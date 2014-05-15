Тема: TopDelivery - отзывы





Возможно, кто-то уже сотрудничает и поделится отзывами.



Особенно интересует новая услуга фулфилмент (склад). Не нашел ветки по этой компании.Возможно, кто-то уже сотрудничает и поделится отзывами.Особенно интересует новая услуга фулфилмент (склад).

АП



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www.ttggroup.ru

Курьерская доставка, Api, sms, хранение, комплектация, КО, частичный возврат. Недавно общался с Глебом из Деливери, у них склад в МО, они не оказывают услуги хранения и комплектации. А МСК доставляют через внешнюю КС.Может я что то путаю, если что поправьте меня._________________Курьерская доставка, Api, sms, хранение, комплектация, КО, частичный возврат.

Director TTG : Недавно общался с Глебом из Деливери, у них склад в МО, они не оказывают услуги хранения и комплектации. А МСК доставляют через внешнюю КС.Может я что то путаю, если что поправьте меня.

Абсолютно верно. Абсолютно верно.

цены че то какие то высокие...

Есть опыт доставки заказов силами этой компании. Затягивают сроки доставок, долго реагируют. Может, нам просто не повезло, но из 7 заявок по 5 - проблемы. С одной вообще не поймем статус уже три дня.



Из минусов - придётся ещё раз вносить правки в API, когда они его обновят и внесут пункты выдачи Максимы.

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Zunso.ru - официальный дилер Osprey. Начали работать с ТопДеливери. Из плюсов - очень быстро смогли интегрироваться, есть персональный менеджер, пока по заказам проблем не было.Из минусов - придётся ещё раз вносить правки в API, когда они его обновят и внесут пункты выдачи Максимы._________________Zunso.ru - официальный дилер Osprey.

Добрый день, есть кто с ними работает?