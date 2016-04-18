Продам интернет магазин - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Открытие бизнеса >> Привлечение инвестиций
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Тема:

Продам интернет магазин
СообщениеАвтор: Людмила И. 
Дата: 0:46, Пн., 18 Апр. 16
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не актуально

Последний раз редактировалось: Людмила И. (16:22, Вт., 29 Ноя. 16), всего редактировалось 1 раз

СообщениеАвтор: Людмила И. 
Дата: 0:53, Пн., 18 Апр. 16
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не актуально

Последний раз редактировалось: Людмила И. (16:23, Вт., 29 Ноя. 16), всего редактировалось 1 раз
СообщениеАвтор: Людмила И. 
Дата: 0:58, Пн., 18 Апр. 16
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не актуально

Последний раз редактировалось: Людмила И. (16:22, Вт., 29 Ноя. 16), всего редактировалось 1 раз
СообщениеАвтор: Людмила И. 
Дата: 1:02, Пн., 18 Апр. 16
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не актуально

Последний раз редактировалось: Людмила И. (16:24, Вт., 29 Ноя. 16), всего редактировалось 1 раз
СообщениеАвтор: october 
Дата: 16:13, Ср., 4 Май. 16
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Продаю прибыльный работающий интернет-магазин подарков.
Высокомаржинальный товар.
Наценка от 30 до 100%

Возраст: 8 лет

1 собственник.

1 сотрудник + подключение удаленных операторов при необходимости.

Необходимая поддержка 1-2 месяца после продажи. Рекомендации по развитию магазина. Отдаем все наработки, которые не успели реализовать.

Подарки и сувениры средний и высокий ценовой сегмент.
Розница, опт и корпоративные заказы.

Товар качественный, в основном производство Европа, Россия. Немного Китай, но качественный.

Сезонный пик: ноябрь-март.

Доставка товаров по всей России, Беларуси и Казахстану. Договор с курьерской службой.
Калькулятор доставки курьерской службы на сайте магазина.

1 сайт, 2 домена (в зоне RU и РФ)

На сайте подключены оплаты картой, эл.деньгами и прочие он-лайн платежи.

Клиенты из поиска, рекламы. Подключена партнерская программа.

Конверсия в заказ 1-3%

Оборот 300-600 тыс /мес. В сезон до 1,5 млн.
Средний чек 7-8 тыс руб.
Расходы:
Реклама 10-20 тыс.руб.
ФОТ 25 тыс. руб.
Доставка - 10% от оборота.
Офис и прочие расходы 7 тыс.руб.

Кол-во товаров на сайте: около 3000

Более 40 поставщиков, включая дропшиппинг.
Закупка под заказ от 1 шт.
Поставщики 90% в Москве, но есть и в других городах.
Готовые алгоритмы работы с каждым поставщиком.
Со многими работаем со дня основания магазина.
Скидки, отсрочки платежа.

Налаженная система логистики.

Складские запасы - 170 тыс руб.

Автоматизированная система контроля.
Возможность контролировать бизнес удаленно.
Видео, аудио и текстовые инструкции для обучения сотрудников. Автоматизированные скрипты разговоров операторов.

База клиентов: более 5 000 телефонов и 2000 мейлов

Сайт работает на CMS Webasyst.

Подключен API курьерской службы для выгрузки заказов.
Синхронизация с 1с (выгрузка заказов с сайта в 1с, загрузка товарных остатков на сайт)

Магазин может обслуживаться 1 сотрудником. В сезон подключение удаленных операторов. С помощью готовых инструкций обучение оператора за 1 день.
Можно снимать небольшой офис-склад. Либо хранить товарные запасы на складе курьерской службы.

Виртуальный номер (495) отдаем вместе с магазином.

Все данные по совершенным заказам хранятся в CRM. Статусы (доставлен/ отменен актуальные).

Специфика бизнеса - мало отказов и возвратов (единичные случаи).

Стоимость магазина вместе с товарными остатками - 1200 000 руб. 

Всю необходимую информацию предоставлю. Пишите arizzzona2015@ya.ru / звоните 8-926-617-30-20
СообщениеАвтор: zinZiv 
Дата: 14:07, Пт., 13 Май. 16
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Продам интернет-магазин мужских сумок и рюкзаков ZinZiv.ru

Наценка от 30 до 100%

Возраст: 8 лет

1 собственник.

1 сотрудник

Все расскажу, все покажу. Обеспечу поддержку столько, сколько нужно, дам рекомендации по развитию магазина. Отдам все наработки, контакты, базы, поставщиков.

Мужские сумки и рюкзаки из текстиля средний и высокий ценовой сегмент.
Розница, опт, ритейл.

Товар качественный, производство Корея, Россия, Китай.

Сезонность: ноябрь-декабрь, июнь-август.

Доставляем по всей России. Договор с курьерской службой. Склад находится на аутсорсинге у курьерской службы.

1 сайт, 2 домена (в зоне RU и COM)

На сайте подключены оплаты картой, эл.деньгами, он-лайн платеж (RBK money).
Реализовано на платформе Web-asyst (shop-script последняя версия)

Клиенты из поиска, соц сетей, Яндекс Маркет

Конверсия в заказ 1%

Оборот средний 170 тыс /мес. В сезон до 450 тыс.
Чистая прибыль: 20 тыс. руб./мес (в сезон 60-80 тыс)
Средний чек 5 тыс руб.
Расходы:
СЕО продвижение 25 тыс.руб.
Зарплата сотруднику 10 тыс. руб.
Доставка и хранение у курьерки 15 тыс. руб.


Кол-во товаров на сайте: около 200

Партнеры по дропшиппингу: 10 (от них поступает до 50% заказов ежемесячно)


Складские запасы ок. 150 шт сумок и рюкзаков

Возможность контролировать бизнес удаленно.

База клиентов: более 2000 мейлов. Подключен и настроен Mailchimp для работы с клиентами и сбора отзывов о товаре (4 звездочки на Яндекс Маркете).

Магазин может обслуживаться 1 сотрудником. Можно снимать небольшой офис-склад. Либо хранить товарные запасы на складе курьерской службы.

Виртуальный номер (495) отдаем вместе с магазином.

Все данные по совершенным заказам хранятся в CRM. Статусы (доставлен/ отменен актуальные). Есть отчеты курьерской службы, чтобы проверить отдаваемые им на доставку заказы.
СЕО показатели:
Посетителей на сайте (мес): 2500
ТИЦ: 60
Страниц в поиске: 4822

Покупатели: мужчины/женщины (45%-55%) 20-40 лет (предоставлю полный анализ целевой аудитории)

Стоимость магазина (без товарных остатков)- 300 000 руб. Товарные остатки отдам по себестоимости. Посчитаем на момент покупки.

Всю необходимую информацию предоставлю. Пишите zinziv.ru@mail.ru / звоните 8-903-169-16-70
СообщениеАвтор: MariR  Репутация: 31.4Репутация: 31.4Репутация: 31.4
голосов: 3
Дата: 19:17, Пт., 13 Май. 16
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В связи со сменой вида деятельности мы выставляем на продажу комплекс:

Интернет-магазин бытовой техники и товаров для дома "Лёгкий быт" http://legkiy-byt.ru
(зарегистрирован на Яндекс.Маркете 4 звезды, подключена система рассылок майлчимп и электронных платежей)

Кулинарный форум "Мультиварка" http://multyvarka.ru/

Группы в соцсетях
http://vk.com/club21753020
https://www.facebook.com/multikuh
http://ok.ru/poleznayat

Комплекс легко адаптируется под любое направление и марку кухонной техники.

280 000 р. за все.
Все вопросы в личку.
Выставлен также на телдери.
СообщениеАвтор: qnafin 
Дата: 16:02, Пн., 4 Июл. 16
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Продам ИМ радиоуправляемых моделей https://turbohobby.ru
Домен с декабря 2014
Адаптивный дизайн
Интеграция с поставщиком
Описание http://www.telderi.ru/ru/viewsite/789628
Цена: 150000 руб.
СообщениеАвтор: Mint  Репутация: 34.7Репутация: 34.7Репутация: 34.7
голосов: 1
Дата: 14:46, Чт., 7 Июл. 16
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Продаю интернет зоомагазин. Использовались только белые способы раскрутки. Некоторое время не функционировал, поэтому потерял посещаемость. До этого, посещаемость была 90-120 человек в сутки и конверсия 1/30, т.е. было до 3-4 заказов в день.
Сейчас магазин восстанавливает позиции в поисковиках, но совсем нет времени заниматься им в связи с пополнением и другим проектом. Продаю как есть. Конверсия 1 заказ на 90 посетителей, глубина просмотра 50-60% на >1 страницы.
В настоящее время заказы идут, что я могу доказать влегкую. Т.е. я продаю рабочий магазин, которому требуется новый хозяин, а не сливаю зеркало, клей, пустышку или как еще.

Доступ к статистике на hotlog могу предоставить.

Продаю:
1. Домен slonimoska.ru, зарегистрированный в 2009г. (PR 3, CY 10-20)
2. Дизайн и сайт (могу даже отдать аккаунт у хостера, чтобы не двигать никуда сайт)
3. Почтовый адрес на gmail.com, куда редиректом падает вся информация по заказам.
4. База покупателей
5. Контакты поставщиков

Готова оказывать поддержку на начальном этапе, если нужно.

Дополнительно:
1. Одноименная группа во вконтакте с 4000 человек (давно не обновлялась)
2. Продажа товарного остатка где-то на 150тр.

За сайт 50тр. За сайт+остатки - 100тр.

Заинтересованные пишите в личку.
_________________
Интернет зоомагазин http://www.slonimoska.ru - профессиональная косметика для собак
СообщениеАвтор: sten30 
Дата: 3:58, Вс., 27 Ноя. 16
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Магазин новодел под сувениры. Карточки товаров от трех поставщиков в СПб. Трафик брать негде, поэтому продаю (либо ищу партнера для совместного развития бизнеса).
mikshop.ru
СообщениеАвтор: gheni 
Дата: 1:06, Вт., 27 Дек. 16
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Продаю интернет магазин http://textile-mir.ru недорого
_________________
оформление-сайтов.рф
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Главная >> Форумы >> Открытие бизнеса >> Привлечение инвестиций
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