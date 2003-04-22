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Женщины и электронная коммерция



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
22/04/2003

Y-e-e-s-s!!!



Ссылка на сообщение Олег
23/04/2003

Согласен, что тяжелый физический труд для женщин - это исключение из правил. По поводу торговли в палатках... Ну что ж, если ей собственное здоровье не дорого, то... Хотя здесь многое зависит и от самой продавщицы, и от хозяйна палатки. Думаю, если они (продавщицы) начнут отстаивать свои права, то положение будет меняться (по моему именно так и происходили все социальные завоевания трудящихся).

Но... В целом, есть одно большое НО. Дело в том, что не надо забывать историю страны. При чем тут это?

А вот при чем. В 20 веке Россия перенесла 2 войны и 2 революции. Я считаю, что самый тяжелый удар по демографическому балансу нанесла Великая Отечественная война. Тогда массово были выбиты лучшие мужские кадры (это не преувеличение - это факт). А кто остался дома, в школах, в полях, на заводах.. - женщины и дети. Послевоенные годы были не менее драматичными, и полностью (даже в половину) мужской потенциал не восстановился. А женщины совсем е желали расставаться с чисто мужскими специальностями и должностями. Вот и перекос, который до сих пор не исправили. Кстати женское засилье в чисто мужских профессиях я лично считаю основным фактором мужского пьянства в 60-70 годах. Результаты этого мы сегодня пожинаем сполна.

Теперь про е-бизнес. Если представить, что на 100 е-бизнесменов 5-6 женщин - остальные мужчины, то получается следующее: каждая вторая имеет удачный интернет-проект, получается те пресловутые "30-40% доведенных до ума проектов". А мужики на оставшиеся 90 человек тоже имеют 8-10 доведенных до ума проектов, но в их случае этот процент намного ниже женского. Весьма некорректное сравнение, потому что по абсолютной массе мужской бизнес - более удачлив.

Я считаю, что в скором времени часть неудачных мужских интернет-проектов просто закроется (да и вообще большинство поймет - "по сеньке шапка должна быть") тогда и пропорции изменятся.

Только не надо считать меня ярым жено-ненавистником. Я люблю женщин, считаю, что у них должны быть свои права и обязанности, место для своих встреч с подругами (в том числе и в инете) и т.д. Но не надо тащить меня насильно в матриархат - я этого не потерплю.



Ссылка на сообщение Слава
25/04/2003

ebay работает под руководством женщины. разве нужны еще доказательства, что они могут и в е-коммерции затмить мужчин?



Ссылка на сообщение Виктория
25/04/2003

Блин, вот глупость-то...



А точнее необразованность, избыток свободного времени, куча комплексов и стереотипов!



Олег, вы мне можете объяснить половую принадлежность таких понятий как голод, холод, жажда самореализации, свобода личности, деловая жилка, интуиция?



Думаю, что нет.



Цитирую:

"Теперь про е-бизнес. Если представить, что на 100 е-бизнесменов 5-6 женщин - остальные мужчины, то получается следующее: каждая вторая имеет удачный интернет-проект, получается те пресловутые "30-40% доведенных до ума проектов". А мужики на оставшиеся 90 человек тоже имеют 8-10 доведенных до ума проектов, но в их случае этот процент намного ниже женского. Весьма некорректное сравнение, потому что по абсолютной массе мужской бизнес - более удачлив.

Я считаю, что в скором времени часть неудачных мужских интернет-проектов просто закроется (да и вообще большинство поймет - "по сеньке шапка должна быть" тогда и пропорции изменятся."



Ага, к тому моменту как часть убыточных мужских проектов закроется, появится n-ое количество успешных женских проектов и пропорции действительно изменятся и будут более ровными.



Мне откровенно лениво противопоставлять Вашим аргументам свои, т.к. это долго и в принципе бессмысленно. Скажу только, что явно Вы повторяете за кем-то, при том, что достаточно слабо разбираетесь как в истории так и в экономике.



Мой опыт работы и в качестве наемного сотрудника и в качестве свободного предпринимателя в области электронного показал, что нет абсолютно никакой разницы, с кем вести дела - с мужчиной или с женщиной. Если человек настроен на конструктив, работа будет, если нет - будет мУка.



Идиотизм и некомпетентность еще никому не удавалось классифицировать по половому признаку.



Ссылка на сообщение Виктория
25/04/2003

И кстати, Олег, никто Вас в матриархат и не тащит, Боже упаси!



Это Ваши личные измышления.



Вы, главное, не мешайте, и все у женщин, равно как и у мужчин, будет хорошо и в е-коммерсе, и в офф-лайн бизнесе ;)


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