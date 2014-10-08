Филфулмент от Fresh-logic

Коллеги,
Кто-нибудь сотрудничает с Fresh-logic на полном аутсорсинге для ИМ? Хотелось бы услышать отзывы о работе их кол-центра и склада.
Спасибо.
Виктория,
работаю с данной компанией год. У меня магазин игрушек и товаров для детей. Начиная с ними работать больше всего я боялся затяжного периода интеграции, но, к счастью всё прошло безболезненно в первую очередь для клиентов, у меня была лишь одна сложность - как можно скорее въехать в схему работы личного кабинета. Далее без нареканий. Про работников мезонина: у меня работают одни и те же, в товаре порой ориентируются уже лучше меня)
А кол-центр...у них пошагово прописана инструкция/схема действий, своего рода роботы, как раз за этот момент я и не переживал вовсе. Так что ровно.
Из проблемных моментов: страх. Страх доверить своё дело от и до.
Удачи в бизнесе! Будут вопросы-пишите, постараюсь максимально подробно ответить. Я был в вашей ситуации год назад и прекрасно понимаю как важны отзывы на этапе выбора.
Виктор, caprich.ru
caprich :
магазин игрушек и товаров для детей
Довольно объемный товар. Но правда простой в плане маркировки и упаковки, потому что в основном твердый и в коробках. Вопрос качества работы склада конечно важен, но вот интересно сколько кубов у Вас занимает товар ?
И главное как считаются эти кубы, т.е. кто и как рулит выкладкой товара на мезонине ?
Ценник за хранение же просто "конский", а я свой товар могу разложить как в 100, так и в 200 кубов. Во втором случае собирать заказы будет намного удобнее, но вот цена хранения станет запредельной. А если товар уложить компактнее, да поплотнее упаковать, то места будет занимать меньше, но собирать заказы станет НАМНОГО сложнее.
Но вопрос цены конечно волнует только меня.
А что то подсказывает мне, что аутсорсера как раз это волновать не будет, чем больше места займем, тем больше получим за туже работу, так зачем собственно тогда экономить и чего то напрягаться ... Как решаете этот очевидный конфликт интересов ?
Последний раз редактировалось: anstrem (18:08, Чт., 23 Окт. 14), всего редактировалось 1 раз
Ну во-первых: путём назамысловатых вычислений можно самостоятельно просчитать необходимый объем площади, для этого достаточно знать габариты товара и размер ячеек. Отчёты по остаткам я смотрю он-лайн в любое время в личном кабинете. А на складе на данный вопрос ответили так: им не выгодно "размазывать" мой товар по ячейкам, т.к. на эту площадь они могут найти ещё клиентов и зарабатывать на обороте.
caprich :
"размазывать" мой товар по ячейкам, т.к. они на эту площадь они могут найти ещё клиентов и зарабатывать на обороте.
Что за бред ? Выгодно и еще как, а других клиентов они могут посадить на другую площадь и получать с них еще, насколько я себе представляю размеры терминалов в Томилино, туда впишутся все интернет магазины Москвы и не один раз
Расчеты то это понятно, но я вот посчитаю и скажу что мой товар это 100 кубов, а склад мне напишет что нет 200 и как будем решать вопрос ? Разница то будет в 100 тыс. р. в месяц... А если еще учесть что 100 кубов можно хранить на любом обычном складе без мезонинов и всякой прочей примудрости складского терминала тысяч за 25 в месяц, то вообще становится все очень непонятно...
Второй вопрос - доставка Москва, область, Питер, один ПВЗ в Москве и (смешно) Томилино ?
Это что все ?
Нафига нужен фулфилмент который не может дешево и быстро доставить товар в каждый "зажопинск" нашей страны ?
Последний раз редактировалось: anstrem (18:18, Чт., 23 Окт. 14), всего редактировалось 1 раз
А ну и ещё первое время тратил время мониторил и ездил на склад пару раз. Сейчас уже спокойно с этим.
Дело времени и доверия.
Дешевая и быстрая доставка? Что за бред?! Быстро и дёшево это сел и повёз сам)
Полтора года назад я зарылся в договорах с доставщиками + контроль. В результате сделал выбор в пользу удобного для меня варианта: сейчас у меня два договора-хранение и агентский, денег плачу столько же как и раньше (наценки у них на доставку нет), только геморроя в сто раз меньше. Доставляют куда надо, сколько надо и как надо, по адекватным ценам. И что самое важное, агрегатора доставки я выбираю самостоятельно, при этом не втягиваясь в сам процесс.
caprich :
caprich.ru
Виктор, спасибо.
Действительно, у Вас достаточно легкий и объемный товар и чтобы в нем разбираться не нужно каких-то профессиональных знаний, а вот чтобы консультировать визажистов по профессиональной косметике, все же нужно обладать немалыми познаниями, да и хранить и подбирать множество маленьких одинаковых коробочек сложнее.
Дело в том, что я уже пользовалась услугами двух похожих агрегаторов и все на те же грабли
Вот пытаюсь понять, есть ли такие, чтобы соответствовали моим требованиям или все же свои менеджеры и склад эффективнее, хотя и безусловно затратнее
anstrem :
Второй вопрос - доставка Москва, область, Питер, один ПВЗ в Москве и (смешно) Томилино ?
Это что все ?
Они сотрудничают с DDelivery, поэтому пвз в Москве около 200 + пвз по всей России + Почта России, поэтому охват тут получается максимально возможный
Мы были Клиентом Fresh-logic интернет магазин http://защити-себя.рф с февраля 2016 аж по август 2016 ... и пару месяцев еще мучались доставая товар и деньги...
Обходить за 100 шагов!!!
Какое же счастье, что смогли закончить это сотрудничество... Деньгами мы потеряли тысяч ~ 100-120, а сколько нервов, времени и сил потратили... Потерь могло быть куда больше - что называется чудом ушли.
У нас всего то 30 SKU, товар компактный.
Всех косяков перечислить не хватит терпения - а вот главные:
1. Кривая самописная IT система работы с заказами - глючит и нет прозрачности в учете заказов - в одном месте видишь только номера заказов и статус по складу, в другом месте видишь внутренние номера фреш и статус по службе доставки, но возвраты видишь только в третьем месте - короче - как смогли так и написали... В отчете есть заказ но наложный платеж за него не взят, а ошибка это или заказ возвратный узнаешь только если лично ЛК в особый отчет залезешь и проверишь а нет ли заказа в возвратах...
Механизм ведения учета покрыт тайной, есть какие-то внутренние перемещения - переданные заказы пропадают из системы без следов, а потом остатки по системе не совпадают с фактическими... Одни SKU превращаются в другие, а правда ищется потом с IT-шниками... Отдельная радость если гроза в Люберцах пройдет, так сервера останавливаются и отгрузки прекращаются - "Извините - работаем" - один ответ...
2. У логистической Компании нет собственной бухгалтерии!!! Вы представляете?! Они на аутсорсинге по бух учету, и явно тарифы для себя избрали, чтоб без лишних переплат за такую не нужную часть бизнеса как учет... Любой человек знакомый с логистикой понимает значимость прозрачности учета - а тут бухгалтерия отдельно (на аутсорсинге) учет заказов отдельно (ручками в эксельке из самописной программки)!
3 - Отсюда третья и самая жуткая проблема - Полный бардак с отчетностью - какие заказы дошли Клиентам а какие потерялись мы еще как-то могли узнать (в конце концов Клиентам звонили и спрашивали), а вот за какие заказы нам перевели деньги а за какие нет - только с долгими боями и с привлечением отдельных аналитиков чтобы разобраться в том бреде что нам присылали - смогли разобраться только после прекращения всяких отгрузок - от отчетов присылавшихся по заказам за первые 4 месяца они отказались (т.к. сами в них запутались и не смогли разобраться как насчитали себе долгов больше чем заказов было по отчетам) и в августе сказали "то все не действует вот новые отчеты по старым заказам" и начали формировать новые отчеты со времен начала отгрузок т.е. с февраля, подгоняя перечисленное и отгруженное (все это осложнялось тем что в своей IT системе они правили что-то вручную и это не согласовывалась с нашими данными по отгрузкам).
Это сложно описать но все отчеты делаются вручную в экселе по схеме - пять пишем, два в уме, тут прибавим, тут убавим - мы вам все прислали если не согласны пишите претензию....
А сколько же было всяких:
"ой здесь мы потеряли товар и согласовали компенсацию месяц назад, да? а здесь в отчете еще и деньги берем как за доставленный заказ? ой - ну ошиблись... а может это возврат Вы в ЛК загляните проверьте по нашему ЛК наш отчет - мы его отправили Вам, но не прочитали... ну мы Вам следующий пришлем с исправлением"
- и ведь присылали следующий отчет с новыми косяками уже по другим заказам, которых не было в предыдущем отчете, надеясь что не проверят...
И вот писали мы эти претензии и писали... через 2 месяца работы стало понятно что это ахтунг, но разобраться со старыми проблемами чтобы расстаться не получалось - они создавали новые...
Только полная остановка отгрузок магазина и подключение службы безопасности помогло хоть как-то сдвинуть ситуацию с мертвой точки.
А что же говорят сами сотрудники компании - это песня... "Это не мы это наш директор такой, я понимаю, что это ерунда но звоните директору, мы ведь люди подневольные" или "ах уходите от нас, ну и правильно, мы Вас понимаем, это из-за качества ведь - тут многие уходят, но им не так хорошо как Вам, у них службы безопасности нет... им деньги еще долго не перечислят" - и все это со смехом и стебом... как в офисе обсуждаются гневные письма других Клиентов - "а давай ему это отправим, пусть спрашивает что это значит - там может еще что-то сами узнаем", склад так вообще настолько не любят то место где работают, что с радостью кто-кого быстрее рассказывают о проблемах других Клиентов, как будто соревнование - кто больше косяков знает - о потерянных заказах, о не выполненных обязательствах, о сорваных сроках... В соц.сетях уже много отзывов от других Клиентов...
А выполнение своих обязательств это вообще песня - потеряли Клиента (заказ вместо того чтобы на след день привезли через неделю) - в договоре был отдельный пункт что в таком случае они сами выкупают заказ - это было условием начала сотрудничества - так ответ был - ну не нравится - давайте договор перепишем, а компенсировать ничего не будем - ну и что что Клиент потерян и мы обещали - мы так не делаем.
Вообще столько времени, нервов и денег было из-за них потеряно, что помнить такой фулфилмент еще долго будем...
В Итнернете про них все больше и больше инфы - почитайте отзывы сотрудников - многое проясняет.
У fersh-logic две конторы ООО "Свежие решения" и ООО "Логистика для Вас" - одна поменьше одна побольше.
На стадии продажи все настолько шоколадно, что думаешь что вот оно e-commerce счастье - теперь то будет порядок с хранением, упаковкой и доставкой... но иллюзия продолжается не долго - с момента подписания договора и до момента получения первого отчета (и вместе с ним же первых же проблемных заказов)....
В общем одно не понятно - как они еще до сих пор работают... А сайт если их посмотреть и FB страничку, так диву даешься.... сразу хочется их маркетолога к себе пригласить - вот единственное, что умеют так это картинку маслом рисовать - как оно с улицы все хорошо то кажется...
itinvest :
Мы были Клиентом Fresh-logic интернет магазин http://защити-себя.рф с февраля 2016 аж по август 2016 ... и пару месяцев еще мучались доставая товар и деньги...
Михаил, за комплимент спасибо, но всё же нехорошо так откровенно врать.
Вы ведь даже личный кабинет в глаза не видели, т.к. им не пользовались ни разу
Вам были остановлены отгрузки ввиду отсутствия оплаты счетов и восстановлены сразу после получения нами денег. Единственной нашей с вами проблемой было ваше неумение читать билинг и разбираться в счетах. К слову, Вы это признали.
И уж если и кто-то в нашем партнерстве и выбивал деньги-то это мы у вас.
И Михаил, и Александр, и Николай - все Вас долго помнить будем ))
Ольга Fresh Logic :
но всё же нехорошо так откровенно врать.
Вот вот, Ольга, не хорошо так откровенно врать, уж лучше бы Вы это не писали, и про "не заглядывали" и про "признали".
Ольга Fresh Logic :
Единственной нашей с вами проблемой было ваше неумение читать билинг и разбираться в счетах.
Ох, Ольга, о чем Вы говорите, если Ваши сотрудники (не бухгалтера) по 5 раз переделывают один и тот же счет и не могут правильно посчитать сколько же Вам платить за Ваши же услуги. (по запросу участников форума можем предоставить примеры)
Ольга Fresh Logic :
Вам были остановлены отгрузки ввиду отсутствия оплаты счетов и восстановлены сразу после получения нами денег.
Отгрузки нам были остановлены?!! (Переписку показать заинтересованным коллегам можем по запросу).
Мы остановили отгрузки через Вашу компанию в связи с отсутствием платежей с Вашей стороны, когда Ваш долг превысил пол миллиона рублей, и Ваша сотрудница проболталась что на счете нет денег для оплаты, и надо подождать когда "сейчас зайдет большой Клиент"...
Все это усугублялось еще тем, что Вы были не в состоянии привести в порядок отчеты создавая все новые проблемные ситуации каждую неделю в каждом новом отчете. И после остановки отгрузок, больше, мы через Вашу компанию отгрузки не производили - хватило уже.
Отгрузки остановлены были в августе и только в октябре получилось завершить эпопею.
Вы Ольга несомненно достойны комплимента как маркетолог и пиарщик, но кроме маркетинга есть еще кое-что в бизнесе.
Если Вы так смело обвиняете других во вранье, а сами ратуете за правду, так напишите на форуме почему Вы вводите в заблуждение Клиентов, когда фактический собственник компании, по документам и для Клиентов является всего лишь директором по развитию?
Маркетинг? Или чтоб никто не догадался, когда все схлопнется?
И отчеты ручками в эксельке, и бухгалтерия на аутсорсе которая отчеты по заказам не готовит...
и даже регламент написать не смогли за 6 месяцев, кто кому что и как передает и к кому при каких проблемах обращаться...
А помните какое объяснение нам дали когда данные Вашей чудесной системы и фактические остатки на складе не совпали? "Ой не сошлось... пишите претензию" )))
Эх, Ольга, уж лучше бы не отвечали обвинениями, в самом деле... ведь доберуться до этого форума скоро и другие Ваши Клиенты, которые так же как и мы "с боями" выбирались из Вашего фулфилмента... всех обвинить не получится...
Зато с точки зрения маркетинга, Вы теперь можете смело ребрендинг сделать и Фреш-логистик переименовать в Треш-логистик - продажи конечно не поднимет, но суть передавать будет куда лучше
Давно не получалось отписаться по поводу сотрудничества с Фрэш Лоджик. Наша Компания занимается производством, продажей и установкой пневмоподвески для автомобилей, которые не оборудованы с завода этой комфортной опции ( http://pnevmoballoni.ru/ ). Через Freshlogic планировали вести розницу и мелкооптовые отгрузки. Идея классная, но реализация, извините меня, на коленке.
По всему что писал Михаил выше я согласен, у меня точно нет сомнений что все это было и у него.
Наша совместная работа продолжалась с июня 2015 по май 2016 года. Склад находится по адресу: Томилино, ул. Пионерская д. 1г. С декабрьских отчетов началась недостача денег за выполненные заказы. Общая недостача к маю 2016 года составила приблизительно 700 тыс. руб. (каждый месяц пропажа по 100 тыс. руб). Пока разбирались с прошлыми недостачами, получали новые долги от фрэша.
На данный момент остался долг в 100 тыс. руб., с которым их директор Артем Казуров () не согласен по понятной только ему причине. По электронной переписке и по телефону внятного ответа получить не могу. 16 января договорились о встрече для получения 10 варианта отчета (предыдущие ИХ варианты их же и не устраивают) с комментариями от первого лица, буду держать в курсе дела посетителей данного форума о результатах их работы в данный период.
Объективно разложу основные плюсы и минусы компании Фрэш Лоджик (они же ООО Свежие решения и ООО "Логистика для Вас")
Плюсы:
- Можно отказаться от колл центра. * Им и не пользовались
- Чистые, сухие, теплые склады, удобные стеллажи, маркировка каждого места и каждого изделия. Онлайн проверка наличия товара на складе, в брони или уже в отгрузке.
- В воровстве товара замечены не были.
- Видеонаблюдение на территории складской площадки и самого склада.
- Сотрудники склада охотно интересовались различиями в продукции для корректной отгрузки заказов
- Адекватные тарифы на обслуживание и хранение
- Бесплатный забор курьерами Дделивери, Грастин и т.д. кроме экзотических или редких.
- недавно увидел про начало интеграции логика и сайтов на базе insales. Если будет работать, то это очень хорошо.
Минусы:
- Нет своей бухгалтерии. Вообще. Аутсортинг. Сколько у них сотрудников? Я видел 15-20 сотрудников. Сколько у них компаний на обслуживании? Не известно. Как это может быть на аутсортинге? Уже любой ИПшник может позволить себе бухгалтера. Отчеты в экселе на коленке по 3-4 раза в измененном виде. Все смешалось: люди, кони...
- Почему возвращения денег ждал по несколько месяцев мелкими траншами? В компании просто нет денег, как кто-нить придет, так выплатим (ответ руководителя).
- То что телефон горячей линии ответит сотрудник или оператор, это лотерея 50 на 50, в обеденное время и не звони.
- Нет и никогда не будет отпуск товара (продажа) с данного склада. Только если клиент оплатил заказ, то они отгрузят через проходную заказ. Клиентская отгрузка еще тот квест, но это они и не планировали как я понял.
- Курьерские службы приезжают к 14 часам, поэтому те заказы которые поступили сегодня после 12 часов не принимают на сегодня, а будут отправлены завтра. То есть теряется еще один день для отправки.
- Персональные менеджеры могут просто забить на обслуживание по почте или телефону. Хотя при личной встрече все хорошо.
- Отгрузка в выходные невозможна (хотя уверяли что они отгружаются, но как доходило до отгрузки, то на складе никого нет).
- Личный кабинет может висеть до 3-4 часов. В среднем это длилось по часу, тут было не угадать.
- Далеко от общественного транспорта, от метро это уже путешествие с оформлением краткосрочного отпуска
По итогу поменял 3 различные компании по аутсортингу пока не понял что они все не дотягивают до такого уровня чтобы с ними можно было вести какой-нибудь бизнес.
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