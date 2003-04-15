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Женщины и электронная коммерция



Ссылка на сообщение ПАПА
15/04/2003

А зачем делить на женщин и мужчин? Давайте поговорим про светлоглазых и темноглазых. Я понимаю связывать качества проекта с интелектом его создателя. А вот влияние первичных половых признаков на структура сайта или логистику проекта - это высасывание проблемы. Лучше порасуждать, кто больше влияет на проект - его спонсор или менеджер (или вообще web мастер). А с женщинами надо говорить о сексе, семье и детях. Впрочем также как и с мужчинами.



Ссылка на сообщение Олег
16/04/2003

Можно подсчитать, сколько чисто женских проектов в общем числе веб-проектов, можно провести расчет только успешных женских проектов к успешным мужским. Как говорится - была бы задача.

Я не против присутствия женщин в е-коммерции (за каждым успешным мужчиной....), но не верю в их успешность - не те характеристики. Е-коммерция все-таки более мужской бизнес.

А разговаривать с женщинами о сексе, семье и детях - всегда пожалуйста.:)



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
16/04/2003

Конкретные вы такие, простые парни, которые с женщинами о сексе разговаривают. Хотя, я не понимаю, зачем о нем разговаривать-)))

Можете и дальше считать, что у нас "не те характеристики".

А кто не способен родить? Мужчина. Ни дитя, ни идею (без женщины) -)))



Ссылка на сообщение Олег
16/04/2003

Согласен, чего о сексе разговаривать. Им заниматься надо.:)

Поэтому я за то, чтобы мужчина занимался сексом и е-бизнесом, а женщина обеспечивала ему тылы (домашний уют и новые идеи. Дети тоже не помешают. Они - цветы жизни).

Светик я за тебя горой. Во-первых - ты женщина, а во-вторых - землячка. Куда нам без таких как ты.



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
16/04/2003

Олег!

И я - за тебя!

Но что делать мне глупой бабе, чтобы прокормить пятерых детей? Только ИМ! Муж - моя правая рука, но идеи рожаю я (как и детей).

Что значит землячка? Я родом из Самары.



Ссылка на сообщение Олег
16/04/2003

Неужели точно 5 детей??? Да тебе пора орден давать и звание "Мать-героиня".

Может что-то совместное родим (в смысле е-коммерции)?

А что землячка.. Так я подумал, что ты из Ростова-на-Дону. Может ошибся.

Но все равно к встрече и совместной работе готов. Как пионер, честное слово :)



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
16/04/2003

Пиши, с удовольствием отвечу:

dobr_zdorovie@mtu-net.ru



Ссылка на сообщение Андрей
17/04/2003

Мужчины, женщины...

Да какая в ...разница?

Вопрос в том, что мужчины зарабатываю, а женщины тратят Деньги. Но в сети больше мужчин, чем женщин. Вот где собака порылась. Дискриминация...Продавцов больше чем покупаделей...

А ты, подключил свою жену к интернету? Нет? Тогда мы идём к ВАМ.



Ссылка на сообщение Андрей
17/04/2003

Госпожа Морозова погорячилась.

Рожать детей, без мужика тоже невозможно. А насчёт идей, рожу сколько угодно, лёжа на диване естественно. Кто бы всё это реализовал?



Ссылка на сообщение Олег
17/04/2003

Женщина - хранительница домашнего очага. Вот поэтому она и тратит деньги. Американцы в прошлом году провели исследование и выяснили, что несмотря на то, что женщин в сети меньше чем мужчин, они более активно совершают покупки и тратят в среднем на 40% больше. Отсюда вывод, женщины - весьма перспективный рынок. Тема более что последние тенденции указывают на значительный рост женского присутствия в инете. Тут ксати для Андрея предложение. Срочно оформляй патент на свою фразу "А ты подключил свою жену к интернету?". Это же такая классная реклама и способ продвижения е-комерции. Прихождишь, например, к крутому и спрашиваешь его: А ты подключил... А он - нет. А ты опять - "И как ты еще после этого спокойно спишь???" :)

В общем вывод такой: чтобы больше покупали, надо чтобы и женщины занимались е-коммерцией. Пусть немного, но они притянут других (т.е. покупателей).



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
17/04/2003

Ну спокойнее спать не станешь - "женщины трятят на 40% больше мужчин". Какой уж тут сон :)



Ссылка на сообщение Kamila
21/04/2003

Самое смешное, что вы делите людей, занимающихся e-commerce, на женщин и мужчин. С таким же успехом можно было делить их по возрасту, росту и цвету волос. Думаю, пол человека не влияет на эффективность его мозговой деятельности и предприимчивости. Успех в бизнесе или есть или его нет. А если бы все мужчины были успешны в бизнесе, а все женщины не успешны, то я бы сменила пол :))



Ссылка на сообщение Nika
21/04/2003

Смена пола не поможет, не наличие дополнительного прибамбаса делаем мужчин более успешными, менять надо мышление, а его можно поменять не меняя пол.



Ссылка на сообщение Олег
21/04/2003

Делить людей на категории - придумано не нами. В конце концов ведь существуют же женщины, мужчины... Значит в этом есть какой-то смысл. Да и расовую теорию пока никто не отменял.

Между прочим Камила подтверждает мои слова о наличие "мужских" женщин, т.е. таких, у которых большой процент мужских качеств. Это доказывают ее слова про смену пола. Камила скорее всего относится к этаким "бизнес-вумен", поэтому для меня нет ничего в этом удивительного.

Проблема в том, что от женщин они уже ушли, а до мужчин еще не добрались. А в такой ситуации середины не бывает. Такие женщины - это исключение из правил, и желательно иметь их поменьше. В противном случае нас ждет нарушение естественного равновесия между полами, что всегда чревато большими социальными потрясениями.



Ссылка на сообщение FFR
21/04/2003

Я думаю, что исключение из правил, когда женщины выполняют самую тяжелую и низкооплачиваемую работу, таскают рельсы да шпалы, стоят на конвейере, да по 16 часов в палатках на морозе...

Тут у нас мужиков, амбиций нет :) Пашут, ну и пусть пашут. А вот если потихонечку отодвигают нашу попу от заветного компьютера, да еще чего-то там про бизнес, обидно...



Не переживайте, мужики :) Нас пока что больше! Однако, пропорции будут потихонечку меняться. А вот если брать реальный выход удачных бизнесов у женщин и у мужчин, то тут интересно получается: у мужиков это несколько процентов, а вот у женщин (если уж они берутся за это дело) - процентов 30-40 доведенных до ума проектов.

Да, им не дают таких инвестиций, какие в свое время были прокаканы "кошельком.ру", и делают они свои онлайн-бизнесы не столько "благодаря", сколько "вопреки", и мужья им объясняют, кто там в доме главный, но результат есть и будет. Так же как со шпалами, картошкой, детьми, стиркой и т.д. и т.п.


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