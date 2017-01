Филфулмент от Fresh-logic

Обходить за 100 шагов!!!



Какое же счастье, что смогли закончить это сотрудничество... Деньгами мы потеряли тысяч ~ 100-120, а сколько нервов, времени и сил потратили... Потерь могло быть куда больше - что называется чудом ушли.



У нас всего то 30 SKU, товар компактный.



Всех косяков перечислить не хватит терпения - а вот главные:



1. Кривая самописная IT система работы с заказами - глючит и нет прозрачности в учете заказов - в одном месте видишь только номера заказов и статус по складу, в другом месте видишь внутренние номера фреш и статус по службе доставки, но возвраты видишь только в третьем месте - короче - как смогли так и написали... В отчете есть заказ но наложный платеж за него не взят, а ошибка это или заказ возвратный узнаешь только если лично ЛК в особый отчет залезешь и проверишь а нет ли заказа в возвратах...

Механизм ведения учета покрыт тайной, есть какие-то внутренние перемещения - переданные заказы пропадают из системы без следов, а потом остатки по системе не совпадают с фактическими... Одни SKU превращаются в другие, а правда ищется потом с IT-шниками... Отдельная радость если гроза в Люберцах пройдет, так сервера останавливаются и отгрузки прекращаются - "Извините - работаем" - один ответ...



2. У логистической Компании нет собственной бухгалтерии!!! Вы представляете?! Они на аутсорсинге по бух учету, и явно тарифы для себя избрали, чтоб без лишних переплат за такую не нужную часть бизнеса как учет... Любой человек знакомый с логистикой понимает значимость прозрачности учета - а тут бухгалтерия отдельно (на аутсорсинге) учет заказов отдельно (ручками в эксельке из самописной программки)!



3 - Отсюда третья и самая жуткая проблема - Полный бардак с отчетностью - какие заказы дошли Клиентам а какие потерялись мы еще как-то могли узнать (в конце концов Клиентам звонили и спрашивали), а вот за какие заказы нам перевели деньги а за какие нет - только с долгими боями и с привлечением отдельных аналитиков чтобы разобраться в том бреде что нам присылали - смогли разобраться только после прекращения всяких отгрузок - от отчетов присылавшихся по заказам за первые 4 месяца они отказались (т.к. сами в них запутались и не смогли разобраться как насчитали себе долгов больше чем заказов было по отчетам) и в августе сказали "то все не действует вот новые отчеты по старым заказам" и начали формировать новые отчеты со времен начала отгрузок т.е. с февраля, подгоняя перечисленное и отгруженное (все это осложнялось тем что в своей IT системе они правили что-то вручную и это не согласовывалась с нашими данными по отгрузкам).



Это сложно описать но все отчеты делаются вручную в экселе по схеме - пять пишем, два в уме, тут прибавим, тут убавим - мы вам все прислали если не согласны пишите претензию....



А сколько же было всяких:

"ой здесь мы потеряли товар и согласовали компенсацию месяц назад, да? а здесь в отчете еще и деньги берем как за доставленный заказ? ой - ну ошиблись... а может это возврат Вы в ЛК загляните проверьте по нашему ЛК наш отчет - мы его отправили Вам, но не прочитали... ну мы Вам следующий пришлем с исправлением"

- и ведь присылали следующий отчет с новыми косяками уже по другим заказам, которых не было в предыдущем отчете, надеясь что не проверят...



И вот писали мы эти претензии и писали... через 2 месяца работы стало понятно что это ахтунг, но разобраться со старыми проблемами чтобы расстаться не получалось - они создавали новые...

Только полная остановка отгрузок магазина и подключение службы безопасности помогло хоть как-то сдвинуть ситуацию с мертвой точки.



А что же говорят сами сотрудники компании - это песня... "Это не мы это наш директор такой, я понимаю, что это ерунда но звоните директору, мы ведь люди подневольные" или "ах уходите от нас, ну и правильно, мы Вас понимаем, это из-за качества ведь - тут многие уходят, но им не так хорошо как Вам, у них службы безопасности нет... им деньги еще долго не перечислят" - и все это со смехом и стебом... как в офисе обсуждаются гневные письма других Клиентов - "а давай ему это отправим, пусть спрашивает что это значит - там может еще что-то сами узнаем", склад так вообще настолько не любят то место где работают, что с радостью кто-кого быстрее рассказывают о проблемах других Клиентов, как будто соревнование - кто больше косяков знает - о потерянных заказах, о не выполненных обязательствах, о сорваных сроках... В соц.сетях уже много отзывов от других Клиентов...



А выполнение своих обязательств это вообще песня - потеряли Клиента (заказ вместо того чтобы на след день привезли через неделю) - в договоре был отдельный пункт что в таком случае они сами выкупают заказ - это было условием начала сотрудничества - так ответ был - ну не нравится - давайте договор перепишем, а компенсировать ничего не будем - ну и что что Клиент потерян и мы обещали - мы так не делаем.



Вообще столько времени, нервов и денег было из-за них потеряно, что помнить такой фулфилмент еще долго будем...



В Итнернете про них все больше и больше инфы - почитайте отзывы сотрудников - многое проясняет.



У fersh-logic две конторы ООО "Свежие решения" и ООО "Логистика для Вас" - одна поменьше одна побольше.



На стадии продажи все настолько шоколадно, что думаешь что вот оно e-commerce счастье - теперь то будет порядок с хранением, упаковкой и доставкой... но иллюзия продолжается не долго - с момента подписания договора и до момента получения первого отчета (и вместе с ним же первых же проблемных заказов)....



В общем одно не понятно - как они еще до сих пор работают... А сайт если их посмотреть и FB страничку, так диву даешься.... сразу хочется их маркетолога к себе пригласить - вот единственное, что умеют так это картинку маслом рисовать - как оно с улицы все хорошо то кажется... Мы были Клиентом Fresh-logic интернет магазин http:// защити-себя.рф с февраля 2016 аж по август 2016 ... и пару месяцев еще мучались доставая товар и деньги...Обходить за 100 шагов!!!Какое же счастье, что смогли закончить это сотрудничество... Деньгами мы потеряли тысяч ~ 100-120, а сколько нервов, времени и сил потратили... Потерь могло быть куда больше - что называется чудом ушли.У нас всего то 30 SKU, товар компактный.Всех косяков перечислить не хватит терпения - а вот главные:1. Кривая самописная IT система работы с заказами - глючит и нет прозрачности в учете заказов - в одном месте видишь только номера заказов и статус по складу, в другом месте видишь внутренние номера фреш и статус по службе доставки, но возвраты видишь только в третьем месте - короче - как смогли так и написали... В отчете есть заказ но наложный платеж за него не взят, а ошибка это или заказ возвратный узнаешь только если лично ЛК в особый отчет залезешь и проверишь а нет ли заказа в возвратах...Механизм ведения учета покрыт тайной, есть какие-то внутренние перемещения - переданные заказы пропадают из системы без следов, а потом остатки по системе не совпадают с фактическими... Одни SKU превращаются в другие, а правда ищется потом с IT-шниками... Отдельная радость если гроза в Люберцах пройдет, так сервера останавливаются и отгрузки прекращаются - "Извините - работаем" - один ответ...2. У логистической Компании нет собственной бухгалтерии!!! Вы представляете?! Они на аутсорсинге по бух учету, и явно тарифы для себя избрали, чтоб без лишних переплат за такую не нужную часть бизнеса как учет... Любой человек знакомый с логистикой понимает значимость прозрачности учета - а тут бухгалтерия отдельно (на аутсорсинге) учет заказов отдельно (ручками в эксельке из самописной программки)!3 - Отсюда третья и самая жуткая проблема - Полный бардак с отчетностью - какие заказы дошли Клиентам а какие потерялись мы еще как-то могли узнать (в конце концов Клиентам звонили и спрашивали), а вот за какие заказы нам перевели деньги а за какие нет - только с долгими боями и с привлечением отдельных аналитиков чтобы разобраться в том бреде что нам присылали - смогли разобраться только после прекращения всяких отгрузок - от отчетов присылавшихся по заказам за первые 4 месяца они отказались (т.к. сами в них запутались и не смогли разобраться как насчитали себе долгов больше чем заказов было по отчетам) и в августе сказали "то все не действует вот новые отчеты по старым заказам" и начали формировать новые отчеты со времен начала отгрузок т.е. с февраля, подгоняя перечисленное и отгруженное (все это осложнялось тем что в своей IT системе они правили что-то вручную и это не согласовывалась с нашими данными по отгрузкам).Это сложно описать но все отчеты делаются вручную в экселе по схеме - пять пишем, два в уме, тут прибавим, тут убавим - мы вам все прислали если не согласны пишите претензию....А сколько же было всяких:"ой здесь мы потеряли товар и согласовали компенсацию месяц назад, да? а здесь в отчете еще и деньги берем как за доставленный заказ? ой - ну ошиблись... а может это возврат Вы в ЛК загляните проверьте по нашему ЛК наш отчет - мы его отправили Вам, но не прочитали... ну мы Вам следующий пришлем с исправлением"- и ведь присылали следующий отчет с новыми косяками уже по другим заказам, которых не было в предыдущем отчете, надеясь что не проверят...И вот писали мы эти претензии и писали... через 2 месяца работы стало понятно что это ахтунг, но разобраться со старыми проблемами чтобы расстаться не получалось - они создавали новые...Только полная остановка отгрузок магазина и подключение службы безопасности помогло хоть как-то сдвинуть ситуацию с мертвой точки.А что же говорят сами сотрудники компании - это песня... "Это не мы это наш директор такой, я понимаю, что это ерунда но звоните директору, мы ведь люди подневольные" или "ах уходите от нас, ну и правильно, мы Вас понимаем, это из-за качества ведь - тут многие уходят, но им не так хорошо как Вам, у них службы безопасности нет... им деньги еще долго не перечислят" - и все это со смехом и стебом... как в офисе обсуждаются гневные письма других Клиентов - "а давай ему это отправим, пусть спрашивает что это значит - там может еще что-то сами узнаем", склад так вообще настолько не любят то место где работают, что с радостью кто-кого быстрее рассказывают о проблемах других Клиентов, как будто соревнование - кто больше косяков знает - о потерянных заказах, о не выполненных обязательствах, о сорваных сроках... В соц.сетях уже много отзывов от других Клиентов...А выполнение своих обязательств это вообще песня - потеряли Клиента (заказ вместо того чтобы на след день привезли через неделю) - в договоре был отдельный пункт что в таком случае они сами выкупают заказ - это было условием начала сотрудничества - так ответ был - ну не нравится - давайте договор перепишем, а компенсировать ничего не будем - ну и что что Клиент потерян и мы обещали - мы так не делаем.Вообще столько времени, нервов и денег было из-за них потеряно, что помнить такой фулфилмент еще долго будем...В Итнернете про них все больше и больше инфы - почитайте отзывы сотрудников - многое проясняет.У fersh-logic две конторы ООО "Свежие решения" и ООО "Логистика для Вас" - одна поменьше одна побольше.На стадии продажи все настолько шоколадно, что думаешь что вот оно e-commerce счастье - теперь то будет порядок с хранением, упаковкой и доставкой... но иллюзия продолжается не долго - с момента подписания договора и до момента получения первого отчета (и вместе с ним же первых же проблемных заказов)....В общем одно не понятно - как они еще до сих пор работают... А сайт если их посмотреть и FB страничку, так диву даешься.... сразу хочется их маркетолога к себе пригласить - вот единственное, что умеют так это картинку маслом рисовать - как оно с улицы все хорошо то кажется...