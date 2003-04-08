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Женщины и электронная коммерция
08/04/2003
Ну вот и я дождался на улице праздника. Меня заметили. Спасибо Светлане. Я теперь знаю, кто прячется под столь загадочным именем Фотиния. Плохо то, что меня обвинили в ничегонеделанье. Я понимаешь, раз в полгода выбираюсь на форум (остальное время - работаю), жажду поучаствовать в интересной дискуссии. А меня тут же раз и по кончику носа. А мне просто было жутко интересно спросить мнение женщин по их участию в е-бизнесе (и кстати я не фамильярничал, а хотел что-то ласковое сказать).
И потом почему это все женщины уникальны, а мужчины - все одинаковы??? Каждый по своему интересен (может быть это и есть одинаковое у всех нас). Я вот например, думаю, что к каждой женщине нужен свой подход, потому что они все разные. И потом хотел бы я посмотреть на того (вернее на то, что после него останется) кто скажет одной женщине что она похожа на другую. Ярость тигрицы, в этом случае, мне покажется более предпочтительной.
Я в целом тоже не видел удачных (да и не очень) интернет-проектов, сделанных женщиной. Да и в своем городе пока их не видел в е-бизнесе (я не имею ввиду как бухгалтер, секретарь, плановик-затейник). Как программист, руководитель интернет-проектов, веб-дизайнер - такого я точно не наблюдал. Вот именно это меня и заинтересовало. В чем тут дело??. Я пока ответа не нашел. Вернее я понимаю, что разница в качествах характера и темперамента, а также предрасположенности к чему-то. Но мне кажется, что есть различия в профессиональной направленности. Не все профессии пригодны для женщин, особенно в е-бизнесе. Кстати термином "пионер" всегда называли первопроходцев чего-либо. Но это слово мужское, потому что пионерами всегда были мужчины. А женщины приходили позже. И начинали обустраивать (по-своему) то, что "открыли" мужчины. Пэтому мне кажется, что успешность женщин в е-бизнесе весьма относительна и сильно зависит от мужского влияния.
Ну вот и я дождался на улице праздника. Меня заметили. Спасибо Светлане. Я теперь знаю, кто прячется под столь загадочным именем Фотиния. Плохо то, что меня обвинили в ничегонеделанье. Я понимаешь, раз в полгода выбираюсь на форум (остальное время - работаю), жажду поучаствовать в интересной дискуссии. А меня тут же раз и по кончику носа. А мне просто было жутко интересно спросить мнение женщин по их участию в е-бизнесе (и кстати я не фамильярничал, а хотел что-то ласковое сказать).
И потом почему это все женщины уникальны, а мужчины - все одинаковы??? Каждый по своему интересен (может быть это и есть одинаковое у всех нас). Я вот например, думаю, что к каждой женщине нужен свой подход, потому что они все разные. И потом хотел бы я посмотреть на того (вернее на то, что после него останется) кто скажет одной женщине что она похожа на другую. Ярость тигрицы, в этом случае, мне покажется более предпочтительной.
Я в целом тоже не видел удачных (да и не очень) интернет-проектов, сделанных женщиной. Да и в своем городе пока их не видел в е-бизнесе (я не имею ввиду как бухгалтер, секретарь, плановик-затейник). Как программист, руководитель интернет-проектов, веб-дизайнер - такого я точно не наблюдал. Вот именно это меня и заинтересовало. В чем тут дело??. Я пока ответа не нашел. Вернее я понимаю, что разница в качествах характера и темперамента, а также предрасположенности к чему-то. Но мне кажется, что есть различия в профессиональной направленности. Не все профессии пригодны для женщин, особенно в е-бизнесе. Кстати термином "пионер" всегда называли первопроходцев чего-либо. Но это слово мужское, потому что пионерами всегда были мужчины. А женщины приходили позже. И начинали обустраивать (по-своему) то, что "открыли" мужчины. Пэтому мне кажется, что успешность женщин в е-бизнесе весьма относительна и сильно зависит от мужского влияния.
08/04/2003
ОК! Тогда предлагаю определить понятие "успешность".
Я, создавая магазин, предопределяла ему определенную планку, которую мы взяли. Теперь у меня есть новые задумки. Осуществление этих задумок - это и есть успех. По крайней мере, для меня.
Еще. Я принимала участие в уже готовых проектах, а также создавала свои. И мужчины мне помогали, хотя часто всерьез не принимали вначале. Кроме того, если мне что-то нужно и интересно, я довольно быстро это осваиваю. Например, бухгалтерию, верстку, издательскую деятельность и т.п. При этом я твердо знаю, что, например, теоретическая физика - не для меня, поэтому туда не суюсь-)))
Еще, уважаемые мужчины, прошу учитывать, что если у вас тылы прикрыты, то у нас - женщин - домашние дела остаются на наших плечах. Наверное поэтому в серьезном мужском бизнесе есть место только бездетным и бессемейным дамам.
ОК! Тогда предлагаю определить понятие "успешность".
Я, создавая магазин, предопределяла ему определенную планку, которую мы взяли. Теперь у меня есть новые задумки. Осуществление этих задумок - это и есть успех. По крайней мере, для меня.
Еще. Я принимала участие в уже готовых проектах, а также создавала свои. И мужчины мне помогали, хотя часто всерьез не принимали вначале. Кроме того, если мне что-то нужно и интересно, я довольно быстро это осваиваю. Например, бухгалтерию, верстку, издательскую деятельность и т.п. При этом я твердо знаю, что, например, теоретическая физика - не для меня, поэтому туда не суюсь-)))
Еще, уважаемые мужчины, прошу учитывать, что если у вас тылы прикрыты, то у нас - женщин - домашние дела остаются на наших плечах. Наверное поэтому в серьезном мужском бизнесе есть место только бездетным и бессемейным дамам.
08/04/2003
Могу сказать вот что:
ВСЕ женщины менеджеры-проектов в веб-студиях (общался я с многими особами) НИКУДА не годятся.
Сроки проваливают, неинформированны, некомпетентны. Короче, СЕКРЕТАРШИ (именно секретарши, а не секретари).
Что касается руководителя интернет-магазина или другого проекта - очень даже профессиональные, хваткие, настойчивые.
Работать с ними приятней, чем с мужчинами (пафоса меньше) :о))))
Могу сказать вот что:
ВСЕ женщины менеджеры-проектов в веб-студиях (общался я с многими особами) НИКУДА не годятся.
Сроки проваливают, неинформированны, некомпетентны. Короче, СЕКРЕТАРШИ (именно секретарши, а не секретари).
Что касается руководителя интернет-магазина или другого проекта - очень даже профессиональные, хваткие, настойчивые.
Работать с ними приятней, чем с мужчинами (пафоса меньше) :о))))
08/04/2003
Тема таки сводится к одному: женщина и бизнес.
По ряду причин, женщины пришли в бизнес в России позже мужчин. В интернет - тоже. Стереотипы, (общественное мнение) предписывает женщинам совсем другую роль - дом, удачное замужество, тряпки, чувственные страдания :)
Те, кто преодолел это, те дамы, которые перестали на мужиков надеяться и самостоятельно пошли в бизнес, как правило преуспевают.
Хотелось бы отметить интересную особенность. За рубежами великой и могучей, русские женщины делают неплохие проекты. Как пример, можете посмотреть сайт нашей соотечественницы, живущей в Англии. http://www.superkoni.co.uk/ и я рад, что в свое время помогал ей устанавливать и модифицировать на этом сайте магазин. Вот вам пример женщины, которая и бизнесвумен и менеджер и и вебмастер и даже "движок" магазина правила самостоятельно :)
Есть и другие примеры. Так что женщина в интернет бизнесе, это явление, которое будет развиваться и увеличиваться в процентном отношении, и я надеюсь, что и в качественном.
Тема таки сводится к одному: женщина и бизнес.
По ряду причин, женщины пришли в бизнес в России позже мужчин. В интернет - тоже. Стереотипы, (общественное мнение) предписывает женщинам совсем другую роль - дом, удачное замужество, тряпки, чувственные страдания :)
Те, кто преодолел это, те дамы, которые перестали на мужиков надеяться и самостоятельно пошли в бизнес, как правило преуспевают.
Хотелось бы отметить интересную особенность. За рубежами великой и могучей, русские женщины делают неплохие проекты. Как пример, можете посмотреть сайт нашей соотечественницы, живущей в Англии. http://www.superkoni.co.uk/ и я рад, что в свое время помогал ей устанавливать и модифицировать на этом сайте магазин. Вот вам пример женщины, которая и бизнесвумен и менеджер и и вебмастер и даже "движок" магазина правила самостоятельно :)
Есть и другие примеры. Так что женщина в интернет бизнесе, это явление, которое будет развиваться и увеличиваться в процентном отношении, и я надеюсь, что и в качественном.
08/04/2003
Сегодня мы услышали (офф-лайн) одну сильную мысль: "Если женщина что-то значит в коммерции, за ней все равно стоит некий мужчина!"
Мысль без сомнения сильная! Согласны? Но не будет ли верно и такое выражение: "За всяким мужчиной можно всегда разглядеть влияние женщины."
Одним словом, шерше ля фам, друзья!
Сегодня мы услышали (офф-лайн) одну сильную мысль: "Если женщина что-то значит в коммерции, за ней все равно стоит некий мужчина!"
Мысль без сомнения сильная! Согласны? Но не будет ли верно и такое выражение: "За всяким мужчиной можно всегда разглядеть влияние женщины."
Одним словом, шерше ля фам, друзья!
09/04/2003
По поводу успешности. В моем понимании успешность это либо определенная известность твоего проекта, либо денежная сумма дохода. Можно еще сказать, что определенный набор профессиональных навыков может считаться успешностью или твоя личная популярность как специалиста. Мне конечно трудно судить об успешности уважаемой Светланы (она далеко от меня), но в своем городе я никого и инчего подобного не видел (имеется ввиду е-бизнес). Хотя по поводу бессемейности и бездетности - что-то не понял (откуда муж-то взялся).
Успешность женщины в моем понимании это стандартный патриархальный набор - муж, дети, семья. Другое вряд ли приму. Наблюдая некоторых "успешных" деловых женщин в традиционном бизнесе сразу отмечаешь на явное превалирование мужских признаков и качеств. Это походка, темп и тембр и интонации голоса, отчетливая "мужескость" фигуры, да и много других признаков. Такое впечатление, что видишь мужика в юбке. После этого осознания желание дальнейшего сотрудничества с ней (ним??!) пропадает. Поэтому судя по своему опыту и массе прочитанной литературы - скажу однозначно: нормальная женщина успешной в бизнесе (в том числе и е-бизнесе) быть не может. Я имею ввиду на первых руководящих ролях.
Такие как Светлана - это скорее исключение из правил, чем само правило. Кстати еще по успешности женщин. Вспомним М.Тэтчер - "железная леди" Англии 80-х годов. А М.Олбрайт в США? Такие разные и такие похожие, именно своей чисто мужской направленностью и многими чисто мужскими жестами, оборотами речи и пр.
Чем это плохо и хорошо одновременно? Женщина в отличие от мужчины всегда идет до конца. Ей трудно быть гибкой и динамичной. А вот мужчина может в определенный момент измениться и стать другим (по крайней мере в бизнесе и политике это так). Поэтому с ним можно иметь дела, и он может выиграть в проблемной ситуации.
Я думаю, что женщины в е-бизнесе будут и дальше исключением, это больше все-таки мужской бизнес. Да и вообще мужиков надо больше во многих сферах, в том числе в образовании (школа, техникум, вуз). Тогда толку будет больше.
И по поводу сильной мысли о мужчинах и женщинах. Правоту этой фразы подтверждает сама Светлана и ее муж. Может это и хорошо, а может и нет...
По поводу успешности. В моем понимании успешность это либо определенная известность твоего проекта, либо денежная сумма дохода. Можно еще сказать, что определенный набор профессиональных навыков может считаться успешностью или твоя личная популярность как специалиста. Мне конечно трудно судить об успешности уважаемой Светланы (она далеко от меня), но в своем городе я никого и инчего подобного не видел (имеется ввиду е-бизнес). Хотя по поводу бессемейности и бездетности - что-то не понял (откуда муж-то взялся).
Успешность женщины в моем понимании это стандартный патриархальный набор - муж, дети, семья. Другое вряд ли приму. Наблюдая некоторых "успешных" деловых женщин в традиционном бизнесе сразу отмечаешь на явное превалирование мужских признаков и качеств. Это походка, темп и тембр и интонации голоса, отчетливая "мужескость" фигуры, да и много других признаков. Такое впечатление, что видишь мужика в юбке. После этого осознания желание дальнейшего сотрудничества с ней (ним??!) пропадает. Поэтому судя по своему опыту и массе прочитанной литературы - скажу однозначно: нормальная женщина успешной в бизнесе (в том числе и е-бизнесе) быть не может. Я имею ввиду на первых руководящих ролях.
Такие как Светлана - это скорее исключение из правил, чем само правило. Кстати еще по успешности женщин. Вспомним М.Тэтчер - "железная леди" Англии 80-х годов. А М.Олбрайт в США? Такие разные и такие похожие, именно своей чисто мужской направленностью и многими чисто мужскими жестами, оборотами речи и пр.
Чем это плохо и хорошо одновременно? Женщина в отличие от мужчины всегда идет до конца. Ей трудно быть гибкой и динамичной. А вот мужчина может в определенный момент измениться и стать другим (по крайней мере в бизнесе и политике это так). Поэтому с ним можно иметь дела, и он может выиграть в проблемной ситуации.
Я думаю, что женщины в е-бизнесе будут и дальше исключением, это больше все-таки мужской бизнес. Да и вообще мужиков надо больше во многих сферах, в том числе в образовании (школа, техникум, вуз). Тогда толку будет больше.
И по поводу сильной мысли о мужчинах и женщинах. Правоту этой фразы подтверждает сама Светлана и ее муж. Может это и хорошо, а может и нет...
14/04/2003
Мужу Фотинии
Вы писали:
"Сегодня мы услышали (офф-лайн) одну сильную мысль: "Если женщина что-то значит в коммерции, за ней все равно стоит некий мужчина!"
Мысль без сомнения сильная!
Но не будет ли верно и такое выражение: "За всяким мужчиной можно всегда разглядеть влияние женщины."
Одним словом, шерше ля фам, друзья!
Согласны?"
Абсолютно согласна!
Есть очень симпатичные материалы на эту тему.
ИТ-сектор не признает равноправия полов.
http://www.abcwoman.com/womans/equality.html
С приходом Маргарет Уитмен в eBay и началась настоящая работа.
http://www.join2day.com/~anna/news/marc ... liard.html
Вот вам и "шерше ля фам"
Мужу Фотинии
Вы писали:
"Сегодня мы услышали (офф-лайн) одну сильную мысль: "Если женщина что-то значит в коммерции, за ней все равно стоит некий мужчина!"
Мысль без сомнения сильная!
Но не будет ли верно и такое выражение: "За всяким мужчиной можно всегда разглядеть влияние женщины."
Одним словом, шерше ля фам, друзья!
Согласны?"
Абсолютно согласна!
Есть очень симпатичные материалы на эту тему.
ИТ-сектор не признает равноправия полов.
http://www.abcwoman.com/womans/equality.html
С приходом Маргарет Уитмен в eBay и началась настоящая работа.
http://www.join2day.com/~anna/news/marc ... liard.html
Вот вам и "шерше ля фам"
15/04/2003
Из каждого правила бывают исключения. По поводу женщин в е-коммерции я уже писал. Хотя я не верю в их успешность в данной области. 1-2 на 98 мужчин - это не показатель, это случайность.
Я бы сегодня посоветовал женщинам рожать больше - толку больше от этого занятия. А то лет так через 20-30 им никакая е-коммерция не поможет.
Из каждого правила бывают исключения. По поводу женщин в е-коммерции я уже писал. Хотя я не верю в их успешность в данной области. 1-2 на 98 мужчин - это не показатель, это случайность.
Я бы сегодня посоветовал женщинам рожать больше - толку больше от этого занятия. А то лет так через 20-30 им никакая е-коммерция не поможет.
15/04/2003
"Успешные" женщины в интернет - это как женщины - водители. Т.е. попадаются "с искрой Божьей" (сам учился у такой тетеньки - инструктора по экстремальному вождению). Но основная масса женщин на дороге(%90) - мучают и себя, и машину, и едущих за ней.
Так и в интернет. Есть те, кто "родили" ИДЕЮ сами и успешно ее окучивают. А основная масса - это так, в силу дефицита рабочей силы.
И еще надо учитывать СУТЬ проекта, над которым она работает. Если проект обречен на удачу - делай хоть что-то! И все у тебя получится. (касательно ebay).
:) Вобщем, пусть будут. Без них скучно.
"Успешные" женщины в интернет - это как женщины - водители. Т.е. попадаются "с искрой Божьей" (сам учился у такой тетеньки - инструктора по экстремальному вождению). Но основная масса женщин на дороге(%90) - мучают и себя, и машину, и едущих за ней.
Так и в интернет. Есть те, кто "родили" ИДЕЮ сами и успешно ее окучивают. А основная масса - это так, в силу дефицита рабочей силы.
И еще надо учитывать СУТЬ проекта, над которым она работает. Если проект обречен на удачу - делай хоть что-то! И все у тебя получится. (касательно ebay).
:) Вобщем, пусть будут. Без них скучно.
15/04/2003
Конечно можно и то и другое. И чем больше, тем лучше. Можно рожать, но только с помощью мужчин. Без них этот процесс :) никак не получается качественным и недорогим :).
А про детей я сказал, потому что здесь связь больше с экономикой и финансами (но подробнее пояснить могу в другом топике, если пожелаете). А так, ну хочется мне чтобы женщина занималась исконно своим "женским" делом - воспитывала детей и поддерживала семейный очаг.
Хотя как говорится мужчина это голова, а женщина - шея. Поэтому голова повернется туда, куда захочет шея. Вот так.
Конечно можно и то и другое. И чем больше, тем лучше. Можно рожать, но только с помощью мужчин. Без них этот процесс :) никак не получается качественным и недорогим :).
А про детей я сказал, потому что здесь связь больше с экономикой и финансами (но подробнее пояснить могу в другом топике, если пожелаете). А так, ну хочется мне чтобы женщина занималась исконно своим "женским" делом - воспитывала детей и поддерживала семейный очаг.
Хотя как говорится мужчина это голова, а женщина - шея. Поэтому голова повернется туда, куда захочет шея. Вот так.
15/04/2003
Обсуждение идет в духе традиций:
Мужики говорят, делают выводы, дают ценные указания, ну а женщины вроде как прислушиваются :)
Спасибо Светлане, хоть она как-то защищает прекрасную половину! Правда и там супруг объяснил, что к чему :)
А явсе же от своего мнения не отказываюсь. Есть потенциал у женщин! И успехов им!
Обсуждение идет в духе традиций:
Мужики говорят, делают выводы, дают ценные указания, ну а женщины вроде как прислушиваются :)
Спасибо Светлане, хоть она как-то защищает прекрасную половину! Правда и там супруг объяснил, что к чему :)
А явсе же от своего мнения не отказываюсь. Есть потенциал у женщин! И успехов им!
15/04/2003
Забавно, о чем речь-то? Почти весь женский рунет развивается и продвигается женщинами (они же и владелицы или в долях): wwwoman.ru (Светлана), dommod.ru (Маша), eva.ru (не помню), kleo.ru и десятки других, есть даже парочка секс-шопов.
Причем это именно успешные, окупаемые и неплохо развивающиеся проекты.
Забавно, о чем речь-то? Почти весь женский рунет развивается и продвигается женщинами (они же и владелицы или в долях): wwwoman.ru (Светлана), dommod.ru (Маша), eva.ru (не помню), kleo.ru и десятки других, есть даже парочка секс-шопов.
Причем это именно успешные, окупаемые и неплохо развивающиеся проекты.
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