоветовать?
Наши запросы.
B2B отдел.
Менеджер + руководитель
Входящие - чат Jivosite, звонки Mango Office, почта с вопросами и заказами с сайта
Исходящие - обзвон
Счета выставляем в 1С
Идет реклама, желательно подключить метрики и считать воронку уже на входе
Основные клиенты - постоянные, нужно не забывать обзванивать и делать рассылки
Другой B2B отдел
Тоже самое, но менеджера 4, из них 3 в разъездах 80% времени
B2C Интернет-магазин
3 человека. Тот же чат, телефония, почта. 1С
Хотелось бы быстрой и недорогой интеграции со всем перечисленным.
Смотрел amoCrm, bitrix24, мегаплан, terrasoft.
В amoCrm в тестовом режиме быстро подключил все, кроме 1С. Огорчило отстуствие инструментов работы с постоянными клиентами, воронка заточена на разовые продажи. Либо я не понял концепцию
В мегаплане путанный интерфейс, целый ряд платных интеграций
Битрикс24 это битрикс, чье CMS - выжималово денег за сомнительный сервис. Шокировала привязка к одному ящику всей компании. По интеграциям толком не разобрался, как-то все громоздко и мутно, особенно в сравнениии с amoCrm
решение от terrasoft - врое все там есть, но менеджеры сказали, что мои хотелки относятся к трем продуктам - продажам, маркетингу и еще какому-то. И нужно брать три лицензии. Что интеграция с 1С будет капитальной. И вообще это кардинальный и дорогой переход.
В общем, не для 10 пользователей.
Так же смотрел retailCRM. Там все неплохо, но не нашел интеграции с JivoSiteом
В конечном итоге нахожусь во фрустрации. Что можете посоветовать?
Роман Савельев,
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
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19/04/2017
И все-таки битрикс24. Активно развивается. Буквально на днях вышел новый релиз. Jivosite думаю подключите без проблем.
И все-таки битрикс24. Активно развивается. Буквально на днях вышел новый релиз. Jivosite думаю подключите без проблем.
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