Тема: Филфулмент от Fresh-logic





Кто-нибудь сотрудничает с Fresh-logic на полном аутсорсинге для ИМ? Хотелось бы услышать отзывы о работе их кол-центра и склада.

Спасибо. Коллеги,Кто-нибудь сотрудничает с Fresh-logic на полном аутсорсинге для ИМ? Хотелось бы услышать отзывы о работе их кол-центра и склада.Спасибо.







работаю с данной компанией год. У меня магазин игрушек и товаров для детей. Начиная с ними работать больше всего я боялся затяжного периода интеграции, но, к счастью всё прошло безболезненно в первую очередь для клиентов, у меня была лишь одна сложность - как можно скорее въехать в схему работы личного кабинета. Далее без нареканий. Про работников мезонина: у меня работают одни и те же, в товаре порой ориентируются уже лучше меня)

А кол-центр...у них пошагово прописана инструкция/схема действий, своего рода роботы, как раз за этот момент я и не переживал вовсе. Так что ровно.

Из проблемных моментов: страх. Страх доверить своё дело от и до.

Удачи в бизнесе! Будут вопросы-пишите, постараюсь максимально подробно ответить. Я был в вашей ситуации год назад и прекрасно понимаю как важны отзывы на этапе выбора.



Виктор, caprich.ru Виктория,работаю с данной компанией год. У меня магазин игрушек и товаров для детей. Начиная с ними работать больше всего я боялся затяжного периода интеграции, но, к счастью всё прошло безболезненно в первую очередь для клиентов, у меня была лишь одна сложность - как можно скорее въехать в схему работы личного кабинета. Далее без нареканий. Про работников мезонина: у меня работают одни и те же, в товаре порой ориентируются уже лучше меня)А кол-центр...у них пошагово прописана инструкция/схема действий, своего рода роботы, как раз за этот момент я и не переживал вовсе. Так что ровно.Из проблемных моментов: страх. Страх доверить своё дело от и до.Удачи в бизнесе! Будут вопросы-пишите, постараюсь максимально подробно ответить. Я был в вашей ситуации год назад и прекрасно понимаю как важны отзывы на этапе выбора.Виктор, caprich.ru

Автор: anstrem

голосов : 7

Дата: 17:45, Чт., 23 Окт. 14

17:45, Чт., 23 Окт. 14

caprich : магазин игрушек и товаров для детей



Довольно объемный товар. Но правда простой в плане маркировки и упаковки, потому что в основном твердый и в коробках. Вопрос качества работы склада конечно важен, но вот интересно сколько кубов у Вас занимает товар ?

И главное как считаются эти кубы, т.е. кто и как рулит выкладкой товара на мезонине ?

Ценник за хранение же просто "конский", а я свой товар могу разложить как в 100, так и в 200 кубов. Во втором случае собирать заказы будет намного удобнее, но вот цена хранения станет запредельной. А если товар уложить компактнее, да поплотнее упаковать, то места будет занимать меньше, но собирать заказы станет НАМНОГО сложнее.

Но вопрос цены конечно волнует только меня.

А что то подсказывает мне, что аутсорсера как раз это волновать не будет, чем больше места займем, тем больше получим за туже работу, так зачем собственно тогда экономить и чего то напрягаться ... Как решаете этот очевидный конфликт интересов ?



Последний раз редактировалось: anstrem (18:08, Чт., 23 Окт. 14), всего редактировалось 1 раз Довольно объемный товар. Но правда простой в плане маркировки и упаковки, потому что в основном твердый и в коробках. Вопрос качества работы склада конечно важен, но вот интересно сколько кубов у Вас занимает товар ?И главное как считаются эти кубы, т.е. кто и как рулит выкладкой товара на мезонине ?Ценник за хранение же просто "конский", а я свой товар могу разложить как в 100, так и в 200 кубов. Во втором случае собирать заказы будет намного удобнее, но вот цена хранения станет запредельной. А если товар уложить компактнее, да поплотнее упаковать, то места будет занимать меньше, но собирать заказы станет НАМНОГО сложнее.Но вопрос цены конечно волнует только меня.А что то подсказывает мне, что аутсорсера как раз это волновать не будет, чем больше места займем, тем больше получим за туже работу, так зачем собственно тогда экономить и чего то напрягаться ... Как решаете этот очевидный конфликт интересов ?

Ну во-первых: путём назамысловатых вычислений можно самостоятельно просчитать необходимый объем площади, для этого достаточно знать габариты товара и размер ячеек. Отчёты по остаткам я смотрю он-лайн в любое время в личном кабинете. А на складе на данный вопрос ответили так: им не выгодно "размазывать" мой товар по ячейкам, т.к. на эту площадь они могут найти ещё клиентов и зарабатывать на обороте.

Автор: anstrem

голосов : 7

Дата: 18:13, Чт., 23 Окт. 14

18:13, Чт., 23 Окт. 14

caprich : "размазывать" мой товар по ячейкам, т.к. они на эту площадь они могут найти ещё клиентов и зарабатывать на обороте.



Что за бред ? Выгодно и еще как, а других клиентов они могут посадить на другую площадь и получать с них еще, насколько я себе представляю размеры терминалов в Томилино, туда впишутся все интернет магазины Москвы и не один раз

Расчеты то это понятно, но я вот посчитаю и скажу что мой товар это 100 кубов, а склад мне напишет что нет 200 и как будем решать вопрос ? Разница то будет в 100 тыс. р. в месяц... А если еще учесть что 100 кубов можно хранить на любом обычном складе без мезонинов и всякой прочей примудрости складского терминала тысяч за 25 в месяц, то вообще становится все очень непонятно...



Второй вопрос - доставка Москва, область, Питер, один ПВЗ в Москве и (смешно) Томилино ?

Это что все ?



Нафига нужен фулфилмент который не может дешево и быстро доставить товар в каждый "зажопинск" нашей страны ?



Последний раз редактировалось: anstrem (18:18, Чт., 23 Окт. 14), всего редактировалось 1 раз Что за бред ? Выгодно и еще как, а других клиентов они могут посадить на другую площадь и получать с них еще, насколько я себе представляю размеры терминалов в Томилино, туда впишутся все интернет магазины Москвы и не один разРасчеты то это понятно, но я вот посчитаю и скажу что мой товар это 100 кубов, а склад мне напишет что нет 200 и как будем решать вопрос ? Разница то будет в 100 тыс. р. в месяц... А если еще учесть что 100 кубов можно хранить на любом обычном складе без мезонинов и всякой прочей примудрости складского терминала тысяч за 25 в месяц, то вообще становится все очень непонятно...Второй вопрос - доставка Москва, область, Питер, один ПВЗ в Москве и (смешно) Томилино ?Это что все ?Нафига нужен фулфилмент который не может дешево и быстро доставить товар в каждый "зажопинск" нашей страны ?



Дело времени и доверия. А ну и ещё первое время тратил время мониторил и ездил на склад пару раз. Сейчас уже спокойно с этим.Дело времени и доверия.



Полтора года назад я зарылся в договорах с доставщиками + контроль. В результате сделал выбор в пользу удобного для меня варианта: сейчас у меня два договора-хранение и агентский, денег плачу столько же как и раньше (наценки у них на доставку нет), только геморроя в сто раз меньше. Доставляют куда надо, сколько надо и как надо, по адекватным ценам. И что самое важное, агрегатора доставки я выбираю самостоятельно, при этом не втягиваясь в сам процесс. Дешевая и быстрая доставка? Что за бред?! Быстро и дёшево это сел и повёз сам)Полтора года назад я зарылся в договорах с доставщиками + контроль. В результате сделал выбор в пользу удобного для меня варианта: сейчас у меня два договора-хранение и агентский, денег плачу столько же как и раньше (наценки у них на доставку нет), только геморроя в сто раз меньше. Доставляют куда надо, сколько надо и как надо, по адекватным ценам. И что самое важное, агрегатора доставки я выбираю самостоятельно, при этом не втягиваясь в сам процесс.

caprich : caprich.ru

Виктор, спасибо.

Действительно, у Вас достаточно легкий и объемный товар и чтобы в нем разбираться не нужно каких-то профессиональных знаний, а вот чтобы консультировать визажистов по профессиональной косметике, все же нужно обладать немалыми познаниями, да и хранить и подбирать множество маленьких одинаковых коробочек сложнее.

Дело в том, что я уже пользовалась услугами двух похожих агрегаторов и все на те же грабли

Вот пытаюсь понять, есть ли такие, чтобы соответствовали моим требованиям или все же свои менеджеры и склад эффективнее, хотя и безусловно затратнее Виктор, спасибо.Действительно, у Вас достаточно легкий и объемный товар и чтобы в нем разбираться не нужно каких-то профессиональных знаний, а вот чтобы консультировать визажистов по профессиональной косметике, все же нужно обладать немалыми познаниями, да и хранить и подбирать множество маленьких одинаковых коробочек сложнее.Дело в том, что я уже пользовалась услугами двух похожих агрегаторов и все на те же граблиВот пытаюсь понять, есть ли такие, чтобы соответствовали моим требованиям или все же свои менеджеры и склад эффективнее, хотя и безусловно затратнее

anstrem : Второй вопрос - доставка Москва, область, Питер, один ПВЗ в Москве и (смешно) Томилино ?

Это что все ?

Они сотрудничают с DDelivery, поэтому пвз в Москве около 200 + пвз по всей России + Почта России, поэтому охват тут получается максимально возможный Они сотрудничают с DDelivery, поэтому пвз в Москве около 200 + пвз по всей России + Почта России, поэтому охват тут получается максимально возможный





Обходить за 100 шагов!!!



Какое же счастье, что смогли закончить это сотрудничество... Деньгами мы потеряли тысяч ~ 100-120, а сколько нервов, времени и сил потратили... Потерь могло быть куда больше - что называется чудом ушли.



У нас всего то 30 SKU, товар компактный.



Всех косяков перечислить не хватит терпения - а вот главные:



1. Кривая самописная IT система работы с заказами - глючит и нет прозрачности в учете заказов - в одном месте видишь только номера заказов и статус по складу, в другом месте видишь внутренние номера фреш и статус по службе доставки, но возвраты видишь только в третьем месте - короче - как смогли так и написали... В отчете есть заказ но наложный платеж за него не взят, а ошибка это или заказ возвратный узнаешь только если лично ЛК в особый отчет залезешь и проверишь а нет ли заказа в возвратах...

Механизм ведения учета покрыт тайной, есть какие-то внутренние перемещения - переданные заказы пропадают из системы без следов, а потом остатки по системе не совпадают с фактическими... Одни SKU превращаются в другие, а правда ищется потом с IT-шниками... Отдельная радость если гроза в Люберцах пройдет, так сервера останавливаются и отгрузки прекращаются - "Извините - работаем" - один ответ...



2. У логистической Компании нет собственной бухгалтерии!!! Вы представляете?! Они на аутсорсинге по бух учету, и явно тарифы для себя избрали, чтоб без лишних переплат за такую не нужную часть бизнеса как учет... Любой человек знакомый с логистикой понимает значимость прозрачности учета - а тут бухгалтерия отдельно (на аутсорсинге) учет заказов отдельно (ручками в эксельке из самописной программки)!



3 - Отсюда третья и самая жуткая проблема - Полный бардак с отчетностью - какие заказы дошли Клиентам а какие потерялись мы еще как-то могли узнать (в конце концов Клиентам звонили и спрашивали), а вот за какие заказы нам перевели деньги а за какие нет - только с долгими боями и с привлечением отдельных аналитиков чтобы разобраться в том бреде что нам присылали - смогли разобраться только после прекращения всяких отгрузок - от отчетов присылавшихся по заказам за первые 4 месяца они отказались (т.к. сами в них запутались и не смогли разобраться как насчитали себе долгов больше чем заказов было по отчетам) и в августе сказали "то все не действует вот новые отчеты по старым заказам" и начали формировать новые отчеты со времен начала отгрузок т.е. с февраля, подгоняя перечисленное и отгруженное (все это осложнялось тем что в своей IT системе они правили что-то вручную и это не согласовывалась с нашими данными по отгрузкам).



Это сложно описать но все отчеты делаются вручную в экселе по схеме - пять пишем, два в уме, тут прибавим, тут убавим - мы вам все прислали если не согласны пишите претензию....



А сколько же было всяких:

"ой здесь мы потеряли товар и согласовали компенсацию месяц назад, да? а здесь в отчете еще и деньги берем как за доставленный заказ? ой - ну ошиблись... а может это возврат Вы в ЛК загляните проверьте по нашему ЛК наш отчет - мы его отправили Вам, но не прочитали... ну мы Вам следующий пришлем с исправлением"

- и ведь присылали следующий отчет с новыми косяками уже по другим заказам, которых не было в предыдущем отчете, надеясь что не проверят...



И вот писали мы эти претензии и писали... через 2 месяца работы стало понятно что это ахтунг, но разобраться со старыми проблемами чтобы расстаться не получалось - они создавали новые...

Только полная остановка отгрузок магазина и подключение службы безопасности помогло хоть как-то сдвинуть ситуацию с мертвой точки.



А что же говорят сами сотрудники компании - это песня... "Это не мы это наш директор такой, я понимаю, что это ерунда но звоните директору, мы ведь люди подневольные" или "ах уходите от нас, ну и правильно, мы Вас понимаем, это из-за качества ведь - тут многие уходят, но им не так хорошо как Вам, у них службы безопасности нет... им деньги еще долго не перечислят" - и все это со смехом и стебом... как в офисе обсуждаются гневные письма других Клиентов - "а давай ему это отправим, пусть спрашивает что это значит - там может еще что-то сами узнаем", склад так вообще настолько не любят то место где работают, что с радостью кто-кого быстрее рассказывают о проблемах других Клиентов, как будто соревнование - кто больше косяков знает - о потерянных заказах, о не выполненных обязательствах, о сорваных сроках... В соц.сетях уже много отзывов от других Клиентов...



А выполнение своих обязательств это вообще песня - потеряли Клиента (заказ вместо того чтобы на след день привезли через неделю) - в договоре был отдельный пункт что в таком случае они сами выкупают заказ - это было условием начала сотрудничества - так ответ был - ну не нравится - давайте договор перепишем, а компенсировать ничего не будем - ну и что что Клиент потерян и мы обещали - мы так не делаем.



Вообще столько времени, нервов и денег было из-за них потеряно, что помнить такой фулфилмент еще долго будем...



В Итнернете про них все больше и больше инфы - почитайте отзывы сотрудников - многое проясняет.



У fersh-logic две конторы ООО "Свежие решения" и ООО "Логистика для Вас" - одна поменьше одна побольше.



На стадии продажи все настолько шоколадно, что думаешь что вот оно e-commerce счастье - теперь то будет порядок с хранением, упаковкой и доставкой... но иллюзия продолжается не долго - с момента подписания договора и до момента получения первого отчета (и вместе с ним же первых же проблемных заказов)....



В общем одно не понятно - как они еще до сих пор работают... А сайт если их посмотреть и FB страничку, так диву даешься.... сразу хочется их маркетолога к себе пригласить - вот единственное, что умеют так это картинку маслом рисовать - как оно с улицы все хорошо то кажется... Мы были Клиентом Fresh-logic интернет магазин http:// защити-себя.рф с февраля 2016 аж по август 2016 ... и пару месяцев еще мучались доставая товар и деньги...Обходить за 100 шагов!!!Какое же счастье, что смогли закончить это сотрудничество... Деньгами мы потеряли тысяч ~ 100-120, а сколько нервов, времени и сил потратили... Потерь могло быть куда больше - что называется чудом ушли.У нас всего то 30 SKU, товар компактный.Всех косяков перечислить не хватит терпения - а вот главные:1. Кривая самописная IT система работы с заказами - глючит и нет прозрачности в учете заказов - в одном месте видишь только номера заказов и статус по складу, в другом месте видишь внутренние номера фреш и статус по службе доставки, но возвраты видишь только в третьем месте - короче - как смогли так и написали... В отчете есть заказ но наложный платеж за него не взят, а ошибка это или заказ возвратный узнаешь только если лично ЛК в особый отчет залезешь и проверишь а нет ли заказа в возвратах...Механизм ведения учета покрыт тайной, есть какие-то внутренние перемещения - переданные заказы пропадают из системы без следов, а потом остатки по системе не совпадают с фактическими... Одни SKU превращаются в другие, а правда ищется потом с IT-шниками... Отдельная радость если гроза в Люберцах пройдет, так сервера останавливаются и отгрузки прекращаются - "Извините - работаем" - один ответ...2. У логистической Компании нет собственной бухгалтерии!!! Вы представляете?! Они на аутсорсинге по бух учету, и явно тарифы для себя избрали, чтоб без лишних переплат за такую не нужную часть бизнеса как учет... Любой человек знакомый с логистикой понимает значимость прозрачности учета - а тут бухгалтерия отдельно (на аутсорсинге) учет заказов отдельно (ручками в эксельке из самописной программки)!3 - Отсюда третья и самая жуткая проблема - Полный бардак с отчетностью - какие заказы дошли Клиентам а какие потерялись мы еще как-то могли узнать (в конце концов Клиентам звонили и спрашивали), а вот за какие заказы нам перевели деньги а за какие нет - только с долгими боями и с привлечением отдельных аналитиков чтобы разобраться в том бреде что нам присылали - смогли разобраться только после прекращения всяких отгрузок - от отчетов присылавшихся по заказам за первые 4 месяца они отказались (т.к. сами в них запутались и не смогли разобраться как насчитали себе долгов больше чем заказов было по отчетам) и в августе сказали "то все не действует вот новые отчеты по старым заказам" и начали формировать новые отчеты со времен начала отгрузок т.е. с февраля, подгоняя перечисленное и отгруженное (все это осложнялось тем что в своей IT системе они правили что-то вручную и это не согласовывалась с нашими данными по отгрузкам).Это сложно описать но все отчеты делаются вручную в экселе по схеме - пять пишем, два в уме, тут прибавим, тут убавим - мы вам все прислали если не согласны пишите претензию....А сколько же было всяких:"ой здесь мы потеряли товар и согласовали компенсацию месяц назад, да? а здесь в отчете еще и деньги берем как за доставленный заказ? ой - ну ошиблись... а может это возврат Вы в ЛК загляните проверьте по нашему ЛК наш отчет - мы его отправили Вам, но не прочитали... ну мы Вам следующий пришлем с исправлением"- и ведь присылали следующий отчет с новыми косяками уже по другим заказам, которых не было в предыдущем отчете, надеясь что не проверят...И вот писали мы эти претензии и писали... через 2 месяца работы стало понятно что это ахтунг, но разобраться со старыми проблемами чтобы расстаться не получалось - они создавали новые...Только полная остановка отгрузок магазина и подключение службы безопасности помогло хоть как-то сдвинуть ситуацию с мертвой точки.А что же говорят сами сотрудники компании - это песня... "Это не мы это наш директор такой, я понимаю, что это ерунда но звоните директору, мы ведь люди подневольные" или "ах уходите от нас, ну и правильно, мы Вас понимаем, это из-за качества ведь - тут многие уходят, но им не так хорошо как Вам, у них службы безопасности нет... им деньги еще долго не перечислят" - и все это со смехом и стебом... как в офисе обсуждаются гневные письма других Клиентов - "а давай ему это отправим, пусть спрашивает что это значит - там может еще что-то сами узнаем", склад так вообще настолько не любят то место где работают, что с радостью кто-кого быстрее рассказывают о проблемах других Клиентов, как будто соревнование - кто больше косяков знает - о потерянных заказах, о не выполненных обязательствах, о сорваных сроках... В соц.сетях уже много отзывов от других Клиентов...А выполнение своих обязательств это вообще песня - потеряли Клиента (заказ вместо того чтобы на след день привезли через неделю) - в договоре был отдельный пункт что в таком случае они сами выкупают заказ - это было условием начала сотрудничества - так ответ был - ну не нравится - давайте договор перепишем, а компенсировать ничего не будем - ну и что что Клиент потерян и мы обещали - мы так не делаем.Вообще столько времени, нервов и денег было из-за них потеряно, что помнить такой фулфилмент еще долго будем...В Итнернете про них все больше и больше инфы - почитайте отзывы сотрудников - многое проясняет.У fersh-logic две конторы ООО "Свежие решения" и ООО "Логистика для Вас" - одна поменьше одна побольше.На стадии продажи все настолько шоколадно, что думаешь что вот оно e-commerce счастье - теперь то будет порядок с хранением, упаковкой и доставкой... но иллюзия продолжается не долго - с момента подписания договора и до момента получения первого отчета (и вместе с ним же первых же проблемных заказов)....В общем одно не понятно - как они еще до сих пор работают... А сайт если их посмотреть и FB страничку, так диву даешься.... сразу хочется их маркетолога к себе пригласить - вот единственное, что умеют так это картинку маслом рисовать - как оно с улицы все хорошо то кажется...

itinvest : Мы были Клиентом Fresh-logic интернет магазин http://защити-себя.рф с февраля 2016 аж по август 2016 ... и пару месяцев еще мучались доставая товар и деньги...



Михаил, за комплимент спасибо, но всё же нехорошо так откровенно врать.

Вы ведь даже личный кабинет в глаза не видели, т.к. им не пользовались ни разу

Вам были остановлены отгрузки ввиду отсутствия оплаты счетов и восстановлены сразу после получения нами денег. Единственной нашей с вами проблемой было ваше неумение читать билинг и разбираться в счетах. К слову, Вы это признали.

И уж если и кто-то в нашем партнерстве и выбивал деньги-то это мы у вас.



Удачи.

_________________

Ольга Горшкова,отдел рекламы и PR

http://www.fresh-logic.ru/

+7(495)668-09-34. Михаил, за комплимент спасибо, но всё же нехорошо так откровенно врать.Вы ведь даже личный кабинет в глаза не видели, т.к. им не пользовались ни разуВам были остановлены отгрузки ввиду отсутствия оплаты счетов и восстановлены сразу после получения нами денег. Единственной нашей с вами проблемой было ваше неумение читать билинг и разбираться в счетах. К слову, Вы это признали.И уж если и кто-то в нашем партнерстве и выбивал деньги-то это мы у вас.Удачи._________________Ольга Горшкова,отдел рекламы и PR+7(495)668-09-34.

И Михаил, и Александр, и Николай - все Вас долго помнить будем ))



Ольга Fresh Logic : но всё же нехорошо так откровенно врать.



Вот вот, Ольга, не хорошо так откровенно врать, уж лучше бы Вы это не писали, и про "не заглядывали" и про "признали".





Ольга Fresh Logic : Единственной нашей с вами проблемой было ваше неумение читать билинг и разбираться в счетах.



Ох, Ольга, о чем Вы говорите, если Ваши сотрудники (не бухгалтера) по 5 раз переделывают один и тот же счет и не могут правильно посчитать сколько же Вам платить за Ваши же услуги. (по запросу участников форума можем предоставить примеры)



Ольга Fresh Logic : Вам были остановлены отгрузки ввиду отсутствия оплаты счетов и восстановлены сразу после получения нами денег.

Отгрузки нам были остановлены?!! (Переписку показать заинтересованным коллегам можем по запросу) .

Мы остановили отгрузки через Вашу компанию в связи с отсутствием платежей с Вашей стороны, когда Ваш долг превысил пол миллиона рублей, и Ваша сотрудница проболталась что на счете нет денег для оплаты, и надо подождать когда "сейчас зайдет большой Клиент"...

Все это усугублялось еще тем, что Вы были не в состоянии привести в порядок отчеты создавая все новые проблемные ситуации каждую неделю в каждом новом отчете. И после остановки отгрузок, больше, мы через Вашу компанию отгрузки не производили - хватило уже.



Отгрузки остановлены были в августе и только в октябре получилось завершить эпопею.



Вы Ольга несомненно достойны комплимента как маркетолог и пиарщик, но кроме маркетинга есть еще кое-что в бизнесе.



Если Вы так смело обвиняете других во вранье, а сами ратуете за правду, так напишите на форуме почему Вы вводите в заблуждение Клиентов, когда фактический собственник компании, по документам и для Клиентов является всего лишь директором по развитию?

Маркетинг? Или чтоб никто не догадался, когда все схлопнется?



И отчеты ручками в эксельке, и бухгалтерия на аутсорсе которая отчеты по заказам не готовит...

и даже регламент написать не смогли за 6 месяцев, кто кому что и как передает и к кому при каких проблемах обращаться...

А помните какое объяснение нам дали когда данные Вашей чудесной системы и фактические остатки на складе не совпали? "Ой не сошлось... пишите претензию" )))



Эх, Ольга, уж лучше бы не отвечали обвинениями, в самом деле... ведь доберуться до этого форума скоро и другие Ваши Клиенты, которые так же как и мы "с боями" выбирались из Вашего фулфилмента... всех обвинить не получится...



Зато с точки зрения маркетинга, Вы теперь можете смело ребрендинг сделать и Фреш-логистик переименовать в Треш -логистик - продажи конечно не поднимет, но суть передавать будет куда лучше

Отгрузки нам были остановлены?!!Мы остановили отгрузки через Вашу компанию в связи с отсутствием платежей с Вашей стороны, когда Ваш долг превысил пол миллиона рублей, и Ваша сотрудница проболталась что на счете нет денег для оплаты, и надо подождать когда "сейчас зайдет большой Клиент"...Все это усугублялось еще тем, что Вы были не в состоянии привести в порядок отчеты создавая все новые проблемные ситуации каждую неделю в каждом новом отчете. И после остановки отгрузок, больше, мы через Вашу компанию отгрузки не производили - хватило уже.Отгрузки остановлены были в августе и только в октябре получилось завершить эпопею.Вы Ольга несомненно достойны комплимента как маркетолог и пиарщик, но кроме маркетинга есть еще кое-что в бизнесе.Если Вы так смело обвиняете других во вранье, а сами ратуете за правду, так напишите на форуме почему Вы вводите в заблуждение Клиентов, когда фактический собственник компании, по документам и для Клиентов является всего лишь директором по развитию?Маркетинг? Или чтоб никто не догадался, когда все схлопнется?И отчеты ручками в эксельке, и бухгалтерия на аутсорсе которая отчеты по заказам не готовит...и даже регламент написать не смогли за 6 месяцев, кто кому что и как передает и к кому при каких проблемах обращаться...А помните какое объяснение нам дали когда данные Вашей чудесной системы и фактические остатки на складе не совпали? "Ой не сошлось... пишите претензию" )))Эх, Ольга, уж лучше бы не отвечали обвинениями, в самом деле... ведь доберуться до этого форума скоро и другие Ваши Клиенты, которые так же как и мы "с боями" выбирались из Вашего фулфилмента... всех обвинить не получится...Зато с точки зрения маркетинга, Вы теперь можете смело ребрендинг сделать и Фреш-логистик переименовать в- продажи конечно не поднимет, но суть передавать будет куда лучше



По всему что писал Михаил выше я согласен, у меня точно нет сомнений что все это было и у него.



Наша совместная работа продолжалась с июня 2015 по май 2016 года. Склад находится по адресу: Томилино, ул. Пионерская д. 1г. С декабрьских отчетов началась недостача денег за выполненные заказы. Общая недостача к маю 2016 года составила приблизительно 700 тыс. руб. (каждый месяц пропажа по 100 тыс. руб). Пока разбирались с прошлыми недостачами, получали новые долги от фрэша.

На данный момент остался долг в 100 тыс. руб., с которым их директор Артем Казуров ( ) не согласен по понятной только ему причине. По электронной переписке и по телефону внятного ответа получить не могу. 16 января договорились о встрече для получения 10 варианта отчета (предыдущие ИХ варианты их же и не устраивают) с комментариями от первого лица, буду держать в курсе дела посетителей данного форума о результатах их работы в данный период.



Объективно разложу основные плюсы и минусы компании Фрэш Лоджик (они же ООО Свежие решения и ООО "Логистика для Вас")



Плюсы:



- Можно отказаться от колл центра. * Им и не пользовались

- Чистые, сухие, теплые склады, удобные стеллажи, маркировка каждого места и каждого изделия. Онлайн проверка наличия товара на складе, в брони или уже в отгрузке.

- В воровстве товара замечены не были.

- Видеонаблюдение на территории складской площадки и самого склада.

- Сотрудники склада охотно интересовались различиями в продукции для корректной отгрузки заказов

- Адекватные тарифы на обслуживание и хранение

- Бесплатный забор курьерами Дделивери, Грастин и т.д. кроме экзотических или редких.

- недавно увидел про начало интеграции логика и сайтов на базе insales. Если будет работать, то это очень хорошо.



Минусы:



- Нет своей бухгалтерии. Вообще. Аутсортинг. Сколько у них сотрудников? Я видел 15-20 сотрудников. Сколько у них компаний на обслуживании? Не известно. Как это может быть на аутсортинге? Уже любой ИПшник может позволить себе бухгалтера. Отчеты в экселе на коленке по 3-4 раза в измененном виде. Все смешалось: люди, кони...

- Почему возвращения денег ждал по несколько месяцев мелкими траншами? В компании просто нет денег, как кто-нить придет, так выплатим (ответ руководителя).

- То что телефон горячей линии ответит сотрудник или оператор, это лотерея 50 на 50, в обеденное время и не звони.

- Нет и никогда не будет отпуск товара (продажа) с данного склада. Только если клиент оплатил заказ, то они отгрузят через проходную заказ. Клиентская отгрузка еще тот квест, но это они и не планировали как я понял.

- Курьерские службы приезжают к 14 часам, поэтому те заказы которые поступили сегодня после 12 часов не принимают на сегодня, а будут отправлены завтра. То есть теряется еще один день для отправки.

- Персональные менеджеры могут просто забить на обслуживание по почте или телефону. Хотя при личной встрече все хорошо.

- Отгрузка в выходные невозможна (хотя уверяли что они отгружаются, но как доходило до отгрузки, то на складе никого нет).

- Личный кабинет может висеть до 3-4 часов. В среднем это длилось по часу, тут было не угадать.

- Далеко от общественного транспорта, от метро это уже путешествие с оформлением краткосрочного отпуска



По итогу поменял 3 различные компании по аутсортингу пока не понял что они все не дотягивают до такого уровня чтобы с ними можно было вести какой-нибудь бизнес.



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Если еще вспомню положительное или отрицательное, обязательно напишу.

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К черту все! Бери и делай! Давно не получалось отписаться по поводу сотрудничества с Фрэш Лоджик. Наша Компания занимается производством, продажей и установкой пневмоподвески для автомобилей, которые не оборудованы с завода этой комфортной опции ( http://pnevmoballoni.ru/ ). Через Freshlogic планировали вести розницу и мелкооптовые отгрузки. Идея классная, но реализация, извините меня, на коленке.По всему что писал Михаил выше я согласен, у меня точно нет сомнений что все это было и у него.Наша совместная работа продолжалась с июня 2015 по май 2016 года. Склад находится по адресу: Томилино, ул. Пионерская д. 1г. С декабрьских отчетов началась недостача денег за выполненные заказы. Общая недостача к маю 2016 года составила приблизительно 700 тыс. руб. (каждый месяц пропажа по 100 тыс. руб). Пока разбирались с прошлыми недостачами, получали новые долги от фрэша.На данный момент остался долг в 100 тыс. руб., с которым их директор Артем Казуров () не согласен по понятной только ему причине. По электронной переписке и по телефону внятного ответа получить не могу. 16 января договорились о встрече для получения 10 варианта отчета (предыдущие ИХ варианты их же и не устраивают) с комментариями от первого лица, буду держать в курсе дела посетителей данного форума о результатах их работы в данный период.Объективно разложу основные плюсы и минусы компании Фрэш Лоджик (они же ООО Свежие решения и ООО "Логистика для Вас")- Можно отказаться от колл центра. * Им и не пользовались- Чистые, сухие, теплые склады, удобные стеллажи, маркировка каждого места и каждого изделия. Онлайн проверка наличия товара на складе, в брони или уже в отгрузке.- В воровстве товара замечены не были.- Видеонаблюдение на территории складской площадки и самого склада.- Сотрудники склада охотно интересовались различиями в продукции для корректной отгрузки заказов- Адекватные тарифы на обслуживание и хранение- Бесплатный забор курьерами Дделивери, Грастин и т.д. кроме экзотических или редких.- недавно увидел про начало интеграции логика и сайтов на базе insales. Если будет работать, то это очень хорошо.- Нет своей бухгалтерии. Вообще. Аутсортинг. Сколько у них сотрудников? Я видел 15-20 сотрудников. Сколько у них компаний на обслуживании? Не известно. Как это может быть на аутсортинге? Уже любой ИПшник может позволить себе бухгалтера. Отчеты в экселе на коленке по 3-4 раза в измененном виде. Все смешалось: люди, кони...- Почему возвращения денег ждал по несколько месяцев мелкими траншами? В компании просто нет денег, как кто-нить придет, так выплатим (ответ руководителя).- То что телефон горячей линии ответит сотрудник или оператор, это лотерея 50 на 50, в обеденное время и не звони.- Нет и никогда не будет отпуск товара (продажа) с данного склада. Только если клиент оплатил заказ, то они отгрузят через проходную заказ. Клиентская отгрузка еще тот квест, но это они и не планировали как я понял.- Курьерские службы приезжают к 14 часам, поэтому те заказы которые поступили сегодня после 12 часов не принимают на сегодня, а будут отправлены завтра. То есть теряется еще один день для отправки.- Персональные менеджеры могут просто забить на обслуживание по почте или телефону. Хотя при личной встрече все хорошо.- Отгрузка в выходные невозможна (хотя уверяли что они отгружаются, но как доходило до отгрузки, то на складе никого нет).- Личный кабинет может висеть до 3-4 часов. В среднем это длилось по часу, тут было не угадать.- Далеко от общественного транспорта, от метро это уже путешествие с оформлением краткосрочного отпускаПо итогу поменял 3 различные компании по аутсортингу пока не понял что они все не дотягивают до такого уровня чтобы с ними можно было вести какой-нибудь бизнес.Следите за новостямиЕсли еще вспомню положительное или отрицательное, обязательно напишу._________________К черту все! Бери и делай!