Филфулмент от Fresh-logic - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Взаимоотношения с клиентами 
Поиск
На сайте
В форуме
 
Участникам
Экспонентам
Регистрация
 
Спонсор раздела
CRM и взаимоотношения с клиентами

Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

 Регистрация |  Профиль | Проверить письма | Вход Правила форума | Реклама на сайте
Главная >> Форумы >> Удержание клиентов >> CRM и взаимоотношения с клиентами
НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Тема:

Филфулмент от Fresh-logic
СообщениеАвтор: lavikta 
Дата: 14:32, Ср., 8 Окт. 14
Отправить личное сообщение
Коллеги,
Кто-нибудь сотрудничает с Fresh-logic на полном аутсорсинге для ИМ? Хотелось бы услышать отзывы о работе их кол-центра и склада.
Спасибо.

СообщениеАвтор: caprich 
Дата: 12:05, Чт., 23 Окт. 14
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Виктория,
работаю с данной компанией год. У меня магазин игрушек и товаров для детей. Начиная с ними работать больше всего я боялся затяжного периода интеграции, но, к счастью всё прошло безболезненно в первую очередь для клиентов, у меня была лишь одна сложность - как можно скорее въехать в схему работы личного кабинета. Далее без нареканий. Про работников мезонина: у меня работают одни и те же, в товаре порой ориентируются уже лучше меня)
А кол-центр...у них пошагово прописана инструкция/схема действий, своего рода роботы, как раз за этот момент я и не переживал вовсе. Так что ровно.
Из проблемных моментов: страх. Страх доверить своё дело от и до.
Удачи в бизнесе! Будут вопросы-пишите, постараюсь максимально подробно ответить. Я был в вашей ситуации год назад и прекрасно понимаю как важны отзывы на этапе выбора.

Виктор, caprich.ru
СообщениеАвтор: anstrem 
голосов: 7
Дата: 17:45, Чт., 23 Окт. 14
Отправить личное сообщение
caprich :
магазин игрушек и товаров для детей


Довольно объемный товар. Но правда простой в плане маркировки и упаковки, потому что в основном твердый и в коробках. Вопрос качества работы склада конечно важен, но вот интересно сколько кубов у Вас занимает товар ?
И главное как считаются эти кубы, т.е. кто и как рулит выкладкой товара на мезонине ?
Ценник за хранение же просто "конский", а я свой товар могу разложить как в 100, так и в 200 кубов. Во втором случае собирать заказы будет намного удобнее, но вот цена хранения станет запредельной. А если товар уложить компактнее, да поплотнее упаковать, то места будет занимать меньше, но собирать заказы станет НАМНОГО сложнее.
Но вопрос цены конечно волнует только меня.
А что то подсказывает мне, что аутсорсера как раз это волновать не будет, чем больше места займем, тем больше получим за туже работу, так зачем собственно тогда экономить и чего то напрягаться ... Как решаете этот очевидный конфликт интересов ?

Последний раз редактировалось: anstrem (18:08, Чт., 23 Окт. 14), всего редактировалось 1 раз
СообщениеАвтор: caprich 
Дата: 18:07, Чт., 23 Окт. 14
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ну во-первых: путём назамысловатых вычислений можно самостоятельно просчитать необходимый объем площади, для этого достаточно знать габариты товара и размер ячеек. Отчёты по остаткам я смотрю он-лайн в любое время в личном кабинете. А на складе на данный вопрос ответили так: им не выгодно "размазывать" мой товар по ячейкам, т.к. на эту площадь они могут найти ещё клиентов и зарабатывать на обороте.
СообщениеАвтор: anstrem 
голосов: 7
Дата: 18:13, Чт., 23 Окт. 14
Отправить личное сообщение
caprich :
"размазывать" мой товар по ячейкам, т.к. они на эту площадь они могут найти ещё клиентов и зарабатывать на обороте.


Что за бред ? Выгодно и еще как, а других клиентов они могут посадить на другую площадь и получать с них еще, насколько я себе представляю размеры терминалов в Томилино, туда впишутся все интернет магазины Москвы и не один раз Smile
Расчеты то это понятно, но я вот посчитаю и скажу что мой товар это 100 кубов, а склад мне напишет что нет 200 и как будем решать вопрос ? Разница то будет в 100 тыс. р. в месяц... А если еще учесть что 100 кубов можно хранить на любом обычном складе без мезонинов и всякой прочей примудрости складского терминала тысяч за 25 в месяц, то вообще становится все очень непонятно...

Второй вопрос - доставка Москва, область, Питер, один ПВЗ в Москве и (смешно) Томилино ?
Это что все ?

Нафига нужен фулфилмент который не может дешево и быстро доставить товар в каждый "зажопинск" нашей страны ?

Последний раз редактировалось: anstrem (18:18, Чт., 23 Окт. 14), всего редактировалось 1 раз
СообщениеАвтор: caprich 
Дата: 18:14, Чт., 23 Окт. 14
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
А ну и ещё первое время тратил время мониторил и ездил на склад пару раз. Сейчас уже спокойно с этим.
Дело времени и доверия.
СообщениеАвтор: caprich 
Дата: 18:35, Чт., 23 Окт. 14
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дешевая и быстрая доставка? Что за бред?! Быстро и дёшево это сел и повёз сам)
Полтора года назад я зарылся в договорах с доставщиками + контроль. В результате сделал выбор в пользу удобного для меня варианта: сейчас у меня два договора-хранение и агентский, денег плачу столько же как и раньше (наценки у них на доставку нет), только геморроя в сто раз меньше. Доставляют куда надо, сколько надо и как надо, по адекватным ценам. И что самое важное, агрегатора доставки я выбираю самостоятельно, при этом не втягиваясь в сам процесс.
СообщениеАвтор: lavikta 
Дата: 23:34, Чт., 23 Окт. 14
Отправить личное сообщение
caprich :
caprich.ru

Виктор, спасибо.
Действительно, у Вас достаточно легкий и объемный товар и чтобы в нем разбираться не нужно каких-то профессиональных знаний, а вот чтобы консультировать визажистов по профессиональной косметике, все же нужно обладать немалыми познаниями, да и хранить и подбирать множество маленьких одинаковых коробочек сложнее.
Дело в том, что я уже пользовалась услугами двух похожих агрегаторов и все на те же грабли Confused
Вот пытаюсь понять, есть ли такие, чтобы соответствовали моим требованиям или все же свои менеджеры и склад эффективнее, хотя и безусловно затратнее
СообщениеАвтор: lavikta 
Дата: 23:39, Чт., 23 Окт. 14
Отправить личное сообщение
anstrem :
Второй вопрос - доставка Москва, область, Питер, один ПВЗ в Москве и (смешно) Томилино ?
Это что все ?

Они сотрудничают с DDelivery, поэтому пвз в Москве около 200 + пвз по всей России + Почта России, поэтому охват тут получается максимально возможный
СообщениеАвтор: itinvest 
Дата: 17:01, Пт., 26 Авг. 16
Отправить личное сообщение
Мы были Клиентом Fresh-logic интернет магазин http://защити-себя.рф с февраля 2016 аж по август 2016 ... и пару месяцев еще мучались доставая товар и деньги...

Обходить за 100 шагов!!!

Какое же счастье, что смогли закончить это сотрудничество... Деньгами мы потеряли тысяч ~ 100-120, а сколько нервов, времени и сил потратили... Потерь могло быть куда больше - что называется чудом ушли.

У нас всего то 30 SKU, товар компактный.

Всех косяков перечислить не хватит терпения - а вот главные:

1. Кривая самописная IT система работы с заказами - глючит и нет прозрачности в учете заказов - в одном месте видишь только номера заказов и статус по складу, в другом месте видишь внутренние номера фреш и статус по службе доставки, но возвраты видишь только в третьем месте - короче - как смогли так и написали... В отчете есть заказ но наложный платеж за него не взят, а ошибка это или заказ возвратный узнаешь только если лично ЛК в особый отчет залезешь и проверишь а нет ли заказа в возвратах...
Механизм ведения учета покрыт тайной, есть какие-то внутренние перемещения - переданные заказы пропадают из системы без следов, а потом остатки по системе не совпадают с фактическими... Одни SKU превращаются в другие, а правда ищется потом с IT-шниками... Отдельная радость если гроза в Люберцах пройдет, так сервера останавливаются и отгрузки прекращаются - "Извините - работаем" - один ответ...

2. У логистической Компании нет собственной бухгалтерии!!! Вы представляете?! Они на аутсорсинге по бух учету, и явно тарифы для себя избрали, чтоб без лишних переплат за такую не нужную часть бизнеса как учет... Любой человек знакомый с логистикой понимает значимость прозрачности учета - а тут бухгалтерия отдельно (на аутсорсинге) учет заказов отдельно (ручками в эксельке из самописной программки)!

3 - Отсюда третья и самая жуткая проблема - Полный бардак с отчетностью - какие заказы дошли Клиентам а какие потерялись мы еще как-то могли узнать (в конце концов Клиентам звонили и спрашивали), а вот за какие заказы нам перевели деньги а за какие нет - только с долгими боями и с привлечением отдельных аналитиков чтобы разобраться в том бреде что нам присылали - смогли разобраться только после прекращения всяких отгрузок - от отчетов присылавшихся по заказам за первые 4 месяца они отказались (т.к. сами в них запутались и не смогли разобраться как насчитали себе долгов больше чем заказов было по отчетам) и в августе сказали "то все не действует вот новые отчеты по старым заказам" и начали формировать новые отчеты со времен начала отгрузок т.е. с февраля, подгоняя перечисленное и отгруженное (все это осложнялось тем что в своей IT системе они правили что-то вручную и это не согласовывалась с нашими данными по отгрузкам).

Это сложно описать но все отчеты делаются вручную в экселе по схеме - пять пишем, два в уме, тут прибавим, тут убавим - мы вам все прислали если не согласны пишите претензию....

А сколько же было всяких:
"ой здесь мы потеряли товар и согласовали компенсацию месяц назад, да? а здесь в отчете еще и деньги берем как за доставленный заказ? ой - ну ошиблись... а может это возврат Вы в ЛК загляните проверьте по нашему ЛК наш отчет - мы его отправили Вам, но не прочитали... ну мы Вам следующий пришлем с исправлением"
- и ведь присылали следующий отчет с новыми косяками уже по другим заказам, которых не было в предыдущем отчете, надеясь что не проверят...

И вот писали мы эти претензии и писали... через 2 месяца работы стало понятно что это ахтунг, но разобраться со старыми проблемами чтобы расстаться не получалось - они создавали новые...
Только полная остановка отгрузок магазина и подключение службы безопасности помогло хоть как-то сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

А что же говорят сами сотрудники компании - это песня... "Это не мы это наш директор такой, я понимаю, что это ерунда но звоните директору, мы ведь люди подневольные" или "ах уходите от нас, ну и правильно, мы Вас понимаем, это из-за качества ведь - тут многие уходят, но им не так хорошо как Вам, у них службы безопасности нет... им деньги еще долго не перечислят" - и все это со смехом и стебом... как в офисе обсуждаются гневные письма других Клиентов - "а давай ему это отправим, пусть спрашивает что это значит - там может еще что-то сами узнаем", склад так вообще настолько не любят то место где работают, что с радостью кто-кого быстрее рассказывают о проблемах других Клиентов, как будто соревнование - кто больше косяков знает - о потерянных заказах, о не выполненных обязательствах, о сорваных сроках... В соц.сетях уже много отзывов от других Клиентов...

А выполнение своих обязательств это вообще песня - потеряли Клиента (заказ вместо того чтобы на след день привезли через неделю) - в договоре был отдельный пункт что в таком случае они сами выкупают заказ - это было условием начала сотрудничества - так ответ был - ну не нравится - давайте договор перепишем, а компенсировать ничего не будем - ну и что что Клиент потерян и мы обещали - мы так не делаем.

Вообще столько времени, нервов и денег было из-за них потеряно, что помнить такой фулфилмент еще долго будем...

В Итнернете про них все больше и больше инфы - почитайте отзывы сотрудников - многое проясняет.

У fersh-logic две конторы ООО "Свежие решения" и ООО "Логистика для Вас" - одна поменьше одна побольше.

На стадии продажи все настолько шоколадно, что думаешь что вот оно e-commerce счастье - теперь то будет порядок с хранением, упаковкой и доставкой... но иллюзия продолжается не долго - с момента подписания договора и до момента получения первого отчета (и вместе с ним же первых же проблемных заказов)....

В общем одно не понятно - как они еще до сих пор работают... А сайт если их посмотреть и FB страничку, так диву даешься.... сразу хочется их маркетолога к себе пригласить - вот единственное, что умеют так это картинку маслом рисовать - как оно с улицы все хорошо то кажется...
СообщениеАвтор: Ольга Fresh Logic 
Дата: 13:30, Ср., 23 Ноя. 16
Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
itinvest :
Мы были Клиентом Fresh-logic интернет магазин http://защити-себя.рф с февраля 2016 аж по август 2016 ... и пару месяцев еще мучались доставая товар и деньги...


Михаил, за комплимент спасибо, но всё же нехорошо так откровенно врать.
Вы ведь даже личный кабинет в глаза не видели, т.к. им не пользовались ни разу Smile
Вам были остановлены отгрузки ввиду отсутствия оплаты счетов и восстановлены сразу после получения нами денег. Единственной нашей с вами проблемой было ваше неумение читать билинг и разбираться в счетах. К слову, Вы это признали.
И уж если и кто-то в нашем партнерстве и выбивал деньги-то это мы у вас.

Удачи.
_________________
Ольга Горшкова,отдел рекламы и PR
http://www.fresh-logic.ru/
+7(495)668-09-34.
СообщениеАвтор: itinvest 
Дата: 19:07, Чт., 24 Ноя. 16
Отправить личное сообщение
И Михаил, и Александр, и Николай - все Вас долго помнить будем ))

Ольга Fresh Logic :
но всё же нехорошо так откровенно врать.


Вот вот, Ольга, не хорошо так откровенно врать, уж лучше бы Вы это не писали, и про "не заглядывали" и про "признали".


Ольга Fresh Logic :
Единственной нашей с вами проблемой было ваше неумение читать билинг и разбираться в счетах.


Ох, Ольга, о чем Вы говорите, если Ваши сотрудники (не бухгалтера) по 5 раз переделывают один и тот же счет и не могут правильно посчитать сколько же Вам платить за Ваши же услуги. (по запросу участников форума можем предоставить примеры)

Ольга Fresh Logic :
Вам были остановлены отгрузки ввиду отсутствия оплаты счетов и восстановлены сразу после получения нами денег.

Отгрузки нам были остановлены?!! (Переписку показать заинтересованным коллегам можем по запросу).
Мы остановили отгрузки через Вашу компанию в связи с отсутствием платежей с Вашей стороны, когда Ваш долг превысил пол миллиона рублей, и Ваша сотрудница проболталась что на счете нет денег для оплаты, и надо подождать когда "сейчас зайдет большой Клиент"...
Все это усугублялось еще тем, что Вы были не в состоянии привести в порядок отчеты создавая все новые проблемные ситуации каждую неделю в каждом новом отчете. И после остановки отгрузок, больше, мы через Вашу компанию отгрузки не производили - хватило уже.

Отгрузки остановлены были в августе и только в октябре получилось завершить эпопею.

Вы Ольга несомненно достойны комплимента как маркетолог и пиарщик, но кроме маркетинга есть еще кое-что в бизнесе.

Если Вы так смело обвиняете других во вранье, а сами ратуете за правду, так напишите на форуме почему Вы вводите в заблуждение Клиентов, когда фактический собственник компании, по документам и для Клиентов является всего лишь директором по развитию?
Маркетинг? Или чтоб никто не догадался, когда все схлопнется?

И отчеты ручками в эксельке, и бухгалтерия на аутсорсе которая отчеты по заказам не готовит...
и даже регламент написать не смогли за 6 месяцев, кто кому что и как передает и к кому при каких проблемах обращаться...
А помните какое объяснение нам дали когда данные Вашей чудесной системы и фактические остатки на складе не совпали? "Ой не сошлось... пишите претензию" )))

Эх, Ольга, уж лучше бы не отвечали обвинениями, в самом деле... ведь доберуться до этого форума скоро и другие Ваши Клиенты, которые так же как и мы "с боями" выбирались из Вашего фулфилмента... всех обвинить не получится...

Зато с точки зрения маркетинга, Вы теперь можете смело ребрендинг сделать и Фреш-логистик переименовать в Треш-логистик - продажи конечно не поднимет, но суть передавать будет куда лучше
Wink
СообщениеАвтор: sultanoff 
Дата: 21:01, Пн., 9 Янв. 17
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Давно не получалось отписаться по поводу сотрудничества с Фрэш Лоджик. Наша Компания занимается производством, продажей и установкой пневмоподвески для автомобилей, которые не оборудованы с завода этой комфортной опции ( http://pnevmoballoni.ru/ ). Через Freshlogic планировали вести розницу и мелкооптовые отгрузки. Идея классная, но реализация, извините меня, на коленке.
По всему что писал Михаил выше я согласен, у меня точно нет сомнений что все это было и у него.

Наша совместная работа продолжалась с июня 2015 по май 2016 года. Склад находится по адресу: Томилино, ул. Пионерская д. 1г. С декабрьских отчетов началась недостача денег за выполненные заказы. Общая недостача к маю 2016 года составила приблизительно 700 тыс. руб. (каждый месяц пропажа по 100 тыс. руб). Пока разбирались с прошлыми недостачами, получали новые долги от фрэша.
На данный момент остался долг в 100 тыс. руб., с которым их директор Артем Казуров () не согласен по понятной только ему причине. По электронной переписке и по телефону внятного ответа получить не могу. 16 января договорились о встрече для получения 10 варианта отчета (предыдущие ИХ варианты их же и не устраивают) с комментариями от первого лица, буду держать в курсе дела посетителей данного форума о результатах их работы в данный период.

Объективно разложу основные плюсы и минусы компании Фрэш Лоджик (они же ООО Свежие решения и ООО "Логистика для Вас")

Плюсы:

- Можно отказаться от колл центра. * Им и не пользовались
- Чистые, сухие, теплые склады, удобные стеллажи, маркировка каждого места и каждого изделия. Онлайн проверка наличия товара на складе, в брони или уже в отгрузке.
- В воровстве товара замечены не были.
- Видеонаблюдение на территории складской площадки и самого склада.
- Сотрудники склада охотно интересовались различиями в продукции для корректной отгрузки заказов
- Адекватные тарифы на обслуживание и хранение
- Бесплатный забор курьерами Дделивери, Грастин и т.д. кроме экзотических или редких.
- недавно увидел про начало интеграции логика и сайтов на базе insales. Если будет работать, то это очень хорошо.

Минусы:

- Нет своей бухгалтерии. Вообще. Аутсортинг. Сколько у них сотрудников? Я видел 15-20 сотрудников. Сколько у них компаний на обслуживании? Не известно. Как это может быть на аутсортинге? Уже любой ИПшник может позволить себе бухгалтера. Отчеты в экселе на коленке по 3-4 раза в измененном виде. Все смешалось: люди, кони...
- Почему возвращения денег ждал по несколько месяцев мелкими траншами? В компании просто нет денег, как кто-нить придет, так выплатим (ответ руководителя).
- То что телефон горячей линии ответит сотрудник или оператор, это лотерея 50 на 50, в обеденное время и не звони.
- Нет и никогда не будет отпуск товара (продажа) с данного склада. Только если клиент оплатил заказ, то они отгрузят через проходную заказ. Клиентская отгрузка еще тот квест, но это они и не планировали как я понял.
- Курьерские службы приезжают к 14 часам, поэтому те заказы которые поступили сегодня после 12 часов не принимают на сегодня, а будут отправлены завтра. То есть теряется еще один день для отправки.
- Персональные менеджеры могут просто забить на обслуживание по почте или телефону. Хотя при личной встрече все хорошо.
- Отгрузка в выходные невозможна (хотя уверяли что они отгружаются, но как доходило до отгрузки, то на складе никого нет).
- Личный кабинет может висеть до 3-4 часов. В среднем это длилось по часу, тут было не угадать.
- Далеко от общественного транспорта, от метро это уже путешествие с оформлением краткосрочного отпуска Smile

По итогу поменял 3 различные компании по аутсортингу пока не понял что они все не дотягивают до такого уровня чтобы с ними можно было вести какой-нибудь бизнес.

Следите за новостями Smile
Если еще вспомню положительное или отрицательное, обязательно напишу.
_________________
К черту все! Бери и делай!
НаверхПоказать сообщения:   
НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Главная >> Форумы >> Удержание клиентов >> CRM и взаимоотношения с клиентами
Авторизоваться
Для участия в форуме необходима регистрация (займёт не более минуты). Если вы уже зарегистрированы, введите логин и пароль
Логин:
Пароль: 
Автоматически входить при каждом посещении
Забыли пароль?
Регистрация

 
 Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
26.12  Интернет-пиццерия "попала" на 10 млн рублей (2)
16.12  "Телфин.Офис" интегрировали c "Битрикс24"
15.12  Европейцев дискриминируют интернет-магазины (2)
01.12  Союз потребителей России поддержал идею ввести арбитраж для ИМ (3)
21.11  "Метрика" отдаст сырые данные
25.10  "Электронная торговля-2016" взяла новые планки качества и количества (2)
05.10  Amazon запретит поощрять за отзывы

Форум
22:07 09.01 upufuq  Sprawdzony masa&#380; leczniczy warszawa
20:01 09.01 sultanoff  Филфулмент от Fresh-logic (12)
23:32 25.12 Kons  Нужен ли online консультант на сайте? (253)
12:51 15.12 krutik  Черный список (30)
23:07 14.12 Anton Shishkin  Ищу CRM для b2b. Нужен совет (2)
23:02 14.12 Anton Shishkin  Посоветуйте CRM систему (друзья рекомендуют amoCRM) (6)
08:57 27.10 Кристина Дворцова  Выбор сервиса для e-mail рассылок (20)
17:04 06.09 Professor  И нам посоветуйте CRM (3)
16:35 05.09 Anton Shishkin  Хочу услышать отзывы о MANGO офисе (36)
20:48 16.08 krutik  WhatsApp вместо эл. почты для уведомлений покупателям (6)

Статьи и аналитика
06.12  Итоги "Черной пятницы-2016". Кейс e96.ru
01.12  Как россияне ищут и покупают стройматериалы в онлайне
18.11  Догнать за 12 секунд: что происходит в email-маркетинге
31.10  Кейс: интеграция CRM и рассылочной платформы
19.10  Какой сервис на самом деле нужен клиенту?
10.10  Микрокейсы по работе с LTV: опыт "220 Вольт" (1)
19.09  Эскроу-сервисы: чтобы не было мучительно больно
29.08  Набор базы подписчиков для email-маркетинга: теория и практика
29.08  10 убийц конверсии: что раздражает покупателей в интернет-магазинах (1)
17.08  Чет приуныл: "телефонная болезнь" у менеджера онлайн-магазина и как ее лечить (9)


Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2015. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru. Forum powered by phpBB