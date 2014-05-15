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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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TopDelivery - отзывы
СообщениеАвтор: dixi7 
Дата: 11:22, Чт., 15 Май. 14
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Не нашел ветки по этой компании.
Возможно, кто-то уже сотрудничает и поделится отзывами.

Особенно интересует новая услуга фулфилмент (склад).

СообщениеАвтор: dixi7 
Дата: 11:31, Сб., 31 Май. 14
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АП
СообщениеАвтор: Director TTG  Репутация: 3Репутация: 3Репутация: 3
голосов: 1
Дата: 12:17, Сб., 31 Май. 14
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Недавно общался с Глебом из Деливери, у них склад в МО, они не оказывают услуги хранения и комплектации. А МСК доставляют через внешнюю КС.Может я что то путаю, если что поправьте меня.
_________________
www.ttggroup.ru
Курьерская доставка, Api, sms, хранение, комплектация, КО, частичный возврат.
СообщениеАвтор: Login001  Репутация: 4Репутация: 4Репутация: 4
голосов: 2
Дата: 17:53, Сб., 31 Май. 14
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Director TTG :
Недавно общался с Глебом из Деливери, у них склад в МО, они не оказывают услуги хранения и комплектации. А МСК доставляют через внешнюю КС.Может я что то путаю, если что поправьте меня.

Абсолютно верно.
СообщениеАвтор: bavard 
Дата: 3:04, Вт., 3 Июн. 14
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цены че то какие то высокие...
СообщениеАвтор: alltai.ru 
Дата: 16:56, Ср., 22 Окт. 14
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Есть опыт доставки заказов силами этой компании. Затягивают сроки доставок, долго реагируют. Может, нам просто не повезло, но из 7 заявок по 5 - проблемы. С одной вообще не поймем статус уже три дня.
СообщениеАвтор: f.grigoriev 
Дата: 11:24, Пт., 3 Июн. 16
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Начали работать с ТопДеливери. Из плюсов - очень быстро смогли интегрироваться, есть персональный менеджер, пока по заказам проблем не было.
Из минусов - придётся ещё раз вносить правки в API, когда они его обновят и внесут пункты выдачи Максимы.
_________________
Zunso.ru - официальный дилер Osprey.
СообщениеАвтор: lemyrr 
Дата: 19:32, Ср., 8 Фев. 17
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Добрый день, есть кто с ними работает?
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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