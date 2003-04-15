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Женщины и электронная коммерция
15/04/2003
А зачем делить на женщин и мужчин? Давайте поговорим про светлоглазых и темноглазых. Я понимаю связывать качества проекта с интелектом его создателя. А вот влияние первичных половых признаков на структура сайта или логистику проекта - это высасывание проблемы. Лучше порасуждать, кто больше влияет на проект - его спонсор или менеджер (или вообще web мастер). А с женщинами надо говорить о сексе, семье и детях. Впрочем также как и с мужчинами.
А зачем делить на женщин и мужчин? Давайте поговорим про светлоглазых и темноглазых. Я понимаю связывать качества проекта с интелектом его создателя. А вот влияние первичных половых признаков на структура сайта или логистику проекта - это высасывание проблемы. Лучше порасуждать, кто больше влияет на проект - его спонсор или менеджер (или вообще web мастер). А с женщинами надо говорить о сексе, семье и детях. Впрочем также как и с мужчинами.
16/04/2003
Можно подсчитать, сколько чисто женских проектов в общем числе веб-проектов, можно провести расчет только успешных женских проектов к успешным мужским. Как говорится - была бы задача.
Я не против присутствия женщин в е-коммерции (за каждым успешным мужчиной....), но не верю в их успешность - не те характеристики. Е-коммерция все-таки более мужской бизнес.
А разговаривать с женщинами о сексе, семье и детях - всегда пожалуйста.:)
Можно подсчитать, сколько чисто женских проектов в общем числе веб-проектов, можно провести расчет только успешных женских проектов к успешным мужским. Как говорится - была бы задача.
Я не против присутствия женщин в е-коммерции (за каждым успешным мужчиной....), но не верю в их успешность - не те характеристики. Е-коммерция все-таки более мужской бизнес.
А разговаривать с женщинами о сексе, семье и детях - всегда пожалуйста.:)
16/04/2003
Согласен, чего о сексе разговаривать. Им заниматься надо.:)
Поэтому я за то, чтобы мужчина занимался сексом и е-бизнесом, а женщина обеспечивала ему тылы (домашний уют и новые идеи. Дети тоже не помешают. Они - цветы жизни).
Светик я за тебя горой. Во-первых - ты женщина, а во-вторых - землячка. Куда нам без таких как ты.
Согласен, чего о сексе разговаривать. Им заниматься надо.:)
Поэтому я за то, чтобы мужчина занимался сексом и е-бизнесом, а женщина обеспечивала ему тылы (домашний уют и новые идеи. Дети тоже не помешают. Они - цветы жизни).
Светик я за тебя горой. Во-первых - ты женщина, а во-вторых - землячка. Куда нам без таких как ты.
17/04/2003
Женщина - хранительница домашнего очага. Вот поэтому она и тратит деньги. Американцы в прошлом году провели исследование и выяснили, что несмотря на то, что женщин в сети меньше чем мужчин, они более активно совершают покупки и тратят в среднем на 40% больше. Отсюда вывод, женщины - весьма перспективный рынок. Тема более что последние тенденции указывают на значительный рост женского присутствия в инете. Тут ксати для Андрея предложение. Срочно оформляй патент на свою фразу "А ты подключил свою жену к интернету?". Это же такая классная реклама и способ продвижения е-комерции. Прихождишь, например, к крутому и спрашиваешь его: А ты подключил... А он - нет. А ты опять - "И как ты еще после этого спокойно спишь???" :)
В общем вывод такой: чтобы больше покупали, надо чтобы и женщины занимались е-коммерцией. Пусть немного, но они притянут других (т.е. покупателей).
Женщина - хранительница домашнего очага. Вот поэтому она и тратит деньги. Американцы в прошлом году провели исследование и выяснили, что несмотря на то, что женщин в сети меньше чем мужчин, они более активно совершают покупки и тратят в среднем на 40% больше. Отсюда вывод, женщины - весьма перспективный рынок. Тема более что последние тенденции указывают на значительный рост женского присутствия в инете. Тут ксати для Андрея предложение. Срочно оформляй патент на свою фразу "А ты подключил свою жену к интернету?". Это же такая классная реклама и способ продвижения е-комерции. Прихождишь, например, к крутому и спрашиваешь его: А ты подключил... А он - нет. А ты опять - "И как ты еще после этого спокойно спишь???" :)
В общем вывод такой: чтобы больше покупали, надо чтобы и женщины занимались е-коммерцией. Пусть немного, но они притянут других (т.е. покупателей).
21/04/2003
Самое смешное, что вы делите людей, занимающихся e-commerce, на женщин и мужчин. С таким же успехом можно было делить их по возрасту, росту и цвету волос. Думаю, пол человека не влияет на эффективность его мозговой деятельности и предприимчивости. Успех в бизнесе или есть или его нет. А если бы все мужчины были успешны в бизнесе, а все женщины не успешны, то я бы сменила пол :))
Самое смешное, что вы делите людей, занимающихся e-commerce, на женщин и мужчин. С таким же успехом можно было делить их по возрасту, росту и цвету волос. Думаю, пол человека не влияет на эффективность его мозговой деятельности и предприимчивости. Успех в бизнесе или есть или его нет. А если бы все мужчины были успешны в бизнесе, а все женщины не успешны, то я бы сменила пол :))
21/04/2003
Делить людей на категории - придумано не нами. В конце концов ведь существуют же женщины, мужчины... Значит в этом есть какой-то смысл. Да и расовую теорию пока никто не отменял.
Между прочим Камила подтверждает мои слова о наличие "мужских" женщин, т.е. таких, у которых большой процент мужских качеств. Это доказывают ее слова про смену пола. Камила скорее всего относится к этаким "бизнес-вумен", поэтому для меня нет ничего в этом удивительного.
Проблема в том, что от женщин они уже ушли, а до мужчин еще не добрались. А в такой ситуации середины не бывает. Такие женщины - это исключение из правил, и желательно иметь их поменьше. В противном случае нас ждет нарушение естественного равновесия между полами, что всегда чревато большими социальными потрясениями.
Делить людей на категории - придумано не нами. В конце концов ведь существуют же женщины, мужчины... Значит в этом есть какой-то смысл. Да и расовую теорию пока никто не отменял.
Между прочим Камила подтверждает мои слова о наличие "мужских" женщин, т.е. таких, у которых большой процент мужских качеств. Это доказывают ее слова про смену пола. Камила скорее всего относится к этаким "бизнес-вумен", поэтому для меня нет ничего в этом удивительного.
Проблема в том, что от женщин они уже ушли, а до мужчин еще не добрались. А в такой ситуации середины не бывает. Такие женщины - это исключение из правил, и желательно иметь их поменьше. В противном случае нас ждет нарушение естественного равновесия между полами, что всегда чревато большими социальными потрясениями.
21/04/2003
Я думаю, что исключение из правил, когда женщины выполняют самую тяжелую и низкооплачиваемую работу, таскают рельсы да шпалы, стоят на конвейере, да по 16 часов в палатках на морозе...
Тут у нас мужиков, амбиций нет :) Пашут, ну и пусть пашут. А вот если потихонечку отодвигают нашу попу от заветного компьютера, да еще чего-то там про бизнес, обидно...
Не переживайте, мужики :) Нас пока что больше! Однако, пропорции будут потихонечку меняться. А вот если брать реальный выход удачных бизнесов у женщин и у мужчин, то тут интересно получается: у мужиков это несколько процентов, а вот у женщин (если уж они берутся за это дело) - процентов 30-40 доведенных до ума проектов.
Да, им не дают таких инвестиций, какие в свое время были прокаканы "кошельком.ру", и делают они свои онлайн-бизнесы не столько "благодаря", сколько "вопреки", и мужья им объясняют, кто там в доме главный, но результат есть и будет. Так же как со шпалами, картошкой, детьми, стиркой и т.д. и т.п.
Я думаю, что исключение из правил, когда женщины выполняют самую тяжелую и низкооплачиваемую работу, таскают рельсы да шпалы, стоят на конвейере, да по 16 часов в палатках на морозе...
Тут у нас мужиков, амбиций нет :) Пашут, ну и пусть пашут. А вот если потихонечку отодвигают нашу попу от заветного компьютера, да еще чего-то там про бизнес, обидно...
Не переживайте, мужики :) Нас пока что больше! Однако, пропорции будут потихонечку меняться. А вот если брать реальный выход удачных бизнесов у женщин и у мужчин, то тут интересно получается: у мужиков это несколько процентов, а вот у женщин (если уж они берутся за это дело) - процентов 30-40 доведенных до ума проектов.
Да, им не дают таких инвестиций, какие в свое время были прокаканы "кошельком.ру", и делают они свои онлайн-бизнесы не столько "благодаря", сколько "вопреки", и мужья им объясняют, кто там в доме главный, но результат есть и будет. Так же как со шпалами, картошкой, детьми, стиркой и т.д. и т.п.
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